¿Hay plan de evacuación de incendios en Viña? Polémica se agranda tras dichos de Ripamonti y revisión de documentos de emergencia que no dicen dónde ir en caso de siniestro

En medio de la vorágine por las miles de familias damnificadas, decenas de fallecidos y múltiples casas totalmente destruidas tras los incendios que acontecieron el pasado fin de semana en Viña del Mar y Quilpué, una investigación periodística de Ciper Chile dio a conocer la mañana de este viernes la falta de un plan de emergencia y evacuación ante incendios vigente en la Ciudad Jardín. Tras el revuelo que causó la publicación, la alcaldesa Macarena Ripamonti negó los hechos y dijo que sí existía un plan, pero Puranoticia.cl revisó los documentos y no existe información para saber hacia dónde escapar ante un incendio en la ciudad.

En octubre de 2022 la dirección del Senapred ofició a los municipios para que elaboraran planes comunales de emergencia. Pero, 15 meses después la Municipalidad de Viña del Mar no lo tenía vigente, informó Ciper. "En noviembre del año pasado entregó una primera versión, pero fue desechada porque estaba plagiada. Se inició un sumario contra el funcionario responsable y comenzaron el trabajo de nuevo. Tampoco estaba vigente el plan de evacuación ante incendios. El no saber hacia dónde escapar, ha sido uno de los principales reclamos de los afectados. A fines de 2021 la Conaf le recomendó al municipio elaborar ese plan. Pero no estuvo listo cuando se necesitó", dice el medio.

Explicaron que para el viernes pasado la Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente ni su Plan de Emergencia Comunal ni su Plan de Evacuación ante incendios forestales, que Senapred les dijo que el 13 de octubre de 2022 su dirección nacional envió oficios a todos los municipios del país para que elaboraran los planes de emergencia, y el 10 de abril de 2023, la dirección de Senapred en Valparaíso ofició en el mismo sentido a las municipalidades de la región.

PLAGIO EN PLAN DE EMERGENCIA

Indicaron que a inicios de noviembre del año pasado la Municipalidad de Viña del Mar había entregado su Plan Comunal de Emergencia a la oficina regional de Senapred. Pero el mismo municipio lo dejó sin efecto, enviando un correo el 8 de noviembre, porque había sido plagiado por un funcionario municipal.

Entonces, la municipalidad abrió un sumario, el que aún está en curso. A fines de noviembre, la Municipalidad comenzó a trabajar de nuevo en su Plan de Emergencia Comunal. El 12 de diciembre le entregaron una nueva versión a Senapred de Valparaíso. El 30 de enero pasado ese servicio se lo devolvió a las autoridades comunales con algunas sugerencias. "Estaban en esa labor cuando se desató uno de los incendios más letales en la historia de Chile", afirman en el reportaje.

Lo que la municipalidad sí tiene activo es un “Plan Municipal de Emergencias 2022-2025”, el que fue aprobado en junio de 2022 -aunque algunos concejales consultados por Puranoticia.cl señalan que no-, pero no se ha ajustado al formato exigido por Senapred.

Además, en 2021 Conaf advirtió al municipio sobre los sectores de la comuna que tienen un “alto riesgo” en caso de incendio. "Casi todas las zonas mencionadas en esa nómina fueron arrasadas por las llamas entre el viernes y sábado pasados: Achupallas, Chorrillos, Forestal, Gómez Carreño, Nueva Aurora, Reñaca Alto, Viña Oriente, Recreo y Miraflores Alto", dice Ciper.

También Conaf recomendó una serie de medidas a tomar como prevención: La realización de patrullajes preventivos permanentes para fiscalización forestal, uso de fuego y otras situaciones de alteración ambiental; difusión en medios de comunicación de medidas preventivas contra incendios forestales; erradicación de microbasurales, limpieza de pastizales, poda de ramas cercanas a viviendas y continuación con cortafuegos por parte de empresas subcontratadas por distribuidoras de electricidad. Se agregó una mesa técnica de incendios forestales y orientaciones a la comunidad para postular proyectos de prevención de incendios.

"CIPER consultó a la Municipalidad de Viña del Mar por la ejecución de cada una de estas recomendaciones. El municipio respondió enviando su propio informe, en el que se detalla un cronograma de trabajo que contempló la instalación de cortafuegos y desmalezamientos de ciertas zonas de la comuna entre octubre y enero del año pasado. Pero en ese archivo no hay registros de patrullajes preventivos o de la realización de una mesa técnica o referencias a la subcontratación de una empresa por parte de las distribuidoras de electricidad para la instalación de cortafuegos. El municipio no respondió esas consultas", dicen.

