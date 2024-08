Fiscal Regional de Valparaíso en alerta por delincuencia desatada: Perivancich admite que faltan recursos y que están "muy exigidos"

Un honesto análisis de las últimas cifras entregadas por la Fiscalía Nacional en el informe de homicidios 2023, que dejó a la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Valparaíso como la tercera con mayor cantidad de víctimas en el país, y con Viña del Mar y Quilpué destacando negativamente, hizo la fiscal regional, Claudia Perivancich, en entrevista con Puranoticia.cl.

La líder de los persecutores de la zona advirtió que pese a que se están potenciando los planes de investigación criminal, a través de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), y hay coordinaciones para mejorar el trabajo colaborativo con las fiscalías del país, con la de la Región Metropolitana y las policías, el recrudecimiento de los delitos en la zona y la carga de causas de este tipo que ven en tribunales los tiene "muy exigidos" y hace falta más dotación de equipos especializados de las policías y que la coordinación sea "más fina".

De todas formas, aseguró que a propósito de los complejos momentos en materia de delincuencia en la zona, "nosotros estamos cambiando la forma en como investigábamos antes los delitos de esta naturaleza".

-Esta semana se dieron a conocer las cifras del 2023 referentes a homicidios en el país por parte de la Fiscalía Nacional, y la regional de Valparaíso es la tercera con mayor cantidad de víctimas de homicidios consumados en todo Chile, sólo después de la Metropolitana Norte y la Sur. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esto?

Nosotros tenemos cierta claridad respecto a los datos que hemos venido viendo en los últimos años. Hemos tenido un incremento importante en delitos violentos en general cometidos con armas de fuego, y además con los delitos de homicidio, y se ha venido incrementando esa cifra al alza, hemos tenido algunos periodos de baja. El año pasado, por ejemplo, terminamos con un porcentaje a la baja en términos generales, pero claro, no estamos en las estadísticas, diríamos, de años normales. Eso como fenómeno nacional, como todos advertimos. Y respecto de eso, lo que ha hecho la Fiscalía, fundamentalmente por la organización o por la definición del fiscal nacional, es crear equipos especializados que en el fondo trabajen de una manera más acuciosa y diría más oportuna también, desde el primer momento en los sitios del suceso y en los delitos de homicidio, también poniendo ojo ahí con los eventuales delitos de secuestro, que tampoco acá todavía son un número demasiado alto, pero hay que tener la atención. Entonces, yo diría que es preocupante, sabemos que es un dato importante, todavía la cifra no va incrementándose año con año, por lo que te acabo de decir, por ejemplo, el año pasado descendió, pero sigue siendo un número importante. Y lo que estamos haciendo es focalizar un trabajo de la mejor manera posible, con más equipos especializados desde el inicio, con incorporación de análisis criminal en estos casos, y saliendo de la lógica de ver que cada fiscal investigue un delito de homicidio cuando este se produzca, sino que también mirándolos en relación a los otros delitos que pueden estar vinculados y a otros sujetos que pueden estar relacionados con esta persona. Entonces, esto que nos ha enseñado la experiencia, requiere hacer el cambio en nuestra manera de investigar, y ya la tenemos implementada, hemos ido avanzando en eso y creemos que vamos a tener buenos resultados. De hecho, en esta región se hizo el primer juicio generado a propósito de estos equipos especiales, que tú habrás escuchado, que son los ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios). Bueno, en esta región ya tuvimos un primer juicio que corresponde, de hecho, al primer delito de estas características, es decir, investigado con esta fórmula especial en el mes de noviembre del año pasado, y tenemos condenas altísimas, son cuatro condenados y con penas altas, de alrededor de 20 años en promedio. Entonces, lo que te quiero decir es que nos estamos ocupando del tema y creo que de una forma técnica y rigurosa y profesional.

-Usted habla de distintas acciones que se están tomando hace un tiempo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Hay algún diagnóstico, por ejemplo, de las bandas criminales que hay en la región? ¿Se tienen localizadas? ¿Se está realizando una investigación al respecto? Porque da la impresión, cuando uno ve estas cifras, que la atención policial está centrada en lo que pasa en Santiago más que lo que pasa acá.

