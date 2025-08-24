Mejora estado de salud del hincha de la U oriundo de La Calera atacado en Avellaneda

Mientras en Chile el Presidente Gabriel Boric señaló que el gobierno no descarta presentar acciones legales en contra de los que atacaron a hinchas de Universidad de Chile en el estadio Copa Libertadores de América en Avellaneda -durante el partido entre Independiente y la U por la Copa Sudamericana-, el padre de uno de ellos -que se encuentra hospitalizado en Argentina- señaló que su hijo, Gonzalo Alfaro, ha evolucionado satisfactoriamente en las últimas horas.

Marcial Alfaro publicó en las redes sociales de la barra Los de Abajo que “estuve hoy a las 19:00 en el Hospital Fiorito donde permanece internado mi hijo para su visita. Cuando llegamos, la doctora me dijo que me tenía una sorpresa, mi hijo estaba sin sedación, pero entubado con su carita hinchada y me veía por un solo ojo cuando al verme me dijo 'papá te quiero mucho y a mi hermano también", señaló.

Luego precisó que “la visita era de media hora, pero solo estuvimos un par de minutos ya que mucha la emoción de ambos se iba a poner a llorar y no era conveniente por lo cual di gracias a los facultativos y nos retiramos felices yo y mi hijo por lo que habíamos visto”.

