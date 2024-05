Rodolfo Carter comienza a aclarar su futuro: “Si no soy candidato presidencial, quiero ser candidato a Senador por la Quinta Región”

Dice que está enfocado en terminar su periodo como Alcalde de La Florida, en combatir el problema del mundo narco allá y que en cinco meses más tendrá una decisión más definitiva. Rodolfo Carter, jefe comunal independiente de dicha comuna, quien ha sido tentado en más de una vez para trasladarse a la región de Valparaíso, incluso en 2021, cierra las especulaciones y asegura que si su camino a la Presidencia no prospera, buscará ser Senador por la Quinta Región.

Hay que recordar que en la zona, tres de los actuales cinco parlamentarios, Isabel Allende (Partido Socialista), Ricardo Lagos Webber (PPD) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional), no pueden repostularse porque ya cumplieron los años que establece la ley. Al mismo tiempo, Carter lleva desde 2011 en la Alcaldía de La Florida, por lo que también está afectado por la ley de reelección, y ha sonado fuertemente como una alternativa presidencial, aunque por estos días quien está liderando las encuestas es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Quizás esto y su historia con Valparaíso y Villa Alemana es lo que lo hizo volver a poner sus ojos en la zona. Ya lo había hecho antes, cuando pensó competir la Alcaldía de Valparaíso a Jorge Sharp en la elección pasada, pero finalmente decidió continuar en la comuna que hoy lidera. Esta vez, con un posicionamiento mediático importante, apuntalado por su fuerte combate a las casas-narco en La Florida, tiene altas posibilidades de ser tanto una opción para las presidenciales del próximo año pero más para lograr un escaño en el Senado, considerando los cupos que se abren en 2026.

Y ha sido requerido por varios. Desde la UDI –su expartido– hasta RN, y el PDG, de hecho Franco Parisi dijo que lo había invitado a ser parte del partido y de apoyarlo en su candidatura por Valparaíso. Para él, la idea es ir apoyado en un partido, y en entrevista con Puranoticia.cl menciona más a los dos primeros que a los que están por fuera de Chile Vamos. También habló de la crisis del sector en la región de Valparaíso, de la división que ha costado que aún no hayan candidatos definidos para competir comunas como Valparaíso y Viña del Mar, y de la polémica irrupción de María José Hoffmann a la carrera por la Gobernación Regional. Asimismo, no escatimó en críticas a la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca e hizo un llamado a la unidad en la zona para recuperar las alcaldías y ganar la Gobernación Regional.



“En este momento estoy enfocado en terminar mi periodo como Alcalde bien, entregar una Municipalidad muy ordenada y que, además, la persona que yo apoyo acá sea electo en La Florida. Esos son mis objetivos de aquí a octubre. Tengo que definir si voy a ir a primarias en Chile Vamos, pero el segundo lugar donde estoy siempre es la Quinta Región, que es mi casa; y no me gustaría por ningún motivo que se piense que esto es la segunda opción o el premio de consuelo, porque no podría serlo. Es un desafío bonito, tiene que ver con mi familia, con la historia de mi abuelo y me entusiasma. Me han llamado de Arica, me pidieron que fuera por La Araucanía, pero la verdad es que si no soy candidato presidencial, quiero ser candidato a Senador por la Quinta Región. Ése es el camino, me encantaría", dijo.

-¿No buscaría otra de las Senaturías que le han propuesto?

No, porque es el lugar con el que estoy conectado, sé de lo que están hablando, está la historia de toda mi familia. Mis dos papás, mis dos abuelos, uno de cerro Barón y otro de Peñablanca, todos mis tíos viven allá o están enterrados allá, todos mis primos son de allá. Mi historia entera está allá. Nosotros somos, por así decirlo, inmigrantes en la región Metropolitana. Es natural y obvio que ese es el lugar y, además, la situación que vive la Quinta Región hoy, en todo sentido, es no menor. Uno, con un muy mal Gobierno Regional, con una muy mala gestión en las municipalidades que han sido controladas por la izquierda y, además, con una derecha sin proyecto político. El gran liderazgo de Francisco Chahuán ahora se va del Senado y sería... se acabó, no hay más. Entonces evidentemente hay un desafío muy bonito de construir, junto a otros, eso es re importante, un proyecto de la centro derecha en el mundo parlamentario y territorial de la Quinta Región que a mí me entusiasma.

