La historia de un escandaloso nepotismo en el Municipio de Concón: ¿Qué pasó con los millonarios recursos de "la corvina más grande del mundo"?

Si por algo es conocida la comuna de Concón es por su gastronomía y, más específicamente, por uno de los eventos que es su marca registrada a nivel nacional y mundial: La Corvina Más Larga del Mundo, que el año pasado cumplió 19 años y que este 2024 pudo haber celebrado sus dos décadas de realización.

Entre los motivos que se dio para reemplazarla por una feria llamada “Sabores de Concón”, celebrada en la misma plaza Patricio Lynch en que se hacía cada año el evento de la corvina, que contó con 18 stands de comida con preparaciones clásicas de la comuna, está la disponibilidad y recursos necesarios para adquirir el pescado, la poca cantidad de corvinas disponibles en Concón y el cuestionamiento al evento en su versión anterior, según dijo el alcalde Freddy Ramírez a la prensa en el lanzamiento de la “fiesta de la empanada”.

El problema y los motivos del cambio, sin embargo, son bastante más grandes y complejos, e involucran- nuevamente- al hermano del jefe comunal. La realización de la corvina del año pasado estuvo a cargo de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo Av. Concón Reñaca (ASETUG AG), aunque nunca existió tal entidad formalmente hasta que a mediados del año pasado se registraron en el sistema DAES del Ministerio de Economía, después de realizado el evento y cuyo presidente fue desde noviembre del año pasado hasta hace unas semanas Mauricio Ramírez Villalobos. La organización que sí existía, en parte, era AGETUG, que estuvo liderada, en su calidad de primer director y como contacto en las distintas instancias de gestión, también por Mauricio Ramírez.

Se acordó entregar las ganancias por tickets vendidos a fundaciones de niños y niñas con discapacidad, y la elegida fue “No estamos solos”, pero hasta el día de hoy el Concejo Municipal no conoce las rendiciones oficiales de dicho evento, en el que el municipio, en enero del año pasado, entregó más de 27 millones para producirlo a una organización que se adjudicó los fondos sin tener competencia, pues nadie más ofertó.

Esta situación se abordó en la sesión del Concejo Municipal que se realizó el 23 de enero del año pasado para discutir el traspaso de fondos, pero finalmente se terminó aprobando igual. El alcalde Freddy Ramírez votó, luego se abstuvo por recomendación de una concejala, y en el decreto del convenio aparece firmando para entregar el evento más importante de Concón a una agrupación que maneja su hermano.

¿Qué pasó realmente con la corvina este año? ¿Por qué se entregaron $27 millones a una agrupación en la que participaba el hermano del alcalde que aparece inactiva en los registros? ¿Por qué no participó nadie más en el concurso? ¿Por qué renunció el presidente de AGETUG, Roberto Arancibia, en agosto del año pasado, cuando aún no se habían rendido los gastos del evento ni pagado a la asociación No Estamos Solos, aduciendo que sus valores “no serán transgredidos” y que no buscará “politizar” la asociación, pero luego es parte de otra agrupación llamada ASETUG? ¿Quiénes son parte de la agrupación No Estamos Solos? ¿Por qué el nuevo evento de este año fue producido por esta entidad, si estaba siendo tan cuestionada?

UNA MILLONARIA Y OSCURA SUBVENCIÓN

La historia de lo que ocurrió con la corvina tiene varios vericuetos. El evento “La corvina conconina más larga del mundo” es el más reconocido por chilenos y extranjeros, y se ha convertido en prácticamente una marca de la ciudad. Por años fue producido por el municipio con colaboración de los empresarios gastronómicos, quienes pasado el tiempo se sentían menos interesados en realizarlo por el costo-beneficio que significaba para ellos. En vista de aquello, el alcalde Freddy Ramírez decidió cambiar la forma de realizar la “corvina” del año 2023 y para el regreso del evento post pandemia, realizó -supuestamente- una invitación a agrupaciones para que ellos gestionaran el evento mientras que el municipio, mediante el mecanismo de subvención, comprara los insumos para hacerla, es decir, los pescados, en caletas conconinas, y otros ingredientes.

