Sigue temblando en la Región de Valparaíso: Nuevo sismo de mediana intensidad sobre los 4 grados

Un nuevo sismo con epicentro en la Región de Valparaíso se registró durante el mediodía de este domingo, específicamente a las 13:42 con epicentro esta vez a 20 kilómetros al Oeste de La Ligua con una intensidad de 4,2 grados según informó el Centro Sismológico de Chile.

Este es el tercer movimiento con una intensidad superior a los 4 grados registrado en la Región este fin de semana. El primero de ellos tuvo una intensidad de 4,6 grados y se registró a las 05:07 de la madrugada de este sábado.

El movimiento se registró a 46 kilómetros de profundidad y su epicentro fue en Quintero.

El segundo sismo se registró a solo kilómetros de Tongoy y tuvo una intensidad de 3,4 grados con una intensidad Mercalli sobre los 4 grados.

En ninguno de los sismos se han reportado daños ni cortes de luz.

