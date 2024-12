Johannes Kaiser defiende su sueño de Gobierno libertario y se lanza contra el Partido Comunista: "Es una organización criminal"

Siempre en su estilo polémico y frontal, el diputado Johannes Kaiser, posible carta presidencial del Partido Nacional Libertario (en formación), abordó aspectos del proyecto que tiene como eventual competidor por La Moneda el próximo año y criticó duramente al Partido Comunista (PC), al que incluso llegó a tildar de "organización criminal".

Fue en conversación con «La Entrevista», de Puranoticia.cl, donde el político de extrema derecha entregó su visión política del país, pero también dio cuenta de la mirada que tiene de Chile con él comandando el Gobierno desde el 11 de marzo de 2026, opción que al menos encuestas como Cadem lo posicionan como una de las alternativas.

Su irrupción en la primera línea de la política nacional llega de la mano del Partido Republicano, que le entrega un cupo para competir por el Distrito 10 de la región Metropolitana, obteniendo más de 26 mil votos que lo ubicaron en la Cámara Baja. Factor importante fue su canal de YouTube, que desde el año 2016 le da una tribuna importante para dar a conocer su opinión sobre diversos temas políticos.

Y es que luego de vivir más de dos décadas en Austria, Johannes Kaiser decide regresar a Chile meses antes de la Elección Parlamentaria de 2021, donde dijo haberse encontrado con un país totalmente diferente al que dejó a los 23 años: "Volví a un país que parecía que hubiera pasado por una guerra", dijo en conversación con este medio.

ESTALLIDO SOCIAL

En ese sentido, uno de los primeros temas a abordar fue el estallido social que inició el 18 de octubre de 2019. Del movimiento ciudadano –que vino aparejado de violentas protestas y hechos delictuales– Kaiser comentó que "eso se vino preparando, fue organizado, tuvo una logística y un mando, y se ejecutó de la mano de un plan. Fue un golpe de Estado fallido. Creo que Piñera tuvo razón, pero lamentablemente no tuvo los pantalones para decirlo cuando debió, que era cuando estaba siendo sometido".

Luego, precisó que "se llegó a un acuerdo, que no se cumplió: se entregó la Constitución a cambio de paz. Pero no lo veamos desde el resultado, sino que desde la intención, de lo que se hizo, y la paz no llegó nunca; llegó de la mano del Covid. El Covid fue lo que detuvo el violentismo político, no el acuerdo al cual llegaron, que fue un acuerdo espurio, donde con la pistola sobre la mesa el Presidente (Sebastián Piñera) entregó la Constitución que había jurado defender".

Consultado respecto a qué hubiera hecho él como Presidente de la República en ese caso, expresó que "yo, más que sacar a los militares de la calle, hubiera sacado a los cabecillas de la calle. Una de las razones por las que no se operó sobre quienes tenían el mando y el control –que estaban identificados– fue porque la Fiscalía operaba contra las fuerzas de seguridad, igual que tribunales y una gran parte del sistema político que operaba en contra, que era la segunda pata del golpe de Estado, que era derrocar a través de acusaciones constitucionales al Gobierno".

"Tenemos un precedente, la revolución de las chauchas, por el año 1955-1958 (fue en agosto de 1949), y el general Ibáñez (era Senador el año '49) lo que hizo fue agarrar a todos los dirigentes del Partido Comunista y a la extrema izquierda, los citó a La Moneda, y a la mitad les dijo que en 24 horas tenían que ordenar todo y a la otra mitad le dijo que se quedaba aquí y que abajo había un pelotón de Carabineros. Y usted sabe lo que eso significa...", continuó relatando el diputado Kaiser.

CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA

El posible candidato presidencial el próximo año también aseguró a «La Entrevista» que él no se considera parte de la clase política, ya que a su juicio eso considera ser parte de sus negocios, de sus redes de amistad y de influencia, "y yo no soy parte de eso".

También dijo que "mi hermano (Axel Kaiser) tampoco es de la gente que ha estado controlando este país. No tenemos las relaciones que, por ejemplo, se crearon como cuando Longueira le salvó el pellejo a Lagos por el tema de los sobresueldos. Aquí se han estado salvando el pellejo unos a otros cuando los pillan en chanchullos".

El dirigente del Partido Nacional Libertario (actualmente en formación) también sostuvo que "yo creo que la política chilena es extremadamente corrupta".

Consultado a si los de izquierda o los de derecha eran más corruptos, indicó que "da lo mismo, pero son más desvergonzados en la izquierda. En la derecha tienen más vergüenza cuando los pillan, y el votante de derecha está menos dispuesto a votar por alguien involucrado en escándalo de corrupción que un votante de izquierda".

SU SUEÑO PRESIDENCIAL

Kaiser aseguró que le gustaría ser Presidente de la República porque "creo que soy el que mejor puede hacer las cosas para corregir eso que estoy observando". Sobre este punto, señaló que hay que corregir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía. En ese sentido, propuso que "lo primero es el sistema de nombramiento: usted entra al Poder Judicial, pasando por la Academia Judicial, tiene que alcanzar cierto nivel de antiguedad, sin sanciones por faltas a la probidad o lo que fuera, luego entra a una bolsa de sorteo y es la bolita la que decide quién asciende a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema".