-¿Con qué partidos ha estado hablando para competir, en caso de que así lo decida?

Evidentemente uno no puede ir solo, presentarse como independiente juntando firmas es una opción, sin duda, pero como el trabajo es tan grande y se requiere trabajar en equipo, dentro de una coalición. Ahora, con qué partido, eso está todavía en veremos. La UDI en algún minuto me lo planteó, yo le dije que soy independiente y que muchas gracias, y les dije que tengo que terminar este periodo, es una opción; y Renovación Nacional ha sido muy amable conmigo, no ha habido una invitación formal pero tenemos una muy buena relación y por lo tanto también hay una posibilidad de trabajar con ellos, pero la verdad es que esta decisión la tengo que tomar en cinco meses más.

-¿Cómo ve la situación del sector de centroderecha en la región? Las principales comunas están en manos del FA y en la elección a Gobernador aún no está claro quién va a ser el o la candidata del sector. Esta semana se supo de la precandidatura de María José Hoffmann, de hecho, lo que generó una división entre RN y la UDI.

No hay ninguna duda que la Quinta Región tiene problemas gravísimos en sus grandes ciudades, específicamente Valparaíso y Viña del Mar tienen administraciones municipales muy deficientes, con Valparaíso en una situación cada día más grave, Viña del Mar pasando de ser una Ciudad Bella a convertirse en una de las más peligrosas de Chile en tasas de homicidio, con un incendio muy mal manejado, con un abandono de los cerros, de la gente más humilde, y el panorama toda la gente de la región lo conoce, y lo ha visto todo Chile, que no entiende cómo una región con tanto potencial y gente tan buena esté tan mal. Frente a eso, la centro derecha no ha hecho una autocrítica y tiene que hacerla de forma honesta, lo más amigable posible, porque hemos perdido todo, casi todas las municipalidades. Queda Zapallar y Los Andes, que siguen siendo las últimas banderas de la centro derecha de la región, el resto está totalmente perdido a manos del Frente Amplio. Y uno cuando va, ve Villa Alemana arrasada, Valparaíso en el suelo, Viña del Mar es una de las ciudades más peligrosas de Chile.

-¿Falta autocrítica?

Esto no es casualidad y frente a eso la centro derecha no se ha hecho la autocrítica de por qué perdimos y la segunda autocrítica, que es la más preocupante y la más urgente es por qué no tenemos definido quiénes van a recuperar esas comunas no para la derecha, sino para la gente de Viña, de Valparaíso, de Villa Alemana, de Quilpué, y así sucesivamente. Esa tiene que ser la primera reflexión. Todos los proyectos políticos personales, sean para municipios, para gobernación regional o pasado mañana para las parlamentarias, no tiene que responder al ego de quien quiere ser candidato, sino a quiénes son las mejores personas para representar a los ciudadanos de esta región. Porque, de verdad, cuando uno ve los experimentos a los que ha sido sometido Valparaíso durante décadas, después de haber sido la ciudad más importante de Chile ahora convertida en esto, tiene que ver con que no ha habido una propuesta de verdad, sincera hacia los ciudadanos para devolverles su ciudad. De Viña podemos decir exactamente lo mismo. Entonces, hoy día la derecha tiene urgentemente que mirarse hacia adentro y decir cómo en este momento, cuando tiene todo para ganar, cuando la gente rechaza las administraciones de izquierda en las municipalidades y en la gobernación regional, cuando la situación hoy nos permitiría ganarles en todos los municipios, no tenemos nombres y estamos enredados en peleas personales, en proyectos políticos individuales, no respetando los liderazgos regionales, pasándose a llevar unos con otros, eso es fatal.

