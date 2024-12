Adiós 2024: Cronología de las noticias que impactaron al país y a la región de Valparaíso durante el segundo semestre del año

Siguiendo con el año, el resumen que hizo Puranoticia.cl de las informaciones más destacadas de este año, en su segundo semestre, en la región de Valparaíso y el país inicia con la finalización de los tres meses de la Comisión Investigadora por el Megaincendio de febrero.

El 2 de julio nuestro medio publicó “¿Las instituciones funcionaron? Las dudas y respuestas que dejó la comisión investigadora del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué” que daba cuenta de las apreciaciones de los resultados y los pasos a seguir a exactos tres meses de haberse constituido. Los diputados que la integraron dieron por finalizadas las audiencias en las que recibieron a cerca de un centenar de personas, entre autoridades y expertos, quienes compartieron sus visiones en torno a la tragedia en la región de Valparaíso.

La última sesión de la CEI del Megaincendio fue justamente ese martes 2 de julio, cuando recibieron en primera instancia a la contralora (s) General de la República, Dorothy Pérez; para luego, en una segunda parte, recibir a funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Dos días después, el 4 de julio, se desató una polémica en Viña del Mar por un nuevo McDonald's que se instalaba en 1 Norte, a la altura de Limonares. Las dudas surgieron por los problemas que los AutoMaC generan en las calles, con atochamientos larguísimos en San Martín y en el centro de Reñaca, por ejemplo. La pregunta que surgió entonces fue ¿Habrá más tacos ahora?.

El 10 de julio el excandidato por Viña, Iván Poduje, intensificó su campaña de autosaboteo luego de ganarse el apoyo de la derecha, y de más adelante incluso lograr bajar a los otros candidatos del sector que surgieron para la Ciudad Jardín: Entonces, el arquitecto atacó a la diputada Chiara Barchiesi y a su hermano, Antonio Barchiesi, apodándolos de manera peyorativa como se acostumbró a hacer para lograr notoriedad y ser conocido en Viña. La nota se tituló: “Iván Poduje endurece el bullying político contra los Barchiesi: "Los hermanos veneno tienen prácticas propias de la mafia gangsteril". A comienzos de mes, el 3 de julio, este medio ya publicaba un reportaje que analizaba el estilo del también columnista, titulada: “Iván Poduje, ¿el enemigo de Iván Poduje?”.

Aunque ya se sabía que Jorge Sharp no iba como candidato a la reelección y que estaba mirando el Senado, Puranoticia.cl fue el primer medio que informó de sus aspiraciones presidenciales. “Jorge Sharp da su apoyo a gestión de Rodrigo Mundaca y pone sus ojos en las presidenciales del 2025” se titula la entrevista del 27 de julio en la que cuenta que le gustaría ser parte de una primaria en la izquierda, no necesariamente como el rostro, pero sí siendo parte de la conformación del proyecto político y del equipo de quien Transformar Chile ponga como abanderado. La clave en este caso era ganar Valparaíso con Carla Meyer, algo que finalmente terminó no sucediendo.

Una de las dudas que la comunidad de la región y, particularmente, de la zona interior de Quillota, La Calera y La Cruz han tenido por años es cuál es el avance de la extensión del tren para esa zona. A mediados de año, el 23 de julio, hasta los alcaldes cuestionaron la información recibida hasta el momento. “Siguen las dudas sobre el proyecto de extensión del tren hacia La Calera: Alcaldes de la provincia plantean interrogantes en torno al proceso” tituló Puranoticia.cl. Tiempo después, EFE explicó parte de las preguntas que tenía todo el mundo en una entrevista con nuestro medio.

“¿La élite y el empresariado ganaron en Viña? Trastienda de la bajada de Pecchenino y la "presión" para que Poduje fuera carta única” es el reportaje que nuestro medio publicó el 25 de julio analizando lo que ocurrió en la Ciudad Jardín con la derecha, que le abrió el camino al arquitecto que finalmente perdió frente a Macarena Ripamonti, por paliza. Antonella Pecchenino, actual concejala que sacó primera mayoría, y Rodrigo Vattuone, exgobernador marítimo, se bajaron para que Poduje aglutinara los votos de la derecha en Viña; sin embargo, éste no logró encantar a los viñamarinos.

