Adiós 2024: Cronología de las noticias que impactaron al país y a la región de Valparaíso durante el primer semestre del año

Este 2024 está terminando Puranoticia.cl hizo un recorrido por los hechos más importantes ocurridos durante el primer semestre de este año. Desde personas desaparecidas, anuncios de candidatos que luego se bajaron, otros que ganaron, el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, y los problemas de seguridad en la zona, hasta las primarias para alcaldes, los problemas para adjudicar el Festival de Viña, las dudas sobre la exdelegada presidencial, los coletazos de la investigación policial de Procultura y el caso Convenios en el Gobierno Regional, RD y el Serviu.

El 4 de enero desapareció la joven Anahí Espíndola, de 22 años, en Viña del Mar, luego de ser captada en un recorrido desde su gimnasio, en el sector de Recreo, hasta el borde costero de la Ciudad Jardín, desde donde se habría tomado una foto, la cual envió a su ex pareja. Literalmente por cielo, mar y tierra se le buscó, transformándose en uno de los casos más extraños de desaparición del año. Días después, el 12 de enero, se halló su cuerpo en los roqueríos de la avenida Perú de Viña del Mar.

Ese mismo día, 12 de enero, se conocía lo que sería el prólogo de “La Batalla por Valparaíso”, cuando la concejala del Frente Amplio, Camila Nieto, anunció que se enfrentará a Jorge Sharp por la Alcaldía porteña. En ese entonces, Convergencia Social -partido que dejó de existir este año y se transformó en el Frente Amplio junto a varios otros- aseguró a Puranoticia.cl que Valparaíso "sigue siendo una comuna prioritaria para nuestro partido" y la propia Camila Nieto aseguró que es momento que el proyecto de Sharp "se abra a dialogar con las demás fuerzas que estamos en la ciudad". Lo que sucedió 10 años después ya es historia. Sharp se bajó, subió a su “delfín” Carla Meyer, y perdió frente a la concejala oriunda del cerro Las Cañas.

Días después, el 17 de enero, Puranoticia.cl dio a conocer un problema que, especialmente en las épocas con más vehículos transitando por las calles de la zona, afecta a la comunidad: “¿McDonald's intocable en Viña y Reñaca? Siguen los tacos por el AutoMac, no hay obras de mitigación y Municipio guarda silencio”. Pese a que la empresa estadounidense se comprometió a ejecutar obras que ayuden a descongestionar la avenida San Martín y la calle Angamos, llegó el verano y los atochamientos aumentaron. El asunto llamó la atención en esa fecha porque en octubre de 2023 la empresa se comprometió ante la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti a diseñar, financiar y ejecutar –mediante un subcontratista– obras para subsanar el tema.

Un asunto que impactó la agenda de todo este 2024 fue alertado por Puranoticia.cl el 23 de enero, cuando se dio a conocer la “Espeluznante cifra de homicidios y secuestros en la región de Valparaíso: ECOH ha concurrido a 34 de estos delitos en los últimos dos meses”. En ese entonces, la cifra posicionaba a la Quinta Región en segundo lugar a nivel nacional, sólo por detrás de la Metropolitana, que entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de enero de 2024 registraba 94 casos asociados a homicidios, secuestros y otros de mayor connotación social. Luego, a lo largo del año, lamentablemente la cifra se engrosaría.

La resolución de un “elefante blanco” también ocurrió este año. El 25 de enero se conoció que el Hotel Punta Piqueros será demolido. La titular de la cartera regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, manifestó -luego de una resolución de la justicia- que "estamos acatando la sentencia de la Corte Suprema, que nos mandata a pronunciarnos con relación a nuestras facultades".

Pero, sin duda, una noticia que marcó este año fue lo ocurrido el 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso. Puranoticia.cl cubrió lo ocurrido en su página web todo ese fin de semana, y en su edición del lunes 5 de febrero contó al detalle “la cronología del infierno que se vivió este fin de semana en Viña, Quilpué y Villa Alemana”. Se trata de la tragedia más grande que ha vivido la Región, después del terremoto de 2010, y hasta ese entonces llevaba un balance de más de 120 personas fallecidas, 15 mil viviendas afectadas por el fuego y -hasta entonces- ningún detenido. Pocos meses después se fijó en 136 los fallecidos, se iniciaron pagos de bonos cuestionados por vecinos y el mundo político, un plan de reconstrucción igual de cuestionado y se capturó al primero de los imputados por el incendio, un bombero de una Compañía de Bomberos de Placilla.

