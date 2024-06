Partido de la Gente rompe diálogo con Chile Vamos y anuncia candidatos en Valparaíso y Viña: "Va a ser un fracaso para la derecha"

Ya el 8 de mayo el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, señalaba en entrevista con Puranoticia.cl que si la derecha no se ponía de acuerdo, iban a presentar candidatos tanto para las alcaldías de Valparaíso como de Viña del Mar. "Si a ellos les gusta la fiesta, a nosotros también", decía entonces el ex candidato presidencial.

Un mes y medio después, finalmente el PDG golpeó la mesa, cerró cualquier tipo de negociación con Chile Vamos y Republicanos y, de paso, anunció que competirán por la Alcaldía de Valparaíso, con Juan Marcelo Valenzuela; y por la Alcaldía de Viña del Mar, con Rodrigo Vattuone quien, además, es el presidente nacional del partido.

"No hubo ningún acuerdo con Chile Vamos, pese a que lo intentamos siempre", comenzó indicando Vattuone en diálogo con Puranoticia.cl.

De igual forma, el presidente del PDG sostuvo que "creo que debemos tener en Viña del Mar un candidato de consenso y el mejor candidato, y eso lo queríamos a través de una primaria, que no hubo; o a través de encuestas, que tampoco hubo. Pero repiten los mismos errores, y así vamos directos al fracaso nuevamente, porque no somos capaces, por soberbia, arrogancia y los egos, que nos llevan a esto".

"Ya he conocido en Republicanos unos tres o cuatro candidatos y algunos que no hemos visto trabajar en ninguna parte del territorio. En Chile Vamos se dan vuelta como con 20 candidatos y finalmente toman estas decisiones a dedo y sin conversar. Entonces a nosotros como partido no nos queda otra opción", añadió.

Respecto a la situación de Valparaíso, explicó que "pasa exactamente lo mismo. Hay un candidato en Valparaíso que no puede correr por la calle de las cosas que le gritan y además manejan las encuestas y hacen crecer y posicionan a un candidato en forma indebida porque hacen pensar a la comunidad erróneamente".

"A otros candidatos que no han ganado ni en su propio sector, que no son ni reconocidos en su sector, que no son queridos ni en su propio sector. Ellos imponen candidatos. ¿Por qué no hicieron Primarias? ¿Por qué no dialogamos? Porque no, ellos quieren pasar la aplanadora. Y va a ser un fracaso para la derecha en Valparaíso. Y lo único que lograremos es que el Frente Amplio se posicione en Valparaíso y en Viña, y sigan ambas ciudades directo al abismo", comentó con Puranoticia.cl.

Y es que como suele ocurrir en muchas comunas donde van más de un candidato de cierto bloque político, el fenómeno de la dispersión afecta fuertemente a las aspiraciones de los mismos. Frente a ello, el timonel del PDG dijo que "eso es algo nefasto para el sector, pero nadie se sienta a conversar y deciden a los candidatos a puertas cerradas y se ponen de acuerdo. Mira lo que está ocurriendo en la derecha con las descalificaciones cruzadas, unos con otros en la región".

"Lo que pasa es que la derecha vuelve a repetir la misma historia, vuelve a repetir los fracasos de antes. Se los gana la soberbia. El tema principal es que están preocupados del poder, de posicionar a sus partidos y les importa un pepino lo que opina la gente, les importa un pepino las necesidades de Viña del Mar. Nosotros necesitamos al mejor candidato y que la gente eligiera, no las cúpulas políticas", agregó.

El flamante candidato a la Alcaldía de Viña del Mar también señaló que "lo único que pedíamos era que la ciudadanía ponga los candidatos, porque creemos que la ciudadanía puede y tiene las capacidades de elegir al candidato que ha visto en terreno, al que tiene condiciones y liderazgos. Pero no, la derecha impone por ideología y por decisiones que adoptan las cúpulas políticas que toman sus acuerdos, lo cual es la vieja política y que llevará al desastre a Viña del Mar y a Valparaíso".

Finalmente aseguró que si en Viña del Mar gana nuevamente Macarena Ripamonti o en Valparaíso asume Camila Nieto (CS) o el "delfín" de Jorge Sharp, Carla Meyer, "no cabe la menor duda que la culpa será de los partidos de derecha: Republicanos y Chile Vamos, que tienen que asumir las condiciones y tienen que hacerse responsables porque ellos le imponen los candidatos a la gente, que no elige a sus candidatos, sino que las cúpulas partidarias le imponen sus candidatos".

