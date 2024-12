EFE reconoce que tren llegaría antes a Quillota que a La Calera y confirma que proyecto Valparaíso-Santiago sólo tendrá una vía

Dos de los proyectos más largamente esperados por los habitantes de la región de Valparaíso tienen que ver con el sistema ferroviario: primero, la extensión desde la estación de Limache hacia La Calera (pasando por Quillota y La Cruz); y la restitución del tren de Valparaíso a Santiago, cuyo trazado pasaría por la zona interior.

Respecto de los avances en ambas iniciativas dio cuenta a «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, quien compartió nuevos antecedentes que hasta el momento no se conocían en torno a estos proyecto que actualmente se encuentran en distintos puntos administrativos.

TREN A CALERA

Una de las primeras interrogantes respondidas por el ejecutivo tiene que ver con la demora que ha tenido este proyecto cuyo monto de inversión es de 680 millones de dólares. En ese sentido, expuso que "en general estos proyectos de gran envergadura tienen muchas vallas que ir resolviendo, como partir con los estudios formales. Uno puede hablar de muchas ideas de proyectos, pero cuando empieza formalmente fue el 2015, cuando se aprueban los fondos para el estudio de prefactibilidad de la extensión de Limache a La Calera, con fondos del Gobierno Regional".

Hay que tener en cuenta que la primera vez que se habló de la extensión del tren a la provincia de Quillota fue el 2005 durante la inauguración de la estación de Limache. Por ello, comentó que "lo que afecta los tiempos es que el sistema nacional de inversión tiene que pasar varias tomas de decisión: un estudio de demanda y oferta para ver si el proyecto es rentable socialmente. Uno compara por qué en Santiago hay tantas líneas... bueno, porque hay mucha gente. Uno puede tener una visión crítica de esa metodología de evaluación de proyectos, pero es la metodología con la cual se evalúan".

Haciendo la comparación justamente con Santiago, donde el proyecto de tren a Melipilla parece moverse mucho más rápido que el de La Calera, el gerente general de EFE Valparaíso explicó que la iniciativa capitalina "mueve tres veces más pasajeros que lo que hoy movemos. Entonces ahí hay un tema de decisión. Acá hay menos población y cuando se evalúan los proyectos se evalúa un beneficio social, es decir, la reducción de tiempo por pasajero. Acá vamos a tener una reducción de tiempo para la gente de Quillota y La Calera importante, 20 a 30 minutos tiempos de viaje".

Para comprender las etapas del proyecto de extensión de Limache a La Calera, vale explicar que el 2015 se reciben los dineros del Gobierno Regional para que EFE lleve a cabo el estudio de prefactibilidad. Luego, el 2018 se convierte en inversión pública, con dineros del erario nacional. El 2021 se da la factibilidad y se ingresa el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, proceso en el cual se encuentra actualmente. En paralelo, a nivel de proyecto viene la ingeniería de detalle, que fue adjudicada recientemente y que contempla la entrega de paquetes. Luego, viene la etapa de ejecución del proyecto. De esta manera, se espera el 2026 iniciar obras preliminares.

¿A QUILLOTA PRIMERO?

El titular de EFE Valparaíso explicó a «Políticamente Directo» que el estudio de ingeniería de detalle considera ir entregando paquetes, motivo por el cual se tiene contemplado el 2026 dar inicio a las obras preliminares como la modificación de canales, modificación de sistemas de agua potable, conexiones eléctricas para la alimentación eléctrica. "A medida que se vayan entregando distintos paquetes de diseño, uno contrata a la empresa que hará el trabajo", explicó Miguel Saavedra a Puranoticia.cl.

Es bajo este contexto que surgió la posibilidad de que el tren se inaugure primero en la comuna de Quillota y posteriormente, incluso dos años después, en La Calera: "Existe una posibilidad. En Quillota hay tres estaciones: San Pedro; Quillota, que está cercana al hospital; y Quillota Centro. Además, hay centros de mantenimiento y de lavado. Pero la estación terminal será en La Calera. Lo importante de esto es que para poder avanzar en el proyecto uno va a poder ir avanzando a medida que se van entregando obras", sostuvo el mandamás de EFE Valparaíso.