El 29 de diciembre a las 23.59 horas se terminaba el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones de octubre pasado. Por eso es que todos los precandidatos comenzaron a aclararse y a confirmar o descartar las candidaturas que habían venido anunciando y hasta trabajando. Otro de los cambios que hubo a pocas horas del fin del plazo fue el de Mauricio Viñambres, exalcalde de Quilpué que quería ir sí o sí como candidato a gobernador regional después del ninguneo que Rodrigo Mundaca hizo a él a su partido, el Socialista. Sin embargo, tras intensas negociaciones políticas, lo convencieron de bajarse y así no perjudicar a la reelección del actual gobernador. “Bajada a última hora de Mauricio Viñambres deja a Rodrigo Mundaca como carta única del oficialismo por la Gobernación de Valparaíso” publicó Puranoticia.cl el 29 de julio a las 18 horas.

Cuando para la izquierda el camino estaba más despejado con la bajada de Viñambres, la mañana del día siguiente, el 30 de julio, y pese al “sacrificio” del exalcalde en pos del sector, el actor Felipe Ríos da la sorpresa y aparece inscrito por el Partido Liberal. “¿De «Romané» a la Gobernación de Valparaíso? Actor Felipe Ríos fue inscrito y apuesta por la descentralización y el medio ambiente” publicó nuestro medio, informando que el mismo 29 de julio Puranoticia.cl le preguntó directamente al querido “gitano” de Romané sobre su posible inscripción y él lo negó al teléfono. Su candidatura le hizo mella a Mundaca en primera vuelta, pero demostró -para pesar de Manuel Millones- que la gente sólo por conocerlo más en una de las teleseries más populares de Chile, lo votó más que a él, que lleva años trabajando como Consejero Regional con domicilio en Viña del Mar… Ríos ni siquiera votó en la región de Valparaíso…

El 7 de agosto la Subsecretaría de Prevención del Delito y el INE dieron a conocer una nueva versión de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la que indicaba que el 2023 se registró la cifra más alta de victimización de hogares de los últimos tres años, con un 20,1%. “Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana revela que 7,8% de los hogares de la V Región fue víctima de algún delito violento el 2023” titulaba nuestro medio y reveló que el 2023 se registró la cifra más alta de victimización de hogares de los últimos tres años, con un 20,1%, cifra que el 2021 fue de 15% y el 2022 de 19,4%. Al comparar este número con años anteriores, se pudo comprobar que es mucho menor que –por ejemplo– el 2017, cuando en la región de Valparaíso la victimización llegó al 27,4%; o el 2016, con 25,8%.

“Tren de incidentes en EFE Valparaíso: Obras de futura estación Valencia ocasionan problemas en Tren Limache-Puerto por tercer día seguido” publicó este medio el 19 de agosto de este año, pues varios problemas no especificados debido a los trabajos en sector Valencia causaron retrasos en el inicio del servicio del Tren Limache - Puerto durante ese fin de semana; lo que se sumó a un "desrielo menor" el lunes de esa semana, lo que obligó a evacuar a 85 pasajeros en la Ciudad del Sol. La situación afectó de manera importante a miles de usuarios trabajadores que tienen al metro como vía principal para llegar a sus lugares de trabajo, y ocasionó complicaciones en la vialidad.

El problema de la seguridad estuvo presente a lo largo de todo el año, pero si hay una noticia que llamó la atención, fue la siguiente, publicada el 20 de agosto: “Informe de homicidios 2023: Viña del Mar fue la cuarta comuna con más asesinatos y Quilpué lideró en muertes por crimen organizado”, por lo que ocurrió en la Ciudad del Sol. Al realizar un análisis de las víctimas de homicidio en contexto de crimen organizado, entre las comunas de todo el país donde se encuentran los mayores porcentajes de este tipo de homicidios respecto del total estaba Quilpué, con el más alto porcentaje a nivel nacional, un 75%, equivalente a un total de 6 asesinatos durante el año pasado. Recién en el noveno puesto se ubica Viña del Mar, con un 21%. Si bien esta noticia llamó la atención de todos, la explicación fue el crimen ocurrido el año pasado que le quitó la vida a la carabinero Rita Olivares abultó la cifra.

