Nuevos antecedentes tras la desaparición de Anahí en Viña: una misteriosa foto, compra en un servicentro y el problema de las cámaras

Literalmente por cielo, mar y tierra se están llevando a cabo las labores de búsqueda de Anahí Espíndola Córdova, joven viñamarina de 22 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del jueves 4 de enero de 2024 cuando salió del gimnasio Seven, ubicado en la calle Bellavista, en el sector de Agua Santa, en la Ciudad Jardín.

Sin embargo, la recopilación de imágenes de las cámaras de televigilancia de la comuna permiten componer parte de su trayecto, que dan cuenta que bajó por la Av. Agua Santa, cruzó la calle Álvarez en dirección al Barrio Poniente, desde donde pudo haberse dirigido a alguna playa del sector, ya que a las 23:06 horas del 4 de enero le envió a su ex pareja una fotografía presuntamente con sus pies mojados por el agua.

Cinco minutos más tarde, vale decir a las 23:11 horas del jueves, el teléfono celular de Anahí deja de emitir señal en la intersección de calles Viana con Von Schroeder, en pleno centro de Viña del Mar. Esto, a pesar que la joven habría seguido manteniendo conversaciones con algunas personas durante algunos minutos más tarde.

Al no tener novedades de la joven durante toda la jornada del viernes 5 de enero, la familia decide acercarse a Carabineros la mañana del sábado 6 para presentar una denuncia por presunta desgracia. Así es como se dio inicio a un operativo de búsqueda, pero también de investigación, que se extendió durante todo el fin de semana, y que ha incluido medios terrestres, aéreos y acuáticos.

"Podemos decir que desde el día que se recibe la denuncia, la Fiscalía se ha encontrado realizando diligencias. Estas están a cargo de la Policía de Investigaciones. No podemos dar más antecedentes y detalles de las diligencias que se están realizando para no frustrarlas", señaló la fiscal de turno de Viña del Mar, Lidia Aspee.

FOTO A SU EX PAREJA

La fotografía de sus supuestos pies, que le envió a su ex pololo, resultó fundamental para que la Capitanía de Puerto de Valparaíso diera inicio a un trabajo marítimo en búsqueda de la joven, la cual se extendió durante todo el fin de semana, especialmente en los alrededores de la playa Casino, del muelle Vergara y de Las Salinas.

Respecto a la imagen entregó mayores antecedentes el diputado Andrés Celis, quien llegó hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar. A través de un video subido a su cuenta en Instagram, el parlamentario señaló que "se trata de unos pies y por la posición se está a la altura del (café) Nogaró, esquina del Hotel Enjoy. Está a esa altura. No está la certeza que sean sus pies, pero está a pies descalzo".

También precisó que "hay un hotel cerca del casino, el Santino, esa es la última imagen donde se le ve pasar apurada hacia el oriente. Esa es la última imagen que se tiene de ella. Se va a contrastar con las imágenes que la PDI obtuvo".

NUEVAS PISTAS

Es bajo este contexto que surgieron nuevas pistas que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido con Anahí Espíndola, aunque también las policías consideran que éstas podrían entorpecer las indagatorias que se están llevando a cabo. Es por este argumento que el Ministerio Público decidió caratular la causa como "secreta".

De igual forma, desde la Policía de Investigaciones se indicó que un grupo multidisciplinario conformado de la institución continúa realizando diligencias, en coordinación con la Fiscalía y en constante comunicación con la familia, agregando que "ante lo cual, no entregaremos antecedentes de los avances del trabajo investigativo hasta obtener resultados en este caso".

Respecto a las posibles nuevas pistas que han surgido, el tío de la joven, Ernesto Córdova, señaló que habrían imágenes en una bencinera del sector de playa Las Salinas "donde supuestamente fue el viernes en la madrugada a comprar, pero no sabemos más detalles y es parte de la investigación".

"No hay motivo por el que ella pudo haber desaparecido. No sabemos a qué se debo esto. Tenemos varias teorías, pero no quiero ahondar en eso", agregó.

Otro dato que habría originado un procedimiento marítimo de la Armada dice relación con información proporcionada por un comerciante del sector del muelle Vergara, quien afirmó que vio a una joven con ropa oscura (Anahí vestía completamente de negro al momento de su desaparición) transitar por el sector aquella noche.

El comandante Ignacio Ortiz, capitán de Puerto de Valparaíso, explicó que "hemos efectuado la búsqueda en este sector (Av. Perú) hasta Las Salinas. Hemos abarcado sitios complicados como roqueríos, también en el muelle Vergara, donde tuvimos información que había sido vista, y también en el sector de la costanera".

EXTORSIÓN

Es bajo todo este contexto de desesperación en que la familia de la joven desaparecida desde el jueves 4 de enero ha debido lidiar con inescrupulosos que han llamado para entregar información falsa. Tal fue el caso de una supuesta extorsión que sufrieron durante horas de la tarde de este domingo 7 de enero, donde una persona con acento extranjero le aseguró al tío de la joven que estaba secuestrada y que debían entregarle dinero a cambio de su liberación.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que la familia recibió un llamado en el que les solicitaron dinero a cambio de la supuesta liberación de Anahí. Los supuestos captores les indicaron que tenían retenida a la joven, situación que rápidamente fue descartada por la PDI, que mantiene las diligencias para ubicarla.

"Hubo un llamado telefónico que recepciona el día de hoy (domingo) un familiar de la persona desaparecida", señaló el subprefecto Silvio Copello, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Viña del Mar, quien agregó que "se le indicaba (a la familia) que la mantenían retenida, solicitando una cantidad de dinero".

No obstante, el oficial sostuvo que "por el momento se descarta cualquier tipo de secuestro por parte de la Policía de Investigaciones", y que "un equipo multidisciplinario de detectives realizó diversas diligencias investigativas en el sector del borde costero de Viña del Mar, específicamente entre Av. Perú y Las Salinas".

PROBLEMA CON LAS CÁMARAS

Otro dato no menor que ha rodeado todo este lamentable caso tiene que ver con los registros de las cámaras de televigilancia de la Ciudad Jardín, muchas de las cuales no se encuentran en uso por estar dañadas o, bien, porque simplemente no graban.

Frente a esto se refirió el diputado Andrés Celis, quien comenzó señalando que "la Policía de Investigaciones ya estuvo acá (en Carabineros) y tomó la grabación de todas las cámaras que la familia quería que pudieran observar".

De igual forma, sostuvo que "con la misma franqueza, quiero señalar que hay cámaras –que no son municipales, que son de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que vienen del Gobierno anterior y que siguen con este Gobierno– que no graban, sino que sólo observan".

"De ellas es imposible rescatar las imágenes y una de ellas podría ser de las que no están. Pero dentro de la inmensa mayoría de las que la familia quiere, ya están a disposición de la PDI", manifestó el parlamentario.

Ernesto Córdova, tío de la joven, señaló al respecto que "no sé si se ha avanzado, creo que sí, que la PDI ha hecho muy bien su trabajo, así que seguramente dentro del día de hoy deberíamos tener noticias más concretas".

Por último, envió un dolido mensaje a su sobrina: "Sólo quiero decirle que la amamos mucho. Anahí, vuelve a la casa, vamos a comer cosas ricas, vamos a cocinar, vamos a disfrutar a los abuelos. Tu madre te ama demasiado y lo único que quiere es estar contigo. Si nos estás viendo, hazte un cariño al corazón y ándate para la casa, ya que ahí es donde debes estar", concluyó el familiar.

PURANOTICIA