Nuevo McDonald's en Viña abre debate sobre su impacto vial: ¿Habrán más tacos ahora?

Alto interés ha generado en usuarios de redes sociales la construcción de un nuevo local de McDonald's en Viña del Mar, el que estará ubicado en 1 Norte, al comenzar el Troncal Urbano hacia la vecina comuna de Quilpué, en el sector de Limonares.

Fue a través de la plataforma TikTok donde usuarios que transitan por el sector han grabado y publicado videos que muestran la construcción del establecimiento, dando inicio a una serie de rumores acerca de si efectivamente se trataba de esta marca.

Sin embargo, todos estos fueron aclarados en otros videos, donde se puede comprobar que la estructura levantada ya tiene el nombre de la empresa estadounidense y, más aún, luego de ver que el tradicional logo «M» de la marca ya está en el lugar.

Pero con esta confirmación llegan también una serie de interrogantes, básicamente relacionadas a si se podría repetir la triste historia que viven diariamente –sobre todo los fines de semanas– los automovilistas que se desplazan por las afueras de los otros dos locales que tiene la compañía en la ciudad: en Av. San Martín y Reñaca, quienes deben soportar largos minutos bajo un taco que asfixia a todos por igual.

TEMEN QUE SE REPITA LA HISTORIA

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con algunos concejales de la Ciudad Jardín, para conocer su visión respecto al aterrizaje en Viña de un nuevo local de McDonald's.

El primero en contestar a los llamados de este medio fue René Lues (DC), quien comentó que "estos restaurantes nos han generado en Reñaca y, especialmente, en Av. San Martín, gravísimos problemas de congestión vehicular por sus dependencias de servicio al automóvil, los llamados Automac, que generan largas filas y donde los vehículos en espera utilizan las vías que son para el tránsito".

Y en efecto. A pesar del tiempo que ha transcurrido, y las soluciones que se han puesto sobre la mesa, lo cierto es que hasta el día de hoy todo sigue exactamente igual, con los automovilistas teniendo que aguantar largos minutos en sus trayectos debido al atochamiento que se genera al hacer ingreso al servicio de AutoMac.

"Las mitigaciones de burladeros para los autos no han funcionado y espero que las autoridades municipales insistan en que esta situación debe ser resuelta de una buena vez por parte de los propietarios de los restaurantes. En el caso del nuevo local que se instalará en 1 Norte, lo más importante es no repetir la historia de los locales anteriores, y que las mitigaciones exigidas de ingreso, salida y espera aseguren que no se verá afectado el tránsito en una de las vías estructurantes más importantes y utilizadas en Viña del Mar que en algunas horas del día se encuentra completamente colapsada", añadió el edil de la Democracia Cristiana.

Frente a esta situación, Lues adelantó a Puranoticia.cl que "solicité a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y al Departamento de Tránsito que nos detallen el conjunto de exigencias realizadas a la empresa propietaria de este restaurante, para estudiarlas y revisar rigurosamente sus alcances y viabilidad técnica y que se discutan al interior del Concejo Municipal de Viña del Mar".

Similar opinión fue la entregada por el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS), quien expuso que "de prohibir (su construcción), no se puede, pero sí se puede exigir el total cumplimiento de las medidas de mitigación que sean procedentes".

A su vez, el edil agregó que "yo creo que es clave que tanto la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, como las autoridades de Transporte y Tránsito, hagan todas las exigencias que establece la norma, para evitar que se generen los niveles de congestión que se presenta y se le exijan las medidas de mitigación suficientes para no repetir tan malas experiencias".

DESTACA IMPACTO POSITIVO

Una opinión distinta a la expresada por estos dos concejales fue la entregada por el edil Pablo González (PC), quien manifestó que "si el nuevo McDonald's que se está construyendo ahí, la Seremi de Transportes y particularmente la Sectra hizo las evaluaciones de impacto vial, no debería haber ningún problema. Aparte es en una de las vías troncales, que tiene características muy distintas a las de Reñaca y San Martín, por lo tanto no debería haber en ningún sentido congestión vial. Se parte de la base que hubo una evaluación respectiva y la ingeniería de tránsito ya está advertido y prevenido".

Pero a juicio del edil comunista, esta nueva sucursal podría generar que la de Av. San Martín se descongestione: "Yo creo que el impacto que generará va a ayudar a descongestionar San Martín, considerando que parte de lo que hoy decanta en ese sector, viene en ruta desde Valparaíso o baja de la parte alta de Viña del Mar, porque es el único que hay y ahora lo van a tener en 1 Norte, que tiene mejor conectividad del punto de vista del sector", sostuvo González.

Otro de los puntos destacados por la autoridad tienen que ver con la empleabilidad, pues el reclutamiento de trabajadores que realizó McDonald's para su nueva sucursal en la Ciudad Jardín, se hizo en su totalidad a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Viña, lo que significa que los 150 cupos de trabajo serán entregados por completo a habitantes de la comuna, donde se dio mayor relevancia a mujeres jóvenes, que son el segmento de la población más afectado por las tasas de desocupación, según revelan los últimos boletines del INE en la materia.

PLANES DE MITIGACIÓN VIAL

Quien también abordó la instalación del nuevo local de esta empresa estadounidense en Viña del Mar fue el diputado Andrés Celis (RN), quien ha emprendido una serie de acciones fiscalizadoras relacionadas a la alta congestión vehicular que existe en los establecimientos ubicados en la avenida San Martín y en Reñaca.

"Me parece crucial conocer cuáles serán las medidas de mitigación vehicular para evitar el colapso de la Av. 1 Norte con la llegada del McDonald’s. Eso debe informarse con claridad y ponerle mucho énfasis, considerando los casos de los locales en San Martín y Reñaca, donde por años no han podido resolver las congestiones vehiculares que generan sus AutoMac. Por tanto, voy a oficiar tanto a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, como a la Dirección de Tránsito, a la Seremi de Transportes y a la alcaldesa Ripamonti", dijo el parlamentario.

Y aunque confesó que "es una buena señal que se abran más locales porque significa más puestos de trabajo", Celis puso el énfasis en que "deben hacerse cargo con medidas importantes de los problemas de tránsito que se pueden generar. La autoridad debe ser muy estricta al respecto, porque un mal diseño e implementación puede alterar de manera negativa la calidad de vida no sólo de los viñamarinos, sino que de todos quienes se desplazan entre 1 Norte, la zona interior y el Puerto. Recordemos que 1 Norte es una vía principal de Viña, donde después de las 5 de la tarde se produce una congestión diaria producto de la vuelta de las personas de sus trabajos a sus hogares. La congestión puede llegar a ser brutal en 1 Norte".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Viña del Mar para conocer una versión oficial respecto a la instalación de este nuevo local de la cadena de comida rápida y, básicamente, para conocer si han adoptado o solicitado medidas especiales para que no se repita la historia de Av. San Martín y Reñaca, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuestas por parte de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