A propósito de lo anterior, Puranoticia.cl entrevistó a la fiscal regional, Claudia Perivancich, para saber qué se estaba haciendo en materia de seguridad en la región. “Fiscal Regional de Valparaíso en alerta por delincuencia desatada: Perivancich admite que faltan recursos y que están "muy exigidos" es el título de la entrevista del día 23 de agosto, en la que la jefa de los persecutores de la zona confesó que pese a que se están potenciando los planes de investigación criminal, a través de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), y hay coordinaciones para mejorar el trabajo colaborativo con las fiscalías del país, con la de la Región Metropolitana y las policías, hacía falta más dotación de equipos especializados de las policías, entre otras cosas.

El título de este reportaje lo dice todo: “Decepción total de damnificados con Serviu, ministro Montes, MOP, EFE y Chilquinta por problemas a siete meses del megaincendio”. El 26 de agosto Puranoticia.cl publicó los testimonios de quienes lo perdieron todo en la tragedia de febrero, comprobando un secreto a voces, que no estaban para nada contentos con el famoso plan gubernamental que les prometieron para volver a armar sus vidas. Muchos han tenido que poner de su bolsillo por algo que ocurrió por culpa de otros, arriesgando el poco patrimonio que les queda. Hoy, a 10 meses de lo ocurrido, lamentablemente, la historia no es mucho mejor…



El 27 de agosto Puranoticia.cl publicó una entrevista exclusiva con una de las presidenciable de la derecha que ha conquistado apoyos incluso de Renovación Nacional, pese a que hay otros interesados en el partido por participar de primarias. “Evelyn Matthei y posibilidad de que Chile Vamos realice Primarias Presidenciales el 2025: "Uno siempre tiene que estar dispuesta" publicó este medio tras hablar con ella en medio de una visita que hizo la exalcaldesa de Providencia a Viña del Mar para apoyar la candidatura de María José Hoffmann a la Gobernación Regional de Valparaíso. Su apoyo no funcionó, y sembró las primeras dudas de la real fuerza de Matthei como rostro para acompañar a los candidatos el próximo año, aunque gran parte de Renovación Nacional crea lo contrario y busquen apoyarla.

Para Republicanos la región de Valparaíso parece ser clave. Incluso el lanzamiento de las campañas de todos sus candidatos a nivel nacional la hicieron en Valparaíso, pero no bastó para que ganara su candidato, Rafael González. Su eterno presidenciable y principal rostro, José Antonio Kast, vino a la zona para apoyar las opciones del partido, entendiendo rápidamente la importancia de esta región para sentar las bases de un nuev partido, como lo hizo el Frente Amplio en el pasado… "Valparaíso destruido": José Antonio Kast apunta contra gestiones de Sharp y Mundaca, y asegura que Hoffmann "va a perder" fue la nota que publicó Puranoticia.cl el 30 de agosto tras una de las visitas del líder de la derecha más dura a la zona.

“Informalidad tras millonarios contratos municipales del aseo en Viña: Trabajadores de Cosemar no descartan paralizar actividades”. Así tituló el 2 de septiembre nuestro medio para dar a conocer los problemas que enfrenta la empresa con su personal, a lo que se suman varios otros problemas más que acarrea la firma con el municipio de Viña del Mar. El Sindicato Nº3 de Cosemar advirtió que se mantienen en una gran incertidumbre respecto a dos situaciones: su integridad física a bordo de los camiones, pues al no existir un contrato formal con el Municipio, la empresa no ha actualizado las máquinas y temen que pudieran producirse accidentes; pero también su seguridad laboral y económica, pues consideran que podrían dejar de recibir sus remuneraciones, todo esto debido a la poca claridad de si tendrán trabajo al mes siguiente, por los tratos directos que sólo duran un par de meses y deben ser renovados constantemente. Hay que recordar que es un secreto a voces el problema de deuda que tiene el municipio viñamarino con esta empresa, lo que ha significado un problema constante en cuanto a la seguridad de que se contará con el servicio de aseo en la ciudad.