Yo creo que no es así, en el sentido de que esté toda la atención en Santiago. Como todos sabemos, hay una atención natural, siempre se mira hacia la Región Metropolitana. Han tenido estos hechos de muchos homicidios durante el fin de semana, y es alerta y es noticia nacional. Yo comprendo eso, pero no tengo una sensación de que no haya preocupación por el resto de las regiones. De hecho, esta política implementada con estos nuevos equipos de trabajo, si bien no está en todo el país, está en las 10 regiones en las que con mayor incidencia estaba teniendo lugar un aumento en el delito de homicidio. Entonces, sí estamos trabajando distinto, sí estamos haciendo no sólo la resolución del caso concreto, y cuando tú me preguntas si estamos mirando las bandas que existen, si estamos haciendo un trabajo más eficiente, cuando yo te digo que estamos poniendo análisis criminal ahí, es porque claramente estamos abordándolo de esta forma. No vamos a tener una solución mágica de un momento para otro, pero te lo digo con toda responsabilidad, nosotros estamos cambiando la forma en como investigábamos antes los delitos de esta naturaleza.

-Viña del Mar ocupa el cuarto puesto a nivel país dentro de las comunas con las más altas frecuencias de víctimas de homicidios consumados, con 34 víctimas durante 2023, y Quilpué es la comuna donde existe el más alto porcentaje a nivel nacional de homicidios relacionados con el crimen organizado, un 75%. ¿Por qué destacan tanto a nivel nacional? Son dos comunas grandes, y se entiende el tema de la proporción de habitantes, pero bajo esa lógica hay comunas mucho más grandes en la Región Metropolitana. ¿Hay algún plan o estrategia de mayor impacto que se vaya a realizar en ambas comunas?

Yo te estoy comentando respecto de la modificación que ha existido en lo que tiene que ver con la definición de formas de trabajo, de proyectos, incluso especiales en la Fiscalía. Entiendo que se está hablando ahora de algunas definiciones para Santiago, hay un marco mayor a este, de origen, que tiene que ver con el proyecto Calles sin Violencia, y allí precisamente, comunas como Viña del Mar y Quilpué estaban involucradas. Eso por una parte, tiene una variante que es responsabilidad, y no solo responsabilidad, es una definición del gobierno y tiene que ver con normas de disposición de las policías, con aumento de dotaciones, cambios en las funciones. Eso no tiene que ver con nosotros, pero es una definición que va en el mismo camino. Y también como parte de ese proyecto Calles sin Violencia, surge lo de ECOH. Entonces, te insisto que yo no veo que haya sólo una preocupación por Santiago. Al menos nosotros acá en Valparaíso se ha definido también la creación de estos grupos especiales, porque precisamente en algunas de nuestras comunas había una incidencia mayor, y eso ya lo sabíamos. Así era en Viña del Mar, en general, diría yo, en el Gran Valparaíso, también en algunas de las comunas de San Antonio, como Cartagena, por ejemplo. Entonces, no nos llama la atención porque venimos viendo este aumento, sobre todo respecto de Viña del Mar. Ese número, ese ranking alto respecto de la incidencia de víctimas, corresponden a 34 víctimas durante el año 2023, y te quiero explicar lo de Quilpué, porque también es una comuna que nos preocupa. Ese dato que se releva ahí es que de todos los homicidios cometidos en Quilpué durante el año 2023, el 75% estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo también a nuestros propios análisis, pero eso es un dato que varía mucho de acuerdo al número de eventos de los que estamos hablando. Porque, por ejemplo, ese dato es del año 2023, y cuando nosotros miramos el primer trimestre de este año 2024, resulta que ese 75% ya se nos redujo a un 25%, entonces, son fotos también parciales, el número no era demasiado alto, pero lo que ocurre es que del total de homicidios de Quilpué, de acuerdo a los antecedentes de nuestras investigaciones, había vinculaciones allí, no se trataba de un homicidio en que uno mata a un otro por una determinada situación personal, sino que efectivamente había vinculación de bandas o de crimen organizado. Pero tiene que ver, como digo, con el momento en el que se ve ese dato. Esos números en general están bastante marcados por lo que fue los delitos de robo con homicidio y de homicidio directamente de la sargento mayor Olivares, ahí hay seis imputados, y adicionalmente hay un delito de robo con homicidio que se imputa a otra víctima. Entonces ya sólo esos hechos, más este homicidio cuádruple que hubo, que de alguna manera está vinculado con ese hecho, hace subir ese indicador. No es que sea tanto el aumento en el número, pero de todos los homicidios de Quilpué, efectivamente en ese periodo el año pasado se encontraban relacionados. De hecho, uno podría también pensar que si baja esa cifra, porque esto es una máxima en general que se ve en el ámbito del estudio de la criminalística o de las agencias criminales… hay un número reducido de sujetos que cometen la mayor cantidad de los delitos. Entonces, nuestra idea es que reforzando estos esfuerzos a los que yo me refiero, podemos sacar de circulación a sujetos que en el fondo va a significar una reducción del número de delitos, pero es un trabajo que no se resuelve tan, tan rápidamente.

