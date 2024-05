Iván Poduje y candidatura por la Alcaldía de Viña del Mar: “Quiero ser el candidato pop y me lo quiero ganar en la calle”

Aunque Renovación Nacional (RN) bajó al concejal Carlos Williams de la carrera para ser Alcalde de Viña del Mar y brindó su apoyo al arquitecto Iván Poduje, éste anunció que seguirá juntando firmas, las que espera terminar de reunir en dos semanas más, para ganarse en la calle el cupo como independiente en la papeleta del 27 de octubre.

“No me siento un candidato de élite, yo quiero ser el candidato pop y me lo quiero ganar en la calle”, afirmó en entrevista con Puranoticia.cl, en alusión al perfil más técnico y asociado a lo que querían los partidos políticos respecto de su competidor más cercano hasta el jueves, la voz de la Radio Festival.

Con él fuera de carrera y con “los pies en la calle” junto a sus voluntarios, Poduje busca terminar el proceso de firmas y demostrar que no sólo podrá liderar en lo técnico, sino que también en lo personal, y para eso aseguró que si llega a ganar no instalará coordinadores ni operadores políticos “porque esa es la gracia de ser independiente”, y, por el contrario, buscará potenciar a los funcionarios de carrera para intentar sacar adelante a la ciudad.

Hay que recordar que hace unas semanas su candidatura, que despegó fuerte, se vio en dudas por la falta de apoyo concreto de los partidos de Chile Vamos, quienes le habían prometido que sería el candidato de unidad del sector. Eso no ocurrió en ese entonces, y aunque la definición tardía de RN ayuda a despejar caminos, aún queda por resolver qué ocurrirá con las candidaturas de Republicanos, con Antonella Pecchenino; y del Partido de la Gente (PDG), con Rodrigo Vattuone.

“Estoy muy agradecido de Chile Vamos y valoro mucho el gesto que tuvo Carlos Williams. Me comuniqué con él para agradecérselo. Yo tengo un compromiso con las personas que han firmado por la candidatura, así que voy a seguir como independiente juntando firmas y me voy a presentar en esa condición a las elecciones, porque eso fue a lo que me comprometí con mis patrocinantes, como se dice. Varios me llamaron algo preocupados porque no todos son de Chile Vamos, algunos y otros no, pero yo le dije que bueno, dado que me está apoyando Amarillos también y Demócratas, vamos a seguir con este esquema de la firma”, dijo Poduje, y anunció que después de terminar de juntar las firmas buscará armar el programa de trabajo y lo subirá a su página web.

-¿Y como independiente, cuántas firmas lleva?

Me ha ido bien. Yo creo que en dos semanas vamos a estar listos con las firmas, considerando un margen que hay que tener de seguridad.

-¿Ahora, qué significa para su candidatura el hecho de que Chile Vamos se esté empezando a poner de acuerdo?

Me han mandado contactos de dirigentes que conocen, espero también hablar con algunos de ellos que van a ser candidatos a concejales. Yo tengo, hoy día, tres fases en la campaña: Estamos en la fase uno, que son las firmas, donde además estamos escuchando a los vecinos. La fase dos, vamos a hacer el programa, donde vamos a convocar a voluntarios y personas que estén interesadas y hacer un programa de desarrollo de gobierno local para Viña del Mar de 5 y 8 años. Y la tercera etapa es difundir el programa y bueno, y competir y ganar la elección. Ahora, yo te diría que todo aporte va a ser bienvenido en el marco de lo que ha sido esta candidatura, que ha logrado un apoyo transversal, desde Amarillos hasta la UDI, desde independientes, muchos dirigentes, ahora RN. Y quiero que se siga manteniendo así, porque creo que lo que la ciudad necesita es sumar, sumar, sumar, sumar, para poder en el fondo hacer un proyecto que haga sentido a la mayor cantidad de vecinos y de esa manera ganar y comenzar a recuperar Viña, que es el objetivo final.

