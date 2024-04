Alerta en Viña del Mar por futuro del Festival: Oferta de Mega podría ser declarada inadmisible por su "letra chica"

Este viernes a las 16 de la tarde se cerró la recepción de ofertas en el proceso de licitación para producir y transmitir el Festival de la Canción de Viña del Mar desde el 2025 en adelante, recibiendo sólo una propuesta, la de Mega en unión temporal de proveedores con la productora Bizarro. Durante las próximas dos semanas la Comisión Evaluadora deberá analizar la propuesta, de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos planteados en las bases del concurso, para presentar un pronunciamiento a la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Sin embargo, las condiciones que puso la Municipalidad en las bases de licitación espantaron a prácticamente todos los interesados, quedando sólo Mega, los que -a su vez- presentaron una oferta que vendría con varias “letras chicas” que podrían obligar a la comisión evaluadora tener que declarar inadmisible su propuesta.

TÉRMINO ANTICIPADO

De acuerdo a la revisión que el equipo de Puranoticia.cl pudo realizar de la oferta completa de Mega y Bizarro, hay cuatro puntos en discordia. Primero, respecto de la posibilidad de la Municipalidad de poner término anticipado al contrato “cuando así lo aconsejen las necesidades de la institución o cuando incurran situaciones de caso fortuito o fuerza mayor” las bases estipulan que se debe dar aviso por escrito al concesionario “con una anticipación de 10 días corridos a que se produzca el término del contrato” y que “esta decisión no dará derecho a ningún tipo de indemnización”. Sin embargo, Mega no aceptó este último punto y pidió, en su propuesta, que en ese caso se devolviera proporcionalmente la renta pagada y además que se le pague una indemnización como una condición clave para hacerse cargo del Festival.

“Esta decisión de la Municipalidad dará derecho al concesionario a obtener la devolución del monto de la renta de concesión en proporción al plazo faltante por ejecutar en el Contrato, respecto del cual está poniendo término anticipado y además a ser indemnizado en un monto equivalente al valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, esto es en un valor equivalente a un 5% del valor Total de la Renta de la Concesión más todos los perjuicios que efectivamente puedan ser probados. Este derecho del Oferente a ser indemnizado en los términos señalados constituye un elemento de la esencia de la presente oferta y principal motivo que la ha llevado a contratar, en términos tales que la oferta, en todas sus partes, está condicionada a la aceptación de este mecanismo de compensación e indemnización”, dice el canal.

Este punto sería definitorio, ya que en caso que el municipio decidiera aceptar esta condición, según entendidos en la materia, se estaría vulnerando el principio de igualdad de los oferentes ya que otros canales, en particular Canal 13, expresó que una de las razones para no postular era esta facultad que se reservaba la Municipalidad de terminar anticipadamente el contrato sin indemnización.

“Analizadas las bases y dada nuestra experiencia en la licitación 2019-2024, se ve que existe una precarización de la concesión por el eventual término anticipado de ésta por razones discrecionales de la autoridad municipal, junto con un mayor control de las obligaciones que emanan de la concesión”, dice el escrito de Canal 13.

EXTENSIÓN DE CONTRATO

En segundo lugar, Mega también pidió la extensión del contrato automática en caso de la suspensión del evento durante algún año. “En caso que, en cualquier causa, se suspenda la realización y/o producción de alguna y/o de todas las jornadas del Festival, o de alguna de sus versiones, la Concesión se extenderá automáticamente por un año adicional, sin necesidad de pago extraordinario, lo cual constituye un elemento esencial de la presente oferta”, dice la propuesta del canal, aunque las bases municipales señalaban otra cosa: “En caso de existir un aumento de plazo el concesionario y/o empresa contratada deberá ampliar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por igual extensión que el aumento concedido por el mandante, al momento de firmar el instrumento respectivo”, además de fijar también 5 condiciones a cumplirse para que dicha ampliación se realice: la emisión de un informe favorable por parte de la inspección técnica dirigido a la alcaldesa, el decreto alcaldicio que autoriza la ampliación y modifica el contrato, la firma de un instrumento de modificación del contrato que debe contar con la garantía de fiel cumplimiento, la póliza de responsabilidad civil cruzada y la dictación del decreto que aprueba la ampliación.

OBRAS DE DESARROLLO DE LA QUINTA

El tercer punto de discordia serian las obras de desarrollo en la Quinta Vergara. La Municipalidad exigió en sus bases accesibilidad universal, una serie de arreglos e inversión en el recinto, detallado en 14 páginas, por un monto de 42 mil UF. Entre ellas, está la instalación de un sistema de protección anticaídas, la reposición del revestimiento inferior de cubierta en palco, platea y gradería, la reparación y mantención del barrisol del escenario y de la estructura metálica del escenario, la reposición del piso del escenario, la instalación de nariz de grada en escalas, la mantención y reparación del cierro perimetral-baranda de seguridad en la zona de descarga sur y norte atrás del escenario, la reparación de baños públicos, universales, box’s y camarines con detalles específicos desde el pavimento hasta la pintura a utilizar, los focos en los baños y los modelos de urinarios Marca Briggs modelo “LAWTON” o “técnicamente similar”, W.C. Marca Briggs modelo “Inodoro Carlton ADA 4.8 lt” o “técnicamente similar, color blanco”, entre otras especificaciones relacionadas. También se exigió el cambio del modelo de butacas para el Palco con “características antivandálicas y ser resistentes a las inclemencias del clima, además deben ser de fácil mantención”, y se indicó que “cada butaca debe contar con un diseño reclinable”.

