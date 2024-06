Desembarco Republicano en Viña: José Antonio Kast lanza gira y Antonio Barchiesi asume como jefe de campaña de Antonella Pecchenino

El Partido Republicano comenzó a acelerar su marcha de cara a lo que serán las elecciones del domingo 27 de octubre, donde la tienda tiene importantes desafíos, sobre todo en la región de Valparaíso, donde competirán decididamente por las alcaldías de Valparaíso y Viña del Mar, pero también por la Gobernación Regional de Valparaíso.

Es por ello que su líder y más que segura carta presidencial, José Antonio Kast, anunció un despliegue nacional, comenzando su desembarco en la región de Valparaíso, donde este jueves tendrá actividades con Rafael González, candidato porteño; Antonella Pecchenino, carta viñamarina; y Francesco Venezian, aspirante a Gobernador.

«A Recuperar Chile, La Gira», lleva por nombre el conjunto de actividades que el líder republicano llevará a cabo tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, ciudades donde además hay mayores definiciones de cara a la Elección Municipal de octubre. Esto, porque en la Ciudad Jardín se confirmó el fichaje de Antonio Barchiesi como jefe de campaña de Antonella Pecchenino, con miras a quedarse con la Alcaldía.

"Confirmo que Antonio Barchiesi es nuestro jefe de campaña. El desafío que tenemos es ganar la Alcaldía de Viña del Mar, entonces vamos a seguir desplegados, con un gran equipo y la mayor fuerza, para ser vencedores en octubre", indicó Pecchenino en conversación con Puranoticia.cl.

De igual forma, la candidata republicana a la Ciudad Jardín explicó que "con Antonio gano la experiencia de una persona que el año pasado ganó una tremenda campaña, que sacó una cantidad de votos impresionante, que es quien más sacó votos acá en la zona y eso no pasó hace tiempo, sino que hace unos meses. Por lo tanto está toda la fuerza, la energía, la forma de hacer campaña, el equipo que tiene y el conocimiento de la zona, que es lo que nos ayuda a armar una buena campaña".

DESPLIEGUE Y PROGRAMA

Dos son las grandes áreas de trabajo que está ejecutando actualmente Antonella Pecchenino en la Ciudad Jardín y que ahora será supervisado y orientado por el ex consejero constitucional: mantener el despliegue territorial y elaborar un plan con un equipo programático que componen personas del Partido Republicano, pero también con independientes y hasta con militantes de partidos de Chile Vamos.

"Antonella está a tiempo completo recorriendo la ciudad, compartiendo con vecinos, identificando los problemas de cada sector, problemas que requieren soluciones urgentes después de estos años de abandono y mala administración municipal. Las soluciones a los problemas de Viña no vienen en una carpeta de Santiago. Viña tiene problemas muy profundos, que requieren soluciones urgentes, porque estos problemas encuentran sus soluciones en Viña y la priorización de esas soluciones, como la solución misma, se construye junto a los vecinos, que son los primeros afectados de esta mala administración municipal", dijo Barchiesi a Puranoticia.cl.

Respecto al equipo de trabajo, indicó que se compone de "personas expertas en seguridad pública, reactivación económica, fomento de las actividades propias de Viña del Mar, como es la actividad comercial relacionada al mundo del turismo, también del mejoramiento de espacios públicos y todos los ámbitos de una gestión municipal, con mucha colaboración de personas de Chile Vamos e independientes, que ven que es urgente resolver los problemas de Viña y que han visto en Antonella una alternativa competitiva y genuinamente viñamarina para enfrentar al Frente Amplio".

PIDE A PODUJE "RECAPACITAR"

Quien fuera uno de los fundadores del Partido Republicano explicó que Antonella Pecchenino "es la mejor candidata para Viña del Mar porque es genuinamente viñamarina y eso es absolutamente fundamental". Luego destacó algunos aspectos de su vida personal y laboral, como el conocer al detalle los problemas de la ciudad; liderar equipos de trabajo tanto en el sector público como privado y porque "le ha tocado administrar de forma exitosa presupuestos más grandes que los de Viña".

