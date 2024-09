Informalidad tras millonarios contratos municipales del aseo en Viña: Trabajadores de Cosemar no descartan paralizar actividades

Un problema de grandes proporciones es el que podría reventar próximamente en Viña del Mar a causa de los cinco intentos fallidos del Municipio que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti por llevar a puerto dos licitaciones relacionadas a los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y tres acerca del servicio de limpieza de aceras y calzadas en la comuna, todas las cuales han sido declarada desiertas.

Y es que luego de que terminara el contrato con la empresa Cosemar para hacerse cargo de estos dos servicios, el Municipio de la Ciudad Jardín dio inicio a licitaciones para continuar con ellos, los cuales no han dado los frutos esperados. Como la recolección del aseo domiciliario y la limpieza de las calles debía continuar, la administración Ripamonti decidió mantenerlos a través de tratos directos con la misma firma.

Pero hoy estos acuerdos están en nada, pues hace un mes que el de recolección está en nada; mientras que el del barrido de calles lleva tres meses en tal situación. Y es que lo que existe en la comuna viñamarina es una especie de acuerdo de palabra con Cosemar para que continúen llevando a cabo el trabajo; esta vez, sin licitación pública ni tampoco con la vía del trato directo. Es justamente aquí donde podría producirse un grave problema, el que explotaría a través de los trabajadores...

El Sindicato Nº3 de Cosemar advirtió que se mantienen en una gran incertidumbre respecto a dos situaciones: su integridad física a bordo de los camiones, pues al no existir un contrato formal con el Municipio, la empresa no ha actualizado las máquinas y temen que pudieran producirse accidentes; pero también su seguridad laboral y económica, pues consideran que podrían dejar de recibir sus remuneraciones.

Son estas dos situaciones las que este martes 3 de septiembre la dirigencia del sindicato expondrá ante el Concejo Municipal de Viña del Mar, al que le harán ver lo importante que es que se lleve a cabo una licitación pública a cinco o seis años, como antes, para garantizarles estabilidad laboral y económica, y no estar dependiendo de los tratos directos, que sólo duran un par de meses y deben ser renovados constantemente.

"Esto tiene que ver con la problemática de la licitación, donde los trabajadores están trabajando con bastantes problemas de seguridad por la condición de los camiones. También tenemos problemas con insumos y no sabemos qué pasará más adelante si no hay contrato vigente, por el pago de las remuneraciones. Todo eso queremos exponerlo ante la Municipalidad para que entiendan que necesitamos una licitación lo más rápido posible, porque muchos estamos en incertidumbre", explicó en diálogo con Puranoticia.cl Marcelo Mena, presidente del Sindicato Nº3 de Cosemar, el cual representa a unos 400 trabajadores, uno de los más grandes del país.

CONTRATOS DE ASEO

La Municipalidad de Viña del Mar tiene un vínculo económico importante con Cosemar, pues esta empresa tiene a su cargo dos servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, además del servicio de limpieza de calles y aceras en la comuna.

«Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios en Sector 1» se llama el primer servicio, el que también se le conoce como «Viña 1» o «Zona Norte», y cuyo costo mensual es de $528 millones.

El segundo es el «Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios en Sector 2», también conocido como «Viña 2» o «Zona Sur», que tiene un costo mensual de aproximadamente $185 millones.

El tercer servicio que entrega Cosemar al Municipio de Viña es por el «Servicio de Limpieza de Aceras y Calzadas», cuyo costo mensual es de $360 millones.

Como se logra apreciar, los tres servicios suman más de mil millones de pesos mensuales ($1.073.000.000) convirtiéndolo en uno de los más caros que actualmente tiene la Municipalidad de Viña del Mar con algún proveedor.

Pese a ellos, estos servicios actualmente –y como ya se dijo– no se encuentran regularizados, pues se ejecutan sin licitación pública y sin contrato, ni siquiera por la vía del trato directo, situación que ha generado la preocupación de los trabajadores.

NO DESCARTAN UN PARO

El principal temor que tienen los funcionarios es que al no existir contrato entre Cosemar y la Municipalidad de Viña, puede que la empresa el día de mañana deje de sostener el servicio, y por ende las remuneraciones, que mantienen al día, pues advierten que sin facturaciones ni un contrato de por medio se les hace cada vez más cuesta arriba.

"El tema de los camiones es fundamental por algún accidente o situación que pudiera ocurrir a nuestros compañeros, porque como no hay licitación la empresa no puede arriesgarse a comprar camiones si no tienen la seguridad de que va a seguir o no con el contrato con la Municipalidad", explicó Marcelo Mena.

El dirigente de los trabajadores también indicó que "la Municipalidad, cada vez que nos hemos entrevistado, se escudan diciendo que están haciendo un trato directo y que los pagos mensuales no han tenido ninguna complicación, pero eso no resuelve el tema de fondo, que sigue ahí. Conversé con la Alcaldesa y ella dice que en la Contraloría está el proyecto de trato directo por un año, pero llevamos dos años así y no se ha hecho una licitación de cinco o seis años para poder invertir. Eso repercute en los trabajadores, porque al no haber plata fresca, no hay aumento de remuneraciones".

Consultado acerca de si esta situación podría originar un paro de actividades, el presidente del Sindicato Nº3 de Cosemar afirmó que "no se descarta nada. No lo podría asegurar, pero no lo descartamos si vemos algo complicado con las remuneraciones, porque ahí los trabajadores tomarían esto de otra forma. Podemos hablar de la ropa de verano que aún no nos entregan y de los camiones, pero otra cosa es cuando le tocan el bolsillo a los trabajadores".

Respecto a las consecuencias que un paro podría traer para la comuna, se indicó que "las paralizaciones de los trabajadores de Cosemar afectan a todo el plan y a los cerros de Viña del Mar. Si bien, la Municipalidad tiene camiones, son pocos los sectores que pueden cubrir, porque la mayoría los cubre Cosemar. Por lo tanto, una paralización de unos cuantos días significaría un problema bastante neurálgico para la Alcaldía y para la ciudad". De hecho, calculan que entre el 80% y el 90% de la Ciudad Jardín podría dejar de recibir el servicio de retiro de basura.

