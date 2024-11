El adiós de Manuel Millones tras 27 años como Consejero Regional de Valparaíso: "Me pidieron que evaluara ser Senador o Diputado"

Manuel Millones Chirino puso término a sus 27 años como Consejero Regional (Core) de Valparaíso con un verdadero broche de oro. Esto, ya que se despidió del Gobierno Regional (Gore) presidiendo el órgano colegiado por el que tanto trabajó.

"Para mí, éste es un momento muy especial, porque la historia o el destino me permite estar presidiendo mi última sesión plenaria", señaló el histórico Core de Valparaíso que, tras ingresar el año 1997 al órgano, finalmente lo deja tras presentar su renuncia para tener la opción de competir en la Elección Parlamentaria de 2025.

Gabriel Aldoney, Josefina Bilbao, Raúl Allard, Marco Antonio Núñez, Luis Guastavino, Iván de la Maza, Raúl Celis, Ricardo Bravo y Jorge Martínez fueron los intendentes con los que trabajó palmo a palmo; cargo que después pasó a llamarse Gobernador Regional, donde coincidió con Rodrigo Mundaca, con quien forjó una muy buena relación, al punto de que fue uno de los primeros en saludarlo tras su renuncia.

"Mis mejores años los entregué a este trabajo, a esta función, a este rol. ¡Cuántas obras hemos aprobado! Desde 1997 a la fecha, hemos aprobado más de 1.386 millones de dólares, que se han invertido en la región. Tantos proyectos que se han impulsado, en un trabajo colaborativo, lo que nos debe hacer sentir tremendamente orgullosos, porque hemos mejorado la calidad de vida de miles de compatriotas", señaló en una emotiva ceremonia donde, junto a él, renunciaron otros ocho consejeros regionales.

Y considerando que no se trataba de una sesión plenaria cualquiera, Millones decidió que en ella debía estar su familia, compuesta por su esposa Andrea y sus tres hijos, Martina, Sofía y Luciano, quienes lo acompañaron en tan significativo momento.

LOS ASPECTOS POSITIVOS DE SU GESTIÓN

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con la autoridad regional saliente, quien comenzó sus palabras indicando que "fue un momento muy emotivo porque dejar una institución después de 27 años donde uno construye lazos, afectos, relaciones humanas muy profundas, recuerdos de quienes partieron, por lo que fue un momento de mucha emoción. Uno debe ser agradecido de la vida. Hay consejeros que cuando no habían nacido yo estaba ingresando al Consejo Regional. Además, el destino quiso que yo presidiera el último plenario, que es un hito muy significativo".

Acerca de los aspectos positivos que deja en este largo camino como Core de Valparaíso, recuerda que "hemos aprobado más de 1.386 millones de dólares, una inversión que hace que no haya comuna que no tenga un proyecto emblemático que haya mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos... y en distintas áreas, como salud, saneamiento de campamentos, polideportivos, seguridad, educación, salud, hospitales, Cesfam, parques urbanos, el estadio de Playa Ancha, el Sausalito, el de Quillota, la plaza Sotomayor, el liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso. Eso quiero destacarlo".

Pero dentro de todas estas iniciativas, una de las que más destaca es el Centro de Fertilidad Asistida, de la Universidad de Valparaíso, del que dice que "es un proyecto modelo, la única clínica pública de fertilidad asistida para abordar la infertilidad de muchas parejas. Aquí mismo, el proyecto de oncofertilidad, que lo ampliamos para que mujeres con cáncer, antes de comenzar su tratamiento, congelen sus óvulos para luego tener la fertilidad y aspirar a la maternidad. Ese es un proyecto único Latinoamérica".

En ese sentido, destacó ante sus pares que "a pesar de los pocos recursos que tenemos, hemos hecho grandes obras en beneficio de la ciudadanía, unas más emblemáticas que otras pero, en definitiva, son obras que van a trascender a nosotros".

