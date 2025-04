"El ministro Montes miente": Damnificados del megaincendio claman por avances concretos y no más reconstrucción de papel

Con bombos y platillos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció esta semana que 566 familias damnificadas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué ya contaban con una vivienda entregada o en proceso de construcción, sumado al 90% de avance en la entrega de subsidios para los afectados por esta verdadera tragedia que le cobró la vida a 137 personas.

Lo que no precisaron es el desglose de cuántas de estas 566 soluciones han sido efectivamente entregadas y cuántas están en vías de, así como tampoco se sabe dónde están ubicadas o con quiénes se hicieron los contratos. Tampoco pusieron en contexto que estas 566 casas corresponden sólo al 12,75% de las viviendas destruidas por el fuego, considerando que en total 4.439 inmuebles resultaron dañados.

Otra de las situaciones que tampoco cuentan es que los subsidios entregados a las familias no son más que un papel, ya que estos no vienen aparejados de ningún proyecto habitacional que les permita solucionar el problema que les originó el incendio. Por todos estos motivos, Puranoticia.cl ha publicado una serie de artículos hablando de la "reconstrucción de papel", término que no ha caído bien en el Minvu.

Fue la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, la que salió a rechazar este apelativo (aunque en entrevista con otro medio porque con el nuestro no habla), diciendo que "decir que esto es de papel es no conocer el territorio, es no tener contacto con las familias, así que yo no me sumo a esa crítica". De paso, en esa misma entrevista de hace dos semanas habló de las 566 casas entregadas o en ejecución que el ministro Carlos Montes hizo pasar como la gran novedad del proceso.

¿EL MINISTRO MIENTE?

Así es como surge otra interrogante en torno a este proceso: ¿El Ministro está ejecutando una estrategia comunicacional para dar a entender que el proceso de reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué avanza y no es de papel o –lo que puede ser peor– Carlos Montes está mintiendo al momento de entregar estas cifras? Estas preguntas fueron consultadas por Puranoticia.cl a damnificados del megaincendio.

Amanda Guerra, vecina de Viña del Mar, damnificada de la tragedia y presidenta de la ONG Sobrevivientes Megaincendio 2024, comentó que "el Ministro miente y lo digo porque yo vivo acá y conozco la realidad porque trabajo en esto. Hay una casa que está habitada, que es la única que fue entregada en la Villa Rogers. En Los Almendros ni en Villa Independencia hay casas, sólo estos subsidios de cartón que han entregado".

"Ellos suman a la gente hábil, pero hay gente que ni siquiera ha hecho el papeleo, pero la realidad... por ejemplo, la Villa Independencia es el segundo polígono que más pérdida de casas tiene y la mayoría son personas hábiles, dueños, propietarios. Y claro, ha habido autoconstrucción que va a ser pagada... sí, hay unas 20 casas que están terminadas, pero por los mismos dueños, quienes están esperando el pago del subsidio que es el DS1 retroactivo", continuó argumentando la vecina.

En tanto, Jacqueline Lazcano, vecina de Quilpué también damnificada de la catástrofe de febrero de 2024, indicó a Puranoticia.cl que "han pasado 15 meses y hemos sentido el abandono total del Estado (...) les preguntamos cifras al Serviu y finalmente vemos que son cifras de papel porque acá en Quilpué no se ha reconstruido absolutamente nada. Y claro, por supuesto que el ministro Carlos Montes está mintiendo, y no solamente él, sino que todas las autoridades que nos dejaron en total abandono".

"Ahora viene el invierno y ya se están sintiendo los primeros estragos porque el frío en las casas de emergencia se siente y se está pasando pésimo. Además, yo pensé que el nuevo Municipio de Quilpué iba a recorrer las zonas siniestradas, pero solamente lo hacen con los propietarios, pero no con los campamentos reconocidos por Serviu, que están en completo abandono siendo que también son víctimas", sumó.