-Durante este año ha crecido la sensación de inseguridad, la preocupación por el tema de los homicidios a plena luz del día, pero la delegada presidencial regional ha sostenido varias veces que las cifras han bajado, y ayer, que hay que “seguir reforzando” el trabajo. Considerando el sentir de la ciudadanía, ¿está de acuerdo con la lectura que hace la delegada o cree que hay algo más que hacer?

No es un tema de estar o no de acuerdo respecto de los números, porque los números ahí están. Por ejemplo, yo te decía, el año pasado terminamos con un descenso, pero este año, en el primer semestre, de nuevo hay un aumento del 12 %, entonces es muy poco tiempo para decir vamos a la baja o seguimos en un alza importante. Lo que yo creo es que por supuesto que es relevante mirar el indicador, el índice en el fondo, de lo que las personas responden respecto a su sensación de inseguridad. Y eso todos lo vemos, estamos en una sociedad en que todos advertimos esta situación, entonces no puedes dejar de preocuparnos, y cuando yo te digo estamos con equipos especiales, creo que estamos teniendo buenos resultados, tampoco es para decir ‘hemos superado este momento crítico y ahora nos nivelamos a tiempos normales’. No, hay que redoblar los esfuerzos, porque esta sensación a la que tú aludes, por supuesto que no se ha ido.

-¿Hay algún plan o coordinación adicional que se vaya a trabajar a propósito de las más recientes cifras?

Hoy día lo que estoy haciendo es abocándome a mi labor diaria con los equipos que tengo. Tengo también una expectativa de que haya un aumento de dotación en algún momento, pero a mí no me corresponde efectuar políticas o definiciones de seguridad pública. Yo lo que hago es cumplir con la misión que tenemos encargada como fiscalía y yo te comento de este proyecto especial que de alguna manera se relaciona con una estrategia más a nivel nacional, pero mi plan es seguir trabajando del modo más eficiente posible con los equipos de trabajo con los que contamos.

-A nivel gubernamental o de Estado, ¿se está abordando este tema de la forma en que se necesita?

Yo no puedo hacer una evaluación de lo que se está haciendo a nivel gubernamental, no me corresponde. Lo que puedo decir es que el Ministerio Público por intermedio de su autoría máxima está disponiendo, siempre se ha mostrado así disponible a colaborar todo lo que sea necesario con las autoridades de gobierno en el aporte de información o diseño de estrategia, etc. Para la proposición ha sido muy activo el Ministerio Público, la participación durante la discusión de proyectos de ley que de acuerdo a distintas iniciativas podrían contribuir digamos a ir en mejoras de la situación en general de una persecución penal más eficiente, etc. Entonces desde esa perspectiva lo que te puedo decir es que el Ministerio Público está disponible, pero no nos corresponde a nosotros definir la política de seguridad pública.

-¿Y las coordinaciones en ese sentido se han ido agudizando?

Sí, por supuesto, las policías son auxiliares nuestros, pero es nuestra obligación trabajar en la más estrecha a coordinación con ellos que podamos. También quisiéramos tener más equipos policiales, más unidades especializadas. Hay una destacada brigada de homicidios acá en la región, en distintas zonas. Estamos con un departamento de investigación de Carabineros que es el OS9, todavía una dotación relativamente pequeña para lo que significa la realidad de la de toda la región de Valparaíso. Pero nosotros nos mantenemos en coordinación permanente con la policía. Y lo digo, si tu pregunta va un poco más allá respecto de la autoridad, en la coordinación con la seguridad pública también hemos participado en cada oportunidad en que se nos convoca en la mesa de crimen organizado durante el año pasado, en invitaciones ocasionales a las reuniones de seguridad que se mantienen también en la delegación presidencial regional. Entonces, nosotros podemos aportar con la experiencia, con el trabajo nuestro, contándoles cómo vemos nosotros también la cifra, pero siempre es necesario mantener o aspirar a que la coordinación sea cada vez más eficiente, más fina, finalmente, para obtener mejores resultados.