Los líos siguieron el segundo semestre con el caso Convenios en la región, porque Minvu de Valparaíso también quedó en la mira por millonaria transferencia con fecha agosto de 2024 a la extinta Fundación Procultura. De acuerdo a lo publicado por este medio el 5 de septiembre la controversia se generó porque la fecha de ingreso de la transferencia de $124 millones fue el 30 de agosto de 2024, sin embargo la seremi Belén Paredes explicó que el convenio fue terminado el 2023, pero que la publicación del registro se realizó con posterioridad al procedimiento de liquidación y envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Un reportaje de Puranoticia.cl el 11 de septiembre prendió las alarmas sobre el gasto electoral entre los candidatos de la región, a propósito de los apoyos monetarios que recibe cada uno. Así titulamos: “¿Quién financia a los candidatos de la región de Valparaíso? Detalles de los aportes que han recibido quienes aspiran a liderar la zona”. La publicación desclasificó, por ejemplo, que la candidata de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso, María José Hoffmann, es la que más dinero ha recibido para llevar adelante su campaña; que el diputado Jorge Brito ha aportado con medio millón de pesos a una candidata porteña; y que el empresario Juan Sutil también ha realizado una importante donación.

El jueves 12 de septiembre ocurrió algo que se veía venir, tras todo lo que se fue conociendo de lo que pasó durante el Megaincendio. “Christian Little renuncia a la dirección de Conaf tras duros cuestionamientos a su gestión durante el megaincendio de febrero” fue la información que publicó este medio. Ese mismo día el Presidente Gabriel Boric nombró a Aida Baldini como nueva directora nacional de Conaf. Aunque no se expresaron razones para su renuncia, Christian Little estaba cuestionado por su desempeño tras las 137 personas fallecidas y miles de damnificados de febrero pasado.





Al día siguiente, el 13 de septiembre, Puranoticia.cl informó en exclusiva lo que realmente pasó con los trabajadores que resultaron ser eventuales autores del Megaincendio: “Senapred descarta evaluaciones psiquiátricas para reclutamiento y asegura que detenido por megaincendio pasó todos los filtros” tituló este medio, dando cuenta que “efectivamente, la persona era un funcionario a contrata y era sujeto al proceso de calificaciones desde el año 2019, así como éste fue sujeto a un proceso de selección que contempló las etapas indicadas anteriormente” según dijo el organismo.





El 23 de septiembre, post Fiestas Patrias y el largo feriado que hubo este año, nuestro medio hizo un reportaje sobre los lugares con mayor presencia de comercio ambulante, entre los cuales destacan el Congreso Nacional de Valparaíso, el Hospital Gustavo Fricke y la calle Blanco, en Quilpué. “Descontrol total: Los puntos críticos del comercio ambulante que se toma las calles de los centros de Viña, Valparaíso y Quilpué” se tituló la publicación, en la que también Carabineros de cada ciudad contó lo que se estaba haciendo para combatir esta situación.

“Crisis total en el Hospital Carlos Van Buren: No hay plata para operar y se cierran 9 pabellones” publicó este medio el 26 de septiembre. 16 eran los pabellones que tenía el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para realizar operaciones y más de 11 mil las personas que estaban en lista de espera justamente de una operación. Sin embargo, por falta de recursos se cerraron 9 de esos 16 pabellones, lo que significó problemas para la operación de las cirugías, hecho que fue denunciado por varios parlamentarios.

Un día después, el 27 de setiembre, una noticia de tipo nacional repleta las portadas de todos lados: “Ricardo Yáñez presentó su renuncia al cargo de general director de Carabineros ante inminente formalización”. El en ese entonces líder de la policía uniformada ya enfrentaba cargos por su presunta responsabilidad de mando en delitos cometidos durante el estallido social del 2019. El Presidente Gabriel Boric nombró como nuevo líder de la policía uniformada al General Marcelo Araya Zapata.

