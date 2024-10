El plan de Republicanos para estar en segunda vuelta por la Gobernación de Valparaíso: 102 cartas de Chile Vamos se suman a Venezian

Sólo 11 días faltan para que en el país se dé inicio a un nuevo proceso eleccionario, esta vez para que la ciudadanía defina a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, instancia para la cual los candidatos y los partidos políticos ya definen sus últimas estrategias buscando capturar un mayor número de votos.

A modo general, vale recordar que las elecciones comunales y regionales del 26 y 27 de octubre tendrán carácter de obligatorias, por lo que los electores que no sufraguen aquel fin de semana serán sancionados con una multa a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, alrededor de 33 mil pesos ($32.950).

Es en este contexto de recta final en el que se encuentra el Partido Republicano, que en la región de Valparaíso ha ido directamente a conquistar el voto de la centro-derecha, para lo cual ha iniciado un coqueteo con una enorme cantidad de candidatos de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) principalmente.

Según información que ha ido recopilando Puranoticia.cl con fuentes en las "dos almas" de la derecha, sería más de un centenar (102 para ser exactos) de candidatos de Chile Vamos que estarían haciendo campaña con Francesco Venezian, la carta de Republicanos para quedarse con la Gobernación Regional de Valparaíso.

El problema de este coqueteo radica en que Chile Vamos tiene a una candidata al máximo puesto regional: se trata de María José Hoffmann, ex Diputada de Valparaíso y ex Secretaria General de la UDI quien, a la luz de estos antecedentes, no ha logrado conquistar los corazones de todos los representantes del bloque en estas elecciones.

Y es que como se logra apreciar, la estrategia del Partido Republicano es aprovechar la distancia que genera Hoffmann con algunos militantes de RN y la UDI para ir a captar su apoyo y tener más chances de avanzar a la segunda vuelta, instancia donde –a la luz de las encuestas– se verían las caras con Rodrigo Mundaca, actual gobernador regional de Valparaíso y carta de la mayor parte del oficialismo.

Muestra de aquello es un video al que accedió Puranoticia.cl, el cual muestra la gran cantidad de volantes impresos con propaganda que muestra a figuras de Chile Vamos por un lado y a la de Francesco Venezian por el reverso. En el registro se logra apreciar a figuras como Maritza Verdejo, candidata de RN en Quintero; Mario Marchant, candidato de RN en Llay Llay; Miguel Ortiz, candidato de RN en Putaendo; Rafael Pacheco, candidato de RN en Hijuelas; Omar Vera, candidato independiente (ex Partido Radical) en San Antonio; María Carolina Corti, candidata de RN en Quilpué; Luis Pradenas, candidato de RN en Panquehue; Marco Antonio Gómez, candidato de RN en Algarrobo; Nelson Estay, candidato independiente de Chile Vamos en Villa Alemana; y Christian Beals, candidato independiente de Chile Vamos en San Felipe.

LA DUPLA BARCHIESI - PARDO

Si bien, la estrategia adoptada por el Partido Republicano en la región de Valparaíso no se le puede atribuir sólo a una persona, lo concreto es que parte importante –al menos en el Distrito 6 de la zona interior– de los apoyos conseguidos de candidatos de Chile Vamos para la campaña de Francesco Venezian a la Gobernación han surgido gracias a las gestiones de la dupla conformada por Antonio Barchiesi y Luis Pardo.

Por un lado, el ex Consejero Constitucional de Valparaíso (primera mayoría regional el 2022) ha estado trabajando en favor de todas las candidaturas republicanas en la zona, labor donde ha tenido acercamientos con el ex Diputado RN del Distrito 6 quien, recordemos, fue la carta de Chile Vamos para la Gobernación hasta que surgió el nombre de Pepa Hoffmann, que terminó por derribar todas sus aspiraciones.

Y es que las negociaciones electorales de la UDI, RN y Evópoli en Santiago terminaron por dejar a Luis Pardo como uno de los candidatos que salió más dañado a nivel regional –y quizás nacional–. Entendidos en la materia afirman que sería justamente éste el motivo por el cual el político RN no se acercó nunca a la campaña de Hoffmann y, por el contrario, jugó una carrera en solitario que lo tiene más cerca de Republicanos.

Una de las evidencias más concretas sobre este respecto se ha dado en Quilpué, donde la dupla Barchiesi - Pardo convenció a María Carolina Corti, la carta de RN a la Alcaldía de la Ciudad del Sol, que haga campaña junto a Francesco Venezian. Así es como se le ha visto haciendo volanteos y banderazos con la carta republicana, aunque también ha grabado algunos videos con María José Hoffmann. No obstante, fuentes de Puranoticia.cl aseguran que Corti se sentiría más cómoda con Venezian que con Pepa.

Situación similar ocurre en Villa Alemana, donde el candidato a Alcalde, Nelson Estay, hace campaña con Venezian, no así con Hoffmann. Detrás de ello está nuevamente Luis Pardo y su cercanía con el representante de Chile Vamos. En esta ecuación también entra Antonio Barchiesi, de quien dicen que sería el principal gestor del surgimiento de la candidatura de Estay, en desmedro de la de Marcelo Valderrama. Para lograrlo, se habría comprometido con el ex militante de RN a que tendría un importante cargo durante la eventual gestión de Nelson Estay en Villa Alemana.

Puranoticia.cl consultó a Valderrama respecto a este ofrecimiento, del que dijo que "a mí nadie me ha ofrecido nada ni yo he pedido nada, pero sí me interesa mucho, de ganar la centroderecha en Villa Alemana, poder tener algún grado de injerencia en las políticas públicas de la administración central del Municipio, ya sea desde un rol activo o desde un rol político, me da lo mismo porque yo quiero aportar a la ciudad". En concreto, en las negociaciones con Barchiesi le habrían asegurado algún cupo en la primera línea municipal, por ejemplo la Dideco de Villa Alemana.