Para varias concejalas no quedó muy claro si se convocó a todas las agrupaciones de la comuna, y así lo hizo saber la edil Gabriela Orfali en la sesión de Concejo Municipal del 23 de enero: “No se invitó a nadie más, sino que solamente se invitó directamente a esta asociación, y a los otros no se les avisó”, dijo la concejala, a lo que su par y presidenta de la comisión de Turismo, Elda Arteaga, le respondió que la directora de Turismo del municipio, Carol Olivares, le dijo que “ellos citaron dos y tres veces y las únicas que fueron a esa reunión para el tema de la corvina fue Asetug, no se presentaron los del comité gastronómico ni la otra asociación que existe” y que “se decidió, en vista de los tiempos, que ellos iban a ser”.

A su vez, Orfali pidió un informe con el detalle de cómo se citó a las organizaciones a participar del concurso para ganarse la subvención para realizar el evento. “Tengo entendido, ya que lo pidió Gabriela, que se envió invitación a todos por correo, por WhatsApp, y además por escrito”, respondió Arteaga, quien también mencionó que el comité gastronómico que realizaba el evento junto al municipio antes de la pandemia “no está con directiva vigente y eso también fue uno de los motivos por los que no se presentaron”.

En aquel Concejo se votó la entrega de una subvención por $27.359.155 a ASETUG, y cuando el alcalde Ramírez alzó la mano votando, la edil Orfali le recordó que se tenía que abstener porque “está su hermano en la ASETUG”, a lo que el jefe comunal respondió diciendo que se había confundido de votación.



¿Quién es ASETUG? Se trata de una organización creada en la dirección de la oficina de Mauricio Ramírez, hermano del alcalde, quien junto a otros empresarios son parte del directorio. Se llamaban AGETUG, con G, y el 10 de diciembre fueron publicados como asociación gremial en el Diario Oficial, instancia en la que inscribieron a su presidente Roberto Arancibia; vicepresidente Jorge Estay; secretaria Naty Droguett; tesorera Daisy Garrote; y director Mauricio Ramírez. De acuerdo al DAES digital del Ministerio de Economía, sección en la que se registran los trámites de Cooperativas, Asociaciones Gremiales y Asociaciones de Consumidores, AGETUG está constituida por apenas 5 socios, funciona en una oficina del Edificio San Rafael, de Concón, y el contacto de la entidad es Mauricio Ramírez.



En la votación de enero de 2023 se aprobó la entrega de la subvención más grande que se ha dado en Concón a ASETUG, una organización que a esa fecha no existía, pues la que sí existía, con sus cinco socios, era AGETUG. Hay que tener presente que la ley de convenios municipales vigente estipula que para que a una organización le den una subvención debe presentar un certificado de vigencia, pero fue recién el 1 de junio de 2023, meses después de que se realizara el evento que le había entregado 27 millones a un grupo de empresarios, entre ellos, el hermano del alcalde, para que produjeran el evento más importante de la ciudad, que ASETUG se creó formalmente, de acuerdo al DAES del Ministerio de Economía, aunque con cero socios constituyentes, en forma de cooperativa, no asociación gremial y con carácter de inactiva.

La diputada de Republicanos, Chiara Barchiesi, envió un oficio a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño para consultar por esta situación, recibiendo la respuesta de Javiera Petersen, titular del cargo, quien manifestó que “luego de la revisión de los antecedentes por parte de la Asociatividad y Cooperativas, a través del Oficio Ord. N°227 de fecha 14 de enero de 2022, levantó diversas observaciones de forma a la constitución de la asociación".

La respuesta a dichas observaciones de parte de la organización fue remitida con fecha 1 de junio de 2023. "Sin embargo, del análisis de los antecedentes, fue posible determinar que no dieron cumplimiento a las instrucciones del oficio indicado, reiterándose las observaciones por medio del oficio Folio N° OFIC202306962 de fecha 07 de agosto de 2023", prosigue su respuesta.