Asimismo, también se pidió hacer un mantenimiento eléctrico, normalizar los tableros y “el cambio de todos los enchufes e interruptores, la instalación de equipos autónomos de iluminación de emergencia y el cambio de todas las luminarias existentes a luminarias led del tipo panel modular de 40w como mínimo”, hacer varias obras sanitarias, entre ellas reparar, certificar y poner en servicio el sistema de agua caliente existente, reparación al sistema de evacuación de aguas lluvia, conexiones de agua potable y alcantarillado para las carpas VIP y otros, nivelación de pavimentos e instalación de un sistema de acceso universal en todas las áreas, señaléticas de accesibilidad, actualizar los sistemas de montacargas y actualizar el plan de emergencias.

Pero Mega dijo otra cosa: “Entre las obras de ingeniería que se podrían realizar se encuentran la mejora de los asientos cercanos al escenario principal, la implementación de sistemas de climatización, así como la renovación de algunos accesos del recinto de la Quinta Vergara. En cuanto a la electricidad, contar con una red eléctrica robusta y eficiente que pueda soportar la demanda energética del evento. Esto incluye la instalación de sistema de iluminación LED energéticamente perdurable y la ampliación de la capacidad eléctrica disponible en el recinto, según se requiera. Por último, en lo que respecta a la infraestructura, es necesario reforzar algunas de las instalaciones existentes y que con el paso del tiempo han cumplido su vida útil”.

Además, aunque señalaron que “la inversión en obras de ingeniería, electricidad y estructura en el Parque de la Quinta Vergara es necesaria para garantizar la continuidad del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, así como para mejorar la experiencia de todos los asistentes”, indicaron que “como un elemento esencial de la presente oferta y por lo que respecta, específicamente a las Obras de Desarrollo exigidas por las Bases de Licitación, Megamedia oferta y se obliga a invertir en su realización, ejecución o desarrollo sólo y únicamente hasta la cantidad o suma alzada máxima y total de 42.000 Unidades de Fomento, incluyéndose en ella, expresamente, el Impuesto al Valor Agregado y/o cualquier otro impuesto, tasa, patente, permiso y/o cualquier otro gravamen de cualquier especie o naturaleza que se cause o sea necesario pagar con motivo y ocasión de su ejecución”, incluyendo cualquier costo o sobrecostos que pudieran existir durante la ejecución de las obras de desarrollo, entre ellos “el aumento de costos de materiales, servicios, maquinarias, equipamientos o mano de obra”.

En ese punto es importante considerar lo que planteaba Canal 13 en su comunicado sobre por qué no se presentó al concurso. "Parece desproporcionado que el concesionario deba hacerse cargo de obras estructurales de un bien público que es la Quinta Vergara, solo para hacer uso de las instalaciones durante una semana al año, que es cuando se realiza el festival", dijeron este viernes.

TRANSMISIÓN INTERNACIONAL

Un cuarto punto que deberá ponderar la Comisión Evaluadora será la modalidad en que circulará el Festival al mundo, pues si bien el municipio exige en sus bases que el certamen sea transmitido internacionalmente, Mega junto a Bizarro piden sublicenciar a terceras personas esta labor, “quienes se constituirán en partners internacionales de la transmisión del Festival”, algo que “constituye un elemento esencial de la presente oferta y uno de los principales motivos que ha llevado a Megamedia a participar en esta licitación junto a su socio, pues forma parte del modelo de negocio para afrontar las obligaciones y desafíos que el Festival de Viña del Mar impone”.

De hecho, la propuesta parte este punto indicando que “tendremos partner(s) internacional(es), los cuales transmitirán, en vivo y en directo, el Festival de Viña del Mar. Por lo tanto, para potenciar su difusión internacional se designarán los partners que se estimen necesarios para que, a través de sus plataformas mediales, transmitan el evento”. También aborda la cobertura radial, en la que pide apertura en cuanto a las sublicencias o autorizaciones” para que terceros puedan difundir el Festival “en diversas plataformas radiales permitiendo la mayor difusión posible del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.

¿ OFERTA INADMISIBLE ?

Algo que deberá analizar la Comisión Evaluadora también es lo estipulado en las bases de la licitación respecto de la declaración de inadmisibilidad de las ofertas y deserción de la licitación, pues en el escrito se señala que "el municipio declarará inadmisible cualquier oferta por contener información errada o no fidedigna, no sujetarse total o parcialmente a lo exigido en las Bases Técnicas y Administrativas, existir razones técnicas para ello, debidamente fundadas, derivadas del proceso de evaluación de las ofertas, no ofertar el mínimo requerido y no ofertas lo requerido en las Obras de Desarrollo", mientras que declarará desierta la licitación si no se presentan ofertas, o si las ofertas presentadas no resulten convenientes a los intereses municipales, conforme los principios de transparencia, competitividad, economía, ahorro, eficacia, eficiencia y alta calidad en los bienes y/o servicios contratados".

Así las cosas, no está claro el panorama para la próxima concesión del Festival de Viña del Mar y habrá que esperar qué análisis se desarrollará en la Municipalidad para salir de esta delicada situación donde por una parte existe la urgencia de adjudicar la próxima concesión del certamen, y por otra, la de respetar las reglas de la licitación. Sin duda, Viña del Mar y su Festival -el más importante de Chile y Latinoamérica, están en un escenario que pudo haberse evitado con unas bases de licitación diferentes.