-En la región hay algunos diputados de derecha que estarían también interesados en ser senadores…

Por eso mismo cuando me preguntan si quiero ser candidato a senador, sí es una posibilidad, pero yo no voy a llegar a poner el pie encima a nadie, porque hay liderazgos que tienen que ser respetados en la región, hay diputados que han hecho un trabajo sacrificado y noble y no puede ser que porque un señor que es conocido a nivel nacional, que nació en Valparaíso, que tiene conexión con la Quinta Región, sí, por supuesto… pero estas cosas se tienen que hacer con respeto, porque además necesitamos sumar voluntades para reconstruir la región, si ése es el punto de fondo. La Quinta Región merece un proyecto de derecha que sea mucho más masivo que los egos de uno o dos candidatos. No puede ser esa la ecuación: ‘oiga, yo quiero ser senador y por eso voy de candidato a gobernador, y si pierdo salto al Senado’, o ‘yo voy a ser senador porque me interesa para proyectarme a tal cosa’. No, no puede ser. La gente de la región no se merece eso. El nivel de postración de la región es tan brutal… piense usted que al Valle del Aconcagua se le prometió agua a la gente y está más seco que nunca. A la gente de Viña… hemos tenido dos incendios en dos años seguidos, con la primera lluvia la gente anegada. Valparaíso no tengo que decirle la situación con el comercio ambulante e inseguridad. Todo el comercio, los restaurantes que habían revitalizado, el barrio, hoy están cerrando a las 9 de la noche por problemas de asesinato. ¿Y frente a eso los políticos peleándose por sus cuotas de poder? No es digno ni de los candidatos, pero por sobre todo, no es digno para los ciudadanos, no se merecen eso. Por eso la pega que tenemos todos en la región es primero ponerse de acuerdo, segundo buscar los mejores nombres, y lo más importante, proponer un proyecto de verdad para recuperar la región, arrebatar el poder a la izquierda pero para construir algo totalmente distinto, que Viña se vuelva a poner de pie, pero de verdad, no solamente para el Festival de Viña, que Valparaíso vuelva a tener un comercio revitalizante, que sea un polo turístico y no un basural a cielo abierto. Y nunca más jugar con las expectativas de la gente, si alguien no tiene agua, no tiene como regar su pequeña parcela, se le mueren sus animales porque no hay agua, y a esa persona es una ofensa muy grande si los políticos le ofrecen agua y en cuatro años no ha pasado nada.

-¿Usted dice que Mundaca utilizó esa consigna?

Me cuido mucho de no hacer afirmaciones personales, pero los hechos hablan por sí solos. Se generó una expectativa de la gente que no tiene agua que pensó que efectivamente había una persona que tenía la solución a sus problemas, y esa persona se dio cuenta, parece, que después de cuatro años no lo pudo resolver, y la gran lección para él y para muchos es que hay que ser responsable con lo que uno promete. Hay que tratar a las personas con respeto, a los chilenos como adultos. El problema del agua es difícil de resolver que va a requerir mucha inversión del mundo privado, del Estado, mucho compromiso de la gente para sacarlo rápido. El agua hoy es un día a nivel nacional, y básicamente hay dos formas de encontrar agua: bajo los 500 metros de altura a través de plantas desalinizadoras, básicamente la tecnología israelí, y sobre 500 metros donde se encarece mucho por las plantas elevadoras que se necesitan para llevar el agua, y hay que buscar otras alternativas, que pueden ser las carreteras hídricas o eventualmente otras modalidades de agua de pozos profundos, pero no se puede prometer algo sin tener de verdad una solución concreta porque la desilusión de aquel que se le murió el único patrimonio que tenía que eran sus animales porque no les pudo dar agua o no pudo regar su pequeña parcela o campo, es una tragedia personal que ningún político puede manipular y daña mucho la credibilidad.

