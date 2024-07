Iván Poduje endurece el bullying político contra los Barchiesi: "Los hermanos veneno tienen prácticas propias de la mafia gangsteril"

La competencia por la Alcaldía de Viña del Mar en la Elección Municipal del 27 de octubre está completamente desatada, pero a pesar de que la lógica indica que todos los candidatos deberían buscar confrontar sus ideas con las de la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien busca la reelección –liderando todas las encuestas–, lo cierto es que las cartas de oposición se están dando con todo entre ellos o a sus partidos.

Ejemplo de ello es lo que ha venido ocurriendo hace ya varias semanas entre el candidato que alguna vez levantó Chile Vamos, pero que luego ni siquiera ratificó en el listado con el que negociará con los otros partidos de derecha, Iván Poduje, quien se ha enfrascado en un constante ataque verbal hacia el Partido Republicano, pero especialmente contra los hermanos Chiara y Antonio Barchiesi.

Cabe recordar que en entrevista con Puranoticia.cl el pasado 12 de junio, Antonio Barchiesi, quien fuera la primera mayoría en la Región de Valparaíso durante la pasada elección de Consejeros Constitucionales del 2023, desclasificó que Iván Poduje "me escribió hace un par de días muy molesto, amenazando con estar dispuesto a todo, incluso con que gane la izquierda de cara a esta competencia electoral. A mí no me parece que ese sea el camino", agregando que le preocupaba su "nivel de virulencia".

A partir de estas palabras, el arquitecto ha utilizado frecuentemente la tribuna que le da el programa de streaming «Sin Filtros» para presentar sus descargos en contra del Partido Republicano y, sobre todo, atacar al ex Consejero Constitucional y a la Diputada del Distrito 6, a quienes llama irónicamente «hermanos veneno».

De hecho, en una nota recientemente publicada por Puranoticia.cl en la que se analizaba el "boom" que tuvo la candidatura de Iván Poduje, se explicaba que la efervescencia por su campaña ha ido bajando paulatinamente –entre otros motivos– por el trato que le ha dado al Partido Republicano y a los Barchiesi. Y es que a juicio de algunos de sus críticos, esta descalificación sólo demuestra la incapacidad de trabajo en equipo de un Poduje que necesita a todo el sector unido si pretende derrotar a Ripamonti.

Pero lejos de recapacitar y encauzar el rumbo de su candidatura a la Alcaldía de Viña del Mar, el arquitecto de profesión volvió a la carga contra los Barchiesi, a través de su tribuna en «Sin Filtros», donde la noche de este lunes 8 de julio aseguró que "los hermanitos veneno son los que tienen las malas prácticas allá", en relación al trabajo que ambos realizan en la Región de Valparaíso; agregando de paso que "los hermanitos veneno tienen prácticas propias de la vieja mafia gangsteril".

Junto a ello, afirmó –aunque sin decir nunca sus nombres ni su apellido– que "la verdad es que ellos están solos, tratan de generar una hegemonía y están peleados entre ellos, pero la verdad es que yo me quedo con los militantes republicanos que me están apoyando, muchos incorporados y con el debate de ideas". También precisó que algunos militantes de esta tienda lo están apoyando y que otros "me están dando como caja".

Muestra de aquello fue un video de José Antonio Kast a su cuenta en Instagram, donde el líder del Partido Republicano habla de Iván Poduje, del que dice que "ha hecho una pega extraordinaria en temas de vivienda", palabras que acompañó con dos emojis: una bandera chilena y un brazo sacando músculo, en señal de fuerza.

Además, el candidato que incluso podría ir 100% como independiente, fuera del pacto Chile Vamos, invitó a Chiara y Antonio Barchiesi –a quienes volvió a llamar "hermanitos veneno"– a que "tengamos un debate de ideas, de propuestas, que hagan un esfuerzo intelectual, que les cruja el mate un poquito para que discutamos de viviendas, de colectores, de seguridad, en todos los barrios. Tenemos 36 barrios en Viña del Mar. Vamos a cada uno de ellos a hacer un debate".

Y junto a revelar que se reunió recientemente con Rodrigo Vattuone, presidente del Partido de la Gente y carta a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje manifestó una vez más que "quiero pedirles a estos señores cabeza de termo, que bajen un poquito las revoluciones y que conversemos de propuestas".

Cabe recordar que Puranoticia.cl ya consultó a expertos acerca de las declaraciones que suele emitir Iván Poduje ante las cámaras donde, por ejemplo, el analista político y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello, Felipe Vergara, explicó que "sus comentarios y su performance política –por ponerle un término– es bastante, bastante beligerante. En el programa en el que participa, «Sin Filtros» es muy agresivo y muy vehemente en su argumentación". Además, Fernando Wilson, académico del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la U. Adolfo Ibáñez, afirmó que "su temperamento le juega en contra".

