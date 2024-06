Presidente de Comisión Investigadora por Megaincendio: "Evidentemente el Director Ejecutivo de Conaf tiene responsabilidades"

Cuando queda menos de una semana para que finalice la etapa de sesiones de la Comisión Investigadora del Megaincendio en la Cámara, el presidente de la instancia, el diputado radical Tomás Lagomarsino, analizó los avances logrados en el marco de la indagatoria del Parlamento, y señaló que, a priori, hay antecedentes que podrían ser derivados al Ministerio Público.

Este lunes 1 de julio la Comisión Investigadora por el Megaincendio citó a una de las últimas sesiones al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; al director ejecutivo de Conaf, Christian Little; y al director regional de Conaf en la Región de Valparaíso, Leonardo Möder; con el objetivo de explicar las acusaciones respecto a la contratación de sus asesores en el marco del fin de la etapa de sesiones e invitados del organismo a cargo de investigar las causas de la tragedia ocurrida el 2 y 3 de febrero, el próximo 2 de julio.

“Por reglamento de la Cámara, son 60 días para audiencias en las comisiones investigadoras, prorrogables por otros 15 días y 15 días para acordar las conclusiones, y el 2 de julio se vence el plazo de los 75 días para recibir audiencias. Nos quedan tres sesiones, el día lunes que vamos en la mañana a tener al ministro de Agricultura, al director ejecutivo regional y nacional de Conaf. En la tarde vamos a tener una serie de ministros referentes principalmente a las ayudas tempranas, vamos a tenerlos por la reconstrucción, a la ministra de Desarrollo Social y al de Vivienda. Y el día martes en la mañana vamos a tener a la contralora general de la República y a los gremios de Conaf que pidieron también ser escuchados. Y bueno, cerramos el periodo de audiencia, teníamos una nómina de más de 100 personas, hicimos todos los esfuerzos dentro del plazo durante cinco días y yo creo que vamos a haber escuchado a un 80 % de las personas que teníamos agendadas. Obviamente priorizamos aquello referente principalmente al manejo de la emergencia, referente a la reconstrucción lo dejamos probablemente a otra instancia de fiscalización si es que se constituye una comisión especial investigadora. Obviamente priorizamos aquello que tuvo que relación con el manejo de la emergencia y las ayudas tempranas y en ese ámbito escuchamos, yo diría, el 100 % de lo referente a esos aspectos que teníamos agendados", dijo el parlamentario en entrevista con Puranoticia.cl.

-¿Quiénes faltaron?

Principalmente en aspectos de la reconstrucción, diría yo, más que en el manejo propiamente tal de la emergencia. Por ejemplo, Marcelo Ruiz, arquitecto y urbanista de la Universidad Católica, Andrés Lacobelli, ex subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Sergio Garrido, Pablo Ivelic, principalmente todo referente a reconstrucción. El mandato era extenso, producto de que fue una fusión de cuatro solicitudes de comisiones investigadoras. Yo en mi solicitud de investigación coloqué todas las aristas, pero obviamente por el plazo de 75 días fue imposible escuchar hasta el proceso de reconstrucción. De hecho, por ejemplo, el día miércoles, esta semana, tuvimos una sesión desde las 9:30 hasta prácticamente las 10:00 p.m., con 15 minutos de receso, y claro, fue para poder escuchar a todos los damnificados y por lo menos ningún damnificado se dejó de invitar y escuchar.

-¿Se les hizo corto el tiempo? Entiendo que pidieron ampliación de plazo.

Pedimos la ampliación de plazo, pero es máximo 15 días reglamentariamente, y ahí subimos de 60 a 75 días.

-¿Ahora, en lo personal, diputado, cómo fue liderar una comisión tan importante para la región de Valparaíso y para el país?

Yo diría que fue una responsabilidad grande y que yo me la tomé muy en serio.

Yo creo que el trabajo de esta comisión especial investigadora es un ejemplo para otras investigadoras que no han tenido la misma diligencia en la escucha y que por tanto eso también se traduce en su impacto.

-El escuchar los relatos de los sobrevivientes, porque al final eso son las personas que pudieron ir a exponer, vecinos de los sectores, me imagino que también les da una presión extra a ustedes. En la última sesión ustedes les pedían perdón, de hecho a nombre del Estado, a los sobrevivientes. ¿Por qué realizan ese gesto?

