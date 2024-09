Caso «Convenios»: Minvu de Valparaíso en la mira por millonaria transferencia con fecha agosto de 2024 a extinta Fundación Procultura

"Lamentamos interpretaciones erróneas que llevan a confusión a la ciudadanía". Con estas palabras, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso se refirió a la polémica denuncia efectuada por el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, quien afirmó que dicha entidad traspasó $124 millones a la controvertida y extinta Fundación Procultura, una de las principales implicadas en el denominado «Caso Convenios».

La controversia se generó a raíz de un documento que recibió el legislador por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, el que da cuenta de una transferencia realizada el viernes 30 de agosto de 2024 a la Fundación Procultura, a pesar de que esta entidad privada ya se encuentra ya disuelta a raíz de las investigaciones de la Fiscalía.

En cuanto al proyecto a financiar, este decía relación con el diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación de campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas, a ejecutarse en Villa Alemana, según el documento alojado en Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.

Frente a esto, Luis Sánchez le exigió al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que explique los motivos por los que se produjo este millonario traspaso de dineros, recordando que se trata de recursos que son de todos los chilenos.

"El ministro tiene que salir a explicar por qué, al parecer, siguen dándole plata a esta fundación que ha abusado de los recursos públicos por años. Es muy preocupante que aparezca en registros públicos una transferencia millonaria a Procultura, ingresada hace cinco días", comentó el parlamentario republicano.

De igual forma, precisó que "esta fundación se encuentra disuelta y, además, ha sido sindicada en un escándalo de proporciones, quizás el escándalo más grande que ha vivido este Gobierno, por mal uso de recursos públicos".

El tema también fue abordado por el diputado Andrés Celis, quien comentó que "hace meses, hicimos una presentación ante la Contraloría, en contra de Procultura, por los fondos recibidos por parte del Minvu, recursos escandalosos que nos no habían sido rendidos, donde aparece el ex core Balbontín. Digo "ex core" porque en el tiempo en que se recibieron los recursos, él era core y es parte de la Fundación Procultura, y no hay duda que se utilizan muchos de estos recursos que le pertenecen a todos los chilenos para fines electorales, para fines propios del señor Balbontín".

El parlamentario RN recordó que Sebastián Balbontín "hoy es candidato a Alcalde por Limache, cuestión que lo advertimos cuando él era core. Ahora, de ser cierta esta nueva denuncia, lo vamos a acompañar a lo que presentamos en su oportunidad a la Contraloría, pero además haremos la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, porque no cabe duda que al menos aquí estamos frente a un acto de corruptela, y aquí la prioridad y la transparencia está por sobre todo".

Pese a esta denuncia del diputado Luis Sánchez, y comentada luego por el parlamentario Andrés Celis, desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso salieron a aclarar esta situación, explicando que "no hemos transferido nada después de ocurrido el «Caso Convenios»", según indicó la seremi Belén Paredes.

"Por la fecha de la resolución, de marzo del 2023, es la primera y última transferencia efectuada. Como es de conocimiento público, ese convenio fue terminado el mismo año", añadió la autoridad regional del Ministerio de Vivienda.

La seremi Belén Paredes también precisó que "luego de efectuado el procedimiento de liquidación, remitimos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que representa a esta Secretaria Regional en el procedimiento judicial para obtener la restitución de fondos".

"La publicación en la plataforma se realizó con posterioridad, debido a que responde a las observaciones realizadas por la misma Contraloría. Lamentamos interpretaciones erróneas que llevan a confusión a la ciudadanía", añadió.

Finalmente, sostuvo que "nos ponemos a disposición para aclarar dudas antes de emitir juicios públicos que nos hacen desviar el foco de nuestro trabajo”.