Esa misma semana, otra triste noticia enlutó a Chile: El 6 de febrero el Expresidente Sebastián Piñera fallecía en un trágico accidente aéreo en el Lago Ranco, región de Los Ríos. En la aeronave, junto al exmandatario, iban otras tres personas: una hermana, su cuñado y un nieto, quienes lograron salir del helicóptero y llegar a la orilla, siendo encontrados por equipos de emergencia. Sin embargo, el ex Jefe de Estado -quien a su vez pilotaba la nave- no logró salir con vida. Ese día, Mandatarios de distintos rincones del mundo enviaron sus condolencias a la familia de Piñera. ‘Salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero les va a caer encima’”, reveló Rubilar que dijo el expresidente minutos antes de fallecer. El viernes 9 de febrero de esa misma semana, el día final del funeral de Estado, que duró tres días, y que ordenó realizar el Presidente Gabriel Boric a su antecesor, estuvo cargado de emociones y discursos que demostraron que pese a las diferencias políticas, el ejercicio republicano de despedir a una primera autoridad de Gobierno que fue electo democráticamente dos veces sigue vigente.

El mismo día de la última despedida de Piñera, el 9 de febrero, otro tema se tomaba la agenda: “¿Hay plan de evacuación de incendios en Viña? Polémica se agranda tras dichos de Ripamonti y revisión de documentos de emergencia que no dicen dónde ir en caso de siniestro” titulaba Puranoticia.cl, a propósito de una investigación de Ciper que alertó a la comunidad sobre la falta del documento que podría haber evitado decenas de muertes en los incendios del fin de semana, pero la alcaldesa Macarena Ripamonti lo intentó desmentir en un comunicado. Entonces, Puranoticia.cl revisó el plan y evidenció que éste no tiene mecanismos ni sitios para escapar en caso de sucesos de este tipo en la comuna. Esto y otras cosas fueron parte de los temas a tratar en la Comisión Investigadora del Megaincendio.

A fines de ese mes, luego de días complejos a nivel regional y país, con probablemente dos de las noticias más importantes del año: El Megaincendio y la muerte del expresidente Piñera, se comenzaron a conocer otros nombres interesados en ser parte de las elecciones de octubre pasado: “¿Kathy Salosny a la alcaldía de Algarrobo? Animadora está en periodo de "reflexión" y pensándolo hasta marzo” titulaba Puranoticia el 22 de febrero, informando además que la conductora se encontraba en conversaciones con la Democracia Cristiana para competir por la "acéfala" municipalidad. En esas fechas el partido veía como "un honor" la posibilidad de contar con su candidatura, pero a mediados de junio la conductora fue bajada de forma misteriosa y Puranoticia.cl también contó la trastienda de esta historia, donde el presidente regional de la DC, Roy Crichton, habría tenido un papel fundamental, ligado a su profunda amistad con el core Percy Marín, de RN. Quizás uno de los errores más tontos de la Democracia Cristiana el último tiempo.

En la misma tónica, y mientras comenzaba también a hablarse de planes de reconstrucción y bonos para los damnificados del megaincendio, además de los cuestionamientos por quién tenía la culpa de la tragedia, el 29 de febrero el actual alcalde de Quillota, Luis Mella, confirmaba su candidatura al Municipio prometiendo una campaña limpia, mientras su hijo criticaba al actual Alcalde. Los meses siguientes antes de la elección de octubre Mella y el exalcalde Óscar Calderón se verían enfrascados en inesperadas peleas mediáticas, considerando que pocos años antes eran amigos y Calderón había sido el “delfín” de Mella cuando éste no fue a la reelección.