-¿Se buscará coordinar el trabajo investigativo con Santiago?

Respecto a los planes de seguridad, es una definición de la autoridad política que está a cargo también de las policías en prevención. Y eso está muy bien, y puedo contribuir. Desde el punto de vista de lo que a mí me corresponde, estamos fortaleciendo nuestros equipos con equipos especiales como el ECOH. Además, y ahí sí hay una coordinación también nuestra, interna del Ministerio Público, que tiene que ver con las definiciones del fiscal nacional, él de alguna manera reformuló las unidades especializadas en la fiscalía nacional, y hay una que aborda el crimen organizado y que también se preocupa de que como este tipo de bandas también pueden moverse, pueden estar instaladas en una región o no, pueden tener cometidos o pueden actuar en distintas regiones, encontremos un vínculo para poder coordinarnos de mejor manera con nuestros propios colegas. Nosotros en Valparaíso podemos estamos haciendo un procedimiento que tiene que ver con tráfico, y ese tráfico puede ser marítimo, y nos tenemos que coordinar con los fiscales del Norte. O bien estamos detrás de una determinada banda y sabemos que tiene domicilio en Santiago, y nos coordinamos con los colegas de Santiago. Entonces compartimos información, buscamos blancos, conversamos acerca también de esta realidad de ubicar bandas, tenemos reuniones periódicas con los equipos que están investigando en forma especializada homicidios y secuestros. Internamente hay un intercambio de información, que puede ser muy rico, valioso y a veces hay cosas que puedo no saber, pero sé que está trabajando mi colega del lado y vamos intentando intercambiar.

-Más allá de eso, ¿de qué forma las medidas que se toman en Santiago pueden impactar en la región, considerando que estamos tan cerca? ¿Ve complejo que se realice un plan tan vistoso con más carabineros en la Región Metropolitana, que seguro se va a mejorar la situación allá, pero puede generar el traslado del delito a la región vecina, es decir, la Región de Valparaíso? ¿De qué forma como Fiscalía esto genera un desafío extra? ¿Cómo se están preparando para eso?

No sabría hacer esa bajada. No tengo por qué pensar que una mayor presencia policial en la Región Metropolitana va a significar un aumento de delincuencia acá. Primero, no estoy ni a cargo de esa medida, ni me corresponde ejecutarla, ni la podría evaluar, ni menos hacer ese salto. Por supuesto que la delincuencia es móvil, pero eso nos pasa aquí, ocurre en una esquina, si tú sacas a la persona que está vendiendo en forma clandestina, se va a ir a poner a la esquina de al lado y a lo mejor ahí también hay droga, etc. Eso es un fenómeno natural, pero no puedo hacer una bajada como la que me señalas tú.

-¿Cuáles son los desafíos para la Fiscalía regional este año, a propósito de este recrudecimiento del delito? Es un tema que importa mucho a la ciudadanía, no por nada todos los candidatos tienen en primer lugar de sus discursos el tema de la seguridad… ¿Cómo sé rearman o cómo van potenciándose más bien para poder enfrentar esto y evitar la puerta giratoria?

Yo creo que el desafío principal es mostrar resultados, y para nosotros mostrar resultados es mostrar sentencias condenatorias por delitos graves. Mostrar también resultados en el tráfico ilícito de estupefacientes, en ordenar poder incautar cantidades importantes. Nosotros estamos mirando aquí siempre lo que puede ocurrir con el tráfico marítimo, porque finalmente son miles las externalidades negativas que tienen que ver con la circulación de la droga, como lo sabemos. Así que es ése mi mayor desafío, mostrar resultados con procedimientos que terminen con sentencias a condenas importantes, con el mayor número de involucrados y que en definitiva nos permita en un mediano quizás plazo ir pudiendo bajar la cifra de incidencia, porque esperamos que sacando personas de circulación van a disminuir los delitos que cometían esas personas, pero eso requiere un proceso un poquito más largo.