Las manos de la dupla Barchiesi - Pardo también se estarían viendo en Limache, donde el propio alcalde Daniel Morales, de las filas de Renovación Nacional, ha recorrido las calles de su comuna junto a Francesco Venezian. Misma situación que en Quintero, donde la estrategia de Republicanos ha logrado "capturar" a Maritza Verdejo, la candidata de Chile Vamos que también ha aparecido haciendo campaña junto al candidato a Gobernador de esta tienda política, no así con María José Hoffmann.

Sobre este punto, el candidato de RN a la Alcaldía de Putaendo, Miguel Ortiz, puntualizó que "quiero agradecer profundamente a todos los candidatos Republicanos, que han brindado un apoyo único a mi candidatura, principalmente los candidatos a Concejales y también a Francesco Venezian, quien como candidato a Gobernador se ha hecho presente en nuestra comuna, brindando mucho apoyo a mi candidatura como Alcalde, y estoy seguro que lo hará muy bien el día de mañana cuando sea Gobernador, así que todo mi apoyo para Francesco Venezian".

ENCUESTAS A FAVOR DE VENEZIAN

En consideración de las últimas encuestas realizadas en la región de Valparaíso (vale recordar que actualmente no se pueden difundir nuevos sondeos), la estrategia adoptada por el Partido Republicano pareciera haber dado resultados, al menos así se logra desprender de la encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad de Desarrollo.

Y es que el último sondeo –de fines de septiembre– da cuenta que Francesco Venezian logró superar a María José Hoffmann en la carrera por la Gobernación de Valparaíso. Las cifras muestran que el candidato del Partido Republicano consigue quedarse con un 15% de los votos, mientras que la carta de Chile Vamos sólo logra sumar un 10%.

De esta manera, la eventual segunda vuelta por el máximo puesto regional sería entre Francesco Venezian y Rodrigo Mundaca, quien se queda con el 30% de las preferencias. Manuel Millones, en tanto, sumaría 7%. No obstante, la elección se definiría básicamente por lo que decidan los indecisos, que en el sondeo suman 33%.

Vale hacer presente que se menciona esta encuesta en particular porque se trata de un sondeo ligado netamente a la UDI, lo que da más muestras de que la caída de María José Hoffmann es real y que la estrategia republicana está dando resultados concretos.

DESORDEN Y FRACCIONAMIENTO

A partir de esta situación relatada en los párrafos anteriores, Puranoticia.cl tomó contacto con analistas políticos para que desmenucen la estrategia que está llevando a cabo el Partido Republicano para captar una mayor cantidad de votos en favor de Francesco Venezian, situación que principalmente atribuyen a un desorden provocado por el fraccionamiento de la derecha en la región de Valparaíso.

Santiago Escobar, columnista y analista político, planteó que "yo lo veo como parte del fraccionamiento interno de la derecha, que es catastrófico porque lo que hacen es servirle en bandeja todo a Rodrigo Mundaca en materia de Gobernación. Se fraccionó tanto la derecha que perdieron la mayoría, lo que significa que no hay un orden interno, y eso es porque están cruzados los votos por ser muy transversales en la derecha, entonces salen a buscar los grupos, como por ejemplo los que están con Squella, los que están contra con los Barchiesi, los que están contra la Pepa Hoffmann, los que están con Manuel Millones, y así... El cuadro está desordenado y eso indica que los candidatos que eligieron no eran los mejores".

De igual forma, sostuvo que "el desorden es un motivo, que es que no les gusta el candidato. Además uno se desordena porque algo no le gusta, porque quiere otra cosa o porque tiene otra expectativa. Entonces mi idea es que el desorden y fraccionamiento interno obedece a que no les gustan o no están conformes con los candidatos. El tema básico es que va a haber segunda vuelta, eso es inevitable, y ahí la pregunta es quién convoca más, porque el que llegue segundo tendrá que salir a buscar los votos de los que hoy rechaza. No tiene otra alternativa, pero llegan mal a la segunda vuelta, lo que no quiere decir que vayan a perder, pero hay un grado de incertidumbre demasiado grande debido fundamentalmente a que están desordenados".

Por su parte, la doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la U. Viña del Mar, explicó en diálogo con Puranoticia.cl que "esto tiene que ver con la búsqueda de apoyos mutuos. Estamos en los últimos dias de una campaña que ha sido compleja para todos los candidatos, dada la coyuntura nacional y, por lo tanto, están en las apuestas de poder obtener los cupos por los cuales están compitiendo. Entonces creo que es natural que se den estas alianzas de último momento para lograr mayor visibilidad porque la mayoría aún está indecisa, por lo tanto requieren visibilidad los candidatos".

Finalmente, la experta en la materia sentenció que "son acuerdos que habían tomado previamente. Además, la figura de María José Hoffmann respecto a la UDI es muy fuerte, entonces Republicanos ahí tiene bastante claridad sobre los apoyos que ha dado, por ejemplo en Viña del Mar. Puede que la estrategia de Republicanos guarde relación con la figura de María José Hoffmann, pero lo dudo porque creo que tiene que ver más con la búsqueda de acuerdos de último minuto frente a la incertidumbre porque se requiere mucha visibilidad para los candidatos".

Cabe hacer presente que todos los detalles respecto a lo que será la elección de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores podrá seguirlos en detalle a través de las transmisiones multiplataformas de Puranoticia.cl y Puranoticia TV.

PURANOTICIA