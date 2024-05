Carlos Williams fuera de carrera por la alcaldía de Viña: Renovación Nacional bajó su candidatura

Luego de semanas de incertidumbre, de dimes y diretes, ninguneos incluidos, Renovación Nacional tomó una decisión y bajó de la carrera por la alcaldía de Viña del Mar al concejal independiente Carlos Williams.

El edil, quien había comenzado su despliegue de campaña hace un par de semanas, en espera de la definición del partido, contó a Puranoticia.cl que este jueves se reunió con el presidente nacional de RN, Rodrigo Galilea, quien le comunicó que debido a la última encuesta realizada por el sector en Viña del Mar, quien "marcaba" más no era él, sino el arquitecto Iván Poduje.

Hay que recordar que el también panelista de "Sin Filtros" había entrado a la contienda electoral luego de que lo invitaran desde Chile Vamos con la promesa de que sería un candidato de unidad del sector; sin embargo, al entrar al ruedo, se dio cuenta de que habían varios más en espera de definiciones, entre ellos, el hombre de la Radio Festival.

Esto lo llevó a decidir juntar más de mil firmas para ir de manera totalmente independiente, proceso que continuaba hasta ahora, y que quedará en suspenso tras saber de la decisión de Renovación Nacional, aunque él ya aseguró que sí o sí continuaría con el proceso de las firmas, por el compromiso que hizo con quienes lo apoyan.

Williams se reunió la mañana de este jueves con Galilea en un conocido café de la Avenida Perú, en el que el timonel de RN le dio a conocer el sondeo que sepultaba sus intereses alcaldicios. Por ello, Williams afirmó que buscará la reelección como concejal, una vez más, y que espera el apoyo del partido, aunque aseguró que no apoyará a ningún candidato a alcalde.

"Sí, me junté hoy día con Rodrigo Galilea, y me señaló que la encuesta que se hizo acá en Viña del Mar para poder determinar quién era el candidato de la RN para la alcaldía, había arrojado como resultado que Iván Poduje tenía mejor ranking que yo. Y como yo acepté las reglas del juego, cuando me invitaron a participar de esta candidatura, se señalaba claramente que iba a ser candidato del sector el que estuviera mejor rankeado, y de acuerdo a esta encuesta, eso favoreció al señor Poduje. Por lo tanto yo doy un paso al lado y continúo, siempre y cuando lo destine conveniente la directiva. Sigo como independiente, postulándome a la reelección en el Concejo", dijo Williams.

-¿Qué le parece?

Por el cariño que he recibido, de eso soy muy agradecido de Dios, la gente me ha dado mucho respaldo. Yo estoy más que satisfecho con esta postulación que tuve, pero las encuestas, los números, dicen otra cosa. Por lo tanto tengo que aceptar y lo hago sin ningún resentimiento. No tengo por qué poner en duda una muestra realizada por profesionales del área.

-¿Esperaba que esto ocurriera así, que la encuesta diera por ganador a Poduje en vez de a ti?

Por el cariño que yo recibí y que sigo recibiendo, pensé que iba a ser otro resultado. Pero la encuesta reflejó que aparentemente, en el momento de hacer la consulta, no toda la gente dijo que yo podría ser su candidato y lo acepto. Ahora, lo que me deja muy, muy contento es el alto porcentaje que reflejó esa encuesta de la gente que prefiere mi nombre, y sobre todo, que soy el candidato que menos rechazo tiene en la población. Eso, sin lugar a dudas, permite que uno vaya creciendo como candidato, en este caso a la reelección como concejal, y eso me tiene muy, muy satisfecho, muy agradecido de Dios, de todo el cariño, como te decía antes, que me brinda la gente y se manifiesta en este escasísimo rechazo que yo tengo en la población.

-¿El hecho de que se hayan demorado tanto en poder decidir esto, cómo se lo toma?

A mí, la verdad es que me hubiese gustado haber tenido esta respuesta antes, pero bueno, cuando uno acepta las reglas del juego, acepta con todo lo que esto significa.

-¿Va a sumarse a la campaña de Iván Poduje?

No, no, yo soy independiente, por lo tanto yo sigo trabajando por la ciudad, por su gente y para lograr una reelección. Voy a la reelección como concejal siempre y cuando la directiva de Renovación Nacional, que me brinda el cupo, lo estime conveniente.

-Pero en la conversación con Rodrigo Galilea, ¿no quedaron en eso?

Claro, si él dijo que me apoyaba ya, él dijo que me apoyaba 100%.

-¿Qué le llamó más la atención de la encuesta?

Mira, la verdad es que lo único que yo rescato son dos cosas: Que de acuerdo a esa encuesta, yo tengo el mismo nivel de porcentaje que tiene la alcaldesa Ripamonti. Ella estando con una visibilidad a nivel nacional, yo solamente a nivel local, y tengo la misma cantidad de apoyo que ella. Cuando preguntan por quién usted votaría, es la misma cantidad de gente que votaría por la alcaldesa, la cantidad de gente que votaría por mí, y yo no tengo la visibilidad que obviamente tiene un alcalde, y eso me deja muy tranquilo, así que ahora a seguir adelante. La posibilidad de haber ido como candidato a alcalde era una opción, no se dio y hay que seguir trabajando por Viña, por su gente y tener ojalá un cupo en el próximo Concejo.

- ¿Por qué no se quiere sumar a la campaña de Poduje?

Mira, yo soy locutor de la radio más popular que tenemos acá en la zona y el público que nosotros tenemos es transversal, por lo tanto nunca he apoyado a un candidato a la alcaldía, porque significa estar en la buena con algunos y dejar de lado al resto. Yo me debo a mi público, me debo a los auditores de la radio, y por lo tanto yo trato en la medida de lo posible de no incidir con mi opinión en el público auditor de la radio, porque yo soy locutor de todos, de izquierda, del centro y de la derecha. Por lo tanto, no le doy el apoyo a ningún candidato que signifique que la radio pueda perder auditores por su tendencia política.

-¿Qué le pasa en lo personal con la decisión de RN?

Te soy muy sincero, no es por mí, es por la cantidad tremenda de gente que se me acercaba y que me daba su apoyo y que tenía la esperanza de que yo fuera el candidato que Viña del Mar necesita para volver a hacer el Viña que nos llenó de orgullo hace algunos años. Pero no se dio.