Comenzó marco y aparecieron nuevos problemas: El 5 de marzo nuestro medio publicaba “Dramático aumento de robos en la región de Valparaíso durante el último año: homicidios también anotan mínima alza”, detallando lo que se veía venir hacía meses y que se veía reflejado en la ola de crímenes en pleno verano que ocurrieron a plena luz del día. Mientras los asesinatos pasaron de 99 a 100 entre 2022 y 2023, los robos con violencia o intimidación pasaron de 3.972 a 4.343 el mismo tiempo. Los robos de objetos de o desde vehículo, en tanto, se incrementaron de 3.693 casos el 2022 a 4.567 el año pasado, informaba Puranoticia.cl.

Siguiendo con la investigación periodística sobre lo ocurrido en el Megaincendio, Puranoticia.cl reveló el 11 de marzo que Conaf Valparaíso no había comprado carro que pudo ser vital para evitar expansión del megaincendio y cuyos fondos están desde 2022. En detalle, precisó que el Consejo Regional de Valparaíso aprobó en octubre de 2022 la entrega de $324 millones para que la Conaf adquiriera un carro de ataque inicial para combatir emergencias forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, zona donde comenzó el fatídico incendio, pero equipamiento no fue adquirido para ser ocupado en la emergencia de febrero. Este tema fue discutido por parlamentarios y también fue parte de los asuntos sin resolver que dieron pie para la creación de una Comisión Investigadora del Megaincendio al mes siguiente.

El día 1 de abril Puranoticia.cl destapó el millonario ingreso que percibe el Municipio de Viña con YouTube: Dinero es similar al recaudado por la licitación del Festival, información que derivó luego en una serie de notas relacionadas con el tema a propósito del proceso de licitación y los problemas que ocurrieron con las bases presentadas por el municipio viñamarino. La investigación periodística de nuestro medio reveló que los recursos que recibe la casa edilicia por parte de Google –propietaria de YouTube– son incluso superiores a los que perciben cada año por el o los canales que se adjudicaron la concesión para transmitir el certamen, que este año llega a los 5 mil millones de pesos.

A fines de esa misma semana, el 5 de abril, Puranoticia.cl publicaba un extenso reportaje analizando los principales candidatos para las elecciones de octubre que estaban dando vuelta en los medios de comunicación. Se tituló “Candidatos Pop: La menospreciada fórmula de la centro derecha que le ha permitido ganar elecciones en la región de Valparaíso”, y en el artículo se compararon número de votaciones, experiencia y apoyos de los principales nombres en esa fecha. “Pese a que a las cúpulas de los partidos tradicionales de Chile Vamos les gustan más los apellidos de la élite, candidatos con magíster o postgrado, los verdaderos ganadores del sector en la región de Valparaíso justamente no vienen de ese denominador común”, decía la nota.

Siguiendo con el tema de la licitación del Festival de Viña, el 8 de abril este medio publicó “Alerta en Viña del Mar por futuro del Festival: Oferta de Mega podría ser declarada inadmisible por su "letra chica", reportaje que dio la vuelta a Chile por la revelación que significaba que el canal, junto a Bizarro, estuviera poniendo al menos cuatro condiciones para realizar el certamen que podrían hacer que la Comisión Evaluadora deba declarar la propuesta inadmisible. Entre estas, estaba una exigencia de indemnización en caso de término anticipado del contrato, condiciones especiales para ejecutar el monto de 42 mil UF en obras en la Quinta Vergara, facilidades para sublicenciar transmisión internacional y prórroga automática del contrato en caso de cualquier suspensión del evento, pues estarían fuera del marco de la licitación convocada por la administración Ripamonti. Lo que ocurrió después fue más impactante aún, porque Canal 13 decidió demandar ante el Tribunal de Contratación Pública pidiendo declarar ilegal y arbitrario el informe y acta emitido por la Comisión Evaluadora, por no haberse dado cumplimiento a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación y principios generales de la contratación pública. Después de esto, y con el riesgo de quedarse sin oferente, el municipio logró adjudicar a Mega pero sin las exigencias del grupo Bethia.

