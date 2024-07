Jorge Sharp da su apoyo a Rodrigo Mundaca y pone sus ojos en las presidenciales del 2025

Sin descartar ir por el Senado el próximo año, pero con una dura crítica al mundo parlamentario y la mala evaluación que la ciudadanía tiene de éste, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, puso sus ojos en las Presidenciales 2025, y más específicamente, en las primarias del próximo año, adelantando que buscarán participar junto a Transformar Chile -movimiento que encabeza- en estas elecciones pues estima que el oficialismo, tal cual está hoy, no tiene posibilidades de ganarle a Evelyn Matthei.

En entrevista con Puranoticia.cl, aprovechó de criticar también a la derecha en Valparaíso y a los candidatos que disputarán el sillón que hoy ocupa: “Me llama la atención la situación de Chile Vamos en Valparaíso. Pese a tener nombres con trabajo territorial en los cerros, le están regalando la elección a candidatos o que no tienen trayectoria en Valparaíso o que están muy mal evaluados por la ciudadanía. Una decisión así de torpe les pasará la cuenta en la elección de concejales, porque pueden quedar sin representación, y en la parlamentaria del próximo año”, dijo.

¿SENADO O MÁS ARRIBA?

“El Senado es visto como la cocina de los acuerdos que en ocasiones han provocado grandes frustraciones a los anhelos ciudadanos. Y si uno mira la labor del Congreso, particularmente este año, lo único que puede recordar es la ley que salvó las Isapres en términos de política social. En consecuencia, una institución como el Congreso, que no está conectada con los anhelos ciudadanos, con los intereses de la sociedad, me parece que tal cual está, no sirve”, afirmó sobre la opción senatorial que se abrió tras dejar atrás la reelección, aunque aclaró que no se cierra a entrar allí, cambiando las lógicas institucionales. “El tema del Senado es precisamente una de las opciones que estamos evaluando muy seriamente. Estamos analizando esa opción, como también otras”, afirmó.

-¿Cuáles son las otras?

Mire, lo importante, independiente de cuál sea el camino, es nuevamente el sentido de las cosas que uno hace. Hoy día la política está, en muchos sentidos, convertida en una actividad de sinsentidos. Es decir, hay que disputar ciertos espacios porque hay que disputarlos, cuando de lo que se trata, a mi juicio, es transformar profundamente esta institucionalidad que no está dando cuenta de los problemas que millones de familias tienen a lo largo de todo el país. El mejor ejemplo de eso está puesto, por ejemplo, en el nuevo anuncio de las alzas a las tarifas eléctricas.

-¿Usted lo habría hecho distinto?

Por supuesto que lo hubiésemos hecho de forma distinta. En primer lugar, lo que el país requiere en materia eléctrica es poner la discusión de fondo sobre la mesa. ¿Qué pasa hoy día con el sistema eléctrico en el país, con su excesiva concentración en manos privadas? Hoy día la generación eléctrica en Chile es muy cara, es el costo que más se carga a la tarifa, pero nadie está discutiendo sobre eso. Nadie está discutiendo que las energías renovables que se han incorporado al país, si bien han contribuido a reducir las emisiones de CO, no han contribuido a reducir lo que usted paga o una familia promedio paga todos los meses en nuestro país y nadie está discutiendo sobre eso, el fondo del asunto, que es proponer una revisión de la forma en que se ha construido a lo largo de todos estos años el sistema eléctrico, que está sumamente concentrado. Hoy las familias están viendo cómo la incapacidad de la política de poner los temas de fondo, la incapacidad del Congreso Nacional y del Gobierno, repercute en su bolsillo.

-Hay otros temas que se ven en el mismo Congreso. La Ley de Pesca, por ejemplo. Hubo una diferencia entre dos de los diputados que también están pensando ir al Senado, Diego Ibáñez y Jorge Brito. ¿Qué le pareció?

Bueno, la mayoría de los parlamentarios de la Quinta Región van en su segundo período y me parece que la región de Valparaíso tiene todavía leyes que no se han dictado y que deberían haberse dictado hace varios años. La ley de Puertos, por ejemplo. Es una ley que no se ha dictado en ocho años que yo llevo como alcalde, los legisladores no han logrado aprobar una ley tan importante para el desarrollo de la ciudad.