-¿Qué le parece la irrupción de María José Hoffmann que generó división, algunos incluso criticando que ella siempre ha dicho que quiere ser senadora?

Quiero tratar con mucho respeto esa situación, y lo único que yo digo es que toda la gente tiene derecho a competir, María José Hoffmann, Pardo, Manuel Millones, pero no puede ser a través de un “dedazo”. Manuel Millones tiene una carrera larga y distendida en la región, es un tipo muy trabajador y tengo una gran opinión humana de él, Luis Pardo lo mismo, y María José Hoffmann legítimamente puede querer ser gobernadora, pero no puede ser por imposición. Hay que ponerse de acuerdo y si es necesario utilizar un mecanismo de elección primaria convencional, pero estos “dedazos”, no. Si Pepa Hoffmann quiere ser candidata a senadora y está viendo esto como un trampolín, bueno, serán los ciudadanos de la Quinta Región los que tendrán que evaluarlo. Pero el conflicto que hoy hay lo único que hace es fortalecer a la izquierda, deprime a nuestros electores, en vez de unirse para derrotar a la izquierda tenemos conflictos personales que son más importantes que mis problemas. Eso es lo que ve un ciudadano común y corriente. ¿Qué es esta cuestión? Pónganse de acuerdo o bien hagan una primaria convencional, pero lo que no puede ser es que alguien se quiera imponer a través de un “dedazo” nació muerto. Si hay un acuerdo de unidad para una persona en particular, obvio, pero cuando no ocurre eso, y se va dejando a gente en el camino, hay que tomar otras herramientas. La gente no es tan básica como algunos políticos creen, la gente tiene memoria y sabe que hubo una mala administración en Viña y Valparaíso antes de que llegara el Frente Amplio, y eso permitió su llegada, no llegaron de Júpiter, llegó porque habían malas administraciones de derecha en ambas ciudades y no nos hemos hecho cargo de eso y en vez de hacer una autocrítica y corregir, empiezan peleas personales y el castigo puede ser brutal.

-Evelyn Matthei tiene mucha fuerza en su sector para ser candidata presidencial. ¿Mella su posición en términos presidenciales?

Yo aprendí hace mucho años atrás, en primero o segundo año de Derecho, un comentario que me hizo un profesor de Derecho Político. ‘El cementerio está lleno de futuros candidatos presidenciales’, dijo, y uno no tiene que obsesionarse con ser candidato presidencial. Es una opción, una posibilidad y hay que esperar que se dé el momento en el cual se definan esas candidaturas y para eso falta exactamente un año. En un año más vamos a tener primarias presidenciales, y yo siento que hoy hay dos temas fundamentales para Chile y para la Región de Valparaíso: Volver a recuperar la seguridad y la prosperidad. Que cada chileno tenga derecho a llevar la vida que quiera, a ser libres, a emprender este sueño de vida u otro, que haya oportunidades. Hoy, entre los candidatos que están circulando, no está la claridad frente al combate a los delincuentes y no podemos sólo poner cámaras, alarmas y haciendo comisiones. Ríndanse, sométanse al derecho chileno o los vamos a enfrentar con las armas y van a morir, porque si nos acostumbramos a que mueran los policías es porque el país está perdido, y eso está ocurriendo, y lamentablemente la mayoría de los políticos, porque viven una realidad muy distinta, no ven que es así de grave. Toda la gente tuvo que cambiar su forma de vida, Concón, era una ciudad tranquila, toda la gente habla de los portonazos, en el interior, Quillota también la gente habla de los asaltos y narcotraficantes, en La Calera también, entonces cómo es posible que el sistema político no pueda hacerse carga. Lo que quiere la gente es que su democracia resuelva el programa. Por eso evalúo el tema presidencial porque veo que los líderes actuales no tienen la película clara y no tienen el carácter.

PURANOTICIA