A fines de ese mes, el 30 de abril, este medio daba a conocer un feo capítulo en la hoja de vida del alcalde reelecto de Concón, Freddy Ramírez: “La historia de un escandaloso nepotismo en el Municipio de Concón: ¿Qué pasó con los millonarios recursos de "la corvina más grande del mundo"?” se llamaba el reportaje, que contaba cómo Mauricio Ramírez, hermano del alcalde Freddy Ramírez, ya había sido cuestionado por traspaso de fondos al club deportivo donde juega, y hoy aparecía como presidente de la agrupación que nunca existió formalmente pero que se adjudicó el tradicional evento y este año el que lo reemplazó, Sabores de Concón. El alcalde siempre negó que hubiera dolo y negocios oscuros en este caso, y parece que la gente le creyó porque terminó ganando su reelección por amplia mayoría.

Volviendo a la arena política, el 6 de mayo Puranoticia.cl publicó el “desembarco de María José Hoffmann como candidata a la Gobernación de Valparaíso” y la fractura que esto ocasionaba en la UDI, pues la ex Diputada y entonces secretaria general de la UDI aceptaría la candidatura, apoyada por Chile Vamos y Republicanos, pero abriría consigo un nuevo problema, considerando que históricos del partido, tan sólo 24 horas antes, habían manifestado su apoyo a Manuel Millones. Semanas antes la misma Hoffmann había deslizado su interés por ser candidata por Viña del Mar, pero dejó el espacio a Poduje, quien finalmente perdió. Su definición por la Gobernación Regional terminaría haciéndola llegar a segunda vuelta junto a Rodrigo Mundaca, algo inédito en la historia del actual gobernador que fue uno de los pocos que ganó en primera vuelta en la primera elección de gobernadores. Finalmente, Hoffmann no pudo con la popularidad del exhombre de Modatima, y quedó en segundo lugar.

Como si de un barco con un pack de candidatos, sólo tres días después, el 9 de mayo, Rodolfo Carter comenzaba a aclarar su futuro: “Si no soy candidato presidencial, quiero ser candidato a Senador por la Quinta Región” dijo a Puranoticia.cl. El Alcalde de La Florida no fue a la reelección y entonces -y aún- tenía una decisión importante que tomar tras octubre: Senado o Presidencia. Habrá que ver qué ocurre con las fuerzas de la derecha y la idea de incluirlo en unas primarias.

Uno de los golpes políticos más fuertes este año lo dio Jorge Sharp el 16 de mayo, cuando confesó que no irá a reelección por Valparaíso. Días después presentó a su entonces directora de Dideco, Carla Meyer, como su carta para la alcaldía. “Hemos tomado la decisión de que el proyecto de la alcaldía ciudadana sea liderado por una nueva persona", dijo el entonces alcalde de Valparaíso, lo que abrió la puerta a un festival de candidatos en el puerto. Entonces, Sharp siguió sin descartar una carrera al Senado el próximo año, pero también mira con buenos ojos ser parte de una primaria presidencial.

A casi cuatro meses del Megaincendio, el 24 de mayo se conoce la noticia de que un bombero es detenido como presunto autor. El Gobierno, a través de la Ministra del Interior y Seguridad Pública; la Policía de Investigaciones y la Fiscalía entregaron detalles respecto al detenido: un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que se desempeñaba como tal en la 13ª Compañía de Placilla. Posteriormente se detuvo a nuevos implicados y ya se les formalizó.

Aunque goza de una popularidad que parece infinita, el 30 de mayo Carlos Williams quedó fuera de la carrera por la alcaldía de Viña, pues Renovación Nacional bajó su candidatura. Así lo dio a conocer Puranoticia.cl ese día luego de enterarse que concejal viñamarino se reunió ese jueves con el presidente de Renovación Nacional, quien le planteó la decisión de la tienda hecha en base a una encuesta realizada en Viña del Mar, en la que el arquitecto Iván Poduje ganaba por intención de votos. El hombre de la Radio Festival dijo entonces que acataría la decisión, que buscaría la reelección como concejal, pero que no apoyaría a ningún candidato a alcalde.

