Bombero es detenido como presunto autor del megaincendio en la región de Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), de la PDI Valparaíso, detuvieron a un sujeto acusado como el presunto responsable de iniciar el fuego que derivó en el megaincendio de los días 2 y 3 de febrero en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Según dieron a conocer autoridades de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en un punto de prensa en Santiago, el detenido es un voluntario de 22 años de edad, del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, específicamente de la 13ª Compañía de Placilla, a la que ingresó hace tan sólo un año y medio.

"Estoy devastado, pero queremos esclarecer esto y nos vamos a poner a disposición de quien corresponda. Ahora voy al cuartel de la PDI", dijo previamente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo."Vinimos a conocer los detalles. Es un golpe para la institución. Estamos destrozados", agregó el superintendente de la institución porteña, Juan Paredes

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que las diligencias y el trabajo investigativo desarrollado "permitió ubicar, establecer patrones conductuales y obtener la orden de detención del autor de los incendios ocurridos el mes de febrero en la región de Valparaíso que le costó la vida a más de 130 personas. Resultado exitoso que está en desarrollo, pero que no va a calmar la pena de las familias pero tranquilidad a país que las instituciones trabajaron para lograr esta detención".

Consultado por detalles del procedimiento, indicó "hay todo un conjunto de evidencias, registros, datos, trabajo de campo que permitió, primero, identificar y posteriormente vincular, para lograr la detención. Respecto del detalle, por ser una investigación abierta, la prudencia indica que no puedo profundizar en ellos".

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que "sabemos que especialmente en el caso de las personas que perdieron sus seres queridos, no podemos devolverles la vida, pero lo que podíamos hacer era cumplir la mesa de investigar lo ocurrido, establecer si habían participado terceros en ello y si habían personas responsables. Junto a la PDI lo investigamos, perseguimos y lo llevamos a tribunales. Cumplimos con esa promesa y podemos contribuir de alguna manera con justicia. Hoy, uno de los autores del incendio se encuentra privado de libertad. El trabajo de la PDI implica esfuerzo y sacrificio, pero capacidad ténica, profesional y científica encomiable".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "tenemos que reconocer, felicitar y no olvidar el foco: aquí hay trabajo policial, hay investigación penal, hay búsqueda que funcione el imperio de la ley, pero lo que hay es un acto de justicia y reparación con quienes perdieron la vida, sus bienes y sus fuentes de trabajo. Esta detención es un apoyo a seguir adelante y recuperar algo de la tranquilidad perdida en febrero. Este resultado no es aislado. El año pasado hubo un 85% de hectáreas quemadas, pero hubo más detenidos, por trabajo de la PDI y también de Carabineros. Esto es muy importante porque es algo que necesitamos que como país no habrá imperio de la impunidad, sino que de la justicia".

La alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, sostuvo que "quiero, en nombre de las familias, de las víctimas fatales y de quienes vivimos en la ciudad, decir que esperamos que se reciban las condenas más ejemplares para quienes nos atacaron, para que cualquier persona siquiera se atreva mañana a atacar la ciudad, sepa que va a ser perseguido, apresado y condenado para el resto de su vida".

En tanto, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, dijo que "hoy la información habla de un presunto responsable, pero siempre dijimos que aquí había intervención humana, que había premeditación y alevosía y, por tanto, lo que exijo a la justicia y a quienes están en labores de pesquisas, que sean extremadamente rigurosos y que puedan ser todos debidamente identificados y todos debidamente sancionados. Perder 137 vidas es un daño irreparable y merece el máximo castigo".

El diputado Tomás Lagomarsino, quien presidió la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por el megaincendio de febrero, comentó que "con tremendo dolor recibimos la noticia de que eventualmente el responsable es un voluntario de Bomberos", a lo que agregó que "esta noticia no enloda ni enluta el trabajo de una institución que es Bomberos, cuyos voluntarios trabajaron incansablemente para combatir el incendio aquel 2 de febrero y los días siguientes. No sólo los de nuestra región, sino de miles de voluntarios que concurrieron desde otras regiones de nuestro país”.

Cabe hacer presente que con respecto al control de detención del imputado, desde el Poder Judicial informaron a los medios de comunicación que éste se realizará este sábado 25 en el bloque de controles del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Frente a este tema, el fiscal Ángel Valencia aseguró que "se va a solicitar la prisión preventiva".

