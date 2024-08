Evelyn Matthei y posibilidad de que Chile Vamos realice Primarias Presidenciales el 2025: "Uno siempre tiene que estar dispuesta"

Seguridad pública, Elección Presidencial de 2025, Primarias en Chile Vamos, su sentir tras la muerte del ex Presidente Piñera, el caso «Audio» y la crisis en Venezuela. Estos son algunos de los temas que la alcaldesa de Providencia –y más que segura carta a La Moneda de la centroderecha–, Evelyn Matthei, abordó en diálogo con Puranoticia.cl.

En el marco de su apretada agenda pública –la cual incluso excede los límites de su comuna, pues incluso se le ha visto acompañando a candidatos en Viña del Mar y otras ciudades– la autoridad se dio un tiempo para conversar con este medio acerca de una serie de aspectos de la contingencia política, nacional e internacional.

Bajo este contexto, y en el entendido que aún resta más de un año para la Elección Presidencial de 2025, uno de los temas que ha sonado con más fuerza en Chile Vamos dice relación con llevar a cabo un proceso de Primarias para llegar con candidato único a dichos comicios, tal como se ha hecho el 2017 y el 2021, siendo ganadores en aquellas oportunidades Sebastián Piñera y Sebastián Sichel, respectivamente.

Al respecto, Evelyn Matthei sostuvo a Puranoticia.cl que "para mí, el tema de las Primarias es básicamente una herramienta, no un objetivo en sí mismo; y uno siempre tiene que estar dispuesta, obviamente. Hay que ver si es lo que conviene o no, pero todavía no es el momento de decidirlo".

No obstante a aquello, y junto a reiterar que "hoy es demasiado temprano" para tomar una decisión en ese sentido, la Alcaldesa de Providencia aseguró que "uno nunca puede descartar nada", dejando de alguna manera la puerta abierta a la participación en dicha instancia. Ahora, acerca de la eventual competencia interna que podría haber en el conglomerado, sostuvo que "eso no es tema mío" y que "se verá el próximo año".

FACTOR REPUBLICANOS

También se refirió a la consolidación en el mapa político del Partido Republicano y la figura de José Antonio Kast, considerando que ésta podría generar una dispersión de votos que termine afectando a la derecha. Al respecto, Matthei recordó que ellos "nunca han aceptado ir a Primarias, han llevado listas separados de diputados, senadores, constituyentes, así que no hay nada nuevo bajo el sol".

"No tengo por qué juzgar si eso es bueno o malo. Esa es la realidad y uno tiene que adaptarse a las realidades y yo soy muy realista. Uno ve qué es lo que existe y desde ese conocimiento uno ve qué es lo mejor que puede hacer, pero andar soñando que la política y la gente podría ser distinta, no nos conduce a ningún lado", agregó.

También sostuvo que "hay que partir de la base que nunca irán en lista con nosotros (Chile Vamos, que no irán a Primarias con nosotros, que no quisieron medirse en gobernadores, que se les ofreció medir a candidatos en Concepción pero no aceptaron, así es... punto. No juzgo si es bueno o malo. Cada partido tiene sus formas de jugar el juego y uno no puede andar criticando las formas que decidieron para actuar".

PIÑERA Y EL PIÑERISMO

El 6 de febrero de 2024, luego de un trágico accidente piloteando su helicóptero en Lago Ranco, perdió la vida el ex Presidente Sebastián Piñera, momento que su ex Ministra del Trabajo recuerda diciendo a Puranoticia.cl que "fue un momento de tristeza y básicamente de incredulidad. No podía creerlo. Pasó mucho mucho rato y tuve que escucharlo por varios lados distintos hasta creerlo. Me costaba hacerlo. Uno tenía la ilusión que aparecería por algún lado".

Respecto a si hay similitudes o diferencias entre el estilo Piñera y el estilo Matthei, comentó que "cada persona tiene sus formas y sus estilos. El mío es mucho más tratar de que funcionen los equipos y, por lo tanto, siento que el liderazgo de él, en la forma que él lo ejercía, es bien insustituible, y eso es. Él tenía su forma de hacerlo, yo tengo otra, así que creo que no tiene mucho sentido comparar".

El actual proceso eleccionario, que tendrá lugar el fin de semana del 26 y 27 de octubre en todo el país, ha servido para que el Piñerismo se rearticula. Frente a este fenómeno –del cual el senador Manuel José Ossandón fue crítico en entrevista con Puranoticia.cl al asegurar que éste "no existía"– la Alcaldesa indicó que "existía un grupo muy grande de gente que trabajó con él, que le tenía lealtad y que le tiene mucho cariño. Eso es indudable. Ahora, si es un movimiento político, obviamente que no, nunca lo fue".

También expuso que "cuando uno está frente a una persona extraordinariamente inteligente y activa, que además fue dos veces Presidente de la República, usted comprenderá que tenía un peso específico muy grande. Pero ahora ya no son tres partidos (en la derecha), sino que al menos siete, y eso hace que cualquier acuerdo sea más difícil, pero siento que en Chile Vamos se están organizando y coordinando bien".

