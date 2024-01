¿McDonald's intocable en Viña y Reñaca? Siguen los tacos por el AutoMac, no hay obras de mitigación y Municipio guarda silencio

Serios y sostenidos dolores de cabeza son los que registran los automovilistas que se desplazan tanto por la avenida San Martín como por la calle Seis Poniente, en Viña del Mar; así como los que lo hacen por la Av. Borgoño y calle Angamos, en Reñaca; zonas que tienen un denominador común: la presencia de restaurantes de McDonald's.

Y es que por largos años se ha producido en ambos puntos de la Ciudad Jardín una importante congestión vehicular por los respectivos AutoMac, servicio donde se solicita la comida y se entrega en una ventanilla sin tener que descender del vehículo.

Si bien, se trata de una entrega relativamente rápida de comida, lo cierto es que es tal la cantidad de clientes comprando que las arterias no dan abasto ante las largas filas que se forman, generando de esta manera extensos atochamientos que ya han colmado la paciencia de vecinos y automovilistas, incluido la del diputado Andrés Celis.

Es así como a los pocos meses de iniciar su gestión, el parlamentario de Renovación Nacional comenzó el 7 de junio de 2018 una extensa cruzada de oficios hacia diversas autoridades e instituciones de la región de Valparaíso, a quienes les solicitaba que entreguen una solución concreta a este problema.

El primero de ellos fue dirigido a la Seremi de Transportes del gobierno de Piñera, cuyo titular, Gerard Oliger, inició gestiones con la Municipalidad de Viña del Mar. Luego, en octubre de 2019 Celis insistió con la Dirección de Tránsito y la Dirección de Obras Municipales de la Ciudad Jardín, bajo la administración de Reginato. Ya durante la gestión Ripamonti, en mayo de 2022, el parlamentario solicitó respuesta a este problema sin solución a la propia Alcaldesa, al titular de la DOM y también a Carabineros. Finalmente, en septiembre de 2023, presentó un nuevo oficio a la edil y a la Dirección de Tránsito, buscando información sobre el plan de mitigación por la congestión que provoca el servicio de McDonald's en la Av. San Martín y en Reñaca.

LA ESPERADA SOLUCIÓN

Pero más allá de la decena de oficios enviados, lo cierto es que estos en la práctica no tuvieron mucho éxito... al menos hasta octubre de 2023. Esto, debido a que en dicha fecha, Puranoticia.cl tomó conocimiento de la existencia de un proyecto, elaborado por una empresa contratada por McDonald's, que fue presentado ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), relacionado a obras que den por finalizadas los problemas que por largos años han debido enfrentar quienes se desplazan por las afueras de ambos establecimientos en cuestión.

En aquella oportunidad, el concejal Pablo González explicó que "estamos ad portas de resolver este problema histórico que han tenido estos sectores. Lo que faltaba era voluntad política, capacidad de entender que no es una pelea con McDonald's (...) Y para eso, la empresa tenía que asumir la responsabilidad que tiene con la ciudad y lo entendió: tuvimos buenas conversaciones y McDonald's dijo que correría con los gastos que significa la mejora del espacio público para poder evitar los atochamientos y ponerle fin a este problema que cada día es mayor porque tenemos más parque automotriz".

En concreto, los trabajos consistían en una reconducción del flujo vial, según se pudo conocer en la última reunión sostenida entre la Municipalidad de Viña del Mar con el Serviu y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, donde además se estableció que todos los gastos de las obras correrían por cuenta de la empresa.

... PERO

No obstante, tres meses han pasado de aquella instancia y lo cierto es que nada ha cambiado, dando cuenta que el compromiso adoptado nunca se materializó. De hecho, ha acontecido todo lo contrario, pues sólo ha aumentado la congestión vehicular en la Av. San Martín y la calle Angamos, considerando la gran cantidad de población flotante que pulula por la zona costera de Viña en plena temporada estival.

Esto, a pesar que el concejal Pablo González aseguró a Puranoticia.cl en octubre de 2023 que el propio director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, "planteó que van a entregar los permisos bajo la figura de reposición y reparación de pavimento".

De esta manera, se abren una serie de interrogantes relacionadas a saber qué pasó en ambos lugares, y si es que efectivamente se llevaron a cabo las obras comprometidas; más aún teniendo en cuenta que McDonald's aparece nuevamente como aliado del autodenominado «Municipio de Cuidados» por el cuestionado y confuso acuerdo público-privado por las luces ornamentales de la ciudad a cambio de la publicidad en la vía pública. ¿Será que no se quiso insistir con los trabajos prometidos para no entorpecer el éxito de dicho convenio? ¿Será que efectivamente se metió la basura bajo la alfombra? ¿O será, quizás, que las obras sí se ejecutaron y que no tuvieron el éxito esperado? Buscando resolver esta última inquietud, Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo comunicacional del Serviu de Valparaíso, que aseguró que el proyecto de descongestión "no fue aprobado" por dicho Servicio, pues la entidad responsable de hacerlo es la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Viña del Mar, haciendo hincapié en que el órgano dependiente del Ministerio de Vivienda "sólo aprobó una rotura de vereda". De esta manera, las interrogantes siguen presentes, quedando en concreto sólo el hecho que la congestión vehicular en la avenida San Martín de Viña del Mar y en la calle Angamos de Reñaca, sigue más presente que nunca.