El día siguiente, el 31 de mayo, Iván Poduje daba una entrevista a Puranoticia.cl en la que confesaba: “Quiero ser el candidato pop y me lo quiero ganar en la calle”. El arquitecto estaba en ese tiempo recolectando firmas para ir como independiente, pese a que contaba con el apoyo de Chile Vamos y especialmente de la UDI. En la entrevista aseguró que no tendría operadores políticos en el Municipio, pero a fines de junio la ex candidata a constituyente, Valeria Cárcamo, dio a conocer que Poduje tenía en su equipo a al menos tres figuras de la era de la ex Alcaldesa de Viña del Mar, situación que fue desmentida por el arquitecto de profesión, quien dijo que "no tenemos nada que ver con Reginato". Pese a todos los esfuerzos, perdió la elección y luego anunció que no seguirá insistiendo en el mundo político.

La seguidilla de crímenes, entre homicidios, secuestros y robos en la región de Valparaíso había tenido nerviosos no sólo a los ciudadanos de la zona, sino también a distintos parlamentarios, especialmente a los de oposición. El 6 de junio -e incluso desde antes- algunos de ellos apuntaron a la entonces delegada presidencial regional y actual futura candidata a diputada, Sofía González, acusándola de no dar el ancho para su cargo. Es que un nuevo delito violento en Viña volvía a poner la mirada de la oposición en la continuidad de González, un apuñalamiento en plena vía pública de la Ciudad Jardín. Pese a las constantes insistencias de removerla de su cargo de parte de políticos de oposición, la exdelegada nunca se fue antes de lo previsto, sólo días antes del fin del plazo para que autoridades en cargos públicos no queden inhabilitados para las elecciones del próximo año.

El domingo 9 de junio se vivieron las primarias municipales de este año, y en Puranoticia.cl se realizó una completa cobertura en todas nuestras plataformas, dando a conocer tanto en nuestra web, como en nuestro canal de televisión y en nuestra Edición Digital el minuto a minuto de la primera jornada electoral del año y los ganadores y perdedores de las siete comunas en disputa. Se trató de una jornada marcada por la baja participación, pero en la que el Frente Amplio ganó en la capital regional holgadamente; en Concón Pablo Rojas se impuso ante la candidata de RN y Evópoli, María José Aguirre; en Quilpué triunfó la exgobernadora Carolina Corti, de RN, y en Limache el candidato del alcalde Daniel Morales, Luciano Valenzuela, triunfó en un agónico frente a frente que se definió voto a voto. En la zona fueron 23 candidatos y candidatas en total los que disputaron el cupo para la papeleta de octubre en Cartagena, Concón, Limache, Nogales, Puchuncaví, Quilpué y Valparaíso.

Cuando el caso Convenios y Procultura había copado la agenda noticiosa buena parte del 2023, este año nuevamente se volvió a tomar la opinión pública cuando el 13 de junio la PDI allanaba las oficinas del Gobierno Regional de Valparaíso e incautaba el celular de Rodrigo Mundaca por convenios con Procultura. La acción fue instruida por la Fiscalía Regional de Aysén, quien lideraba entonces la investigación, y también se hizo efectiva en oficinas de la Seremi de Vivienda y la Municipalidad de La Calera.

Un día después, el 14 de junio, Puranoticia.cl informaba de allanamientos en Valparaíso que abrían la caja de Pandora en la causa «Procultura» y confirmaban una arista política que involucraba al ex Core RD y excandidato a alcalde por Limache, Sebastián Balbontín, y al exdirector de Serviu Tomás Ochoa. El excandidato recibió diversas transferencias por parte de su amigo Alberto Larraín, director de la Fundación Procultura, según consta en la indagatoria de Fiscalía, mientras que el ex titular del Serviu en Valparaíso gestionó un convenio semanas antes de dejar el cargo en abril de 2022, el cual fue aprobado en noviembre de ese año para la Fundación Procultura, entidad que meses más tarde contrató a la empresa que ahora dirigía Tomás Ochoa.