DE BACHELET A VENEZUELA

Durante las últimas semanas, dos son principalmente los nombres que han sonado para competir en la Elección Presidencial en representación de la centro-izquierda: la ex Presidenta Michelle Bachelet y la ministra Carolina Tohá. Sobre estas figuras, la militante de la UDI dijo que "la izquierda de todos modos va a tener candidato o candidata. No sabemos quién, pero ese candidato o candidata va a subir en las encuestas por la sencilla razón de que hoy el Presidente tiene más o menos un 35% de apoyo, por lo tanto un candidato presidencial no puede tener menos que eso".

Acerca de si la ministra Camila Vallejo puede ser otra carta que se sume como eventual presidenciable de la izquierda, Matthei sostuvo que "es imposible predecirlo, pero lo único que es bastante evidente es que el Partido Comunista (tienda donde milita la vocera de Gobierno) no está gozando de gran prestigio y, por lo tanto, que levanten una candidatura que pueda ganar la Elección Presidencial lo veo difícil".

Luego, y aprovechando esta crítica, se refirió a lo ocurrido en Venezuela, lanzando una importante crítica al Gobierno: "La postura del país, del Gobierno, ha sido correcta, pero se ha dicho básicamente lo obvio. Tampoco se ha recurrido, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, no se ha recurrido a la Comisión de Derechos Humanos. Todo el mundo ve cómo se están violando los derechos humanos, cómo están matando y arrestando a personas por decir que creen que ganó el otro candidato. Hay una reacción brutal en Venezuela y Chile lo único que ha dicho es que no reconoce el triunfo, pero no ha ido más allá en defender a la víctima. Y respecto al Partido Comunista, creo que (su postura) les va a hacer mucho daño como partido".

SEGURIDAD PÚBLICA

No hay duda alguna que uno de los principales temas que preocupan a los chilenos dice relación con la seguridad pública, tópico que la Alcaldesa de Providencia abordó en profundidad, señalando por ejemplo que el tema "requiere un planteamiento totalmente distinto al que está siguiendo el Gobierno. Requiere fijarse en muchas cosas al mismo tiempo, muchos equipos de trabajo y mucha tecnología. En primer lugar, debiera instalarse televigilancia en todos los lugares importantes, en todo Santiago, en todo Viña del Mar, en todo Quilpué, pero también en todas las ciudades. Esto debiera ser un plan a nivel nacional, con platas de municipios, de las gobernaciones, nacionales, pero realmente el tema de instalar cámaras y monitorearlas significa prevenir delitos, porque todo el mundo sabe que lo pueden estar filmando; pero cuando estos ocurren significa que los delincuentes no se pueden esconder".

Lo planteado por Matthei es justamente lo que se ha implementado en Buenos Aires, ciudad hasta donde viajaron algunos candidatos de Chile Vamos (como la candidata a Gobernadora de Valparaíso, María José Hoffmann). "Esta es una de las medidas que debiéramos tomar, pero también tener un control de las fronteras, donde se tendrán que instalar campamentos que puedan mirar quiénes son, por qué vienen, qué conexiones tienen, con quiénes, y ver si se les devuelve a su país o si se les permite entrar. Requiere también un sistema carcelario distinto. Requiere hacer prevención en colegios y barrios, donde se están formando nuevos deilncuentes. Son 14 puntos, donde se incluye inteligencia, inteligencia financiera, una unidad que le pueda quitar todo el dinero al abrirlo a los grupos criminales cuando se les atrapa", explicó.

Una de las críticas que han surgido en el país en materia de medidas tiene que ver con que se ha hecho mucho en la Región Metropolitana y poco en otras zonas del país. Ante ello, la más que segura abanderada de la UDI a La Moneda precisó que "no sé cuánto se está actuando en el norte, que es un centro clave, como Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Arica, que son zonas muy importantes, y no sé si efectivamente se están destinando recursos. En la V Región hay varios sectores que están con tasas de delincuencia que son abismantes. No sé qué se está haciendo ahí. Y para qué hablar de la Macrozona Sur, donde tenemos instalado un narcoterrorismo. Ahí sí se ha hecho algo más hace un año y medio. No tengo toda la información para dar respuesta a eso, pero sí tengo claro que en ninguna parte se está haciendo lo suficiente"..

CASO «AUDIO» Y GOLPE A LA UDI

Por último, la licenciada en economía se refirió al caso «Audio» donde han surgido nombres ligados a la UDI (su partido), como Andrés Chadwick, y otras figuras de distintos poderes del Estado. Sobre ello, Matthei aclaró que "para cualquier persona que esté bajo sospecha, he sido súper clara en decir que se tiene que investigar a fondo y si se comprueban delitos, merece el máximo de las sanciones y en esta materia es caiga quien caiga. No lo dije respecto a Chadwick específicamente, sino que en el caso completo, donde podría haber muchos involucrados".

Finalmente, consultada si la aparición de la figura de Chadwick en esta investigación podría afectar a la UDI, comentó que "eso habrá que verlo. Creo que falta tiempo todavía para poder evaluar eso porque, insisto en que son muchas las personas que aparecen involucradas, de distintos poderes del Estado, entonces mientras no se dilucide aquello, es importante que los chilenos no se acostumbren al crimen organizado ni a la corrupción. Quiero ser clara que no podemos tener doble estándar en materia de personas que usan sus cargos o influencias para otros fines".

