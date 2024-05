Desembarco de María José Hoffmann como candidata a la Gobernación de Valparaíso fractura aún más a la UDI en la Quinta Región

Este lluvioso martes fue clave para la ex diputada por la zona costera de la región de Valparaíso –y actual secretaria general de la UDI– en su afán por volver a medirse en una elección popular. Hablamos de María José Hoffmann, quien ha sido sindicada como candidata al parlamento por la región Metropolitana, incluso en la Alcaldía de Viña del Mar, aunque es conocido su propósito de transformarse en Senadora, justamente por la Quinta Región.

Sin embargo, María José Hoffmann tiene un problema no menor en su camino al Senado, que es justamente lo disminuida que se encuentra su colectividad en la región de Valparaíso, pues ya no tiene la misma base de apoyos que tenía antes. Como ejemplo: no tiene parlamentarios, ni en la costa ni en el interior; ya no tiene las alcaldías emblemáticas de Viña del Mar y Algarrobo, por ejemplo y, sobre todo, en esta última, lo sucedido con el ex alcalde José Luis Yañez le golpea directamente a «Pepa». Aún se recuerda aquella foto de la ex parlamentaria presentando al Alcalde mientras firmaba como nuevo militante de la UDI. Hoy, el renunciado jefe comunal se encuentra tras las rejas, en el marco de un proceso por fraude al Fisco de $1.163 millones.

El segundo problema que enfrenta Hoffmann de cara a una carrera por la Cámara Alta en la V Región es que una de las cartas que también aterrizarían en la zona sería el de Rodolfo Carter, candidato que pese a tener pocas posibilidades de ir por la UDI, podría ir como independiente en cupo del Partido de la Gente (PDG), acompañando a Gaspar Rivas; o, incluso, por Evópoli. Aunque algunos históricos de Renovación Nacional no descartan que el hoy Alcalde de La Florida incluso vaya como representante de este partido, acompañando a Camila Flores y dejando abajo a Andrés Longton. Esta tesis fue confirmada a Puranoticia.cl por fuentes cercanas a un histórico nombre de RN.

El nombre de Carter como candidato al Senado fue quien habría apurado la reacción de María José Hoffman de desembarcar rápidamente en la región de Valparaíso y, por ende, ocupar el cupo de candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso le daría la chance de hacer campaña un año antes en toda la región, en las 38 comunas, las mismas que en los comicios del 2025 serán la circunscripción senatorial.

Las últimas encuestas publicadas, principalmente por El Mercurio de Valparaíso y de Santiago, que tienen relación con la Universidad del Desarrollo han mostrado una dispersión entre los tres candidatos que la centroderecha ha mostrado para enfrentar a Rodrigo Mundaca, el actual gobernador, quien iría a la reelección.

Primero, la marca Republicanos, ratificado también por la encuesta Cadem, marcaría al menos entre 10 a 15 puntos, independiente de quién sea el nombre, aunque en el caso de la región de Valparaíso es Francesco Venezian.

Por otro lado, las encuestas muestran al ex diputado Luis Pardo (RN), sin campaña aún ni despliegue territorial, en tercera posición. El ex parlamentario y ex presidente de Archi tiene un bajo nivel de conocimiento en la costa y aún no es ratificado como candidato. No obstante, puede ser bajado al ser militante de Renovación Nacional.

Por último, el nombre que más problemas le causa al sector es el de Manuel Millones, justamente por su rol de independiente. De hecho, el actual consejero regional (core) fue quien tuvo una larga reunión este martes 7 de mayo, a eso del mediodía, con María José Hoffmann, justamente para definir su futuro: en otras palabras, para saber si se baja o si le competirá a la histórica militante UDI.

El Core de Valparaíso, 24 horas antes de esta reunión y de que se conociera del desembarque de la secretaria general de la UDI a la carrera por la Gobernación de Valparaíso, mostró una serie de apoyos históricos de gente relacionada al gremialismo, tales como el ex diputado y ex consejero constitucional Edmundo Eluchans; el ex senador y ex convencional Jorge Arancibia; el ex diputado Francisco Bartolucci; el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera; los ex concejales Carlos Bannen, Macarena Urenda, Vivienda Núñez; la concejala viñamarina Antonia Scarella; y la consejera regional Laura Acosta; entre otros personeros políticos de esta colectividad.

Millones no quiso entregar detalles acerca de la reunión que sostuvo con Hoffmann a Puranoticia.cl, pero la ex parlamentaria tampoco quiso ni afirmar ni desmentir el tema con nuestro medio. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que «Pepa» llegó a la cita con la intención de conseguir que el Consejero Regional bajara su intención de ir por la Gobernación Regional, ante lo que recibió un rotundo y escueto "no".

Otra de las conclusiones a las que se arribó en este café de martes dice relación que será por medio de una nueva encuesta donde se medirán las reales opciones de María José Hoffmann, quien será puesta en la balanza junto a Francesco Venezian, de Republicanos; del ex diputado Luis Pardo, de RN; y de Manuel Millones, independiente. Lo que es claro es que de estos cuatro saldrá el nombre de la oposición que competirá con Rodrigo Mundaca, en lo que promete ser una batalla épica por quedarse con el primer puesto regional.

Lo cierto es que Hoffmann corre con mayor ventaja, básicamente porque es una figura mucho más reconocida que las otras tres cartas de oposición que hay en carrera, lo que en este caso le jugaría a favor. Y es que hay que recordar que «Pepa» fue elegida Diputada por la zona costera de la región de Valparaíso obteniendo una votación de 34 mil sufragios, siendo la primera mayoría en el distrito por el que competía. En el peor de los casos, en la UDI de Valparaíso saben que de no conseguir el puesto, quedaría muy bien aspectada de cara a la carrera por el Senado de 2025.

Pero aunque casi todos ya dan por hecho de que Hoffmann será el nombre que estará en la papeleta de fines de octubre. Las dudas que se abren ahora es si el core Manuel Millones cumplirá con aquello de llegar hasta el final o si se bajará (aunque cercanos a la autoridad aseguran que irá sí o sí), si reunirá las firmas requeridas para ir como independiente, o si será el candidato de Franco Parisi y el PDG. Es esto lo que resta por resolver de cara en la trama de esta verdadera teleserie política que, hasta el día de hoy, tiene más protagonistas que votos.

Al menos, una de las evidencias que dan sustento a la tesis que plantea Puranoticia.cl, la entregó el propio presidente regional de la UDI en Valparaíso, Cristián Barrera, quien además preside el comité electoral gremialista en la zona: "Nosotros vamos presentar un candidato a la Gobernación, que sea militante UDI, represente a todas las sensibilidades del partido y genere la unidad de Chile Vamos", dijo a La Segunda.

Lo otro cierto es que el más que seguro apoyo de la UDI a María José Hoffmann de cara a la Gobernación Regional de Valparaíso da nuevamente muestras de la fragilidad que tiene este partido en la zona, pues vale recordar los fuertes espaldarazos que recibió Manuel Millones por parte de reconocidas figuras de este partido a nivel regional y nacional, los que hoy podrían quedar en absolutamente nada. ¿O es que acaso figuras como Eluchans, Arancibia o Bartolucci van a apoyar a un candidato independiente por sobre una militante de tomo y lomo como lo es «Pepa»? Lo concreto, es que la decisión que adopte la UDI tendrá fuertes repercusiones, ya sea para ratificar los respaldos al Consejero Regional o para marcar un nuevo quiebre gremialistas. ¿Sentirá nuevamente la Unión Demócrata Independiente estas repercusiones en la papeleta?

PURANOTICIA