Como si hubiese sido escrita por un guionista de Hollywood, el 2 de octubre se conoció la historia de las “prostitutas asesinas”, que en el Casino de Viña mataron a un hombre y, además, le robaron. Lo que pasó impacta por la impunidad y crueldad con la que actuaron las mujeres hasta ser atrapadas. Se trató del homicidio de un empresario de 60 años quien, aparentemente, al requerir sus presuntos servicios sexuales el 23 de septiembre de 2023, fue drogado con una sustancia de sumisión que lo mantuvo alejado de sus sentidos, momento aprovechado por las mujeres para robarle y luego matarlo. Su presencia en el Casino Enjoy de Viña era tan habitual que allí mismo las detuvieron.

A pocos días de que sean las elecciones municipales y de Gobernación Regional, todos los candidatos impulsaron fuertemente sus campañas, con participación en debates, programas de TV y entrevistas por doquier. Pero también promesas y movimientos de ajedrez que sorprendieron a varios. El 15 de octubre, por ejemplo, Puranoticia.cl informó del “plan de Republicanos para estar en segunda vuelta por la Gobernación de Valparaíso: 102 cartas de Chile Vamos se suman a Venezian”, lo que significó un duro golpe para los otros candidatos de la derecha: Manuel Millones y María José Hoffmann. Hay quienes dicen que esa “movida” incluso tuvo que ver con lo molesto que seguía Luis Pardo por la imposición de Hoffmann “desde Santiago”, echando por tierra su propia opción de gobernador.

En medio de la batahola que generó la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hecho conocido desde la segunda quincena de octubre, la gran batalla por el poder no sólo tuvo episodios llamativos en la capital regional y sus alrededores; también la zona interior vivió una intensa campaña que incluyó acusaciones a los alcaldes que iban a reelección: “Alcaldes de La Cruz y La Calera en la mira: Acusan a Navia y Piraíno de concertar despidos de rivales políticos en sus municipios” publicó Puranoticia.cl el 22 de octubre.

El 27 de octubre, en una edición especial a propósito del segundo día de las elecciones municipales y de Gobernación Regional, hubo varias sorpresas pero una de ellas fue que Rodrigo Mundaca y María José Hoffmann definirían la Gobernación Regional de Valparaíso en una inédita segunda vuelta. El candidato a la reelección en el cargo se queda con un 33% de los sufragios, mientras que la militante de la UDI lo hizo con un 21% de las preferencias.El tercer lugar fue para el independiente, pero respaldado por el Partido Republicano, Francesco Venezian, quien sumó 16% de los apoyos, pese a que los principales líderes de esta tienda política ya lo daban como ganador, como José Antonio Kast. En cuarto puesto entró el independiente, pero respaldado por el Partido Social Cristiano, Manuel Millones, quien llegó al 11% de los votos; el actor y carta del PL y la FRVS, Felipe Ríos, llegó quinto, con 9%; mientras que Octavio González llegó en el último puesto, con 7% de las preferencias.

Con un mar de dudas respecto de la labor del Poder Judicial tras los últimos sucesos conocidos por la opinión pública sobre la jueza Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus a propósito del caso Audio, y con la decepción por la extrema lentitud del plan de reconstrucción por el Megaincendio, ocurrió lo que no tenía que ocurrir: El 30 de octubre se supo de un insólito error judicial en investigación del megaincendio, generado a partir de la notificación de sólo uno de los tres imputados, y la reagendización de la formalización dejó al descubierto la desidia con la que -eventualmente- los jueces tomaban uno de los casos judiciales más importante de los últimos años.

El 8 de noviembre, el Diputado Andrés Celis renuncia a Renovación Nacional a raíz de querella por «Caso Monsalve»: "No sentí el apoyo del partido", dijo a Puranoticia.cl. El parlamentario presentó una querella dirigida en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el director de la PDI, Eduardo Cerna; la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y el jefe de gabinete del ex subsecretario, Gabriel de la Fuente; por los delitos de obstrucción a la justicia y por delitos especiales contenidos en la Ley de Inteligencia. “No quiero comprometer al partido en querellas que las hago más bien a título personal frente a hechos que yo creo que son graves", dijo Celis entonces.

A mediados de ese mes, el 15 de noviembre, Manuel Millones renunció a su cargo como Consejero Regional para quedar habilitado para postular a otro cargo el próximo año, tras 27 años como Consejero Regional de Valparaíso: "Me pidieron que evaluara ser Senador o Diputado", dijo entonces, tras perder en primera vuelta la elección que intentó por segunda vez, la de Gobernador Regional.