-¿Cómo ve, entonces, que legisladores de esta zona se pongan a discutir por otro tipo de temas? Ibáñez y Brito -quienes buscarían ir por el Senado- se entramparon en un debate sobre la indicación a la Ley de Pesca y los “peces sintientes”. ¿Hay una distancia con lo que le importa a la ciudadanía?

Episodios como el que usted describe son caldo de cultivo para la derecha, y más que para la derecha, para la ultraderecha, pues hace parecer a las fuerzas progresistas completamente desconectadas de la realidad. A mí me parece que lo importante hoy día es tener fuerzas políticas que estén conectadas con lo que las familias están sintiendo. Entonces, si vamos a discutir sobre el océano y sobre la necesidad de proteger la biodiversidad en los océanos, discutámoslo, pero en serio, con propuestas que estén conectadas con las necesidades que hoy día tienen los chilenos y las chilenas. Las fuerzas políticas se tienen que construir no en base al identitarismo, sino que más bien en base a proyectos que tengan la posibilidad de representar amplias mayorías de intereses que habitan nuestro país.

-¿Cómo avanza en Transformar el proceso de convertirse en partido?

Bueno, Transformar tiene como desafío ser una fuerza que contribuye a proponer cambios de fondo a los problemas que el país viene arrastrando hace más de 20 años. Como lo hemos hecho en el municipio de Valparaíso, que hemos propuesto cambios de fondo a problemas que venían en la ciudad hace muchísimos años. Ahora, eso Transformar evidentemente no lo va a hacer solo, porque la solución a los problemas de fondo que tiene el país tiene múltiples miradas: regionalista, ambientalista, feminista, popular, y tenemos que ser capaces de proponerle al país políticas de largo plazo en los temas de alto impacto a la vida de la gente: Seguridad, bienestar, economía. Eso hoy día la política no lo está haciendo, el Congreso no lo está haciendo.

EL GOBIERNO Y EL FRENTE AMPLIO COMO PARTE DE LA CLASE POLÍTICA

-¿Qué pasó con el gobierno de Gabriel Boric, con el Frente Amplio, que están en el gobierno? ¿No lo están haciendo, según usted?

Creo que todo gobierno busca el bienestar de aquellos que gobiernan. Sería de mi parte injusto no conceder al gobierno su voluntad de querer lograr que la gente en nuestro país viva mucho mejor. El problema es que cuando en menos de una semana los chilenos son notificados de que les va a subir la luz y el transporte, eso te da cuenta de que el camino para poder conseguir ese objetivo no puede seguir estando dentro de la misma caja. Es decir, el mejor ejemplo de esto es lo limitado de la política de apoyo para paliar el alza de la tarifa eléctrica. Gobiernos como los de la Concertación o incluso de la derecha, se atrevieron a implementar otras políticas de bienestar, incluso más ambiciosas que las de este gobierno. Creo que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo hoy se puede observar a propósito de la discusión que hay de qué hacer frente a esta alza que fijaron cinco maestros de la ley escondidos en un lugar que nadie sabe… Gente que no le responde democráticamente a ningún elector. Ellos decidieron que había que subir el pasaje y ellos decidieron que había que subir la cuenta de la luz.

-En octubre de 2019 hubo un alza del transporte que marcó la historia del país.

Sí, exacto. Y eso te refleja que han pasado ya varios años de lo que pasó en 2019 y todo sigue en algunos aspectos bastante similar. Y ahí es donde tenemos un problema, porque la discusión pública está como estancada porque el sistema político se ha elitizado mucho, se ha ensimismado y ha dejado afuera a la sociedad de sus debates.

-¿A quiénes se refiere? ¿Al Frente Amplio, comunistas, exConcertación, la derecha, en general?