-¿Usted ha visto que se ha tornado más compleja la labor que ustedes están llevando a cabo, a propósito de este recrudecimiento del delito? ¿Se ve un cambio en el caso de los delitos más violentos en los mismos tribunales, cuando ustedes tienen que ir a tomar las causas, a representarlas?

Por supuesto. O sea, tú me preguntas si es más complejo. Por supuesto que es más complejo. Yo llevo 20 años acá, es infinitamente más complejo. Es más delicado llevar las investigaciones. Y si tú me estás preguntando por tribunales, por aspecto de seguridad, también es un aspecto que estamos abordando. Sí, es más complejo, estamos más exigidos y por eso también hemos instado a requerir que se tramite, ojalá se invente un plan de fortalecimiento para el Ministerio Público. Y entre muchas medidas que se han conversado, también están los aspectos de seguridad. Claro que sí, estamos siempre mirando, y yo le digo a toda la gente que trabaja conmigo, estamos más exigidos, probablemente muchos con 10, con 20 años más en el cuerpo, trabajando en lo mismo, con la motivación de siempre, pero muy, muy exigidos.

-Hay un plan del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito para aumentar la cantidad de drones que operan en la región. Actualmente existen seis drones supuestamente dando vueltas, pero poco se sabe qué hacen… es más, de seis sólo operan cinco. ¿Ustedes han podido trabajar con ellos, en cuanto a que recojan imágenes como medios de prueba? ¿Se podrían utilizar para la labor investigativa de identificar las bandas criminales en la región?

Nosotros, primero, como una cosa general, siempre estamos en la búsqueda de mecanismos que sean más eficientes. Así que cuando la tecnología nos los permite, así como queremos dispositivos que nos permitan trabajar más fácilmente en la extracción de celulares, etc., lo hacemos, por ejemplo. Y con esos drones también, que en el fondo son de la autoridad gubernamental, hemos trabajado en algunos ámbitos últimamente, por ejemplo, en las búsquedas de estas personas que también habrás sabido tú que han conmocionado la región respecto de presuntas desgracias. Entonces, en ocasiones, para situaciones concretas, sí podemos disponer de ellos.

-¿Y para mapear el crimen organizado que atemoriza tanto a la población?

Bueno, ese trabajo no te podría decir que hoy día se está haciendo de esa manera. Hay que avanzar en ello, hay que ver qué significan los equipos, dónde se pueden usar. Una cosa tiene que ver con el patrullaje y el control policial, y otra cosa en el ámbito investigativo. Ahí tenemos que tenemos que organizarlo de una mejor manera. No te puedo decir hoy día que lo estamos usando como un mecanismo habitual.

-¿Pero cree usted que podrían de alguna forma, utilizarse para ello? A simple vista, tiene lógica… En el fondo sacan fotos, pueden mapear.

Claro, habría que ver para qué, porque yo recuerdo, por ejemplo, hace poco tiempo, cuando se estaba pensando recién en la adquisición de estos equipos, que podían servir mucho para el control del orden público, desórdenes, el control de calles, la vigilancia. Entonces para eso originalmente también estaban como definidos. Se empezó a hablar de ellos en el estallido social. En ese tipo de cosas, o también más que eso, en una realidad que estamos viendo hoy día y que nos sirve muchísimo, que es que cada vez hay más cámaras de televigilancia en lugares públicos, también privados, y también aspiramos a que por allí encontremos información relevante.

-¿Cuál es la realidad actual de la presencia de las bandas criminales en la región de Valparaíso, más allá de las cifras de homicidios que conocimos?

Eso sí que es una información que yo lo que te puedo decir es que la estamos trabajando. Tenemos información al respecto, avanzamos en eso, avanzamos en relacionar investigaciones, pero no te puedo decir mira, las tenemos identificadas, mira, son este determinado número, porque realmente ahí estaría siendo imprudente respecto de la reserva de la investigación y además muy poco hábil respecto de ir comentando públicamente lo que tenemos en relación a nuestras investigaciones. Pero naturalmente estamos trabajando en eso.