-¿Cómo ve el escenario electoral en Viña del Mar? Porque más allá de la bajada de Williams, todavía hay otros candidatos que siguen, como Republicanos, el PDG, y cuando hay muchos candidatos cuesta más poder aglutinar votos, sobre todo en una elección tan complicada con una figura tan popular como es la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Efectivamente nosotros sabíamos eso desde el principio y por eso es que nos apuramos en desplegarnos antes del consenso de Chile Vamos. Entonces nosotros nos desplegamos, comenzamos a trabajar, y no tengo ninguna noticia de los otros partidos y si es que ellos siguen, bueno, habrá que competir con ellos y acá yo creo que lo importante como unidad de la oposición es poder sacar el Frente Amplio que ha hecho una gestión bastante deplorable en la ciudad en la reconstrucción, pero también en muchas otras áreas, esa es la motivación hoy día. Ojalá haya la menor cantidad de candidatos de oposición, obviamente, porque eso aumenta las probabilidades porque la izquierda está todo unida en torno a la alcaldesa Ripamonti.

-Usted mencionó que habló con Carlos Williams. ¿Qué pudieron conversar? Él dijo que no va a apoyar a ningún candidato.

Efectivamente, eso no me lo dijo, pero lo leí en Puranoticia.cl y me parece que está en todo su derecho de ser independiente. Y yo agradecí el gesto, lamenté cómo se dieron las cosas porque estas conversaciones fueron como de idas y venidas y eso generalmente no es lo ideal, y espero poder juntarme con él, tomar un café, escuchar las ideas que tiene. Obviamente si él no quiere dar el apoyo, está en todo su derecho y yo no se lo puedo exigir. Imagínate, él tiene una trayectoria, así que yo quiero escuchar todas las ideas que él tiene y ojalá pueda ser electo concejal, porque con toda la experiencia que tiene podemos hacer un buen Concejo e implementar los proyectos que la ciudad necesita, para eso se requiere un buen Concejo.

-¿Le sorprendió el resultado de la encuesta?

Sí, nosotros estábamos viendo mucho apoyo. Hay mucha esperanza de que el hecho de que yo sea como de un perfil más técnico, si tú quieres, de arquitecto, pueda ayudar a la gran aspiración que tienen los viñamarinos, que es recuperar su ciudad, trabajar el tema de las tomas que está fuera de control, acelerar la reconstrucción que está realmente hecha un desastre. Veo mucha esperanza y veíamos muy buena disposición de vecinos de todos los sectores, así que esperamos seguir sumando y ganar, que es lo más importante hoy día.

-¿Cuál es el perfil de Alcalde que busca ser, más allá de lo técnico? Hay varios temas, la reconstrucción, el déficit, los funcionarios.

He hablado con funcionarios, están muy desmotivados porque la administración actual les duplicó la planta. Yo voy a trabajar con los funcionarios de carrera, no voy a tener ninguna planta duplicada, no voy a tener coordinadores ni nada que se le parezca. Quiero en el fondo motivarlos porque entiendo que están, por la forma en que se han dado las cosas, muy desmotivados. Entonces es un trabajo que quiero hacer y juntarme con todos los funcionarios, hablar con ellos, ojalá en un encuentro grande, puede ser en el Teatro Municipal, donde quepan todos y contarles las ideas que hay y escuchar sus ideas. Me da lo mismo cómo piensen políticamente, no voy a tener operadores políticos porque esa es la gracia de ser independiente, y voy a concentrarme en resolver los problemas que los vecinos tienen de todos los barrios. Entonces ya estoy en contacto con vecinos de Santa Julia, Forestal, de la Población Vergara, Palacio Rioja, de Reñaca Alto, de Reñaca Abajo. Por lo tanto mi trabajo, mi pega va a ser resolver sus problemas. No tengo ninguna otra aspiración en el sentido de cambiar el modelo económico o reinventar la rueda, no. Yo quiero sacarle la mayor cantidad de eficiencia al municipio, postular a proyectos de fondos nacionales, regionales, porque este municipio no hizo nada de eso, y ojalá llenar la ciudad de obras en los cerros y en el plan, obras de mejoramiento urbano, nuevas plazas, nuevos paseos, mejorar pavimentos que están en mal estado, etc.

-¿Qué proyectos quiere hacer en Viña?

