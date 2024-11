Viña se queda sin Mundial Sub-20: ¿Culpa del Municipio de Ripamonti, mala gestión de la ANFP o priorización a estadios del IND?

Un duro golpe recibió Viña del Mar luego que la FIFA comunicara al Comité Organizador Local (COL) que el estadio Sausalito no será sede del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

A través de una carta enviada a la organización de la cita planetaria en nuestro país, el ente rector del fútbol mundial informó que "no se ha proporcionado el alcance de las obras, el presupuesto ni los plazos para finalizar el estadio Sausalito".

A su vez, Roberto Grassi, jefe de Campeonatos Juveniles de la FIFA, ahondó sobre la decisión diciendo que "dado el retraso de la planificación y la evaluación de riesgos que ha presentado el COL, entendemos que no es posible finalizar la renovación del estadio Sausalito en el tiempo que falta para el inicio de la competición".

No obstante, pese a la dura decisión para la comuna viñamarina, las ciudades que sí celebraron tras ser confirmadas como sedes del Mundial Sub-20 son Valparaíso, con el estadio Elías Figueroa Brander; Santiago, con el estadio Nacional; Talca, con el estadio Fiscal; y Rancagua, con el estadio El Teniente.

RESPONSABILIDADES

Más allá de esta comunicación de la FIFA, que cae como un verdadero balde de agua fría en la ciudad, las autoridades políticas regionales y comunales analizaron en detalle con Puranoticia.cl los alcances de esta medida que deja a Viña sin Mundial Sub-20.

Uno de los más críticos respecto a lo ocurrido fue el diputado Andrés Celis (Ind. - ex RN), quien planteó que "la exclusión del estadio Sausalito del Mundial Sub-20 es una vergüenza que deja a Viña del Mar fuera del mapa futbolístico internacional. La FIFA ha sido clara: no hubo plazos, presupuesto ni planificación a la altura. Esto apunta directamente al Municipio de Viña, que prometió tener todo bajo control".

"¿Qué pasó con esos 2 mil millones de pesos que supuestamente gestionaron? Esta negligencia no sólo daña la imagen de la ciudad, sino que priva a los viñamarinos de un evento que pudo ser histórico. Es hora de asumir responsabilidades, no de buscar excusas", añadió el legislador entre sus cuestionamientos a esta decisión.

El diputado Tomás de Rementería (PS) sostuvo, como contraparte, que "la información que tenemos es que no ha sido por los atrasos que hay, sino que es una decisión de la ANFP de priorizar los estadios fiscales. Me parece que Viña del Mar tenía todas las condiciones y un plan claro que dependía del estadio, la ciudad con mayor capacidad hotelera instalada, con mayor conectividad física de carreteras, entonces me parece que no tenía mucho sentido que se priorizara a ciudades como Talca".

"Creo que acá hay un error evidente, que va a ser difícil que se subsane a esta altura, pero fue una decisión de la ANFP que no tiene que ver con el Gobierno ni con el Gobierno Comunal de la alcaldesa Ripamonti", agregó el parlamentario oficialista.

"BOFETADA" A VIÑA

Pese a que Celis atribuye la responsabilidad al Municipio y De Rementería lo exculpa, Puranoticia.cl también consultó sobre lo ocurrido a los concejales viñamarinos, quienes también abordaron esta dura decisión adoptada por la FIFA en la comuna.

El concejal Carlos Williams, presidente de la Comisión de Deportes, expuso que "es una verdadera bofetada en la cara que nos ha dado la FIFA con esta determinación, donde claramente se está privilegiando a los recintos deportivos que son del Estado, a través del IND, en perjuicio de los estadios municipales. Como estadio Sausalito, incluso estábamos programando algunas obras que se están iniciando, con miras a ofrecer las mejores condiciones del campo deportivo con miras al Mundial".

Además, el edil independiente (ex RN) planteó que "nuestra ciudad, con todo lo que significa la hotelería y gastronomía, estaba preparada para recibir a las visitas que iban a venir a presenciar los encuentros a disputarse en el estadio Sausalito, por lo tanto creo que es un verdadero golpe de agua fría que se nos ha dado en desmedro de los estadios municipales la priorización de los estadios del IND".

Acerca de las responsabilidades tras esta decisión, afirmó que "el Municipio ha realizado todo en concordancia con lo estipulado con la FIFA. Vino una comisión y no hubo ningún inconveniente, porque si hubiese sido responsabilidad municipal no se hubiese determinado en principio que el estadio iba a ser sede del Mundial. Yo creo que no existe un tema municipal porque los compromisos estaban pactados y los compromisos se iban a comenzar a cumplir en etapas, dependiendo del trabajo que se iba a hacer. Ahora Sausalito no está siendo ocupado por reparaciones".

Luego, el concejal y padre del diputado homónimo, Tomás de Rementería (PPD), comentó a Puranoticia.cl que "yo creo que la gestión municipal del área de Deportes demuestra lo ineptos que son, porque esto debió haberse previsto hace mucho tiempo. Se gastaron $12 mil millones en la transformación del Sausalito y lo único que han hecho es ocuparlo para ver cómo pierde el Everton".

Consultado respecto a si esta decisión comunicada por la FIFA golpea a la alcaldesa Ripamonti, el edil sostuvo que "obviamente, ella es la jefa, pero el problema es que con estos son con los que tiene que cargar. Son fundamentalmente los que cobran por ser Director de Deportes y los responsables que deberían haber previsto que era importante para Viña porque después llorar en la leche derramada no sirve para nada".