En dicho contexto, "acorde a lo indicado en los párrafos precedentes, se puede establecer que, a la fecha, AGETUG A.G. no ha dado cumplimiento a las observaciones de forma de su acto constitutivo”.

Además, la respuesta añade lo siguiente: “Dicho directorio se encuentra pendiente de registro por parte de la División de Asociatividad y Cooperativas, en cuanto, no den cumplimiento a las observaciones efectuadas mediante el Oficio Ord. N°227 de fecha 14 de enero de 2022 y reiteradas por el Oficio Folio N° OFIC202306962 de fecha 07 de agosto de 2023".

Asimismo, indicaron que "la asociación no ha comunicado renuncias, vacancias y/o exclusiones que afecten la composición directiva ya señalada”.

El asunto estaba amarrado, o en términos gastronómicos, “la corvina ya estaba cocinada”. El convenio fue firmado con ASETUG el 13 de enero, antes que el Concejo votara, lo que da cuenta del mero simbolismo de dicha votación posterior, y estipula que la Asociación facilitará apoyo en la actividad denominada “Corvina Conconina más larga del mundo” a realizarse el día 2 de febrero de 2023 en la plaza Patricio Lynch. Cabe destacar que, en la actividad señalada, la ASETUG "participará en los temas relacionados con la adquisición de insumos, coordinación y preparación de la Corvina, y comprometiéndose a entregar los fondos recaudados a fundaciones de niños y niñas con discapacidad de la comuna”, decía el convenio.

Junto a lo anterior, se comprometieron a entregar una rendición de cuentas en un plazo de “15 días hábiles posteriores a la ejecución de la actividad”, pero recién el pasado 17 de enero de 2024 entregaron dineros a la agrupación comprometida, casi un año después, aunque aún sin detallar cuánto fue. Otra cosa que llama la atención es que si bien, y tras la solicitud de la concejala Orfali, el alcalde se abstuvo de votar para aprobar la subvención a la organización de su hermano, y aunque el documento del decreto que valida el convenio del 13 de enero señala que quien está en representación de la alcaldía es Mariela Flores Campos como alcaldesa subrogante, quien finalmente pone su firma es el propio alcalde Ramírez, estableciendo un segundo vicio en un asunto lleno de incongruencias que algunos califican como conveniencias para tener el evento gastronómico más importante de la ciudad en familia.



Si bien generalmente los convenios implican la prestación de un servicio encargado a un tercero experto en la materia que se requiere, en este caso simplemente se dice que “ASETUG AG declara que no es incompatible con sus funciones como organización el brindar apoyo a la Municipalidad en las actividades que organice, principalmente colaborando en temas de logística”, sin dejar de recordar que la agrupación técnicamente no existía, y que la que al menos tenía inicio de actividades, AGETUG, que no sale mencionada en ningún lado porque nadie se dio cuenta del error o porque se hizo con dolo, había sido creada hace apenas un mes, por lo que difícilmente serían especialistas en logística.

Volviendo un poco más atrás, hay otro problema con este convenio en el punto que habla de a quiénes entregará los fondos recaudados, entendiéndose éstos los dineros percibidos por venta de entradas. El convenio estipula que lo que se recaude por este concepto será entregado a fundaciones, pero a quien se eligió para los donativos fue a la agrupación de padres y madres, de niños y jóvenes con Trastorno del espectro autista (TEA) “No estamos solos Concón”.

El convenio de colaboración entre ASETUG y “No estamos solos” se firmó el 30 de enero de 2023 -repetimos, esta organización no existía técnicamente en esa fecha, sino hasta junio de ese año- y en él se estipula algo que ya es distinto de lo acordado con el municipio. Si en el acuerdo con la casa consistorial la organización se comprometía a “entregar los fondos recaudados a fundaciones de niños y niñas con discapacidad de la comuna”, en el convenio firmado con la única agrupación -no fundación- beneficiaria dice que “la primera acción y acto de apoyo y colaboración entre ASETUG AG y la agrupación No Estamos Solos Concón, será entregar apoyo y colaboración económica para financiar parte de las terapias de los niños y niñas autistas de Concón con parte de la recaudación que se obtenga del evento “La Corvina más larga del mundo”.

