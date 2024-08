"Valparaíso destruido": José Antonio Kast apunta contra gestiones de Sharp y Mundaca, y asegura que Hoffmann "va a perder"

Sin ocultar sus deseos de ser nuevamente candidato a la Presidencia de Chile, y justamente hablando desde esta tribuna de líder a nivel nacional, José Antonio Kast, máximo representante del Partido Republicano, abordó en entrevista con Puranoticia TV lo que serán las elecciones de fines de octubre donde la ciudadanía deberá elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, instancia donde además su tienda política espera ser la gran protagonista en la región de Valparaíso.

Muestra de aquello es que su colectividad eligió a Valparaíso como la ciudad donde lanzaron sus campañas electorales a nivel nacional, relevando la confianza que tienen en el desempeño que tendrá Francesco Venezian como candidato a la Gobernación Regional; y Rafael González, como su carta para la Alcaldía de Valparaíso. Es justamente en ese sentido donde, tanto los dirigentes como el propio Kast, apuntaron directamente a las autoridades actuales en dichos cargos: Rodrigo Mundaca y Jorge Sharp.

Y es que a juicio de José Antonio Kast, la elección de Valparaíso para dar el puntapié inicial a las campañas "no fue casualidad", sino que fue una "decisión política" de Republicanos, quienes consideran que se trata de la comuna y la región "peor administrada a nivel nacional", justamente por Sharp y Mundaca, respectivamente.

"Queremos demostrar y reflejar lo que eso ha significado, en el caso de Valparaíso ciudad, ocho años de mala gestión; y en el caso de Valparaíso región, todo el periodo del primer gobernador elegido democráticamente en la región. Eso haremos en estos 60 días y estamos convencidos de que tendremos éxito mostrando la realidad de un Valparaíso destruido", expresó Kast.

CRÍTICAS A SHARP

Pero más allá de la crítica al estado de la ciudad, que prácticamente es similar al de hace cuatro años atrás, lo cierto es que la gente eligió a Jorge Sharp como su Alcalde, dándole un respaldo del 57%, fenómeno que también criticó el ex candidato presidencial.

"Era voto voluntario y hoy es obligatorio; además había un Gobierno de Piñera con muy bajo respaldo; y también está la captura de votos, el clientelismo electoral, al cual se llegó en Valparaíso por ese voto voluntario. Esto explica, en gran parte, el triunfo de alguien como Jorge Sharp", manifestó el líder republicano.

De igual forma, el abogado dijo sobre su colega de profesión que "ganó por primera vez engañando a la ciudadanía de Valparaíso, diciendo que viene a representarlos a todos, que no tiene un color político determinado y que va a recuperar Valparaíso, pero sólo contribuyó al desastre en temas de seguridad y patrimonio".

Junto a asegurar que el 57% que obtuvo en la Elección Municipal de 2021 fue mediante "un padrón electoral bastante bajo", el político de derecha enfatizó en que los años venideros, 2022 y 2023, se dieron vuelta los resultados con el triunfo del «Rechazo» a la Convención Constitucional y la elección de consejeros constitucionales, donde "la región de Valparaíso pasó de tener tres senadores de izquierda y dos de derecha; a tener tres consejeros constitucionales de derecha y dos de izquierda".

APUNTA CONTRA MUNDACA

Luego, José Antonio Kast enfocó sus críticas en el Gobernador Regional de Valparaíso, recordando que el 13 de junio, personal de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, allanó las oficinas de la Gobernación e incautó el teléfono y el computador de Rodrigo Mundaca, en el marco de las investigaciones por el caso «Convenios», específicamente por la causa que tiene que ver con recursos entregados a la Fundación ProCultura.

Bajo este contexto, el ex Diputado de la República durante tres periodos destacó que los principios básicos de un candidato a Gobernador es "primero, la transparencia, no quedarse con los recursos ajenos, no robar. Eso es re básico. Partamos desde ahí. También hacer una auditoría, sacar a los que no trabajan y hacer gestión".

Ante la suspicacia de que estuviera hablando de Rodrigo Mundaca, se le recordó en la entrevista en Puranoticia TV que la actual autoridad no ha sido acusada de robo ni de ningún delito, ante lo cual José Antonio Kast subrayó que "todavía no sabemos qué tenía su computador y su teléfono, que fue incautado por la Fiscalía".