También planteó que dentro del Poder Judicial se debe crear un Tribunal de Prevaricación externo, que sea generado por abogados, elegidos también mediante sorteo, "para que cuando usted interponga un recurso por prevaricación, por ejemplo, usted no vaya ante los mismos tribunales y vaya a uno distinto".

En materia de salud, sostuvo que hay que decidir si Chile va a financiar la oferta o la demanda, es decir, "si vamos a financiar hospitales o los tratamientos. Yo financiaría los tratamientos". De acuerdo a su criterio, los hospitales públicos se entregarían a los médicos y a las enfermeras, en forma de cooperativa, y que de esta manera entren a competir con el sistema privado.

De igual forma, mostró sus reparos a la llegada de médicos provenientes del extranjero, de los que dijo que aceptaría sólo "si vienen de países con medicina competente. De Cuba y Venezuela no. Pero de Alemania, Inglaterra y España sí. De Cuba y Venezuela no porque no necesariamente cumplen con los mismos estándares que los chilenos en su formación. Eso va de la mano de la politización de la universidad, tanto en Cuba como en Venezuela, donde les dan títulos a ciertos estudiantes en razón de su cercanía ideológica de ciertos profesores, cosa que pasa en Chile en Derecho".

IZQUIERDA "DELINCUENTES"

Haciendo un análisis respecto a la Elección Presidencial del 2021, donde Gabriel Boric se quedó con el triunfo y el Gobierno para el periodo 2022-2026, el diputado Johannes Kaiser sostuvo que "en gran medida, esa elección la perdió José Antonio (Kast), que se fue a Estados Unidos una semana en vez de hacer campaña, estuvo una semana allá en plena segunda vuelta". En ese sentido, lanzó sus dardos hacia la izquierda, diciendo que "es muy ducha haciendo campañas y generando escenarios. Si trataron a Kast de nazi y otras cuestiones infames, propias de delincuentes como lo son ellos".

Ante la consulta de si no era igual de "infame" calificar de "delincuentes" a la izquierda, el parlamentario puntualizó que "no, porque yo estoy hablando de hechos, de algo que sucedió. Cuando usted acusa a un hombre de ser nazi, de estar a favor del asesinato de millones de personas, entonces usted está siendo un delincuente".

"La verdad es que hubo toda una agrupación, un grupo tremendo de gente, que desde la izquierda organizó una campaña para desprestigiar a José Antonio como 'nazi', no como una persona menos social o con menos empatía, sino que como nazi, al nivel del Dr. Mengele, de campos de concentración", añadió el legislador de extrema derecha.

Respecto a por qué comunicacionalmente no se manejó mejor ese tema, Kaiser lanzó ue "porque la derecha no maneja los medios. La prensa chilena en este momento, la profesión periodística está profundamente influenciada por la izquierda. De hecho, el Colegio de Periodistas salió a apoyar a Gabriel Boric. El Colegio de Periodistas, que es gente que debe ser supuestamente objetiva en la información". Luego, el congresista cuestionó que "¿Boric hubiera sido electo si le hubieran levantado con la misma fuerza el caso del acoso sexual que había sido denunciado y confirmado por la diputada Schneider y otros? Esa pregunta no se hizo nunca y ahí llegó el tema".

EL PC, UNA "AGRUPACIÓN CRIMINAL"

Finalmente, quien estudiara Ciencias Políticas y Derecho (aunque sin terminar ninguna) analizó lo que sería un eventual Gobierno suyo, asegurando que podría trabajar con alguien del Frente Amplio, pero no así con un militante del Partido Comunista.

"No, con un comunista no. No puedo. No es lo único malo su militancia. ¿Usted estaría dispuesto a contratar a una persona que es miembro de un cartel del narco? Yo creo que es una organización criminal. Yo creo que el Partido Comunista es una organización criminal. De hecho no lo creo, lo sé. En la prensa han salido pruebas fehacientes de que el PC se ha dedicado a actividades criminales, como por ejemplo enviar a militantes a entrenarse con las FARC, un grupo narcoterrorista", dijo.

Finalmente manifestó que "eso está en la prensa, están los correos de las FARC y el PC. Aparte de afanarse la U. Arcis, plata que nunca supimos dónde terminó y qué pasó con los estudiantes. No olvidemos las declaraciones del Sr. Corvalán, secretario general del PC, quien el año '91 o '92, ante la pregunta de «Qué Pasa» respecto a si iban a entregar su arsenal, dijo que se los iban a guardar 'por si las moscas'. Es decir, hasta hoy violan la ley de control de armas. ¿Cómo quiere que le diga a eso?".

A continuación puede revisar la extensa conversación que Jorge Antonio Vega sostuvo con el diputado Johannes Kaiser en una nueva edición de «La Entrevista».