No creo que nadie pueda estar exento de ese tipo de críticas. O sea, te lo planteo en el caso nuestro, lo más cómodo para proyectos como el de Transformar era el que yo fuera a la reelección. Era muy cómodo. Pero nosotros no estamos por acomodarnos en las instituciones, sino por ser audaces e intentar, como lo hemos hecho siempre en el proyecto de la alcaldía ciudadana, cuestionar aquellas instituciones que no están sirviendo los intereses de la gente. No sé cómo otras fuerzas abordan este debate, pero por lo menos nosotros tenemos esta particular manera.

-¿Cuál es la diferencia entre Transformar y el Frente Amplio? Por algo separaron aguas…

Hoy día Chile requiere fuerzas políticas que no busquen ocupar un espacio de las instituciones por el solo hecho de convertir aquello en su objetivo, sino que más bien entienden que las instituciones son una herramienta, un medio para lograr algo. Cuando las fuerzas políticas avanzan en esa dirección, lo que terminan por convertirse son en parte de la clase política. Y me parece que el esfuerzo en el que está Transformar Chile y también otros partidos y movimientos a lo largo del país, es más bien alejarse de ese camino e intentar cuestionarlo. O sea, la derecha en Chile no puede aparecer más disruptiva, más radical, más políticamente incorrecta que la izquierda. Creo que ahí hay una de las claves de por qué la derecha y la ultraderecha ha ganado tanto espacio en Chile y en otros lugares del mundo se ha convertido incluso en gobierno, como en Argentina. El problema es que las fuerzas progresistas aparecen defendiendo un sistema que no sirve. Un sistema que le sube la cuenta de la luz y de la micro a la gente en solo una semana, que endeuda a sus hijos por estudiar, que le hace esperar años por una operación en el sistema público de salud, que tiene un sistema de transporte de mala calidad, que tiene a más de la mitad de la población ganando en promedio $500.000 líquido y fracción. Entonces, las fuerzas de izquierda, las fuerzas que están por los cambios, las fuerzas que creen en la transformación, no pueden aparecer defendiendo un sistema que a todas luces es abusivo, injusto.

APOYO A CANDIDATURA DE RODRIGO MUNDACA

-Tenemos acá representantes de esa izquierda, como el gobernador que va a la reelección, Rodrigo Mundaca…

En la región de Valparaíso tenemos un escenario político distinto al de otras regiones. La región de Valparaíso está poblada por distintos liderazgos y proyectos de centro izquierda e izquierda, que creo que todas y todos, con sus diferencias, han tenido la voluntad de hacerse cargo de los problemas históricos de la región de Valparaíso, independiente si son independientes o de un partido en específico. Dentro de esa inscripción veo evidentemente a Rodrigo, al actual gobernador. Creo que haber tomado una institución desde cero y haberle dado cuerpo y legitimidad, haber logrado que sea una institución parte de los debates vinculados al presente y el futuro de la región, son logros de Rodrigo.

-¿Pese a que está siendo investigado por el tema del caso Convenios?

Sí, pienso que el gobernador está lo suficientemente comprometido con la transparencia y la probidad como para tener claro que se investigue todo y que se llegue hasta el último de los hechos. Tengo plena confianza en el liderazgo de Rodrigo. Evidentemente va a haber un sector político, que es la derecha, que va a tratar de explotar al máximo este hecho sin mucha vergüenza, porque en general la derecha en la región de Valparaíso ha sido campeona de los casos de corrupción. Si pudiéramos entregarle el primer premio a la corrupción en la región de Valparaíso, sin duda la UDI se llevaría al primer lugar y seguramente competiría por el segundo y el tercero a la vez. Que la derecha no nos venga a dar lecciones de cómo se administra el aparato público, porque en Valparaíso, en Viña y en otras comunas como Algarrobo, defraudaron por miles de millones de pesos a los ciudadanos, y eso no lo ha hecho Rodrigo.

-Ahí está compitiendo Tania Madriaga, quien estuvo en Transformar. Entiendo que ella no estuvo de acuerdo con la asignación de Carla Meyer para la alcaldía. ¿Qué le parece que se haya ido de Transformar y haya emprendido esta competencia electoral de forma independiente?