Yo creo que la misma escucha de lo sucedido es parte de un proceso reparatorio que tiene que ver con ponderar dos elementos. El primer elemento es la magnitud de la emergencia, pero también ponderando aquello con la diligencia y la gestión el día de la emergencia. Aquí hubo una mega emergencia que tuvo características y magnitudes sin precedentes, pero que no sobrepasó todos los aspectos como para que eso excuse responsabilidades. Por ejemplo, uno de los elementos más claros es que el fuego, mientras avanzaba, a los 60 min, aproximadamente 60, 70 minutos, alcanza una energía mayor a 5.000 kilowatts metro cuadrado de bosque, y esa cantidad de energía hace virtualmente incontrolable un incendio forestal, es decir que no lo puede apagar. Pero eso no quita, obviamente, que se tiene que combatir ese incendio para ir disminuyendo la energía con la cual va avanzando, para que cuando llegue a la interfaz y por tanto vivienda llegue con la menor cantidad de energía posible. Hace pocos días recibimos al Estado Mayor Conjunto que recibió un requerimiento de apoyo aéreo con respecto a las aeronaves y adaptaciones para combate de incendios forestales recién a las 8:00 p.m., eso dijo el Estado Mayor conjunto, entonces ahí por ejemplo hay una falta de diligencia. Hay otros elementos, como por ejemplo, la prognosis del incendio, la derivación de recursos en los días previos, hay muchos elementos que tenemos que ponderar para llegar a las conclusiones, pero claramente nos tomamos esta Comisión Especial Investigadora con una responsabilidad en función de la verdad que estamos persiguiendo y que es una verdad que llevó al fallecimiento de 137 compatriotas, la pérdida de miles de viviendas y también que hay miles también de damnificados. Entonces nos tomamos este trabajo con la envergadura de la responsabilidad del mandato que teníamos.

-Hay varias críticas que han surgido a propósito de la información conocida a través de las sesiones de la Comisión Investigadora respecto de las responsabilidades de Conaf, los procedimientos de Bomberos y de Conaf durante la emergencia, respecto al rol de Esval en el tema del agua, de la presión de los grifos y el cobro de cuentas. ¿Qué va a pasar con todas estas denuncias que se han recibido?

O sea, realmente nosotros vamos a tener en las conclusiones que analizar todo para concluir en cada uno de los ámbitos.



-¿Tenía dentro de esas conclusiones responsabilidades y recomendaciones también?

Claro, allí obviamente vamos a ser bien categóricos y contundentes. No me cabe duda de lo que se ha conocido, conociendo todos los antecedentes, pero vamos a ser bien contundentes.

-¿A qué se refiere con ser contundente? ¿Hay algún tipo de sanción o denuncia oficial que se hará?

Bueno, recordemos que hay un precedente importante en esta materia que es el terremoto del año 2010, donde hubo responsabilidades penales para un subsecretario del Interior y para la directora de aquel entonces de la Onemi, producto del manejo de esa emergencia. En este caso, los antecedentes que nosotros hemos dispuesto los vamos a poner en manos también de la Fiscalía que está llevando un proceso no solamente en cuanto a la investigación de los autores materiales del megaincendio, sino también del manejo de la emergencia. De hecho no olvidemos que hay una teoría de la imputación objetiva, en que se establece que el actuar u ocupación de autoridades públicas, que su actuar u omisión causan un daño adicional o de emergencia, es justamente objeto de responsabilidad penal.

-Ustedes también citaron a las alcaldesas de las tres comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana para conocer los procedimientos, casi el paso a paso desde que se conoce el incendio acá en Valparaíso hasta que llega a la última comuna que afectó. ¿Hay responsabilidades de los municipios? Al principio de la emergencia también se hablaba de la falta de planes de evacuación, de emergencia de Viña del Mar principalmente.