Tengo varios. Primero quiero recuperar el parque Sausalito, recuperar la laguna y que podamos tener deportes náuticos, ¿por qué no una playa? Y todo el borde que hoy día está abandonado, poder mejorarlo. Sausalito es un foco, y el otro foco es el hotel O'Higgins. Yo quiero que el hotel O’Higgins vuelva a funcionar como hotel, quiero revisar por qué no se ha licitado, qué fue lo que pasó. El estero es un tercer foco, no puede estar en las condiciones actuales, es un basurero, con personas de calle, bajo los puentes, con basura, con rayados en los muros. Por lo tanto, ese es un tema para mí bien fundamental. Hay que ver qué hacer con los estacionamientos, todavía no tengo resuelto, quiero escuchar, hablar con los concesionarios, pero ciertamente el estero no puede estar en esta condición actual. Entonces yo me voy a preocupar de los detalles, porque los detalles son los que ven los turistas y los vecinos. Otro tema clave es todo lo que es la conectividad y los espacios públicos de los cerros, escaleras, calles que no están pavimentadas o que no tienen veredas, luminarias que faltan, plazas que están en mal estado. Para el plan que vamos a preparar estamos haciendo un catastro de todas las plazas que hay en los cerros que están en mal estado o que están en condiciones para proponer ahí cambios. Vamos a recuperar el Palacio Carrasco y quiero que las oficinas de la alcaldía funcionen ahí, porque no es posible que ese palacio tenga 15 funcionarios, ahora están botados en un edificio todo terremoteado, que tiene la escultura Rodin y está todo cerrado. Quiero recuperar el Palacio Carrasco como se hizo con el Palacio Vergara, como se hizo con el Palacio Rioja, hacer un parque ahí y trasladar a la alcaldía a ese lugar para poder acomodar en el edificio Quinta a muchos funcionarios que están dispersos en otras reparticiones. Estamos evaluando opciones para darle más seguridad a la Plaza Colombia, para mejorarla.

-¿Cómo se puede hacer eso con un déficit a cuestas?

Mira, es muy simple. El déficit de 13.000 millones que generó la alcaldesa hay que ver cómo se generó, si es operacional o no. Pero lo que hay que hacer es, primero, recortar todos los recursos que van a operadores políticos o a programas que no funcionan o a organizaciones, fundaciones, hay que revisarlo. Pero nosotros no vamos a tener ningún operador político, ni de izquierda ni de derecha en el municipio, vamos a tener a los funcionarios de carrera. Segundo, vamos a aumentar el presupuesto de seguridad en inversión, porque hoy día en seguridad es casi menos del 1 % del presupuesto y la inversión en obras es del 3%. Pero lo más importante es que al interior de la Secpla vamos a reforzar los equipos para postular a todos los proyectos de fondos regionales, de la Subdere y de fondos nacionales. Vamos a hacer una máquina de postulación de proyectos para captar todos esos recursos que hoy día se pierden y se devuelven a fin de, por esta vía, hacer las obras que son más caras.

-Usted mencionaba que no van a haber operadores políticos. ¿Con quiénes piensa gobernar, más allá de los funcionarios de carrera? ¿Tendrá un equipo de confianza? ¿Vendrá de los voluntarios o sumará a alguien de los partidos políticos que lo apoyan?

El Alcalde tiene tres cargos de confianza, según lo que podía averiguar: el Secpla, que tiene que ser yo idealmente un funcionario de carrera con muchas competencias para sacar proyectos adelante, y yo necesito un gestor ahí; la Dideco o el Dideco, que hay que ver quién puede ser, y entiendo que el director jurídico, son los tres cargos de confianza. El resto de los cargos son cargos que vienen en la planta y que son los directores de área. Y yo obviamente voy a conversar con todos y no le voy a poner ningún coordinador arriba como lo hizo la alcaldesa y duplicar funciones, que es lamentable. Entonces yo voy a llegar probablemente con tres personas al municipio, que va a ser el Secpla, que puede ser alguien que venga del municipio ya, que sería lo ideal, porque necesito alguien que conozca a la gente, que genere las confianzas y además que motive a los equipos a trabajar, porque ya están muy desmotivados por el maltrato que han sufrido parte de esta administración; el Dideco y el director jurídico. El resto van a ser funcionarios del municipio que los quiero empoderar, minimizar al máximo el honorario, ojalá no tener honorarios, salvo cosas muy puntuales, porque esa plata la necesitamos para reforzar los equipos de seguridad, donde sí quiero reforzar con la idea de los infantes de Marina que ya propuse, que la quiero con concretar. Y entiendo que ahí se requiere un director de seguridad nuevo, porque el que hay lo puso la alcaldesa, una persona que no sabe mucho de seguridad. Yo quiero tener alguien que sepa y que en el fondo dé prioridad a esto, con un enfoque orientado a la disuasión de delitos en toda la ciudad y particularmente en las áreas más altas que están más abandonadas.