Cabe recordar que la carta republicana en la Ciudad Jardín se ha desempeñado en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) como también en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), donde ha tenido que liderar equipos de trabajo grandes con presupuestos altos, motivos por los que Barchiesi apunta a que "está en condiciones de hacerse cargo de este desafío de sacar adelante Viña del Mar y esta candidatura. Además, es genuinamente viñamarina, que es fundamental".

También se refirió al abanderado independiente de Chile Vamos a la Alcaldía, Iván Poduje, a quien llamó a "recapacitar", en pos de una candidatura única: "El Frente Amplio es lo peor que le ha pasado a Viña. No podemos permitir que siga al frente del Municipio y por eso lamento que el candidato de Chile Vamos no esté disponible para lograr una candidatura única. Yo espero que recapacite, porque lo más importante es que en octubre derrotemos al Frente Amplio y que Viña se vuelva a levantar".

De igual forma, se refirió a la última encuesta Cadem, que devela un 48% de rechazo al arquitecto Iván Poduje, situación que –según el analista político Felipe Vergara– se debe a su argumentación "agresiva" y "beligerante". Al respecto, Antonio Barchiesi no sólo recordó que "eso me tocó vivirlo directamente" y que "es un hecho", sino que también sostuvo que "la política se tiene que dar con altura de miras, responsabilidad y buscando lo mejor para Viña del Mar. Creo que la única inspiración legítima en este contexto es buscar lo mejor para Viña del Mar y los viñamarinos".

"Entiendo que puedan haber distintos enfoques y prioridades, pero Viña tiene problemas objetivos que requieren de una vocación genuina por resolverlos. Esos problemas sólo se resuelven derrotando al Frente Amplio y por eso me parece lamentable que el candidato de Chile Vamos no esté dispuesto a lograr una candidatura de unidad, una candidatura que sea la más competitiva y capaz de enfrentar los problemas de Viña", añadió en diálogo con Puranoticia.cl.

CRÍTICAS A RIPAMONTI Y SU GESTIÓN

El ex consejero constitucional por la región de Valparaíso endureció el tono al momento de hablar de la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti en su autodenominado «Municipio de Cuidados», diciendo que lisa y llanamente "abandonaron Viña".

"Creo que nunca tuvieron la capacidad ni la voluntad de hacerse cargo y resolver los problemas de los viñamarinos. La gran responsabilidad de una autoridad municipal es resolver los problemas de los vecinos y esta administración no sólo no ha resuelto los problemas, sino que en un grado es responsable del alcance dramático del megaincendio de febrero. El Municipio durante años no hizo su trabajo, no mitigó los alcances de los incendios, no cumplió con las indicaciones de Conaf respecto de limpieza de quebradas, desmalezamientos o cortafuegos; la capacidad de respuesta el día del incendio también fue nula. Todos vimos las declaraciones del ex director de Senapred cuando señaló que el Municipio estaba paralizado sin saber qué hacer", expuso el jefe de campaña de la carta republicana a la Alcaldía de Viña del Mar.

Pero también puntualizó que los problemas de gestión no se acabaron con el megaincendio, pues "después también hemos visto a una Municipalidad sin capacidad de hacerse cargo de la emergencia, lo hemos visto con la distribución de alimentos, venciéndose en bodegas municipales, con gusanos o mordidos por ratones. Lo hemos visto en la entrega de las viviendas de emergencias, que muchas se llovieron. Lo hemos visto con damnificados que no alcanzaron a recibir sus casas de emergencia y que las primeras lluvias las vivieron en carpa. Es una situación dramática y hemos visto en los hechos la nula capacidad de la actual administración municipal para enfrentar emergencias y hacerse cargo de los problemas de Viña".

Por todo ello es que aseguró que Antonella Pecchenino encarga todo lo contrario: "Representa la capacidad de gestión, de hacerse cargo de un presupuesto municipal acorde a lo que Viña necesita. Estoy convencido porque lo ha demostrado en el sector público y privado, y hoy es la persona más indicada para hacerse cargo de Viña y, lo más importante, para resolver los problemas más urgentes de los viñamarinos".