LAS GRANDES DEUDAS

Pero estos 27 años como Consejero Regional no sólo estuvieron marcados por aspectos positivos, sino que también por deudas que lo calan profundo. "Me duele en el alma porque fui miembro de la Comisión de Salud y presido el Foro del Cáncer. Hace más de 12 años logramos instalar en el Presupuesto que en la región se construyera un Macrocentro del Cáncer. (...) Han transcurrido 12 años y aún ni siquiera está en estudio de prefactibilidad. Y la responsabilidad es del Servicio de Salud, con sus diferentes administraciones. Duele en el alma porque el cáncer es la principal causa de muerte y da una tremenda indignación que no se le haya puesto voluntad y porque no hay una infraestructura adecuada para darle respuesta a los pacientes de cáncer.

A ello, planteó que "otro dolor que me queda es el Hospital Van Buren, que fue compromiso de los Presidentes Piñera, Bachelet y Boric, pero se fueron y no hay hospital, así que hay una tremenda deuda con Valparaíso. Viña está muy robusto con el Fricke, al igual que Quillota, Marga Marga, San Antonio; y se levantan estudios en San Felipe - Los Andes, en La Ligua, en Quintero, en La Calera; pero el pariente pobre, pese a su importancia, es el Hospital Van Buren, que no ha sido prioridad para ningún Gobierno. Eso duele en el alma porque hay mucha gente que no tiene otra alternativa".

En otras materias, lamentó "no haber tenido un Ministerio de Vivienda mucho más activo en acelerar las respuestas habitacionales para erradicación de campamentos, como para colocar más subsidios y poder dar respuesta a las familias que esperan una oportunidad. Ahí hicimos un esfuerzo económico importante, pero el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos falló y no avanzó, pese a los recursos que le pusimos. Cuando tú no tienes respuestas formales, la gente en su desesperanza termina en una toma viviendo sin agua potable, alcantarillado y en precariedad".

Por su parte, a sus pared dijo que "en algunas oportunidades nos hemos equivocado, y eso es parte de la autocrítica que debe hacer cada autoridad o institución para mejorar su trabajo. Hemos tenido dificultades, por cierto, pero las superamos. En este punto, quiero destacar el rol que tuvieron todos los Intendentes y el Gobernador Regional, pues todos actuaron de buena fé y penando en el beneficio de la región".

CRÍTICA POLÍTICA

En ese sentido, realizó una crítica política: "Yo fui dirigente de todos los Cores de Chile y parte de la Comisión Asesora Presidencial (en 'Bachelet 2'), y hago una crítica a los gobiernos porque, a pesar de todos los sueños que plasmamos, no logramos avanzar en tener una legislación acorde a los tiempos. Trabajamos en documentos y propuestas para tener una mayor profundización de la regionalización, pero no hubo voluntad política para darle más poder a las regiones".

A esta crítica política sumó otra, pero esta vez a los partidos: "Nunca más debiéramos aceptar la imposición de candidatos externos de la región. Por eso es importante legislar para tener partidos políticos regionales y que seamos los habitantes de cada región y comuna quienes determinen a sus postulantes a cargos. Esto nunca más debe resolverse en un café en Providencia", señaló en conversación con Puranoticia.cl.

También aprovechó el diálogo para aconsejar a los nuevos cores, a quienes les pidió que "no se parta de cero porque se modifica casi todo el Consejo Regional (17 serán nuevos). Sea quien sea quien gane la Gobernación, que le dé gobernabilidad porque el que quiera instrumentalizar políticamente el cuerpo colegiado para beneficio propio o de su partido, le va a ir mal porque en ese espacio sólo el diálogo se traduce en beneficio para la gente. Si no se ponen de acuerdo, la ciudadanía es la que pierde".

