Terror en Viña del Mar por feroz ataque a balazos contra céntrico edificio: Delegado Presidencial apunta a "ajuste de cuentas"

Completamente desesperados y atemorizados se encuentran los residentes de la población Vergara de Viña del Mar ante la ola de hechos delictuales que les han afectado el último tiempo, y que la noche de este miércoles 25 de diciembre, en plena Navidad, tuvo otro grave episodio, con una serie de disparos hacia un departamento de un edficio ubicado en la intersección de calles 1 Poniente con 6 Norte.

Eran pasadas las 21:00 horas cuando la relativa tranquilidad del sector se vio abruptamente interrumpida por una ráfaga de disparos, seguida del sonido de una motocicleta huyendo a toda velocidad. Vecinos relatan a Puranoticia.cl que pensaron en primer momento que se trata de fuegos artificiales. No obstante, al advertir minutos más tarde la presencia de Carabineros, entendieron que lo ocurrido era más grave.

"Yo sentí tres disparos seguidos, pero pensé que eran petardos o fuegos artificiales. Después sentí una moto que salió a mil, con mucho ruido. Ahí quise abrir la ventana porque dije que algo pasó, pero mi marido me dijo que no me asomara. Después fui al balcón y llegó Seguridad Ciudadana y Carabineros. Cerraron toda la cuadra. Pensé que algo grave pasó, con un muerto o algo así, porque estuvieron como 3 horas", dijo una vecina que por resguardo de su integridad no quiso entregar su nombre.

Y en efecto, lo que ocurrió fue que dos sujetos a bordo de una motocicleta detuvieron su marcha justo frente a un edificio ubicado en la intersección de 1 Poniente con 6 Norte, para desenfundar un arma y comenzar a disparar hacia un departamento. La brutal acción terminó con los antisociales huyendo a toda velocidad en dirección desconocida, tal como lo dio a conocer Carabineros de Viña del Mar.

"Arededor de las 21:40 horas, personal de Carabineros, a raíz de un llamado a la Central de Comunicaciones Viña del Mar, concurre a calle 1 Poniente con 6 Norte por disparos en el lugar. A la llegada de Carabineros, se establece que los disparos fueron hacia un departamento de un edificio que está en el lugar", indicó el mayor Pedro Zapata, subprefecto de los Servicios 2 de la Prefectura de Viña del Mar.

El oficial continuó explicando que "se comunican con el Ministerio Público, que dispone que personal SIP (Sección de Investigación Policial) de la 1ª Comisaría de Viña trabaje el sitio del suceso, logrando establecer que se realizaron cinco disparos contra un departamento del lugar, no habiendo moradores en ese departamento. Se siguen realizando diligencias para esclarecer el hecho y establecer responsabilidades".

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Roberto Depaux, comentó sobre lo ocurrido en la Ciudad Jardín que "se encargó, por parte de Ministerio Público, diligencias consistentes en la presencia de la SIP de Carabineros, con el objeto de recabar antecedentes que dieran cuenta respecto de la ocurrencias de los hechos y qué motivaron estos disparos. Se encargó también levantar el resto de municiones que quedaron para ser derivadas al Labocar para hacer pericias de cotejo".

En ese orden, el persecutor aseguró que la investigación se encuentra pendiente y que todos los antecedentes del caso serán remitidos posteriormente por Carabineros en un informe que se hará llegar a la Fiscalía local de Viña para continuar las indagatorias.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "se está haciendo empadronamiento en el sector, revisión de cámaras e investigación a la persona que vive en la casa afectada". En ese sentido, el representante del Presidente Boric en la región adelantó que "aparentemente podría ser un tema de ajuste de cuentas, pero se está revisando y llevando a cabo la investigación".

"Llamamos a que se hagan las denuncias, que cuando se produzcan hechos tan lamentables como estos se hagan las denuncias respectivas. Esto, además, nos permite focalizar y priorizar los esfuerzos en los sectores que están siendo afectados por este tipo de acciones", continuó la máxima autoridad de Gobierno en la zona.

En cuanto a la inseguridad que se percibe en la población Vergara, una vecina que escuchó los disparos señaló a Puranoticia.cl que "nos preocupa lo que está pasando porque en el edificio que vivo tres veces han tratado de entrar, intentaron abrir una ventana de una sala que tenemos de reuniones". Y añadió que "la primera vez que supe que habían intentado entrar al edificio fue hace tres años, pero ahora último pasa gente muy extraña, autos con cuatro personas adentro, con música fuerte y observando".

Luego, una trabajadora de hace más de cinco años en el sector apuntó hacia las autoridades, principalmente la alcaldesa Macarena Ripamonti, por el estado de las cámaras de televigilancia: "Este es un foco delincuencial de un tiempo a esta parte y está completamente abandonado. Ahí hay cámaras, pero no funcionan. La Alcaldesa dijo que iban a quedar en funcionamiento cuando estaba en campaña. En 5 Norte también hay cámaras sin funcionar. A la señora del parquímetro le robaron la mochila al tercer día de trabajo. Pero aquí nadie hace nada".

"Este es un barrio residencial y era un barrio tranquilo, pero de un tiempo a esta parte ya no hay nada que hacer. Las cámaras de seguridad están de adorno. A Carabineros tú los llamas y no vienen. Hace menos de una semana, chicos en patineta saltando el muro hacia adentro del edificio. Se llamó a Carabineros, pero no vienen y la Comisaría Central está a tres cuadras. Está demasiado inseguro, tú ya no puedes salir ni siquiera con el perro a dar una vuelta porque tienes que estar atenta a todos los lugares", continuó relatado la locataria de la población Vergara.

Las críticas se repitieron por parte de la primera vecina con la que Puranoticia.cl pudo hablar, quien concluyó su intervención diciendo que "usted llama a Carabineros y no viene nadie. He llamado mil veces al Plan Cuadrante y al 133, pero no viene nadie. Frente al departamento hay un bar, que tiene una terraza donde hacen fiestas y los decibeles pasan todos los límites. Hemos llamado a Carabineros, pero nada...".

Cabe hacer presente que estos disparos percutados hacia el edificio no dejaron a nadie lesionado ni herido, afortunadamente porque el departamento que fue blanco del ataque se encontraba sin moradores. Pero situaciones de este tipo, lamentablemente, son cada vez más habituales en otras zonas de Chile, donde efectivamente han habido no sólo lastimados, sino que muertos. A la luz de los antecedentes, urge de sobremanera la revisión del plan «Calles sin Violencia» que anunció el Gobierno, tomando en cuenta que Viña es una de las ciudades donde se aplica esta iniciativa.