MUNICIPIO INTENTA DESMENTIR FALTA DE PLANES VIGENTES

A las pocas horas de conocerse esta información, el Departamento de Comunicaciones del municipio envió un comunicado de prensa en el que se aseguraba que la municipalidad sí contaba con un plan municipal de emergencias y plan para enfrentar incendios vigente hasta 2025.



La alcaldesa Macarena Ripamonti dice en ese escrito que "el municipio cuenta con un Plan Municipal de Emergencia que está vigente hasta el año 2025, y eso incluye, entre otras cosas, los procesos y los procedimientos de la orgánica y, obviamente, la evacuación”.

Y detalló que “en medio del mandato surge la nueva Ley de Senapred que incluye la obligación a los municipios y delegaciones presidenciales de todo el país, de dictar instrumentos nuevos, que son los mismos planes municipales pero ajustados a formato Senapred. Muchísimos municipios y delegaciones del país están a la espera de estas aprobaciones, y están en el proceso, y ese instrumento que nosotros ya contamos todo el año nos sirve”.



Sobre el plan municipal que se adaptó al formato establecido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la alcaldesa recalcó que “se hace entremedio de una Ley que no establece ningún tipo de presupuestos, solamente la obligación de los municipios de hacerlo, sin ningún tipo de financiamiento”.

Sin perjuicio de ello, la jefa comunal afirmó que “como la mayoría de los municipios del país, todo informe entra en un proceso en que se debe cumplir con algunas disposiciones del servicio. Éstos entran a consideraciones y se mantiene un punteo en que se resuelven las observaciones”.

En el caso de Viña del Mar, la alcaldesa informó que “nosotros ya lo enviamos (el Plan) y ya está observado completamente. Queda por resolver algunas cosas de formato, como colores ocupados en el documento y algunas líneas de formato” y puntualizó que “en el contenido, de hecho, el servicio (Senapred) manda las felicitaciones y dicen que fue un trabajo riguroso”.

NO HAY PLAN DE EVACUACIÓN ANTE INCENDIOS

Junto con el comunicado, enviaron el plan vigente hasta 2025, señalando que fue aprobado por el Concejo Municipal. Puranoticia.cl analizó dicho documento de 68 páginas y pudo detectar que no hay un plan de evacuación ante incendios forestales contenido en él, pese a que la alcaldesa decía que sí. En la página 24 hay indicaciones en caso de Tsunami, mencionando 15 puntos destinados a ese tipo de emergencia: Iglesia Lourdes, Quinta Vergara, Deportivo Real Horizonte Forestal, Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Chorrillos, cancha de básquetball de calle "Cancha" de Chorrillos, Escuela José María Caro, Colegio Canal Beagle, Estadio Municipal de Miraflores, Polidepodrivo, Estadio Sausalito, Estadio El Bosque, Canchas deportivas Fair Play en Av. Alessandri, Estacionamientos costado helipuerto de Hospital Naval, Los Sargazos Reñaca Bajo, e I.N.P de Reñaca Bajo. Por tratarse de un plan en caso de tsunami, ninguno de estos puntos considera El Olivar, Villa Independencia, Villa Dulce, Achupallas, Santa Julia y Reñaca Alto, todos lugares ubicados en zonas altas de la ciudad e intensamente afectados por los incendios del fin de semana.

En las páginas 15 y 16 del mismo documento se habla del trabajo preventivo en caso de incendios forestales y se menciona una mesa de prevención en esta materia, en la que expresan que "en base a los requerimientos de dirigentas y dirigentes se agendan las mesas de trabajo" a fin de dar información útil, y "posteriormente el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres expone de forma práctica la forma en que debe reaccionar la comunidad frente a un incendio forestal, tomando en cuenta las diversas variables que influyen en este tipo de emergencias. Se entregan consejos y datos útiles que permitirán a la comunidad prevenir y en el peor de los casos, reaccionar frente a un incendio forestal".

Pero al consultar a fuentes municipales sobre de qué trataban estas charlas, señalaron a Puranoticia.cl que entregaban información básica sobre números de emergencia y explicaciones sobre conceptos de emergencia, no sobre hacia dónde evacuar.