Consultado respecto a la posibilidad que las estaciones en Quillota se inauguren el 2028 y la de La Calera el 2030, Saavedra indicó que "eso no lo podría asegurar, pero hay una estrategia que se va a desarrollar, de ir entregando ingenierías por paquete".

De todas maneras, aclaró que "nuestra carta Gantt, nuestra programación, es que primero debemos obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Estamos en proceso ambiental, debemos terminar de recibir las últimas observaciones a la adenda, con modificaciones al proyecto, donde varios organismos mostraron su conformidad".

En este punto, vale recordar que apareció el antecedente de una presunta comunidad diaguita en el sector, que afirma que el trazado del proyecto afectaría a una actividad ceremonial que tienen. Si el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determina que el conflicto se debe zanjar con una consulta indígena, el proyecto podría incluso verse retrasado aún más. Al respecto, Saavedra sostuvo que "con este tema que apareció de la posible consulta indígena, la estrategia que se contempla es que ojalá se pueda hacer de manera acotada, dentro del marco de obtención de la RCA, así podemos dar más certezas de que el proyecto siga avanzando sin más sorpresas".

TREN A SANTIAGO

El segundo proyecto que el gerente general analizó dice relación con el tren a Santiago, el que tuvo un fuerte traspié hace algunos meses con la caída de una licitación. Al respecto, Saavedra señaló que "las empresas que ofertaron en esa licitación llegaron con presupuestos mayores al presupuesto que había en ese entonces. El proyecto de tren es un mandato que dio EFE a la Dirección de Concesiones del MOP, a diferencia del proyecto de extensión de Limache a La Calera, que es responsabilidad de EFE".

Respecto al trazado que tendrá el servicio, confesó que "personalmente, el que más me gusta es el tramo elegido, que es el tradicional. Me gusta porque tiene la opción de tren expreso, a 160 km/h como el de Santigo - Chillán, asegurando el confinamiento de la vía, que no haya entrecruzamiento, que esté nivelado, puedes llegar a tiempos más breves. Pero también aprovechamos de unir localidades, aportando a la desconcentración de las poblaciones. Desde el punto de vista país, se nos está concentrando la población en nodos como la región Metropolitana o el Gran Valparaíso. Si damos conectividad (equidad territorial) a otros lugares como la provincia de Quillota, Llay Llay o Til Til, podemos potenciar esas localidades para que crezcan".

En cuanto a las características del proyecto, el tren a Santiago está considerado desde Viña del Mar, donde se contempla la construcción de una estación intermodal, que se ubicará en la actual estación El Salto. Es decir, una persona puede tomar el tren en Valparaíso, hacer el transbordo en El Salto y subirse al tren rumbo a Santiago. De esta manera, el gerente general de EFE Valparaíso asegura que el tramo rumbo a la capital irá en una línea distinta a la que actualmente utiliza el Tren Limache - Puerto.

Luego, explicó que "va por otra, pero es parte del estudio que tiene que evaluar por dónde se va entre El Salto y Limache. Hay distintas opciones que se tienen que evaluar: se puede evaluar por nuestra línea, se puede evaluar por una línea paralela al Troncal Sur, se pueden evaluar distintas alternativas. Pero cuando llega a Limache se puede usar la tercera línea a La Calera, la de carga".

Así, se confirma que no habrán cinco líneas entre Limache y La Calera, sino que el tren Valparaiso - Santiago ocupará el mismo tramo que el otro proyecto, pues usará la línea de carga. No obstante, en algunos casos podría pasar a dos líneas, tal como explicó Miguel Saavedra: "No es un proyecto tipo metro que tendrá una frecuencia, sino que probablemente tendrá itinerarios que saldrán cada ciertas horas", dijo, junto a agregar que "se van a evaluar alternativas donde pueden aparecer dos y después se une a Santiago - Batuco. En Batuco podrá tomar de Batuco a Santiago".

Todos los detalles de la entrevista puede verlos en el siguiente video:

PURANOTICIA