Pero, ¿quién está detrás de No Estamos Solos Concón? Su presidenta es Sofía Moraga, su secretaria es Pamela Gallardo, su tesorera Teresa Galindo y hay tres suplentes en la directiva: Bianka Herrera, Milka González y Keyla Carrasco. Se trata de una entidad de naturaleza “organización funcional”, no fundación, como se requería en el convenio, aunque su existencia data de 2015 y con actividades relacionadas a los niños con TEA durante todos estos años. Sin embargo, una de sus suplentes, Carrasco, está contratada a honorarios como Apoyo Profesional al Programa de la Discapacidad de la Municipalidad de Concón desde enero de 2022 y con renovación de contrato y aumento de sueldo en 2023, en un cargo que antes no existía propiamente tal.



Sobre las platas que debían entregarse a fundaciones, el 17 de enero de este año ASETUG hizo una ceremonia en la que entrega dineros a "No estamos solos", en compañía del alcalde Ramírez, como se puede ver en un video de Instagram. No se sabe cuánto fue exactamente, pero algunas fuentes cercanas al tema señalan que lo entregado fue menor a lo que debía haberse dado, si se considera que la entrada al evento tenía un valor de $5.000 y que el alcalde Ramírez dijo en la prensa que fueron 4 mil personas. Estas mismas fuentes indican que se compró alcohol con la subvención municipal y con tarjeta de crédito, por lo que fue rechazada dicha rendición, lo que ocasionó que hubiesen tenido que sacar recursos de los dineros que tenían que donar a fundaciones de niños y niñas con discapacidad de la comuna para pagar aquello.

CONCEJALES AÚN NO RECIBEN INFORMACIÓN

Con todo esto, varios de los concejales, que supuestamente votaron para entregar una gran subvención, no han sido informados de la rendición de cuentas.

Así lo plantea la edil María José Aguirre en el último oficio enviado al alcalde Ramírez el 24 de enero de este año: “Entendiendo que la Asociación ya rindió la subvención, reitero mi solicitud de la cual no logro respuestas”, dijo, a propósito de otro oficio enviado el 12 de julio del año pasado que no ha sido respondido aún y en el que dice que “siendo una subvención extraordinaria porque supera los montos regulares establecidos, se debe consignar el reglamento para el otorgamiento de subvenciones municipales, y el decreto alcaldicio N°0237 en el cual se aprueba el convenio celebrado entre la Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía Concón (ASETUG) y la I. Municipalidad de Concón con fecha 13 de enero de 2023”, y que “no he recibido aún la rendición de cuenta de la subvención, la cual dejé expresada en el mismo concejo donde la aprobamos”, por lo que pide antecedentes de la institución, certificados de personalidad jurídica, de vigencia de directorio, de receptor de fondos municipales de Concón, de fondos públicos y cotizaciones del gasto a realizar, cuenta detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención, detalle de la rendición en formulario entregado por el municipio con la documentación, boletas y facturas originales que respalden los gastos efectuados debidamente ordenada, la cantidad de entradas vendidas y los fondos recaudados en el evento, conocer las fundaciones de niños y niñas con discapacidad beneficiadas con los fondos recaudados en el evento, la rendición con toda la documentación necesaria de las fundaciones beneficiadas con lo entregado por concepto de entradas, a cinco meses de realizada la actividad la rendición de cuenta que le da 15 días hábiles posteriores a la ejecución de la actividad, y el certificado de inscripción del 29 de noviembre de 2022, antecedente que no fue insertado en el convenio.

La edil comenta al respecto que “no hubo corvina porque hasta el día de hoy, si bien, según la Asociación rindió, el Municipio no entrega la información. Y nadie se quiso exponer a realizar la corvina con los pocos antecedentes que ya existían".