-Cuando estaba la administración de Reginato, se criticó mucho que tenía a personas como María Angélica Maldonado (“Manam”) operando principalmente. ¿Ocurrirá otra vez?

No, porque yo nunca supe qué hacía esta señora, qué cargo tenía. Yo soy una persona bastante empoderada, voy a estar todo el día en terreno y voy a empoderarme del cargo para dar las directrices. Necesitamos un alcalde que esté encima de los temas, por lo tanto este modelo de tener un alcalde en la sombra no existe, porque lo único que hace es generar desconfianza. Y además yo quiero trabajar con los equipos de la municipalidad, porque son los equipos que tenemos. Tú comprendes que es una planta grande, una contrata también grande y hay que revisar que no haya ninguna persona que haya sido puesta como operador político de izquierda o derecha. Todas esas personas tienen que salir, porque yo necesito reforzar a los equipos y necesito crear un buen batallón de seguridad. Ahí voy a enfocarme, si hay que poner algún recurso va a estar ahí, en materia de seguridad. Así que no existe esa figura. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero yo tengo claro lo que hay que hacer y voy a escuchar a mis vecinos y comprometerme con ellos en los resultados. Buscaré tener línea directa con los vecinos, quiero implementar un sistema de audiencia, los funcionarios me contaban que la alcaldesa Ripamonti nunca se ha reunido con ellos. Bueno, yo quiero hacer en el Teatro Municipal un encuentro con todos los funcionarios, con todos los jefes de los clubes deportivos, usar el Teatro Municipal también como una instancia para poder conectarme con las fuerzas vivas de la ciudad, los comerciantes, todos los actores fundadores.

-¿Cómo financiará su campaña?

No vamos a recibir financiamiento de ningún empresario, de ninguna empresa. Todos los financiamientos que vamos a recibir van a ser voluntarios, digamos, de personas y el crédito Servel. Hemos recibido de muy buena onda gente que quiera aportar, pero la transparencia acá y la probidad va a ser un tema clave. También me quiero hacer un examen de pelo, cosas que no sé, son más anecdóticas, pero igual voy a hacer declaración de patrimonio antes y después, para que la gente sepa con qué llego.

-¿Conversaciones con otros partidos, con otras tiendas?

Bueno, hablaba con Amarillos, hablaba con Demócratas, recién hablé con la presidenta de Evópoli…Yo voy a escuchar, creo que el rol de un Alcalde hoy día, en el momento actual que vive la ciudad, es escuchar a todos los actores, pero mi foco son los vecinos. Yo voy a trabajar para los vecinos, escuchando a todos los actores para que hagamos proyectos que tengan sentido. Por ejemplo, si vamos a licitar el hotel O’Higgins, obviamente dudará con los hoteleros, pero eso lo vamos a hacer porque necesitamos que el hotel O’Higgins esté activado. En el caso del Sausalito, vamos a hablar con el señor que tiene la concesión, lo vamos a sumar. Vamos a hablar con la Católica de Valparaíso y el colegio que están ahí. Pero tenemos que hacer un plan de recuperación del Sausalito y así con cada uno de los temas. Me voy a ganar no ser el candidato de élite, sino ser el candidato pop y me lo voy a ganar en la calle. Se ha generado esto y es parte del debate, pero yo no me siento un candidato de élite, yo quiero ser el candidato pop y me lo quiero ganar en la calle.