De igual forma, criticó a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, de quien dijo que "ella, que pertenece a una corriente política distinta a la de los consejeros elegidos, si no se pone de acuerdo con ellos –porque en este periodo nunca fue capaz de sentarse a debatir propuestas con los consejeros– espero que ahora entienda que está obligada a dialogar y convencer a los cores porque la mayoría es de la oposición. Lo mismo la Alcaldesa de Valparaíso y el de Concón. Eso hizo falta en el Consejo pasado porque como tenían una mayoría relativa, no tomaban en consideración a sus cores e imponían los proyectos que a ellos les interesaba. Entonces el consejo a los nuevos cores es que le exijan a los alcaldes que concurran a defender, debatir y a convencerlos de que ese proyecto es mejor que otro y no imponer".

QUÉ VIENE AHORA

El recientemente renunciado Consejero Regional sabe bien que nada es eterno y que todo tiene un ciclo, por lo que más allá de la emotividad que significó dejar el cargo que ostentó por 27 años, es consciente que debe dar vuelta la página.

En ese sentido, aseguró que "no me voy para la casa". Para ello, asoma como clave la experiencia conseguida en estas casi tres décadas, donde destaca el haber tenido reconocimiento de la ex Presidenta Michelle Bachelet para convocarlo a integrar la comisión asesora presidencial en pos de una descentralización efectiva; haber sido parte del Comité Programático de la Descentralización del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera; y haber presidido por más de 15 años la Comisión Legislativa de la Asociación de Consejeros Regionales de Chile (Ancore).

"Esos conocimientos, de mi ejercicio como consejero regional y como dirigente, los quiero volcar en otra función", dijo. Es así como constituirá un Foro de Políticas Públicas, un think tank que le permita colaborar al debate de ideas para seguir construyendo región. De igual forma, aseguró que continuará presidiendo el Foro Regional del Cáncer, una de las cruzadas más importantes que se ha planteado.

"A mí me derrotaron electoralmente, pero mi amor por el servicio público está intacto, y cuando uno se la juega por principios y valores, nunca claudica ante la adversidad. Por lo tanto, voy a constituir un centro de pensamientos que se llamará Foro Regional de Políticas Públicas, un espacio para que distintos profesionales o ex autoridades puedan aportar al debate público. Falta ese debate, falta contenido y muchas universidades tienen muchos profesionales competentes, pero ese espacio hoy no está. Y quiero que este centro de pensamiento sea un lugar para debatir, exponer, orientar y fiscalizar", comentó Manuel Millones a Puranoticia.cl.

¿SENADOR O DIPUTADO?

Pero más allá de la constitución del Foro Regional de Políticas Públicas, el ex Core de Valparaíso reconoció que ya tiene ofrecimientos para poder participar en la Elección Parlamentaria de 2025, por lo que tendrá varios meses para decidir si acepta el ofrecimiento y, además, determinar si competirá por la Cámara o por el Senado.

"Yo tengo el ofrecimiento de ser candidato al Parlamento. Me pidieron que evaluara ser Senador o Diputado y, por lo mismo, me tomaré el periodo del verano para hacer esa evaluación, pensar y repensar junto a mi familia y mi equipo, porque estoy recién saliendo de un proceso electoral y ver si acepto este desafío y a cuál cargo", comentó la ex autoridad que representó a la provincia de Valparaíso.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones comunales y regionales, Manuel Millones Chirino obtuvo más de 127 mil votos por la Gobernación Regional de Valparaíso, cifra que lo deja en buen pie para poder competir como Diputado o Senador. "Tengo un capital político y un nivel de credibilidad y cariño que está intacto. Por eso tengo que evaluar muy bien qué camino voy a emprender y a qué meta espero llegar", zanjó.

Por este motivo, y más allá de la decisión que adopte a futuro, Manuel Millones aseguró a Puranoticia.cl que seguirá trabajando, "desde el lugar donde me encuentre", por hacer región. Ya sea en el Parlamento o en cualquier otro espacio, el histórico Consejero Regional de Valparaíso confirmó que seguirá dando la lucha por el proceso de descentralización que permita el desarrollo de un Chile "más armónico, justo y humano".

PURANOTICIA