"Eso está en manos de una Fiscalía y lo único que quiero es que sea vea con quién se comunicaba, cómo entregaba los recursos y supongo que no habrá entregado recursos justo antes del Año Nuevo en un monto así como 49 millones de pesos que no pasan por el Consejo Regional", lanzó la más segura carta presidencial.

De paso, criticó la postura adoptada por la izquierda tras este allanamiento e incautación de elementos tecnológicos del gobernador Mundaca, diciendo que "un partido toma cartas en el asunto y la declaración del Frente Amplio respecto a Mundaca después que le incautaron su teléfono y computador fue cero, silencio".

"HOFFMANN VA A PERDER"

En el marco de la campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso, una de las críticas (incluso desde su propio sector) que se le ha hecho a la carta de Chile Vamos, la UDI María José Hoffmann, es que su verdadero interés estaría en la Elección Parlamentaria de 2025, donde le gustaría aspirar a un escaño en el Senado, y que estos comicios de octubre sólo serían utilizados como un trampolín para el proceso del próximo año.

En ese sentido, José Antonio Kast aseguró que "el compromiso de nuestros candidatos es que ejerzan el cargo y si alguien quiere usar esta elección como trampolín, le hace un daño a la fe pública en Chile".

No obstante a ello, aclaró –por ejemplo– que si un candidato como Rafael González llegara a perder la elección por la Alcaldía de Valparaíso podría perfectamente ir como candidato a Diputado, porque "ahí queda libre".

"Sería faltar a la fe pública si yo gano la elección, renuncio y ejerzo. Si yo pierdo, quedo abierto a cualquier cargo y eso es razonable", agregó en su reflexión.

Luego, lanzó su artillería hacia la candidata de Chile Vamos: "Si María José Hoffmann pierde, como yo creo que va a perder, que sea candidata a lo que quiera".

Después indicó que la militante de la UDI va a perder "en primera vuelta" y que "va a ganar Francesco Venezian en primera vuelta y alguien más, y vamos a pasar a segunda vuelta". Pese a ello, no se aventuró a decir si el rival será Mundaca u otro.

Ante la consulta de si Francesco Venezian será el próximo Gobernador Regional de Valparaíso, Kast dijo que "de todas maneras" y aseguró que "no se imaginan el resultado que va a tener en la región de Valparaíso. Los vamos a sorprender".

DISTANCIAMIENTO CON LA UDI

José Antonio Kast fue Diputado durante tres periodos, en todos siendo elegido como militante de la UDI, partido al cual incluso postuló como presidente en dos ocasiones, perdiendo ambas, por amplia mayoría en la segunda de ellas.

Respecto a los motivos que lo alejaron de la tienda gremialista, explicó que "la UDI dejó de cumplir con las cosas más esenciales que estaban planteadas en su proyecto político. El día que dije que no iba a pedirle a mi hijo que se haga militante del partido, perdí las energías de seguir en ese partido político y decidí salirme".

"Ya era parlamentario por un distrito distinto por el cual había sido electo, y en ese minuto dije que ya no tengo la motivación para seguir en política", continuó.

Junto a afirmar que "pienso que (la UDI) sigue capturada", el líder del Partido Republicano se refirió a posibles acercamientos con Chile Vamos, señalando que "la palabra 'jamás' es muy dura, pero creo que podemos lograr una coordinación más que una alianza. Somos proyectos políticos distintos".

También abordó su postura opositora al Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, asegurando que "la lealtad no es la sumisión, sino que decir las cosas por su nombre. La mayor lealtad que tuve con el candidato Sebastián Piñera el 2017 fue, en segunda vuelta, cuadrarme con él y decirle que el adversario estaba al frente, que era el señor Guillier. Yo al día siguiente estaba en Arica haciendo campaña por Sebastián Piñera y luego al día siguiente en Punta Arenas".

Finalmente, y ante la posibilidad de hacer Primarias con Chile Vamos para la Elección Presidencial de 2025, dijo que "esa coordinación se da en la segunda vuelta. Si yo gano, espero contar con el apoyo del candidato de Chile Vamos; y si gana el candidato de Chile Vamos, va a contar con mi apoyo".

PURANOTICIA