El 19 de noviembre Puranoticia.cl dio a conocer que Estados Unidos ponía sus ojos en San Antonio para contrarrestar las operaciones chinas en el megapuerto peruano de Chancay. Esto, pues la entrada en operaciones del megapuerto de Chancay, en Perú, significaría un impacto en Chile y mientras algunos afirmaban que el "golpe" podría llegar a sentirse en el largo plazo, había a quienes le parecía una oportunidad para acelerar las inversiones, principalmente en los puertos de San Antonio y Valparaíso.

El 20 de noviembre, cuando faltaba poco para la segunda vuelta de gobernadores, el exalcalde y exprecandidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, Mauricio Viñambres, renunció al Partido Socialista, tras ver frustrado su intento de convertirse en candidato para la elección de fines de octubre, instancia donde la tienda respaldó a Rodrigo Mundaca como representante oficialista. Desde sectores del oficialismo confesaron que además del enojo por el apoyo al gobernador, estaría su propia intención de competir por un cupo en la Cámara de Diputados representando al Distrito 6 de la región de Valparaíso, el cual ya tiene a un dirigente socialista en ejercicio, Nelson Venegas.

Luego de una primera vuelta en la que por ir divididos, no repitió la hazaña de 2021, el domingo 24 de noviembre Rodrigo Mundaca superó por amplio margen a María José Hoffmann y se quedó con la reelección por la Gobernación de Valparaíso. Las cifras del Servicio Electoral (Servel) reportan que Rodrigo Mundaca, la carta del oficialismo, se quedó con más de 756 mil votos, equivalentes al 62,53% de los sufragios, mientras que la candidata de Chile Vamos, pero respaldada por toda la oposición, se quedó con 453 mil sufragios, correspondientes al 37,47%. Llamó la atención la gran cantidad de nulos, 112.873 preferencias, es decir, más de un 8%.

Al día siguiente, la trama de Monsalve continuó dando qué hablar. "Desclasifican desconocidos detalles de la trama Monsalve: Gastos reservados serían utilizados en futura campaña parlamentaria" titulaba este medio ese 25 de noviembre, es decir, recién después de las elecciones se vino a saber este tipo de "detalles". "Que autoridades políticas tengan gastos reservados es un debate que se abre a propósito de esto, no cuestionando que la PDI Carabineros y Fuerzas Armadas tengan gastos reservados", opinó entonces el diputado Tomás Lagomarsino quien, junto a sus pares Andrés Longton y Andrés Celis llegaron a los estudios de Puranoticia TV y contaron desconocidos detalles sobre el caso.

El 27 de noviembre este titular encendió las alarmas no sólo del mundo deportivo sino también del mundo comercial: “Viña se queda sin Mundial Sub-20: ¿Culpa del Municipio de Ripamonti, mala gestión de la ANFP o priorización a estadios del IND?”. A través de una carta enviada a la organización de la cita planetaria en nuestro país, el ente rector del fútbol mundial informó que "no se ha proporcionado el alcance de las obras, el presupuesto ni los plazos para finalizar el estadio Sausalito".

A comienzos del último mes del año, el 4 de diciembre, un grupo de empresarias que pusieron las micros para operar el servicio de Ferrobus S.A. interpusieron una querella por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, la que apuntaba contra el ingeniero que las persuadió para que dispusieran recursos con el compromiso de que éste les transferiría el subsidio de más de 70 millones de pesos que entrega Transportes. El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella. "Nos persuadió para asociarnos –de facto– y aportar al sistema nuestros microbuses, todos los cuales serían administrados por él en calidad de titular de la adjudicación que el Ministerio efectuaría en su favor", dice una de las querellantes.

Pasadas las elecciones de octubre y noviembre, la arena política se ha comenzado a centrar derechamente en las presidenciales y senatoriales del próximo año. A nuestros estudios llegó, por ejemplo, Johannes Kaiser, quien defendió su sueño de Gobierno libertario y se lanzó contra el Partido Comunista, acusándolos de ser "una organización criminal". En «La Entrevista», de Puranoticia.cl, el político de extrema derecha entregó su visión política del país, pero también dio cuenta de la mirada que tiene de Chile con él comandando el Gobierno desde el 11 de marzo de 2026, opción que al menos encuestas como Cadem lo posicionan como una de las alternativas y nuestro medio publicó una nota al respecto el 10 de diciembre.