La concejala Orfali, por su parte, relaciona el problema de la corvina de 2023 con la fiesta “Sabores de Concón” que la reemplazó este año, y dice que “hay una serie de aristas difíciles de comprender que no quedan claras. Siendo una de las fiestas más tradicionales de Concón a lo largo de su historia comunal, en la que la gente se siente tan cercana y parte y convocaba la llegada de muchos visitantes de otras comunas, el que se haya terminado este año y las explicaciones públicas que se dieron en el lanzamiento de la Fiesta de la Empanada en las que se dijo que se cambiaría el evento porque la corvina era muy cara y había conllevado algunos reclamos de algunas concejalas, debido a los cuestionamientos que se le habían hecho. Pero claro que se hicieron cuestionamientos, si en la medida que la rendición ha sido eternamente larga, todo el año, que haya sido la única agrupación que se presentara, que la agrupación que toda la vida había hecho esto y no había llegado a la mesa me parecía totalmente extraño, por decir lo menos. Por eso pedí los mail de invitaciones a todas estas agrupaciones que podrían haberse encargado, pero lamentablemente con el tiempo esto se diluyó, se decía que había mucho trabajo y que iba a llegar, pero no hubo respuesta”.

También cuestionó que el monto para hacer la corvina pasara de unos $12 millones en época prepandemia a más de $27 millones, y que el presidente de la asociación que ganó realizar el evento “renuncia, diciendo que la asociación que él dirigía no era la misma en la cual él estaba hoy. Eso me llama la atención y me hace conversar con él y ver su posición. Todo esto me convoca a cuestionar los procedimientos, qué costaba mostrar los mail de invitación, la lentitud de entrega de dineros a la agrupación No estamos solos, ellos esperaron todo el año para los fondos que irían a los niños de esta agrupación. Finalmente, se entregó, no sabemos cuánto, y me hubiese gustado saber. Doy fe que esta organización lo pasó súper mal esperando esta entrega de dineros, y era algo súper simple, era lo que se reunió con la venta de los tickets. ¿Cuántas ventas hubo? No lo sé. ¿Cuánta plata se entregó? No lo sé”.

Para este año, el evento “Sabores de Concón” que reemplazó la “Corvina más larga del mundo” sin mucho cuestionamiento, pese a que estaba por cumplir 20 años, fue realizado por el municipio, ASETUG y AGT, pese a todas las dudas y la falta de información hacia el Concejo Municipal. Tras la carta de renuncia del presidente Roberto Arancibia el 8 de agosto del año pasado, en la que esgrime como motivos que “me parece que han ido cambiando los conceptos a lo largo del tiempo desde nuestra fundación y es por eso que hago un paso al costado con profundo pesar, pero mis valores no serán jamás transgredidos, ni tampoco nunca ha sido ni será mi intención politizar tan distinguida y respetada asociación”, quien asume la presidencia temporal de la organización el 7 de septiembre de 2023, y luego la presidencia definitiva el 21 de noviembre del mismo año es el hermano del alcalde, Mauricio Ramírez, quien la deja este año, hace algunas semanas.

Orfali concluyó al respecto que “me parece cuestionable que durante el año el primer director, el hermano del alcalde, pasa a ser el presidente de la agrupación. Es una organización privada, pero creo que el alcalde votó y no debió hacerlo porque estaba su hermano”.

CONTRALORÍA CUESTIONA PARTICIPACIÓN DE ALCALDE

El tema reviste tal dimensión que hasta la Contraloría analizó lo sucedido. En el informe N°E480223 de 2024, emitido el 25 de abril, el órgano contralor, de acuerdo a los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, y tras una denuncia anónima, advierte de problemas en el hecho de que el alcalde firmara el decreto que autoriza el convenio con la organización de la que forma parte su hermano.

En el escrito, se menciona que la municipalidad señaló que la subvención fue otorgada mediante el decreto alcaldicio N°215 de 2023 y contaba con la aprobación del Concejo Municipal y la autorización del alcalde", que la actividad se realizó el 2 de febrero de 2023, que asistieron más de 4 mil personas con un largo total de 122 metros de corvina, y niega que la referida asociación gremial se encuentre dirigida por el hermano del alcalde y añade que su presidente es don Roberto Arancibia Maynou.



