Luis Pardo no va más: María José Hoffmann será la carta de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso

"Horas claves en Chile Vamos por la Gobernación Regional". Este fue el título de un artículo publicado por Puranoticia.cl este domingo 23 de junio, donde se daba cuenta de las intensas negociaciones de la oposición para designar al candidato que en octubre competirá por la Gobernación Regional de Valparaíso en las urnas.

El material periodístico daba cuenta de la resignación de Luis Pardo, la carta de Renovación Nacional (RN), quien veía cómo las cúpulas de Chile Vamos se inclinaban a favor de la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann; a cambio de una negociación que incluía al Partido Republicano.

Y en efecto, Puranoticia.cl pudo confirmar con fuentes en la oposición que finalmente será «Pepa» Hoffmann la elegida para competir contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca para quedarse con el primer puesto regional, en una carrera que ha dejado más heridos que fortalecidos con miras a los comicios del 27 de octubre.

Fue a través de grupos en WhatsApp de militantes de RN donde el ex diputado Luis Pardo comunicó que "Rodrigo Galilea (presidente del partido) me ha comunicado que no puede mantener “el desangre” que representa para Chile Vamos la negativa de la UDI de comunicar el acuerdo nacional de alcaldes y gobernadores, y “tuvo que tomar” la decisión de ceder a la pretensión de la UDI”.

De esta manera, la carrera del director ejecutivo del Instituto Libertad queda a mitad de camino, a pesar de los constantes intentos y muestras de unidades que expresaron desde RN, que incluyó una masiva reunión en el Congreso Nacional donde diputados, senadores, alcaldes, concejales y candidatos se cuadraron detrás de la figura de Luis Pardo, además de criticar fuertemente la intención de Hoffmann detrás de esta candidatura, la cual calificaron como un "trampolín" con miras al Senado el 2026.

En el mensaje de Luis Pardo en WhatsApp también señala que "no comparto ni entiendo la decisión de nuestro partido. Ustedes me conocen y saben que en otras circunstancias habría aceptado sin dudarlo en dar un paso al costado, pero creo que nada que se construya sobre la base del chantaje puede rendir buenos frutos, menos aun cuando se hace desconociendo el sentir de las bases y de espaldas a la región".

"Consecuentemente, tomaré las decisiones personales que corresponda, pero en estos momentos de triste decepción respecto de nuestra mesa directiva nacional, sepan que estoy profundamente agradecido del apoyo y cariño recibido y muy orgulloso de haber contado siempre con el apoyo y amistad de todos y cada uno de ustedes", añadió.

Al respecto, el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, expuso que "la región de Valparaíso es una región que ha mostrado demasiadas falencias y mala gestión a nivel de Gobernación Regional. No han sido capaces de resolver ninguna de las emergencias que han ocurrido, no hay planes de largo plazo para abordar la sequía de todo el secano interior y, por lo tanto, en Chile Vamos hemos optado por promover a María José Hoffmann como candidata a Gobernadora".

De la flamante candidata del sector dijo que "tiene el temperamento, la fuerza y las ganas para poder hacer buena gestión desde ese cargo. Así es que nuestro mensaje de trabajar unidos y hacer candidaturas que le hagan sentido a la gente de la región sigue siendo nuestro único objetivo. Estamos seguros que María José Hoffmann es la indicada para sacar a la Gobernación de Valparaíso de la mediocridad en la que se encuentra hoy sacarle brillo a esa región tan importante para el país".

Según consignó Puranoticia.cl en el artículo publicado este domingo, el acuerdo al que se llegó en Chile Vamos fue entregarle el cupo de la Gobernación Regional de Valparaíso a la UDI, a través de María José Hoffmann; pero RN se quedaría con la carta para la Alcaldía de Valparaíso, a través de Leonardo Contreras. En tanto, la tienda gremialista pelearía para competir con su carta en Santiago y Concepción, en lo que obedece a la "repartija" que hacen los partidos políticos en los periodos de negociación.

PURANOTICIA