Contraloría revela descontrol total del Gore de Valparaíso y el gobernador Mundaca en millonaria compra de 52 camiones aljibe

Tomando en consideración los montos involucrados y los riesgos identificados en la etapa de planificación, la Contraloría llevó a cabo una auditoría y examen de cuentas a los proyectos financiados por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, bajo la modalidad del oficio circular N° 33, con cargo al subtítulo 29 «Adquisiciones de Activos no Financieros», priorizados entre el 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2022, y que se encuentren ejecutados y pagados al 30 de junio de 2023.

Es bajo este contexto que la lupa se puso sobre uno de los proyectos priorizados por el gobernador Rodrigo Mundaca: la adquisición de 52 camiones aljibes para 36 municipalidades de la región de Valparaíso, acordado el 13 de septiembre de 2021 por el Consejo Regional (Core), por 5 mil millones de pesos ($5.022.706.000). La iniciativa de inversión fue ejecutada de manera directa, vale decir, el Gore se encargó de la elaboración del proyecto, además de la compra, recepción y pago de los bienes.

Pero antes de pasar a detallar los resultados del «Informe Final 352, de 2024» –al cual accedió íntegramente Puranoticia.cl– vale hacer presente que el proyecto de Mundaca tenía como objetivo central mejorar la operación, cobertura y distribución del agua para consumo humano en los sectores más vulnerables de las comunas de la región; esto, en el marco de la emergencia por escasez hídrica que atraviesa la zona.

Fue el 24 de septiembre de 2021 cuando se publicó en Mercado Público la intención de compra de estos 52 camiones aljibe, adjudicada a la empresa Porsche Chile SpA por casi 4.300 millones de pesos ($4.298.203.364). En ese sentido, el 21 de diciembre de ese mismo año se aprueba un acuerdo complementario que establece que que el proveedor debía prestar los servicios de provisión de 52 camiones Volkswagen Constellation 17.280/4800, equipados con estanques aljibes de acero inoxidable de 10.000 litros.

Es aquí donde la Contraloría Regional de Valparaíso centró la mirada de su auditoría, cuya finalidad era verificar que las adquisiciones se hayan realizado conforme las disposiciones establecidas en la Circular N° 33, de 2009, del Ministerio de Hacienda; comprobar que los procesos de compras realizado por las Unidades Técnicas se hayan ajustado a la normativa vigente; y verificar que los pagos se encuentren respaldados, registrados, contabilizados y ajustados al principio de legalidad.

MULTAS SIN COBRAR Y FIRMA FANTASMA

Uno de los primeros resultados a los que arribó la auditoría de la Contraloría fue que se comprobó que el Gobierno Regional de Valparaíso no cobró las multas por el retraso en la entrega de 11 de los 52 camiones aljibes adquiridos a Porsche, que superan los 39 millones de pesos ($39.444.119), considerando como fecha máxima para la entrega de esos vehículos el 22 de mayo de 2022, fijada por el mismo Gore.

Por este motivo, la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado instruyó al Gobierno Regional que, en lo sucesivo, y a objeto de resguardar los intereses fiscales, "deberá adoptar las medidas que correspondan para cursar las multas en aquellos casos que se verifique alguna circunstancia que lo amerite". De igual forma, procedió a formular el reparo pertinente por $39.444.119 por el no cobro de las multas.

Luego –y en una de las situaciones más graves– se acreditó que al comprobante de egreso N° 2.209, de 2021, mediante el cual el Gobierno Regional de Valparaíso pagó a Porsche Chile SpA la suma de 165 millones de pesos ($165.315.514) por dos camiones aljibes para la Municipalidad de Petorca, se adjuntó el 28 de diciembre de 2021 un acta de recepción y entrega firmada por un conductor de esa casa edilicia, sin embargo, el funcionario manifestó a Contraloría que él no había firmado el documento.

Tomando en cuenta que este hecho podría revestir carácter de delito, la Contraloría Regional de Valparaíso remitió copia del informe a la Fiscal local de Valparaíso.

También se advirtieron debilidades de control en el rol de fiscalización que le compete al Gore de Valparaíso, en el marco de esta compra de 52 camiones aljibes, ejecutado de manera directa por la entidad que lidera Rodrigo Mundaca, por lo que se les ordenó adoptar medidas para evitar la ocurrencia de ese tipo de situaciones.

PAGOS A PORSCHE

La auditoría también permitió detectar que el Gore de Valparaíso no proporcionó las actas de entrega técnica de 10 camiones aljibes adquiridos en el proceso de compra, situación que vulnera una cláusula del acuerdo complementario que dispone que la recepción de estos bienes debía realizarse por parte de dos funcionarios del Gobierno Regional y uno del Municipio beneficiario, y que aquello debía constar en un acta.