Las elecciones en la región de Valparaíso, y especialmente en la capital regional tenían a Republicanos con un especial interés. El 18 de junio Puranoticia.cl publicaba “Desembarco Republicano en Viña: José Antonio Kast lanza gira y Antonio Barchiesi asume como jefe de campaña de Antonella Pecchenino”. Sus representantes en la zona eran Rafael González, candidato porteño; Antonella Pecchenino, carta viñamarina; y Francesco Venezian, aspirante a Gobernador. Ninguno ganó, aunque Antonella Pecchenino se bajó antes para darle espacio a Poduje que perdió, y ella fue a la concejalía obteniendo la primera mayoría… mirando hacia atrás, la decisión en Viña del Mar no fue la mejor al autobajarse.

De manera sorpresiva, a fines de junio hubo fuertes lluvias que no sólo mejoraron las aspectaciones hídricas de este año, sino que también generaron varios estragos. El 21 de junio el Gobierno declaraba Alerta Roja para las provincias de Valparaíso y Marga Marga por crecidas de esteros, anegamientos y remociones en masa. Debido al intenso sistema frontal que se registró en la zona central del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), declaró esta alerta hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameritasen. La decisión se adoptó tomando en consideración que ha habido algunas crecidas de canales, ríos y esteros, además de anegamientos en algunas ciudades. Entre otros lugares, se evacuaron viviendas del sector Pajonal, en Valparaíso, por riesgo de remoción en masa; Catemu y en la comuna de Llay Llay, donde se solicitó la evacuación preventiva del fundo La Estrella. A estas tres zonas se suma el sector de Colmo, en la comuna de Limache y la autoridad también solicitó evacuar un sector de Reñaca, por la crecida del estero.

En medio del frío por las lluvias -o quizás debido al frío…- el 24 de junio Puranoticia.cl informaba que “Luis Pardo no va más: María José Hoffmann será la carta de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso”. La decisión fue comunicada por el ex Diputado a través de un grupo de WhatsApp compuesto por militantes y políticos de Renovación Nacional, a quienes les indicó que "nada que se construya sobre la base del chantaje puede rendir buenos frutos". El exprecandidato a la Gobernación Regional también dijo en ese chat que "Rodrigo Galilea (presidente del partido) me ha comunicado que no puede mantener “el desangre” que representa para Chile Vamos la negativa de la UDI de comunicar el acuerdo nacional de alcaldes y gobernadores”, por lo que “tuvo que tomar” la decisión de ceder a la pretensión de la UDI.

A casi cuatro meses de las elecciones de este año, el 25 de junio, el Partido de la Gente rompió diálogo con Chile Vamos y anunció candidatos en Valparaíso y Viña: "Va a ser un fracaso para la derecha", dijeron. Ya el 8 de mayo el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, señalaba en entrevista con Puranoticia.cl que si la derecha no se ponía de acuerdo, iban a presentar candidatos tanto para las alcaldías de Valparaíso como de Viña del Mar. "Si a ellos les gusta la fiesta, a nosotros también", decía entonces el ex candidato presidencial. Un mes y medio después, finalmente el PDG golpeó la mesa, cerró cualquier tipo de negociación con Chile Vamos y Republicanos y, de paso, anunció que competirán por la Alcaldía de Valparaíso, con Juan Marcelo Valenzuela; y por la Alcaldía de Viña del Mar, con Rodrigo Vattuone quien, además, es el presidente nacional del partido. Semanas después, Vattuone se bajó para no opacar la candidatura de Poduje -que perdió- y Valenzuela tampoco ganó en Valparaíso, aunque le fue mejor de lo que muchos creían.

Terminando este primer semestre de 2024, el 28 de junio, a menos de una semana de que termine el periodo de sesionar, el presidente de la Comisión Investigadora por Megaincendio adelantó parte de los resultados de la instancia creada hace cerca de tres meses a Puranoticia.cl que “evidentemente el Director Ejecutivo de Conaf tiene responsabilidades". Tomás Lagomarsino no descartó enviar antecedentes de conclusiones a la Fiscalía y además, planteó la necesidad de crear otras 2 comisiones especiales para la reconstrucción y para investigar a Conaf nacional. Días después, efectivamente se cerró la comisión y en julio se aprobó el informe final en el que se apunta a negligencias, errores y fallas en las coordinaciones de las instituciones de emergencia y de las autoridades.