En tanto, el concejal Pablo González, presidente de la Comisión de Seguridad, pidió conocer las actas de la mesa técnica en esta materia, datos que no les han sido entregados a los ediles. "Una vez superada esta primera fase de apoyo a las familias damnificadas, convocar una comisión extraordinaria de seguridad para tener todos los antecedentes y evaluarlo en su mérito para poder evaluarlo de manera seria y con responsabilidad", dijo.

El edil Carlos Williams, por su parte, como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, también pedirá "que se nos informe referente a esta situación".

Pese a todo esto, lo concreto es que los vecinos de las zonas afectadas por el incendio no supieron hacia dónde escapar pues no tenían esa información. Muchos murieron intentando evacuar y quedaron atrapados.

PLANO DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS "EN VERIFICACIÓN"

Tras solicitar más claridad sobre esta materia, el municipio informó a Puranoticia.cl que existía un anexo a este documento, denominado "Plan por amenaza Incendios Forestales" -que no cuenta con algún timbre o firma que dé cuenta de su vigencia y formalidad-, donde estaría un plan de evacuación, pero al revisarlo, se pudo constatar que no hay mayor información: "El presente Plan tiene por objetivo orientar a todos los habitantes y población flotante de la Comuna de Viña del Mar para preparación y respuesta ante la amenaza de Incendios Forestales que afecten el territorio", dice el documento, y en él se explica un poco más de cómo planificaba la casa consistorial responder ante situaciones de ese tipo. Sin embargo, respecto de la evacuación, la información es escueta, y principalmente se plantean los equipos municipales que trabajarán en esa labor, posibles albergues, pero no información sobre hacia dónde ir en cada barrio.

"El plano de evacuación y zonas seguras ante amenazas de incendio forestal se encuentra, por el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, en proceso de verificación de pertinencia técnica", dicen frente a esto, y luego, sobre el proceso de evacuación, indican que "una vez recibida la alerta SAE, la población deberá seguir las instrucciones, bajo el control del orden materializado de parte de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones - PDI, siendo estas instituciones apoyadas por funcionarios y funcionarias municipales de aquellas Direcciones que conforman el COGRID y también por instituciones de la Protección Civil, esto para guiar el desplazamiento y evacuación de la comunidad hacia las zonas seguras seleccionadas por el COGRID".

Adicionalmente, el Departamento de Comunicaciones municipal entregó a Puranoticia.cl los mapas georreferenciados de Viña del Mar con las zonas amenazadas por incendios forestales, pero no hay mayor información que esa y ninguno cuenta con algún atisbo de plan de evacuación.

SCARELLA: NO FUE APROBADO POR EL CONCEJO EN 2022

La concejala Antonia Scarella critica duramente lo ocurrido. "En el mes de noviembre solicitamos el nivel de cumplimiento de la carta gantt del Plan de prevención y emergencia de incendios forestales urbanos además del catastro y estado de los estanques de agua de la ciudad. Sin embargo, la respuesta fue absolutamente imprecisa e incompleta por lo que solicitamos mayor profundidad. Nos llamó fuertemente la atención que había trabajos programados para los meses de enero y febrero, lo cual me parece absolutamente irresponsable ya que estos trabajos debieran estar listos antes de que comience la temporada estival", dijo.

Con respecto al plan "que se dice que fue aprobado por el Concejo", indicó que "repasamos la información ya que nos parecía que esto no era así, y luego de revisar los antecedentes confirmamos que efectivamente este plan no fue aprobado por el Concejo durante el año 2022, así como tampoco se nos ha entregado información sobre el plan que se encuentran en proceso con Senapred".

La edil, de profesión arquitecta, manifestó que "estamos ante una catástrofe sin precedentes, que por cierto era muy difícil tanto de prever su magnitud como de enfrentar, pero había medidas que sí podrían haber ayudado a enfrentar de mejor manera la situación, como por ejemplo la educación y trabajo directo con los vecinos para evaluar y preparar vías de escape. Lamentablemente hemos tenido varias denuncias de vecinos que no tuvieron estas capacitaciones por parte del municipio o no sabían cuáles eran las vías de escape".

Asimismo, junto con reconocer que "hoy la prioridad son los damnificados", manifestó que no descarta emprender acciones judiciales en esta materia: "Llegado el momento se tienen que ver las responsabilidades, ya que lo sucedido es muy grave, se perdieron muchas vidas, y por lo mismo se solicitará la máxima severidad y en ese caso solo la investigación penal podrá determinar si hay responsabilidades por acción u omisión. Estamos evaluando todas las medidas para cumplir con nuestro rol fiscalizador".

PURANOTICIA