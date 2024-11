Diputado Andrés Celis renuncia a Renovación Nacional a raíz de querella por «Caso Monsalve»: "No sentí el apoyo del partido"

Un verdadero terremoto es el que provocó el diputado Andrés Celis tras presentar una querella criminal en el marco del «Caso Monsalve», situación que incluso derivó en su renuncia a Renovación Nacional (RN), partido en el que milita desde los 18 años y que deja como una forma de "liberarlos" de la acción judicial cursada.

La querella va dirigida en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el director de la PDI, Eduardo Cerna; la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y el jefe de gabinete del ex subsecretario, Gabriel de la Fuente; por los delitos de obstrucción a la justicia y por delitos especiales contenidos en la Ley de Inteligencia.

Todo esto –según indicó– a raíz del ocultamiento del delito de violación que habría perpetrado Manuel Monsalve en el hotel Panamericano de Santiago en contra de una subalterna en la Subsecretaría del Interior el 22 de septiembre de 2024.

"No sólo se trata de posibles delitos funcionales o corrupción, sino de una grave infracción a la Ley de Inteligencia. Creemos que el director de la PDI y el ex Subsecretario del Interior incurrieron en irregularidades al ordenar la eliminación de imágenes del hotel en las que aparecen dos funcionarios", explicó.

La querella criminal fue presentada en compañía del abogado Luis Eduardo Cantellano, quien señaló sobre la misma que "estos antecedentes son fundamentales, porque por primera vez en Chile podrían estarse cometiendo delitos nunca antes vistos por autoridades encargadas de la seguridad y el orden público”.

QUERELLA CRIMINAL

Según consigna en la acción judicial –documento de 20 páginas al que Puranoticia.cl tuvo acceso– ésta trata de determinar la responsabilidad de funcionarios públicos que habrían conocido los hechos de violación del ex subsecretario Manuel Monsalve a lo menos el día 15 de octubre del presente año y que callaron hasta el 17 de octubre, día en que la noticia fue publicada en el diario La Segunda.

En ese sentido, apunta a la resposabilidad del ex subsecretario Manuel Monsalve y del jefe de la PDI, Eduardo Cerna, quienes se vincularían en una doble condición de delitos: primero, por ilícitos específicos de la Ley de Inteligencia, por cuanto el Director de la PDI es parte de este sistema y, en esa calidad, "debe someter su conducta al protocolo establecido en la misma norma", según consigna la acción judicial.

Respecto a Monsalve, se indica que la ex autoridad de Interior ordenó el retiro de cámaras del hotel, "argumentando haber sido objeto de un espionaje y/o atentado en su contra, situación que autocalificó como de inteligencia".

De igual forma, afirma que ambos obstruyeron la investigación por cuanto "no denunciaron los hechos". Según Celis, Cerna supo de lo ocurrido el 15 de octubre.

Acerca de la ministra Carolina Tohá, expone que tuvo conocimiento de estos hechos el 15 de octubre, día en que le comunicó lo ocurrido al Presidente Gabriel Boric. "Ocultó información y no la entregó a la Fiscalía", agregó el legislador.

Además, sobre la secretaria de Estado planteó que "contrariamente a las obligaciones de su cargo, avisó a Monsalve para que se apersonará en el Hotel Panamericanismos, lugar en que se dirigía el equipo del fiscal Armendáriz a realizar las primeras diligencias. ¿Cómo se entera Tohá? El Director de la PDI, Eduardo Cerca, le avisa y la pone en antecedentes, respecto de una causa que era reservada".

En cuanto al jefe de gabinete del ex Subsecretario, Gabriel de la Fuente, en la querella se indica que, "en teoría, él tuvo conocimiento mucho antes que las autoridades, pero oficialmente se sitúa su actuación con información que manifiesta el día 15 de octubre cuando suspende una conferencia de prensa en que participaría su ahora ex jefe", Manuel Monsalve, junto al Director del Servicio Electoral (Servel) el día 16 de octubre. "Oculta información siendo funcionario público", afirma en la querella.

Sobre el Presidente Gabriel Boric, en la acción judicial presentada por el diputado Andrés Celis, éstte dice que el Mandatario se enteró el 15 de octubre y que decide enviar a Monsalve a Concepción para que solucionara el tema desde el punto de vista familiar, utilizando para ello vehículos fiscales de Carabineros de Chile.