PIDEN EXPLICACIONES A RIPAMONTI

En tanto, el concejal Sandro Puebla (Ind. - PS) comentó que "lo encuentro terrible y no puedo creer que Viña del Mar se dé el gusto de perder un evento internacional de esta naturaleza. Yo espero que la Alcaldesa pueda entregarnos a los concejales una explicación sobre qué falló en este tema y ojalá que se puedan investigar las responsabilidades por no haber hecho las cosas con más anticipación".

De igual forma, la autoridad comunal planteó que "el daño que se le hace a la ciudad y a su actividad económica es importante, ya que eventos como éste nos permiten salir de la estacionalidad del verano como único momento de temporada alta".

El concejal Pablo González (PC), en tanto, apuntó directamente hacia el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte (IND), manifestando que "sólo privilegiaron a recintos deportivos del IND, considerando que en el caso de Valparaíso se les olvida que no cuentan con los servicios ni instalaciones respectivas y que la gente igual vendrá a Viña de Mar. Creo que es una decisión poco estratégica que obliga a Viña a replantearse la relación con el IND, considerando que muchas de las actividades que desarrollan las llevan a cabo en recintos del Municipio y hoy Viña fue despriorizado".

También analizó que "no se puede pretender que la ANFP y el IND tomen palco de esto, no pongan recursos a disposición para las mejoras del estadio y que esperen que desembolsemos $4 mil o $5 mil millones para todas las instalaciones a título gratuito, cuando en realidad esto es parte de un proyecto colectivo, que es el Mundial Sub-20. Es lamentable, pero no nos impacta mayormente porque la gente que vaya a Valparaíso tiene que venir a Viña porque somos los que tenemos los servicios y la capacidad hotelera, y pareciera que esa comprensión no llegó al Ministerio".

De igual forma indicó que "responsabilizarnos directamente es ver el vaso medio lleno porque acá hay instituciones públicas que tienen la obligación de invertir, y el mismo Ministro del Deporte dijo en entrevista que estaba contento de repartir en cuatro estadios los recursos del Mundial, pero se le olvida que no tiene jurisdicción solamente sobre el IND, porque si no sería el Ministerio del IND. Se pierde una gran oportunidad de haber puesto en valor el Sausalito, por su historia y características".

MUNICIPIO: "CLARA PRIORIZACIÓN"

Haciéndose cargo de todas las críticas que han recibido, pero también analizando la decisión adoptada por la FIFA en relación al Mundial Sub-20 de 2025, desde la Municipalidad de Viña del Mar señalaron primero que la comuna "tiene la mejor capacidad hotelera, con una robusta estructura de servicios y con un estadio moderno que tendrá importantes avances en materia de infraestructura".

Luego, continuaron abordando el punto explicando que "existió una clara priorización de los estadios que administra el Instituto Nacional del Deporte (IND) en Talca y Valparaíso para que sean sedes del Mundial Sub-20, garantizando la inversión en recintos del organismo central. Durante todo este año se mantuvieron reuniones periódicas con la ANFP, el Ministerio del Deporte y la FIFA, en las que siempre se detalló el avance del cronograma según lo establecido".

El organismo que lidera la alcaldesa Ripamonti sostuvo que "el calendario de obras que hemos planificado está en curso y se desarrolla según lo programado, con remodelaciones y modernización del estadio Sausalito que lo impulsará como uno de los mejores recintos deportivos del país. Esta labor se realiza íntegramente con presupuestos propios y la activa colaboración del Gobierno Regional, quienes han tenido siempre un compromiso irrestricto con el deporte y el desarrollo social de Viña del Mar".

Finalmente, desde el «Municipio de Cuidados» aseguraron que "sin perjuicio de esta decisión de la FIFA, los trabajos de mejoramiento continuarán según lo calendarizado, porque son parte de una planificación seria y rigurosa realizada hace meses, en la que se han cumplido todos los plazos dispuestos con antelación".

DECISIÓN "EXCLUSIVA" DE FIFA

El seremi del Deporte de Valparaíso, Leandro Torres, fue otro de los actores que se pronunció respecto a la decisión de FIFA, explicando al respecto que "esta decisión se sustenta en efectos técnicos que habría tenido a la vista exclusivamente la FIFA, ya que no pasa en ningún caso por una decisión gubernamental, menos por autoridades regionales y en ningún caso por parte de la autoridad comunal".

Luego precisó que "la alcaldesa Ripamonti ha tenido en todo momento un compromiso permanente con la actividad deportiva, prueba de ello fue lo exitoso que resultó ser la sede de Viña del Mar para los últimos Panamericanos Santiago 2023, donde curiosamente también se desarrollo el fútbol femenino como masculino. Nos toma de sorpresa, pero entendemos que estas decisiones que son de exclusiva responsabilidad de la FIFA se toman por ellos".

"No me puedo referir al actuar de otras entidades que han tenido participación permanente a las visitas de los recintos deportivos, tanto la ANFP como el Municipio, el Ministerio del Deporte, a través del IND, que participamos desde hace mucho rato en las visitas inspectivas a los recintos donde se va a disputar el Mundial, como a los recintos donde se van a desarrollar los centros de entrenamientos", agregó.

Por último, consultado respecto a si sólo puede tratarse de un "capricho" de la FIFA, el Seremi del Deporte sostuvo que "puede que sea así, puede que no lo sea. Pero creo que la descentralización de los grandes eventos deportivos se mantiene. Vamos a mantener una sede acá en Valparaíso, lo mismo que en Talca y en Rancagua. Nos apena mucho esta decisión de FIFA de no contar con el estadio Sausalito para un Mundial que, dicho sea de paso, es un centro deportivo que ya ha albergado instancias internacionales como el Mundial del '62, la Copa América del 2015, la Copa América del '91, Mundiales juveniles, Mundial femenino, entonces creemos que la comuna de Viña del Mar y la región de Valparaíso está preparada para grandes eventos".

