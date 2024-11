Pataleta de Mauricio Viñambres: Renuncia al Partido Socialista tras ver frustrada su candidatura a Gobernador de Valparaíso

Como una "pataleta" califican la actitud que ha tomado Mauricio Viñambres Adasme, ex Alcalde de Quilpué y ex presidente regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso, luego que renunciara a la colectividad tras ver frustrado su intento de convertirse en candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso para la elección de fines de octubre, instancia donde la tienda respaldó a Rodrigo Mundaca como representante oficialista.

La vida política del ex jefe comunal de la Ciudad del Sol ha estado marcada por las polémicas y controversias, lo que le valió ganarse la férrea oposición de uno de los partidos más fuertes de la entonces coalición Frente Amplio: Convergencia Social. Las discrepancias llegaron a tal punto que la tienda de izquierda presentó como candidata a Valeria Melipillán, que terminó sacando a Viñambres del Municipio.

Las excesivas autorizaciones para construcciones en altura y la polémica ordenanza denominada «toque de queda» para adolescentes fueron dos de las iniciativas que más le reprocharon al entonces Alcalde de Quilpué, quien luego de perder las elecciones en mayo de 2021 decidió alejarse completamente de la primera plana política.

Esto, hasta que durante el primer semestre de este año su nombre resurgió desde las filas del PS, que lo levantaron como carta para competir por la Gobernación Regional de Valparaíso, aunque no a través de una Primaria oficialista, sino que yendo directamente a la papeleta en octubre, algo que no cayó nada bien en el resto de los partidos que tenían a Rodrigo Mundaca como su carta más segura para la reelección.

Esta nueva aventura electoral –que para muchos no era más que un capricho– fue fuertemente apoyada por la directiva del Partido Socialista, liderada por el diputado y presidente regional, Nelson Venegas, quien incluso se enfrascó públicamente en una pelea comunicacional con el gobernador Rodrigo Mundaca, a quien tildó de "falta de respeto" con la colectividad luego de decir por la prensa que "algunos son oficialistas sólo cuando reciben sus granjerías y dejan de serlo cuando las pierden".

"Coincidimos todos los militantes presentes que el actual gobernador regional, Rodrigo Mundaca, le faltó el respeto a nuestro partido, ofendió gratuitamente a los socialistas”, expresó el legislador del Distrito 6 en aquella oportunidad.

Esto no hizo más que impulsar la campaña de Mauricio Viñambres, quien ya se movía como candidato por el Congreso Nacional, donde reunió a históricos militantes socialistas como el ex diputado Marcelo Schilling; a los diputados en ejercicio Tomás de Rementería y Nelson Venegas; e incluso a la presidenta nacional de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, quien también respaldó públicamente su opción.

"La dirección regional del partido ya se pronunció en poner a disposición el nombre de Mauricio Viñambres para ese cargo y nosotros también vamos a apoyar eso en lo que es la discusión de esta mesa", señaló la timonel socialista.

Pero pasaron las semanas, el oficialismo no se puso de acuerdo, no hubo Primarias para definir a un candidato único a la Gobernación y finalmente se pensó que serían dos las cartas para la elección de octubre. No obstante, las conversaciones avanzaron al límite de cumplirse el plazo para presentar candidaturas y el humo blanco que salió en Santiago fue completamente negro para las aspiraciones de Viñambres.

Esto último, ya que se decidió dejar a Rodrigo Mundaca como carta única de las "dos almas" del oficialismo, lo que significaba que Mauricio Viñambres veía cómo su pretensión de ser Gobernador Regional de Valparaíso se derrumbaba. No obstante, el Partido Liberal (PL) –también oficialista– decidió romper las reglas y proclamar a Felipe Ríos como su candidato a las elecciones regionales del 26 y 27 de octubre.

Y tal como en 2021, luego de no ir a la reelección y dejar que ese espacio lo ocupara Valeria Melipillán, esta vez Mauricio Viñambres volvió a aislarse y desaparecer de la primera plana de la política regional. Sin embargo, en entrevista con El Observador dijo que "yo no tomé esta decisión. Yo no he declinado mi candidatura a Gobernador Regional y lo dije cuando el PS me solicitó ser candidato en la región de Valparaíso, que si esto iba a ser en serio yo iba a ir hasta el final. Ese fue mi compromiso y la decisión que mi candidatura no continuara fue una decisión de la dirección nacional del Partido Socialista, una medida a mi gusto centralista".

Estas palabras emitidas a fines de julio de 2024 fueron las últimas conocidas públicamente de Viñambres, quien casi cuatro meses después vuelve a hacer ruido, luego que fuentes de Puranoticia.cl confirmaran que el histórico militante socialista renunció a la tienda a la que incluso llegó a presidir a nivel regional, situación que fue tomada como una "pataleta" luego de su frustrada candidatura a Gobernador.

Y es que más allá de las razones que tuvo para presentar la documentación necesaria ante el Servicio Electoral (Servel) y dejar atrás su militancia partidista, desde sectores del oficialismo que conocen la interna aseguran que detrás de esto está su intención de competir por un cupo en la Cámara de Diputados representando al Distrito 6 de la región de Valparaíso, el cual ya tiene a un dirigente socialista en ejercicio: Nelson Venegas, su más férreo defensor en la malograda candidatura a la Gobernación de Valparaíso, que ahora podría ser su contendor electoral.

Quizás esto justifica el silencio de Venegas ante las consultas de Puranoticia.cl. Lo mismo que Viñambres, quien a pesar de contestar a nuestro llamado, dijo que no respondería a este medio, que estaba en una reunión familiar y que no hablaba con la prensa.

Quien sí dio luces respecto a la decisión del ex Alcalde de Quilpué fue el diputado Tomás Lagomarsino, quien a través de sus redes sociales señaló que "algo está ocurriendo en el Partido Socialista: el diputado Jaime Naranjo renunció a la colectividad y el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, habría también renunciado y está buscando casa política para ser candidato a diputado por el Distrito 6".

De paso, el legislador oficialista aseguró de manera tajante que "el Partido Radical en la región de Valparaíso no está disponible" para apoyar a Viñambres.

Desde la mesa directiva del PS en Valparaíso aseguraron a Puranoticia.cl que, hasta el momento, "no hay información oficial" y que "al menos desde Mauricio no hemos recibido renuncia, pero las renuncias se presentan muchas veces directamente al Servicio Electoral". Hechas las consultas en Santiago, la respuesta fue la misma.

El diputado Tomás de Rementería (PS) confirmó a Puranoticia.cl que "siempre es negativo que una persona renuncie a un partido. Yo creo que Mauricio Viñambres es un militante histórico y que él renunciara me parece que es lamentable".

Cabe recordar que ya en enero de 2019, cuando aún se desempeñaba como Alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres confesó en conversación con Puranoticia.cl –cuando sí hablaba con este medio– que tenía intenciones de convertirse en Diputado luego de dejar el Municipio, sin embargo las vicisitudes de la vida dijeron otra cosa y recién ahora, cinco años después, vería más "fortalecidas" sus opciones de competir por un cupo en la Cámara Baja, aunque para ello deberá comenzar un trabajo para reunir firmas o, bien, convencer a algún partido político que lo apoye. ¿Será esta vez la vencida?

PURANOTICIA