RECONSTRUCCIÓN DE PAPEL

Ambas coincidieron también en que ésta es una reconstrucción de papel. Guerra señaló que "nosotros hablamos de subsidio de papel, porque el primero que entregaron fue hace siete meses a una persona de la Villa Rogers, y ese primer subsidio ni siquiera tiene esperanza, ya que esta persona sigue viviendo en una mediagua".

Lazcano, en tanto, sostuvo que "la visión que nosotros percibimos en el territorio es que realmente es una reconstrucción de papel. Hay compromisos adquiridos por las autoridades donde se iban a gestionar proyectos, pero están estancados por un documento, por una firma, no hay reuniones con Serviu, están cambiando a las autoridades, despiden a la gente y adjudican cargos a gente sin competencias".

Tanto la vecina de Viña como la del Quilpué fueron enfáticas en decir que el ministro Carlos Montes debe salir de su cargo: "Debe renunciar. Él ha sido ineficiente, ha sido una persona que no ha venido a terreno, salvo ahora, pero después de tanto reclamar. Pero esto ha sido a puertas cerradas, con 12 personas y nadie se entera, ni la prensa", dijo Guerra, quien agregó que desde el Ministerio de Vivienda "dicen que está todo bien, pero muestran una realidad que no es, que el Ministro no la conoce en terreno, pero llevan a 10 personas, ponen el monito bonito y esto no es así".

FALTA DE CLARIDAD

Puranoticia.cl también tomó contacto con María José Escudero, de Fundación Ronda, que ha estado encima del proceso permanentemente, tanto en el territorio como en el Congreso participando en comisiones. Su diagnóstico es absolutamente lapidario.

"Creemos que hasta la fecha no existe una claridad respecto a las cifras y cada vez que escuchamos al ministro Montes o a la seremi Paredes o al ex director Serviu o ahora a la subrogante, nos llaman la atención las cifras porque siempre nos hemos cuestionado dónde están. Sabemos que el año pasado se entregaron viviendas a damnificados pero que no tenían que ver con proceso de reconstrucción, sino que eran viviendas que postularon a un subsidio como cualquier persona en Chile y que coincidentemente en el tiempo de entrega eran personas damnificadas. Y eso se quiso hacer ver como proceso de reconstrucción cuando no lo ha sido", comentó.

Escudero continuó indicando que "vimos cómo de forma desmedida, en enero, antes de llegar al año del megaincendio, se empezaron a nominar subsidios, después que los tuvieron trabados y después que sabíamos que incluso cuando la persona era nominada a su subsidio se le cortaba el bono de acogida y partía otro en forma de financiamiento de subsidio de arriendo, y que les perjudicaba, eso nos dijo el mismo Serviu que nos decía que no los nominaran porque pasaba esto. Pero en enero fue a destajo y armaron convocatorias para nominar y eso muestra otra cifra al año".

También precisó que "sin querer desmerecer los avances del Ejecutivo y que siempre hemos buscado darle soporte como sociedad civil, se hace bien cuestionable las cifras por la falta de claridad y falta de certezas. Lo dijimos en el Senado, y elos se comprometieron a hacer llegar esta información, pero no la hemos tenido, y aparecen estos puntos comunicacionales en los momentos críticos, donde sacan cifras como desde el sombrero de un mago y entonces obviamente que hace cuestionarlo, sobretodo por la falta de certezas que hay con las familias damnificadas".

La visión proveniente de la sociedad civil también da cuenta de una mirada que hemos podido constatar como medio, pero que también refrendar diariamente las personas que habitan el territorio y que resultaron afectadas por el megaincendio del año pasado, de que las cifras que pomposamente entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no se plasman en las zonas devastadas por el fuego. Ahora, bien, si Carlos Montes está mintiendo o no, quedará a juicio de cada uno, pero al menos la realidad que viven los vecinos tanto de Viña del Mar como de Quilpué es completamente distinta a la expresada por las autoridades a cargo de esta secretaría de Estado. Juzgue usted...

