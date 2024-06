"No da el ancho": Nuevo delito violento en Viña vuelve a poner la mirada de la oposición en continuidad de la Delegada Presidencial

La tarde de este miércoles, un hombre fue atacado en múltiples ocasiones en la avenida Marina de Viña del Mar tras una riña, lo que reavivó el debate sobre qué realmente se está haciendo para mejorar la seguridad en las calles de la ciudad y de la región cuando siguen ocurriendo delitos tan violentos como estos.

La crítica que hacen algunos parlamentarios, vecinos y consejeros regionales apunta a la delegada presidencial regional, Sofía González, quien está a cargo de liderar y coordinar el trabajo de las policías en la Región de Valparaíso, así como también de planificar medidas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en las calles.

Uno de los puntos negros de su gestión ha sido justamente ese. Pese a que se han hecho operativos y reforzado dotaciones, pareciera no ser suficiente para las necesidades de la zona, que pese a esos esfuerzos, sigue viendo cada semana hechos de violencia no antes vistos con la frecuencia como la de ahora en plena calle.

A esto se suma la opacidad en el manejo, planificación y pagos del plan de Televigilancia Móvil, que básicamente consiste hoy por hoy en cinco drones para toda la región, cuya forma de operar es desconocida, y cuyo financiamiento aún más, pues recientemente Puranoticia.cl dio a conocer que están a punto de quedarse sin fondos para seguir funcionando debido a la demora en el traspaso de los dineros comprometidos en enero por el Gobierno Regional. El problema es mayor y aún no se resuelve, pues se está a la espera de que los dineros del convenio del Gore sean liberados durante este mes, mientras en el intertanto la Subsecretaría de Prevención del Delito apoya la gestión operativa con recursos.

Sin embargo, hay otro punto no menos importante: el abandono que dicen sentir los damnificados por el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué. Los afectados critican el fin del Estado de Excepción y reclaman que no han visto aumento de dotación policial en sus barrios tras la salida de la Armada de las calles.

Amanda Guerra, vecina y dirigente de Villa Independencia, en Viña del Mar, dice que “acá hay una deuda de todas las autoridades, desde la Alcaldesa hasta el máxima autoridad de nuestro país. Ninguno, hasta hoy, está a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos, de la realidad y lo que de verdad se necesita. Nosotros como dirigentes y vecinos esperamos mucho más, esperamos que la Delegada fuera más eficiente, más empática, hasta más humana. Debió haber apelado hasta el último por la prórroga del Estado de Excepción por esta tremenda catástrofe. Siempre estuvimos abandonados por parte del Gobierno, pero los uniformados nos daban tranquilidad, y hoy estamos muy preocupados. Exigimos que en los próximos días esto se pueda rectificar”.

Por todo esto, varias voces se alzaron para pedir a la delegada González mejorar el trabajo urgentemente de cara a las varias necesidades de la región. Entre ellos, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton, nuevamente llama a la Delegada a rendir cuentas: “Lo hemos dicho en todos los tonos: la Delegada Presidencial no da el ancho para enfrentar la crisis de seguridad que vivimos. Es evidente la pasividad ante delitos que nuestra región no estaba acostumbrada a vivir, y que ha provocado que los centros urbanos se deterioren y reine la soledad después de ciertas horas. Aquello requiere, primero, un tono distinto y un plan de acción contundente que no se ve. Sólo vemos un intento de instalar una realidad comunicacionalmente muy distinta al horror que vemos continuamente por los asesinatos que ocurren en Viña del Mar y en otras comunas”.

El parlamentario enfatiza en la pregunta: “¿Quién se hubiera imaginado hace algunos años que este tipo de cosas iban a ocurrir durante el día en Avenida Marina? Bueno, hoy esto ocurre con habitualidad y exige que nuestras autoridades tengan las competencias y mano dura suficiente para imponerse y eso no lo vemos. Hay una falta de gestión evidente”.

Desde el Consejo Regional, el consejero regional y presidente de la Comisión de Seguridad, John Byrne, señala que “sobre la delincuencia en nuestra región claramente esta está en crecimiento en su intensidad/peligrosidad. Esto me parece que tiene que verse desde varios ángulos. La pobreza que se genera por la falta de empleos formales, la inmigración ilegal, la falta de voluntad política de controlar esta, la falta de decisión de los órganos del Estado, Ejecutivo, Legisladores (mejorar leyes garantistas), municipios. Construir nuevas y mejorar cárceles existentes para que exista la posibilidad de reinserción y no sean verdaderas escuelas del delito como es hoy. En resumen, que el costo de delinquir suba de costo para aquel que lo realiza. No puede ser que las personas de bien deban estar encerradas en sus casas, especialmente en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y Concón que viven del turismo. La responsabilidad operativa de la función seguridad en la región está en manos exclusivas de la Delegada Presidencial Sofia González quien claramente está al debe a la luz de la realidad y el aumento de homicidios, narcotráfico y delitos de connotación pública”.

Añade a esto que “la falta de diligencia en la renovación del servicio de vigilancia regional aérea por drones es un perfecto ejemplo, donde falta acción decidida y a tiempo. Sobre la falta de seguridad en la zona del mega incendio de 2/2 me parece que debe ir tendiendo a la normalidad y debe reforzarse la presencia policial. No es aceptable la idea de la alcaldesa Ripamonti de eliminar la nueva Comisaría de Forestal por ejemplo. Me parece que la Delegada debe hacer más por las personas de la Región ahora”.

En tanto, el senador Francisco Chahuán manifesta su profunda preocupación por lo ocurrido este jueves en la tarde. “Lamentablemente el tema de la seguridad y la protección de los vecinos por parte de este gobierno nunca fue una prioridad y por resultados están a la vista. Cuando las autoridades se dieron cuenta del error e intentaron remediarlo, la sensación de inseguridad e impunidad ya estaba instalada. Da la impresión que las medidas que se toman siempre llegan tarde, como el plan de drones o mejores coordinaciones con las policías. Y otras decisiones no se comprenden como por ejemplo no extender el estado de excepción para resguardar a los damnificados”.

A esto, suma que “no se está haciendo la pega y hay hechos gravísimos que se suceden a diario como el caso de apuñalamiento en pleno centro de Viña del Mar, lo cual queda en la retina de los vecinos, pero también de habitantes de otras regiones, lo cual es complejo, pensando que nuestra zona es turística y estás imágenes no colaboran en nada para ese aspecto”.