La contribución de Tania al proyecto de la alcaldía ha sido muy valiosa a lo largo de todos estos años. Deseo que los proyectos que ella vaya a empujar le vaya de la mejor forma posible. Me parece que ella también ha sido muy clara en cuanto al apoyo que le ha entregado a la elección de Carla Meyer para la alcaldía, en los comunicados que ella y su equipo han emitido. Sería un contrasentido que no lo hiciera, pues de alguna forma ha contribuido de forma muy importante a este proyecto.

-¿Por qué se fue?

Yo pienso que en momentos como éste, cuando hay tanta incertidumbre en el escenario político, y donde el campo del progresismo de la izquierda está en búsqueda de tantas respuestas a las preguntas que instala mucha gente, cada quien tiene el legítimo derecho a creer que lo que propone como proyecto puede intentar dar respuesta a esas preguntas. Y Tania ha creído que con esta propuesta contribuya a aquello. No podrían hallar otra explicación más que no sea la de un camino político que ha priorizado más la idea de la gobernación por sobre el municipio. Creo que lo que tenemos que hacer más bien, a mi juicio, es contribuir al fortalecimiento de las apuestas que han desarrollado en estos últimos años procesos de cambio como la de Rodrigo, y no hacer lo que hizo el Frente Amplio en Valparaíso, que no tiene mucha explicación.

-Entonces, lo que pasó allí fue que ella quería ir por la gobernación y Transformar quería apoyar a Rodrigo Mundaca… Aparentemente, según las últimas encuestas, Madriaga estaría tomando votos que podrían ir hacia Mundaca, debilitando la opción de ganar en primera vuelta…

No, sucede que teníamos una discusión abierta en Transformar, y antes de dar esa discusión sobre la posición de Transformar en la Gobernación Regional, Tania toma esta decisión. Por tanto, tampoco pudimos discutir con profundidad cuál era la propuesta que ella y la gente que la acompaña tenía sobre el tema Gobernación. Transformar sigue en un debate y que esperamos poder resolver en las próximas semanas, pero lamentablemente esa perspectiva no alcanzó siquiera a ponerse en discusión en el movimiento.

-¿Cómo ve las posibilidades de Carla Meyer respecto a Camila Nieto y al resto de los candidatos de derecha que tampoco se terminan de poner mucho de acuerdo?

Como las presidenciales están adelantadas, votar por la derecha va a ser votar por Kast o por Parisi, que son dos de los políticos con peor evaluación ciudadana en Chile y que han demostrado en el último en el último tiempo su absoluta indisposición para poder cooperar con el gobierno desde el Congreso y desde otros lugares en una agenda de cambio. Me parece que Carla Meyer es la candidatura que mejor sintetiza un proyecto para Valparaíso. Carla tiene una trayectoria que la avala, es una persona con la que cualquier sector político se puede sentar a la mesa, sea de derecha o sea de izquierda, y creo que la independencia de Carla les asegura que no va a seguir ninguna instrucción de una cúpula santiaguina.

-¿Eso puede ocurrir en el caso de Camila Nieto?

Es probable. He sido ocho años alcalde de Valparaíso y sé cómo funcionan las lógicas municipales, a veces los alcaldes oficialistas, tanto de este gobierno como del gobierno anterior, se muerden la lengua para evitar generarle un problema a sus gobiernos, lo he visto muchas veces, y eso hace que la cuestión de la independencia no sea sólo un cliché, sino una especie de garantía ciudadana respecto a la defensa de los intereses comunales. Los próximos ocho años van a ser claves para concretar la expansión portuaria, y creo que el liderazgo de Carla es el que mejor entiende el acuerdo y el que le ofrece condiciones y garantías a la empresa portuaria, a los concesionarios y a los vecinos de Valparaíso, de que van a ser sólo los intereses de Valparaíso y no los de un partido político de turno, no los del Gobierno del Presidente siguiente de turno o del interés económico que sea, para empujar esa expansión y defender los intereses de la ciudad.

-¿Cómo ve la alcaldía de Viña del Mar? Su alcaldesa ha estado aumentando su popularidad, incluso posicionándose como figura nacional en poco tiempo. ¿Competirán allá?