Nosotros tenemos nueve capítulos en la comisión especial investigadora. El primero de ellos es el manejo de la emergencia cuando era exclusivamente un incendio forestal, donde vamos a explayarnos, por supuesto, en el rol de Conaf. Ahí tenemos un capítulo, que es la respuesta en interfaz cuando el incendio pasa a ser estructural, es decir, está en la ciudad, donde está el rol de Bomberos y de, por ejemplo, Esval y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Tenemos un tercer capítulo, que es en el que escuchamos a los damnificados. Tenemos un cuarto capítulo donde está la coordinación de la emergencia y planes de emergencia regionales, donde está la delegación presidencial regional y Senapred; el quinto capítulo que es evacuación de población civil, sistema de emergencia, donde se llama al subsecretario de Telecomunicaciones, donde recibimos a la ministra de Defensa, al director de la Defensa Civil, al jefe de la zona de Carabineros de Valparaíso, donde vamos a recibir al Subsecretario del Interior el día lunes en la tarde. Tenemos el sexto capítulo, que es el rol de las autoridades locales de emergencia comunales, donde está el gobernador y las alcaldesas; el séptimo capítulo, que es el de levantamiento de fallecidos y identificación y la investigación penal, donde recibimos la Ministra del Interior, al Director General de la PDI, a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y al Director Regional del Servicio Médico Legal; el capítulo de ayudas tempranas, que es el octavo, donde vamos a recibir a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, además de obviamente ahí estuvo también involucrado Senapred; y en cuanto a las viviendas de emergencia, accidente de la reconstrucción, hay un capítulo de remoción de escombros, demolición y reconstrucción, en el que escuchamos a la Dirección Nacional de Arquitectura, al Ministro de Obras Públicas subrogantes y también vamos a tener el ministro de Vivienda y Urbanismo. Entonces esta es una investigación muy compleja que por lo menos hasta el capítulo siete lo completamos absolutamente y solamente nos quedaron pendientes en el ocho y el nueve. Las responsabilidades van a estar, en el caso de que se terminase por la comisión, en el capítulo número seis. En cada uno de estos capítulos se van a poder generar conclusiones y dentro de esas conclusiones obviamente estarán los sucesos claves, las responsabilidades y obviamente recomendaciones en cada uno de los capítulos.

-¿Usted considera que hay autoridades responsables?

Yo estoy llegando a la convicción de que efectivamente hay responsabilidades de autoridades.

-¿Quiénes?

Esa es una materia que obviamente va a estar en las conclusiones, no puedo adelantar tanto porque las conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora tiene que ser votado en cada uno de sus aspectos.

-¿Esas responsabilidades podrían llegar a ser incluso penales?

Eso no lo podemos determinar nosotros, pero está el precedente del subsecretario del Interior y la directora de Onemi por el terremoto del año 2010 y eso generó un precedente en torno a responsabilidad penal de autoridad en caso de mega emergencia

-¿Qué expectativas tiene de la sesión del lunes, con el director ejecutivo de Conaf, Christian Little?

Obviamente vamos a hacer múltiples preguntas y aclarar muchas dudas que se han originado durante la comisión investigadora. Recordemos que en la primera sesión de audiencia recibimos al ministro de Agricultura y al director ejecutivo y regional de Conaf, y durante la comisión investigadora han surgido tantas dudas que se vio necesario volver a citarles en la etapa final de esta.

-¿Cree que sea una solución sacar al director nacional de Conaf del cargo?

Yo creo que, o sea, evidentemente el director ejecutivo tiene responsabilidades al menos políticas. Obviamente, la noticia es relevante, pero a veces hay que tomarse el tiempo para que las cosas se ejecuten y no quede en noticia, exclusivamente.

-¿Cuándo se entregan estas conclusiones?

Tenemos 15 días para elaborar, para discutir y acordar las conclusiones. Es decir, tenemos mandato hasta en torno al 17 de julio para despachar de la comisión el informe de la investigadora y ese informe después se tiene que votar en la sala de la Cámara.

-¿Ve necesario la creación de otras comisiones?

Probablemente puede surgir la necesidad de iniciar a posteriori y con un plazo prudencial, obviamente dos comisiones especiales investigadoras, una eventualmente el proceso de reconstrucción en el caso de que se requiriese, dado que las capacidades y los tiempos se hicieron muy cortos como para abordar esa materia con la con la importancia que se requiere, dado que privilegiamos el manejo de la emergencia el día 2 de febrero y siguiente; y eventualmente una segunda comisión especial investigadora exclusivamente sobre Conaf, no solamente de lo que sucede en la Región, sino que lo que sucede en la Conaf a nivel nacional, porque a propósito de esta comisión especial e investigadora han surgido antecedentes que nos hacen sospechar situaciones complejas que se viven en la Conaf como institución a nivel nacional en cada una de sus regiones.