En otro de los hechos que arroja la fiscalización, se observó que Porsche Chile SpA no dio cumplimiento al calendario de entrega de los camiones aljibes, incumpliendo su oferta y una cláusula del acuerdo complementario. Frente a ello, se le ordenó al Gore de Valparaíso que, en lo sucesivo, vele por el estricto cumplimiento de los pliegos de condiciones y los contratos suscritos en los procesos de compra que lleve a cabo.

Luego, se constató que el Gobierno Regional pagó a Porsche la provisión de siete camiones aljibe cuando estos aun no eran recepcionados por las municipalidades. Además, recepcionó 50 de esos vehículos, pese a que el proveedor aún no cumplía la totalidad de las especificaciones técnicas, y a su vez, recibió 20 de los 52 camiones, siendo que no se había entregado la totalidad de la documentación de los vehículos.

También se advirtieron incumplimientos a las especificaciones técnicas contenidas en la intención de compra y en la oferta de la empresa, advirtiendo que 49 camiones aljibes no cuentan con el pasillo superior en plancha plegada inoxidable de al menos 2 mm, con sistema de drenaje y antideslizante y la escala de acceso posterior del estanque aljibe. Por ello, se le ordenó al Gore de Valparaíso que adopte las medidas para exigir a sus proveedores el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de las compra que convoque para resguardar debidamente los intereses fiscales.

MANTENCIONES Y OTROS PROBLEMAS

La auditoría también permitió constatar que dos municipalidades pagaron a Porsche Chile SpA por la primera mantención de los camiones; cuatro efectuaron la primera mantención contratando a otras empresas; y otras siete realizaron la mantención con su propio personal, en circunstancias que las especificaciones técnicas establecieron que la mantención estaba incluida. Esto –a juicio de la Contraloría– denota una falta de comunicación entre el Gore y los municipios.

En otra de las situaciones advertidas, se verificó que el Gobierno Regional de Valparaíso no puso a disposición de Contraloría una serie de antecedentes, como la acreditación que Porsche Chile SpA haya hecho entrega del medidor de cloro libre residual a 10 municipalidades; que haya realizado la capacitación sobre el camión y el estanque aljibe al personal de ocho municipios; y que haya entregado los manuales del estanque aljibe y/o de la motobomba a 27 municipalidades.

De igual forma, se comprobó que Porsche Chile SpA entregó nueve camiones a cinco municipalidades, los cuales contaban con alza vidrios manuales y no eléctricos. Además, las tapas superiores de seis camiones no contaban con un respiradero, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los vehículos entregados.

También se advirtió que funcionarios municipales de Olmué manifestaron que con posterioridad a la instalación –por parte de Porsche– de la visera faltante en uno de los camiones, cuando llueve el agua ingresa al interior de esa cabina. Por tal motivo, al Gobierno Regional se le instruyó que deberá realizar a la brevedad las gestiones necesarias y suficientes para hacer efectiva la garantía del vehículo.

La auditoría detectó que 17 municipalidades, a las que se le asignaron 26 camiones, recibieron la documentación de los vehículos de parte de Porsche Chile con posterioridad a la recepción de esos bienes, verificándose diferencias de hasta 127 días, lo que según Contraloría "no se ajusta al principio de estricta sujeción a las bases".

Como si eso no fuera suficiente, se comprobó durante las validaciones en terreno que los estanques aljibes de 11 camiones presentaban filtraciones de agua producidas por grietas en las zonas de anclaje con el chasis de los vehículos. Además, si bien, al momento de estas visitas los estanques de otros 16 camiones no presentaban fugas de agua, los funcionarios entrevistados manifestaron que estos también se habían visto afectados por grietas, las cuales en algunos casos fueron reparados más de una vez.

En otra de las situaciones observadas por la Contraloría, se verificó que 10 municipios debieron pagar multas asociadas a 14 camiones aljibes por transitar por autopistas concesionadas sin dispositivo TAG. Esto ocurrió el mismo día que recibieron los vehículos, con anterioridad a esa fecha o cuando se encontraban en dependencias de Porsche. Además, cinco camiones asignados a cuatro municipios, a la fecha de la fiscalización, aun registraban pendiente el pago de estas multas.

Pese a todos estos problemas detectados con la empresa Porsche Chile SpA, se advirtió que el Gobierno Regional de Valparaíso no solicitó hacer efectivo el cobro de la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Por este motivo, la Contraloría Regional anunció que instruirá un sumario administrativo en el Gore de Valparaíso para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien se comprometió a entregar respuestas a todas las interrogantes que quedan abiertas tras este contundente informe de la Contraloría Regional este jueves 2 de enero.

