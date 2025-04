Alcaldesa de Quilpué arremete contra el ministro Montes: reafirma reconstrucción de papel y lo acusa de trato "poco decoroso"

Profundamente molesta se encuentra la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, por los nulos avances que presenta el proceso de reconstrucción en su comuna; esto, luego de la catástrofe provocada por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024.

Cabe recordar que esta verdadera tragedia dejó 137 personas fallecidas, más de 12.500 damnificados, alrededor de 500 heridos, 9.215 hectáreas arrasadas por el fuego y una estimación que supera las 9 mil edificaciones afectadas por el fuego, siendo catalogada esta emergencia como uno de los peores desastres de la historia reciente de Chile.

Pero más allá de lo ocurrido hace 14 meses, la crítica de la jefa comunal militante de Renovación Nacional (RN) apunta al lento avance en superar lo vivido, lo que ha provocado la desesperación de los damnificados y de las propias autoridades locales, haciendo ver que el trabajo desempeñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) no ha sido más que una reconstrucción de papel.

"Ha sido súper doloroso encontrarme con esta falta de empatía, pero sobre todo con un desorden integral. Nunca me olvido del ex intendente Celis –mi ex jefe– que decía que el desorden no lleva a ninguna parte, y eso es lo que está sucediendo hoy con el Gobierno", comenzó diciendo Corti en contacto con Puranoticia.cl.

Luego recordó dos hechos ocurridos hace sólo cuatro días: el viernes presentó su renuncia al Serviu la directora (s) Nerina Paz, siendo la segunda autoridad que sale en pleno proceso de reconstrucción; y el sábado el ministro Carlos Montes llegó anunciando grandes avances, que los damnificados no ven por ninguna parte.

"Lo que se avanza en términos prácticos es que se entrega un papel, que no ha sido cobrado. Es un cheque a fecha, donde nosotros como alcaldesas no tenemos ni el master plan de cómo se va a construir, ni cuánto tiempo se va a construir, ni cuáles son los proyectos asignados", continuó en su reflexión la autoridad comunal.

En ese sentido, Corti pidió que "transparenten las asignaciones, que me digan dónde harán efectivos esos subsidios, cómo los tienen planificados hacer. Tengo dos o cuatro proyectos de 27 o 35 casas y otros más grandes, en el caso del Mirador 2, pero ¿dónde está la solicitud de restitución de ese terreno tomado por 120 familias y que tiene que tener restitución para que parta este proyecto para 240 familias?".

REUNIÓN SUSPENDIDA

Todas estas interrogantes podrían haber sido abordadas en una reunión en la que participarían las alcaldesas de Quilpué, María Carolina Corti; y de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; con el ministro Carlos Montes y otras autoridades. Sin embargo, y manera abrupta, esta cita fue suspendida sin mayores argumentos.

"Fueron capaces de suspendernos una reunión donde íbamos a hablar de tiempos, forma y fondo. El plan de reconstrucción tiene muchas aristas y es necesario estar en los zapatos de las personas. He emplazado al Presidente Boric, le he solicitado cuatro veces audiencia, pero ni siquiera tengo acuso de recibo de las cartas. Conversé con él porque me pasé las guardias presidenciales y le pregunté cuándo me va a dar entrevista. El Ministro del Interior me dijo que en una semana", expresó Corti.

Acerca de la cita no realizada, la Alcaldesa de Quilpué desclasificó que "la verdad es que quien suspendió la reunión de las alcaldesas fue el ministro Montes y yo me entero por fuera que fue el ministro Montes, además con dichos hacia una mujer como yo –que no me conoce– bastante poco delicados y decorosos. Por tanto, ministro Montes, independiente que usted no tenga las ganas de reunirse conmigo, independiente que usted no haya aceptado la votación popular y democrática, e independiente que no entienda que estamos para hacer la reconstrucción juntos, le dijo que esta alcaldesa no va a dejar de defender la voz de los damnificados".

"Estoy hasta la coronilla de que le vean la cara a nuestras vícitimas, porque fueron víctimas afectadas por el incendio, víctimas que fueron afectadas por familiares que fallecieron. ¿Qué corazón existe en ese servicio público?", dijo, junto a reiterar que fue el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien pidió "no hacer la reunión por esta Alcaldesa que no tiene ni un pelo en la lengua".

EL TRABAJO CONTINÚA

Pero a pesar de las dificultades que habría puesto el propio ministro Carlos Montes, la jefa comunal de la Ciudad del Sol aseguró que continúa su trabajo. Para ello, organizó una mesa de reconstrucción con privados, en la que participa el Municipio de Quilpué, el Desafío Levantemos Chile, Techo para Chile y otras fundaciones, incluso una alemana. "Yo voy a avanzar paralelamente", aseguró Corti en conversación con Puranoticia.cl.

De igual forma, adelantó el trabajo que está haciendo tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado, diciendo que "estamos trabajando con el Congreso para producir ajustes para que estas organizaciones civiles sean parte de la reconstrucción y creo que ese será un muy buen camino. Encontré en la presidencia del Senado, y ahora más aún en la presidencia de la Cámara de Diputados, que habrá una prontitud en estos ajustes y que por esa vía vamos a poder tener la decisión, como Municipio, de poder tomar a las organizaciones civiles y levantar lo antes posible".

Ante la consulta de si el ministro Montes tiene las facultades para hacer esto que pide, la alcaldesa Corti sostuvo que "él puede flexibilizar si entrega el mando al Ministerio del Interior que, además, tiene características específicas de emergencia y catástrofe. Desde diciembre, las catástrofes las ve el Ministerio del Interior, no el comité de Desarrollo Social. Eso no existe, existe el Ministerio del Interior, liderado por el Presidente Boric, flexibilizando estados de avance y normas, porque Serviu está dedicado a construir casas, pero se relaciona con inmobiliarias o constructora, entonces jamás va a poder reconstruir fácilmente o rápidamente una catástrofe".

Finalmente, sentenció que si Carlos Montes "sigue como Ministro de Vivienda, va a tener que entenderse con esta Alcaldesa. Yo ya me junté con él una vez y lo que pasa es que después de esa reunión ya no quiso juntarse otra vez. Cuando se trata de platas fiscales sí voy a ser mano dura porque es plata de todos nosotros y para la reconstrucción. Entonces, no pare la reconstrucción, no la pare porque eso no funciona".

PURANOTICIA