En el análisis del caso, la Contraloría señala que si bien el jefe comunal se abstuvo de participar de la votación del Concejo, "se verificó una serie de inconsistencias que dan cuenta de faltas al deber de abstención que no consta si fueron debidamente regularizadas".

Sobre esto, indica que "se advirtió que mediante el decreto alcaldicio N°215 del 26 de enero de 2023, el alcalde titular autorizó el otorgamiento de la referida subvención. Asimismo, se verificó que ese edil suscribió el texto original del convenio celebrado con la citada asociación gremial el 13 de igual mes y año".

Además, precisa que mediante dos decretos del 26 de enero y 28 de enero, ambos firmados por la alcaldesa subrogante, "implica que se habría autorizado una transferencia a una entidad cuyo convenio no se encontraba hasta esa fecha debidamente aprobado, sino que dos días más tarde".

Por todo, la Contraloría desestimó la denuncia sobre una entrega directa a ASETUG, pero advirtió que pese a que el alcalde Ramírez "se abstuvo de participar en la votación del Concejo Municipal que aprobó el otorgamiento de la subvención a dicha asociación en la que su hermano era parte del directorio", "no se abstuvo al suscribir el decreto alcaldicio N°215 de 2023, que materializó el mencionado beneficio".

Asimismo, observó, "se advirtió que, en su intención de subsanar dicha situación, la municipalidad tramitó documentos que denotan una inconsistencia entre las fechas de pago de la subvención y la suscripción del convenio, por lo que corresponde que esa entidad edilicia adopte las medidas necesarias para evitar en el futuro situaciones similares, y regularice aquellos antecedentes que forman parte del proceso de tramitación de la subvención de la especia, de cuyo resultado la Dirección de Control Interno municipal deberá informar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 90 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio".

Quien también ha seguido este caso de cerca y aportó antecedentes que han sido presentados en esta nota de Puranoticia.cl es el diputado Andrés Celis, a quien le parece realmente “increíble cómo a vista y paciencia de toda una comuna, con los estándares de probidad que hoy deberíamos tener, un alcalde ocupe el evento más importante de la ciudad para entregarle una subvención directa a una agrupación que no está formalizada y que además tiene relación directa con su hermano”.

El parlamentario recalca que “se llevaron la corvina para la casa, pero para la casa de los hermanos Ramírez”, y además agrega que “esta historia tiene todos los elementos que podrían configurar un delito. No puede ser que el alcalde de Concón haga lo que quiera, haga caso omiso a las solicitudes del Concejo y además, pese al cuestionamiento de Contraloría, no conozcamos el fondo del asunto. Cuánta plata se recaudó y dónde está ese dinero, peso a peso, con rendición incluida”.

Para el diputado aquí “hay gato encerrado, la Fiscalía debería actuar de oficio y descartar malversación de fondos públicos. Personalmente remitiré los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analice y estudie todos los antecedentes para que se haga parte y se querelle”, y finaliza diciendo que “Ramírez no ha sido un buen alcalde. Eso se puede entender porque se encontró con la alcaldía. Pero de ahí a transformarse en un edil que los fondos del municipio se los traspasa a una agrupación en ese momento inexistente para beneficio de su hermano, eso aquí y en la quebrada del ají no es transparente y no está bien, no es ético y lo más probable no haya sido legal y eso habrá que descubrirlo”.

Con todo, lo que queda por responder es qué pasó con los dineros recaudados por el evento, por qué se suspendió la Corvina este año pero se le entregó el nuevo evento a la asociación que dirige el hermano del alcalde que ya tuvo problemas el año pasado y cuestionamientos del Concejo que no han sido respondido a la fecha, que demoró en pagar las donaciones a la agrupación beneficiaria y que falseó información sobre su constitución como agrupación gremial. Son varias cosas, y se nos escapan otras más, que deberá aclarar el Municipio de la capital gastronómica que se quedó sin corvina este 2024.