INDEFINICIONES DE LA DERECHA

Antonio Barchiesi también analizó el problema de las indefiniciones de la derecha de cara a los comicios de octubre, donde –por ejemplo– aún no existe claridad respecto a si habrá candidatura única en Valparaíso, Viña del Mar o la Gobernación Regional.

De la Ciudad Puerto señaló que "Rafael González me parece que fuera de toda duda es el candidato más competitivo para Valparaíso", agregando que "me parece muy importante que cuanto antes podamos avanzar a una candidatura única de Rafael González como candidato de la oposición en Valparaíso porque Valparaíso está en el suelo, está viviendo la peor cara de la política y el abandono de un Alcalde que durante ocho años se ha dedicado a hacer política, a promover la ideología y no a hacer su trabajo, a resolver los problemas de Valparaíso. En ese sentido, Rafael González es la persona más indicada por su carrera profesional, por estar al mando de distintas instituciones, por su identificación profunda con Valparaíso, de toda la vida".

Respecto a la Gobernación Regional comentó que "hay una definición que tiene alcance nacional en Republicanos y es que vamos a competir en casi todas las regiones del país. Puede que haya casos puntuales donde eso no se dé por razones particulares, pero en Valparaíso tenemos candidato: Francesco Venezian, que estará en la papeleta. Y hoy lo que tenemos medido es que está marcando en torno al 30% y vamos a trabajar para evitar una segunda vuelta y que Francesco Venezian sea electo el 27 de octubre. Si eso no ocurre vamos a tener una segunda vuelta con el gobernador Mundaca".

En cuanto a las indefiniciones en Viña del Mar, aseguró enfático que Antonella Pecchenino "está para ganar la Alcaldía de Viña del Mar y yo con gusto he aceptado el desafío de apoyarla desde el lugar que me toque en este desafío, junto a otras personas, que hoy están públicamente con ella, como Cristian Vasseur, presidente comunal de Republicanos en Viña, quien está a cargo del despliegue territorial de Antonella; y con respaldo de otras personas que por el momento no pueden figurar públicamente porque pertenecen a partidos de Chile Vamos o que por distintos motivos hoy prefieren colaborar de forma privada".

DESEMBARCO REGIONAL DE KAST

Por último, Antonio Barchiesi analizó lo que será el inicio de la gira nacional de José Antonio Kast, donde visitará Valparaíso y Viña del Mar: "Como lo ha hecho tantas veces en todos estos años, comienza en los próximos días una nueva gira por Chile. y tomó la decisión de partir esa gira en Valparaíso y Viña del Mar, respaldando las candidaturas de Antonella Pecchenino, Rafael González y Francesco Venezian".

Respecto a los motivos de iniciar su gira en la Quinta Región, explicó que "hace cuatro años atrás, la región de Valparaíso se convirtió en la capital de la izquierda radical y hoy tenemos el desafío de derrotar a la izquierda radical que tanto daño le ha hecho a la región. En ese sentido, Kast tomó la decisión de partir su gira en la región".

Acerca de los objetivos de la gira, ésta comenzará con la difusión de la «Guía Red», documento programático preparado por el centro de estudios Ideas Republicanas, que servirá como insumo para alcaldes, concejales, cores y gobernadores a la hora de desempeñar su función al servicio de los vecinos y no de una determinada ideología, que es lo que el Partido Republicano critica que se ha visto en la región de Valparaíso.

En tanto, Antonella Pecchenino concluyó sobre la gira de Kast diciendo que "lo que esperamos nosotros es mostrarle a los viñamarinos que no soy una candidatura sola como Antonella Pecchenino y que represento al Partido Republicano, que tenemos al partido completo detrás apoyándonos y la mejor muestra de esto es que José Antonio Kast parte su visita a todas las regiones simbólicamente en Viña del Mar, para demostrar que nos importa mucho tener una presencia en esta zona".

