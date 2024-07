¿De «Romané» a la Gobernación de Valparaíso? Actor Felipe Ríos fue inscrito y apuesta por la descentralización y el medio ambiente

Toda una sorpresa fue la inscripción del actor Felipe Ríos como candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, por el Partido Liberal (PL), en el pacto que tienen con el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), llamado «Regiones Verdes Liberales».

Y es que en horas de la tarde de este lunes 29 de julio, quien representara a Perham en la recordada teleserie de TVN, «Romané», aseguró a Puranoticia.cl que los rumores que a esa hora circulaban no eran ciertos y que no sería candidato a nada en la región.

No obstante a estas declaraciones, se supo posteriormente que al final sí fue inscrito y que competirá por el máximo puesto regional en representación de uno de los cuatro brazos del oficialismo que decidieron presentar pactos y competir por separado.

Cabe hacer presente que esta decisión causó la molestia del Partido Socialista (PS) en Valparaíso, que no sólo tuvo que bajar la candidatura de Mauricio Viñambres para privilegiar la unidad y competir sólo con Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), sino que también vieron cómo dos de los partidos del sector levantaban a otro candidato.

"Hay una sensación de frustración, considerando además que va otro candidato, por otro pacto, que también es oficialista. Como región sentimos que no fuimos escuchados", señaló a Puranoticia.cl una fuente del PS en Valparaíso que participó de la instancia negociadora, no dando crédito a que el PL y FRVS levantaran otra alternativa.

Y a pesar de que este medio intentó en reiteradas ocasiones conocer la opinión tanto de Felipe Ríos como del diputado Vlado Mirosevic, líder del Partido Liberal, ninguno contestó a las llamadas ni mensajes. Pero quien sí lo hizo fue la presidenta nacional del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien compartió sus sensaciones tras levantar un pacto oficialista paralelo y de inscribir candidatos.

"Nosotros firmamos un pacto, que es parte de uno de los pactos oficialistas con los que vamos a enfrentar las elecciones. Estuvimos, además, en un proceso de conversaciones muy interesantes, donde nuestro pacto no agrede los intereses de ningún partido, de ningún Gobernador en ejercicio, por lo que creemos que este pacto va a aportar a que las ideas progresistas vayan adelante, permitimos que no se dispersara la competencia y que resultó en esta competencia regulada que habíamos propuesto como modelo de relación al interior de la alianza", comentó la dirigenta.

De esta manera, el pacto «Regiones Verdes Liberales» acudió hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para inscribir candidatos por la Gobernación Regional de Valparaíso, con Felipe Ríos; por la de Biobío, con Alejandro Navarro; por la Metropolitana, con Nathalie Joignant; y por la de Los Lagos, con Claudio Pérez.

Acerca de la competencia que se dará en Valparaíso, la timonel del FRVS expuso en diálogo con Puranoticia.cl que "no la impusimos por la fuerza, sino que fue conversada en la mesa donde estuvimos los presidentes de partidos, y el Frente Amplio señaló que abría a esta región a la competencia porque (Rodrigo Mundaca) no era un militante de sus filas. Le habían prestado tempranamente su apoyo, pero hacían valer su condición de independiente por sobre la de militante, que es un poco la situación de Claudio Orrego. Por lo tanto, no era el método del Frente Amplio, por eso se levanta esta candidatura, que es muy interesante también".

Acerca de la figura del reconocido actor nacional, Torrealba dijo que "es un hombre conocido y querido por la comunidad, pero que además va a refrescar la discusión política, porque ya no podemos seguir enfrascados en este modelo de hacer la política que estamos teniendo, que tiene a toda la gente en un espacio muy oscuro y muy radicalizado de discusiones. Creemos que el candidato va a refrescar esa discusión y va a poder poner temas ambientales y de descentralización sobre la mesa, en un tono adecuado y, además, sin poner en riesgo la unidad del progresismo, porque al ser la Gobernación una figura que va a segunda vuelta, y con la diversidad de candidatos que presentó la derecha, creemos que es legítima esta decisión democrática".

De igual forma indicó que "hay que darle espacio a las voces nuevas y a refrescar este repertorio de ideas de las regiones y que nos vamos a encontrar en segunda vuelta, ganemos nosotros o el candidato en ejercicio. Nos vamos a unir igual".

Acerca de la molestia que generó en el Partido Socialista la inscripción de Felipe Ríos, la presidenta del FRVS subrayó que "todos los partidos tuvimos que hacer sacrificios enormes. De hecho, yo lidero un partido regionalista y comprenderá usted que mi deber era ir a competir en todas las regiones del país. Sin embargo, respondimos al llamado de mantener la unidad del progresismo y fortalecer la alianza, en lugar de debilitarla. Por ejemplo en Rancagua, donde el PS lleva candidato en ejercicio, no pusimos a nadie, a diferencia del Partido Radical, y así queda regulada la competencia en dos. Todos los partidos tuvieron merma en sus intereses y expectativas".

"Yo no sé las cosas internas del PS. Sé que se sentaron en la mesa de negociación pidiendo prioridad para sus candidatos y exclusividad en las nominaciones de los cinco en ejercicio. Es cierto que todas las regiones empujaban por sus candidaturas, pero no fue posible, si no habríamos desatado una guerra fratricida y eso sí que hubiera afectado los intereses de todos. Por lo tanto, hemos tenido que hacer enormes gestos de sobriedad, de generosidad y de ganas de que esta unidad resista. Por lo tanto, tal como el diputado Venegas, que se siente súper decepcionado, 13 de las regiones de mi partido también está la misma sensación", sentenció Torrealba.