Me es difícil opinar sobre lo que sucede en otra alcaldía. Transformar tiene un comunal en Viña del Mar, y ese comunal hoy día está discutiendo sobre la forma de vincularse con la candidatura de la actual alcaldesa a la reelección. Nosotros vamos a llevar candidatos a Viña del Mar a la elección municipal, pero estamos conscientes de que en una elección municipal donde la derecha quiere venir por todo en la región de Valparaíso y recuperar el terreno que perdió, uno no puede andar dándose gustitos. No queremos hacer lo que hizo el Frente Amplio acá en Valparaíso. Sería una irresponsabilidad muy grande de parte de nosotros como Transformar, donde sí tenemos trabajo en Viña del Mar, tenemos un comunal, trabajamos con dirigentes sociales. Entonces vamos a llevar candidatos a las elecciones municipales, al Concejo Municipal de Viña.

-¿No estarían llevando a la alcaldía?

Es algo que se tiene que discutir evidentemente en el movimiento y el Comunal Viña del Mar es el que tiene que tomar la decisión. Mi mirada sobre el tema en particular es la que le comento. O sea, uno tiene que ser consciente de que en determinados lugares no siempre es la opción de uno o la opción del movimiento del que es parte, sino es la que está más fortalecida para poder continuar con un proyecto o enfrentar a otra fuerza política como la derecha. En ese sentido, nuestro grado de responsabilidad es mucho mayor que los gustitos del Frente Amplio en Valparaíso.

SUSPENSIÓN DE PROCESO PARA SER PARTIDO

-La alcaldesa de San Antonio, María Constanza Lizana, también es de Transformar y tuvo que juntar firmas para ir a reelección. ¿Van a continuar con esta modalidad de independientes o van a avanzar a ser partido?

Tomamos la decisión de suspender el proceso de legalización porque queríamos priorizar las elecciones municipales y las candidaturas de la Región de Valparaíso, en la Región Metropolitana y la Región de Coquimbo. Vamos a llevar candidatos en estas tres regiones. Y también hay una discusión en el movimiento respecto a cuál es el mejor camino para poder avanzar a la legalización de la herramienta, porque los partidos políticos no pueden ser fines en sí mismos, sino que tienen que ser herramientas para determinados objetivos. A lo que tenemos que aspirar es a converger con un amplio campo de fuerzas y actores que están, desde la perspectiva de la legalización, haciendo exactamente lo mismo que nosotros. A mí me parece que hoy es más importante contar con un sólido movimiento de carácter nacional, territorialmente enraizado con un proyecto de país, que una, que el agotar todas nuestras fuerzas en el proceso de conseguir firmas, en el proceso de la cuestión formal. Me parece que hoy hay muchos partidos pero pocos proyectos en el sistema político chileno. La derecha no tiene un proyecto, sin duda, para el país ni para las ciudades que pretende gobernar y me parece que el proyecto de la Concertación está agotado y que aún el Frente Amplio está en búsqueda de un proyecto.

INTERÉS PRESIDENCIAL

-¿Busca un proyecto presidencial también?

Creo que no se puede descartar.

-Ha enfatizado el alza de las cuentas de la luz, tema cuyas decisiones radican en el Gobierno y los ministerios, más allá del parlamento…

Hoy día está lleno de liderazgos sin proyectos. Por tanto, el esfuerzo en el que se encuentra el relato de Transformar es en el de construir un proyecto que permita generar políticas que trasciendan los gobiernos y los congresos y que tengan que ver con lo que hoy día le pasa a la gente. Y Transformar Chile no está por defender instituciones que la gente no respeta, en las cuales la gente no confía. Instituciones corruptas en muchos casos, o que no están dando el ancho para poder hacerse cargo de las necesidades hoy día de las familias chilenas. Muchas personas en Chile están en este mismo predicamento, cansados del liderazgo de turno y más bien desean contribuir a la construcción de un proyecto nacional y eso podría dar lugar o no a una, al menos, primaria presidencial.

-¿Le gustaría participar de una primaria presidencial?

No, me gustaría más bien empujar un proyecto.

-¿Cuál es la diferencia?

