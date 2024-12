Francisco Chahuán asoma como opción presidencial de RN para competir con Matthei en Primaria: "Es una tremenda alternativa"

En el contexto de la discrepancia de opiniones al interior de Renovación Nacional (RN) respecto a si deben respaldar como candidata presidencial a la UDI Evelyn Matthei o si deben levantar un candidato propio para una posible Primaria de Chile Vamos, desde un sector de la colectividad surgió un nombre que podría competir.

Se trata del senador por la región de Valparaíso y ex presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, cuyo nombre comenzó a sonar entre un grupo de reconocidos militantes de la tienda de Antonio Varas, que lo postulan como una de las posibilidades que tiene el partido para llegar con candidato propio a una eventual Primaria.

Actualmente los militantes de esta tienda se dirimen entre la posibilidad de apoyar a la ex Alcaldesa de Providencia como carta directa de Chile Vamos a la papeleta de la Elección Presidencial; mientras que otros plantean que al ser uno de los partidos más importantes del país merecen presentar un abanderado para estos comicios.

Uno de ellos es Cristián Monckeberg, ex ministro, ex diputado y ex presidente de RN, quien en conversación con Puranoticia.cl planteó que "la candidatura de Chile Vamos y, ojalá, de toda la oposición, surja de una Primaria. En ese escenario, es fundamental que RN piense llevar un candidato que represente a nuestras filas".

Quien fuera uno de los primeros dirigentes del sector en solicitar públicamente la realización de Primarias de cara a las Presidenciales, sostuvo que "Francisco Chahuán es una tremenda alternativa, pero tiene que activarse como candidato".

"CHAHUÁN TIENE MUCHOS MÉRITOS"

Esta visión es compartida por el senador de Atacama, Rafael Prohens, quien señaló a Puranoticia.cl que "yo soy de los que piensa que el partido debe llevar candidato, sobre todo tras las recientes elecciones, donde se demostró una vez más que RN es el partido más votado por los chilenos. No llevar candidato es una especie de desaire a quienes confían en nosotros, que son los votantes. Además, creo que en esta Primaria entre candidatos de Chile Vamos, lo lógico es que todos los partidos puedan llevar candidatos y, de esa manera, tanto partidos como independientes se puedan inscribir".

Acerca de los nombres que podría levantar RN, expuso que "Pancho Chahuán es una persona muy conocida en el partido, fue presidente, tiene un historial muy grande como parlamentario y como líder de la juventud en su minuto. Recuerdo que cuando comencé en esto, Pancho Chahuán ya estaba en la Comisión Política de RN, votada por una abrumadora mayoría de militantes. Creo que él tiene muchos méritos".

De igual forma, el ex intendente de Atacama, ex alcalde de Tierra Amarilla y ex consejero regional, indicó que también hay otros militantes con credenciales para llegar a una eventual Primaria y competir con Evelyn Matthei, como el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, a quien calificó de ser "una persona muy capaz e inteligente"; la senadora Paulina Núñez, de quien dijo que "es joven y tiene mucho futuro por delante".

"Entonces, cuando dicen que Renovación Nacional no tiene candidatos, creo que están totalmente equivocados –desde mi perspectiva– porque pienso que tenemos buena gente que puede representarnos en una Primaria", añadió el legislador.

TAL COMO EL 2005...

Respecto a la discrepancia que existe en el partido entre quienes piden proclamar a Evelyn Matthei y quienes dicen que se debe presentar un candidato propio, Prohens recuerda lo ocurrido en la Elección Presidencial de 2005, donde el UDI Joaquín Lavín asomaba como la más que segura carta de la entonces Alianza por Chile –respaldado básicamente por su experiencia en la Presidencial de 1999-2000–; esto, hasta que surgiera el nombre de Sebastián Piñera, quien finalmente fue proclamado por RN.

Con dos candidatos del sector en la papeleta, finalmente fue el fallecido Sebastián Piñera quien se impuso por cerca de 150 mil votos a Joaquín Lavín, llegando él a la segunda vuelta ante Michelle Bachelet, quien terminó siendo la Presidenta de Chile. No obstante, esta elección sirvió de base para que finalmente el ex RN ganara la contienda el 2009 ante el ex Presidente Eduardo Frei y el novel candidato Marco Enríquez-Ominami.

"Mi postura es que debemos llevar un candidato en esta primera vuelta, porque las elecciones de parlamentarios debemos tener una figura que nos resalte, que nos ayude, y no entrar a los tironeos con un candidato único de antemano, quedando muchos heridos en el camino y, además, en vez de mantener el choclo bien graneado y ordenado, lo vamos a tener totalmente desordenado y corriendo el riesgo que si cada partido lleva un candidato presidencial, ellos llevan dos y podrían sacar los dos ellos", expresó el senador Rafael Prohens a Puranoticia.cl.

Finalmente afirmó que ese riesgo "no lo podemos correr", por lo que sostuvo que "es importante tener una Primaria Presidencial amplia donde, primero, el partido resuelva la interna y; segundo, que el sector, desde Amarillos hasta Republicanos, tomemos la decisión de elegir un solo candidato que nos represente".

PROPUESTAS CON SELLO RN

Más allá de la decisión que adopte Renovación Nacional de cara a una eventual Primaria Presidencial, lo concreto es que el timonel de la colectividad, Rodrigo Galilea, solicitó formalmente a la Comisión Política que Cristián Monckeberg encabece un trabajo junto al Instituto Libertad para diseñar 10 propuestas que representen los ideales de la tienda y que le puedan hacer sentido a los chilenos de cara a un proyecto presidencial.

Estas propuestas le serán entregadas al candidato presidencial que proclame Renovación Nacional el próximo 11 de enero en su Consejo General, ya sea Evelyn Matthei, Francisco Chahuán o la persona que decidan en votación de los 220 consejeros que componen este órgano que deberá dirimir la postura presidencial del partido.

Sobre este punto, Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, comentó a El Mercurio que "hemos estado trabajando en un programa de Gobierno, para lo que sería un futuro Gobierno de Chile Vamos y, en paralelo a ello, RN nos ha pedido que colaboremos en el desarrollo de propuestas que lleven el sello de Renovación Nacional. Esperamos tenerla avanzada para el Consejo General de enero".

Por lo pronto, de los 220 consejeros de la colectividad con sede central en Antonio Varas, Providencia, 153 manifestaron a través de sendas cartas que Evelyn Matthei debería ser la candidata de la tienda de cara a la Elección Presidencial de noviembre de 2025, algo que fue criticado por Cristián Monckeberg, quien concluyó su intervención asegurando que "un partido sin programa es un mero aparato electoral".