PENAS SOLICITADAS

Es por todo ello que en la querella se solicita, por el delito de obstrucción a la investigación, entre 541 a 3 años, además de una multa que iría entre las 2 a las 12 unidades tributarias mensuales (UTM).

Luego, por los delitos de Ley de Inteligencia, Celis plantea para los que no son parte del Sistema, pero utilicen el procedimiento, penas que van entre los 541 días a los 3 años. Mientras que para el personal del sistema de Inteligencia, solicita sanciones administrativas sin perjuicio de sanciones civiles o penales.

Para funcionario del sistema que use información para uso personal o terceros, se pide una pena de entre 5 años y un día, a 20 años e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, para el ejercicio abusivo de las facultades de la Ley de inteligencia, solicita la inhabilitación absoluta temporal por tiempo de 5 años y un día a perpetua para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

RENUNCIA A RN

Como se trata de una acción judicial compleja, que involucra a parte de las más altas autoridades del país, el diputado Andrés Celis decidió la noche de este jueves 7 de noviembre presentar su renuncia oficial a Renovación Nacional.

Sobre esta difícil decisión, el legislador explicó a Puranoticia.cl que "últimamente, por todo lo que está pasando en el país con los temas de denuncias, de probidad, falta de transparencia, delincuencia; yo debo reconocer que dentro de las facultades que más me motivan son las del tema fiscalizador, donde siento que muchas veces he querido llegar más allá y quedó corto en las comisiones investigadoras o en denunciar. Pero querellarte significa un costo que lo estoy asumiendo personalmente, porque no utilizó asignaciones mías como Diputado aunque podría".

En ese sentido, el parlamentario que representa al Distrito 7 de la región de Valparaíso continuó señalando que "no quiero comprometer al partido en querellas que las hago más bien a título personal frente a hechos que yo creo que son graves".

"Me estaban llegando demasiados antecedentes reservados y sentía que Renovación Nacional en eso no me podía acompañar porque para ellos el querellarse es un problema, porque significa hacerse parte, presentar diligencias que son costosas. Si tú presentas una querella, te puede llegar una querella calumniosa, a veces tienes que pagar las costas de los abogados; entonces quería sentirme más libre, pero yo voy a seguir participando en la bancada de RN si es que ellos me autorizan, pero quería sentir esa libertad de que ellos pudieran estar tranquilos que seguiré fiscalizando pero más bien desde el punto de vista de las querellas", agregó.

Celis también comentó a Puranoticia.cl que "creo que la querella tiene que ser parte nuestra, aunque nos duela el bolsillo, aunque nos duela que nos puedan querellas por calumnias, aunque nos duelan las costas de los abogados; pero yo sentía que estamos al debe en el partido en cuanto a tener que fiscalizar más lo que está pasando en el país en cuanto a probidad y delincuencia. Entonces quería dejar al partido tranquilo y yo personalmente quería asumir esa labor".

Consultado acerca de qué significa desde el punto de vista emocional renunciar al partido de toda su vida, el congresista explicó que "lo hice ayer en la noche después de pensarlo bastante. Costó mucho la decisión porque desde los 18 años que estoy en Renovación Nacional, yo no pienso participar en otro partido, espero seguir en la bancada de RN y ojalá poder convencerlos de que la línea correcta y lo que nos exige la gente es que nos juguemos más y fiscalicemos más, no sólo quedarnos en interpelar, en hacer denuncias que no terminen en nada. Con la querella las personas terminen en la cárcel y no quiero que la cárcel de Talca se inaugure con Monsalve en sus celdas vip, en una región donde está como senadora Paulina Vodanovic y donde antes estaba el hoy ministro Álvaro Elizalde".

Finalmente, y ante la consulta de si siente que hay "tibieza" por parte de Renovación Nacional para presentar este tipo de acciones, su ex militante manifestó que "nadie lo hace, en general. Últimamente algunos parlamentarios se están querellando, pero siento que lo hacen con la ayuda de los partidos, y aquí la querella la hago con costos personales, es decir la pago yo. Yo me puedo dar ese lujo porque soy soltero sin hijos, pero no es barato. Yo no sentí el apoyo del partido en esa ayuda, entonces yo creo que faltaron esos tiempos donde Marcela Sabat, Nicolás Monckeberg, Cristian Monckeberg, Alberto Espina, Andrés Allamand o Sebastián Piñera se querellaban. En la derecha falta un líder, esa es la verdad. Entonces tomé esta decisión, pero no tengo ningún interés en irme de la bancada, salvo que ellos quieren que me vaya".