Es que no necesariamente uno tiene que estar en la primera línea para empujar un proyecto. O sea, creo que en el municipio Valparaíso demostramos que en la medida de que surjan múltiples rostros, múltiples trayectorias biográficas, los proyectos se fortalecen. Qué mejor ejemplo de que hoy día queramos revalidar la alcaldía, no con quien le habla, sino que con una persona que tiene una trayectoria completamente distinta a la mía, que es Carla Meyer. No tiene que ver con un rostro sino con lo siguiente: el oficialismo como está concebido, no alcanza bajo ningún respecto para poder enfrentar a la derecha. Y es cosa de ver lo que está sucediendo en los últimos meses, no hay un proyecto que unifique lo que se llama oficialismo. De hecho, la idea del oficialismo no alcanza para poder gobernar Chile, incluso. A mí me parece que a lo que hay que contribuir en el ciclo 2024-2025 tiene que ver con elecciones municipales, pero también con elecciones al Congreso Nacional y elecciones presidenciales, contribuir a generar un campo político distinto, que ponga sobre la mesa un proyecto, y que ese proyecto se construya con múltiples miradas. En Transformar estamos en ese proceso ahora, y sé que muchas otras fuerzas políticas también lo están. Entonces, me parece que la foto que hoy tiene el sistema político no va a ser la foto del 2025.

“QUIERO CONTRIBUIR A UN PROYECTO DISTINTO PARA NUESTRO PAÍS”

-¿Esto puede ser de la mano de la senaturía que analiza? ¿Después de octubre sabremos más concretamente o cuándo?

Probablemente, pero también hay una posibilidad de que pueda ser antes o pueda ser también después. Yo voy a estar al frente del municipio hasta el último día que me corresponde como alcalde, y luego de terminar mi periodo como alcalde quiero contribuir a la construcción de un proyecto distinto para nuestro país. Y eso puede ser con un cargo, como puede ser también sin un cargo, todo dependerá de lo que suceda en el futuro próximo.

-¿El candidato o candidata de Transformar iría como independiente? ¿Junto a quiénes?

El campo independiente es muy importante en Chile. De hecho, hoy día más de 190.000 personas en Chile han patrocinado una candidatura o alcalde o alcaldesa independiente. Eso es mucha gente, es una capacidad de movilización que los partidos políticos no tienen. Pero el campo independiente tampoco basta por sí mismo y tiene que hacer dos cosas: uno, constituir sus propias alternativas políticas, que es lo que está intentando hacer Transformar, pero a su vez, relacionarse con otras fuerzas políticas constituidas a partir de un programa de cambio. Por tanto, eso tiene caída, evidentemente, en la forma que se constituyan las listas para la disputa del Congreso Nacional el próximo año o las primarias que se realicen. O sea, lo digo de esta forma, una primaria presidencial con los partidos que hoy día componen el campo oficialista no le gana a Evelyn Matthei el 2025. Imposible que le ganen, porque serían las mismas fuerzas políticas con la misma capacidad de movilización social y electoral enfrentando a la derecha que es, a nivel nacional, la fuerza política que está mejor aspectada para conquistar el gobierno nacional el próximo año.

-Buscan ir como independientes con un movimiento que los respalda en cuanto a las ideas y a las propuestas, pero salirse del esquema de partido…

O sea, creo que el esquema de partido en Chile es tan rígido que impide que puedan hacer política en Chile en el espacio institucional movimientos que no logran formalizarse conforme a lo que define la ley o el Servel hoy, por tanto, movimientos como Transformar tienen que tener la capacidad de diálogo, de articulación y de construcción con otras fuerzas constituidas en base a objetivos comunes.

-¿Con quiénes están conversando?

Hay conversaciones con muchas fuerzas políticas, y nos hemos llevado la grata sorpresa de que tenemos amplias coincidencias respecto a los límites de la alianza oficialista, los aciertos y los desaciertos respecto al gobierno, pero lo más importante de que no podemos perder por ningún minuto que nuestros adversarios están en la ultraderecha. Y creo que esas coincidencias pueden dar lugar a entendimientos electorales y eventualmente, aunque sobre esto hay un signo de interrogación, a proyectos.

-¿Con quiénes?

Con un amplio abanico de fuerzas, tanto oficialistas como no oficialistas.