Al día siguiente, el 11 de diciembre, en vista de los varios nombres que han surgido para competir el próximo año, otro rostro, más de la zona, salió a la palestra: Francisco Chahuán, quien comenzó a generar interés en algunos como opción presidencial de RN para competir con Matthei en Primarias, aunque la mayoría del partido prácticamente ya se "casó" con ella. Los extimoneles del partido Cristián Monckeberg y Carlos Larraín le dieron apoyo al senador: "Francisco Chahuán es una tremenda alternativa, pero tiene que activarse como candidato", dijo el exministro de Vivienda.

"Escandaloso despilfarro del Estado: Servel entrega $1.100 millones a diarios de papel de la V Región por listado de vocales y papeletas" titulaba Puranoticia.cl el lunes 16 de diciembre, dando cuenta del oculto "subsidio" que entrega el Estado a los medios escritos impresos del país por una publicación para las elecciones. Se trata de, en el caso de la región de Valparaíso, los diarios El Mercurio de Valparaíso y El Observador de Quillota. El tema fue abordado por parlamentarios de la zona, quienes plantearon la necesidad de legislar en esta materia.

En una entrevista que dio a Puranoticia.cl el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, reconoció que el tren llegaría antes a Quillota que a La Calera y confirmó que proyecto Valparaíso-Santiago sólo tendrá una vía. Sobre la posibilidad que las estaciones en Quillota se inauguren el 2028 y la de La Calera el 2030, Saavedra indicó que "eso no lo podría asegurar, pero hay una estrategia que se va a desarrollar, de ir entregando ingenierías por paquete", información publicada el 23 de diciembre por nuestro medio.

Y hasta fin de año nos acompañó la delincuencia en la zona. “Terror en Viña del Mar por feroz ataque a balazos contra céntrico edificio: Delegado Presidencial apunta a "ajuste de cuentas" titulaba Puranoticia.cl este jueves 26 de diciembre, a propósito de miedo con el que viven los residentes de la población Vergara de Viña del Mar ante la ola de hechos delictuales que les han afectado el último tiempo, y que la noche del 25 de diciembre, en plena Navidad, tuvo otro grave episodio, con una serie de disparos hacia un departamento de un edificio ubicado en la intersección de calles 1 Poniente con 6 Norte.

Ya terminando el año, el 30 de diciembre, este medio publicó las conclusiones de un informe de Contraloría que da cuenta de serios problemas en el Gobierno Regional de Valparaíso, titulado: "Contraloría revela descontrol total del Gore de Valparaíso y el gobernador Mundaca en millonaria compra de 52 camiones aljibe", luego de realizar una auditoría y examen de cuentas a proyectos de la circular N° 33 con cargo al subtítulo 29 «Adquisiciones de Activos no Financieros», priorizados entre el 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2022, y que se encuentren ejecutados y pagados al 30 de junio de 2023. En la indagatoria halló que el Gobierno Regional de Valparaíso no cobró las multas por el retraso en la entrega de 11 de los 52 camiones aljibes adquiridos a Porsche, que superan los 39 millones de pesos ($39.444.119), y acreditó que al comprobante de egreso N° 2.209, de 2021, mediante el cual el Gobierno Regional de Valparaíso pagó a Porsche Chile SpA la suma de 165 millones de pesos ($165.315.514) por dos camiones aljibes para la Municipalidad de Petorca, se adjuntó el 28 de diciembre de 2021 un acta de recepción y entrega firmada por un conductor de esa casa edilicia, sin embargo, el funcionario manifestó a Contraloría que él no había firmado el documento. Esta situación derivó incluso que presentara los antecedentes al Ministerio Público.

Sin duda, este 2024 que se acaba no pasó sin noticias relevantes tanto a nivel regional como nacional e internacional. Esperemos que el año que comienza en pocas horas venga con novedades más positivas.

