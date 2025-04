Reconstrucción de papel en Viña del Mar y Quilpué: La verdad detrás de las nuevas cifras entregadas por el ministro Carlos Montes

En una serie de artículos, Puranoticia.cl ha dado cuenta de los procesos que se han llevado a cabo en los sectores de Viña del Mar y Quilpué que resultaron arrasados por el megaincendio del 2 y 3 de febrero del 2024, calificando las acciones lideradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) como "reconstrucción de papel"; esto, ya que básicamente el avance se sustenta en la entrega de subsidios, aunque estos no vienen aparejado necesariamente de un proyecto habitacional, es decir, sólo un papel.

En estas notas, también se han abordado las críticas que ha recibido el ministro Carlos Montes como jefe de la cartera y responsable directo del proceso que se lleva a cabo en la Ciudad Jardín y la Ciudad del Sol; la seremi Belén Paredes como encargada política de la reconstrucción; la polémica renuncia no aceptada de la directora del Serviu, Nerina Paz; y el manejo comunicacional que lleva a cabo este ejército de periodistas que tiene tanto el Ministerio como la Seremi y el Serviu, en Santiago y en Valparaíso.

Así es como la estrategia de comunicaciones que ha llevado a cabo la Secretaría de Estado tuvo la tarde de este martes 22 de abril un nuevo episodio, cuando a través de un comunicado entregaron información acerca del proceso de reconstrucción, con cifras rimbombantes que dan cuenta del trabajo que ha llevado a cabo el Minvu a casi 15 meses de ocurrida la tragedia, pero que al ser puestas dentro de un contexto, dejan en evidencia que el avance es, por decirlo de alguna manera, paupérrimo.

"566 viviendas ya están en ejecución o terminadas. Esto va a ir avanzando muy rápidamente por las razones que aquí damos, porque se van generando contagios, se van teniendo proyectos, se van pidiendo todos los permisos que correspondan a las instancias. Entonces, creemos que ya empezamos una etapa distinta, una etapa de obras que va a ir avanzando mucho más rápido", aseguró desde Viña del Mar el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, acerca del proceso de reconstrucción.

Y en efecto, para muchos la cifra de 566 casas puede ser algo positivo, aunque no desglosen cuántas de estas están en proceso o cuántas están terminadas. Sin embargo, lo que no cuentan es que el catastro entregado por la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso habla de 4.439 casas afectadas por el megaincendio. Dicho de otra forma, las 566 viviendas en ejecución o terminadas corresponden sólo al 12,75% de las estructuras habitacionales destruidas por el fuego en febrero de 2024.

"El catastro que nosotros tenemos es de 4.439 viviendas que resultaron afectadas. De estas 4.439 viviendas, las que son hábiles (de subsidio) son 3.480", señaló la seremi Belén Paredes en entrevista concedida el 12 de abril a El Mercurio de Valparaíso, recordando que 2.903 familias ya han recibido el subsidio, es decir, el 90% de avance en la entrega de este papel. De paso, vale recordar que a pesar de los múltiples intentos para que conceda una entrevista a Puranoticia.cl, la socióloga se ha negado siempre.

Otro hecho que no mencionan en el comunicado, es que la rimbombante cifra de 566 casas entregadas o en ejecución que dio el ministro Montes es la misma que la propia seremi Paredes entregó hace casi dos semanas. Y es que al hacerse cargo del apelativo –puesto por Puranoticia.cl– de "reconstrucción de papel", la autoridad dijo que "tenemos otro grupo de familias que están en obras, cerca de 566 viviendas, que hemos podido constatar físicamente. Entonces, decir que esto es de papel es no conocer el territorio, es no tener contacto con las familias. Yo no me sumo a esa crítica".

Este número que quizás consideraron como perdido en el tiempo y en el espacio, es el mismo que utilizaron para hacerlo pasar como "novedad" del proceso de reconstrucción que, a la luz de los antecedentes aquí expuestos, demuestran que no avanza. Dicho sea de paso, muchos medios de comunicación, tanto a nivel regional como nacional, replicaron lo dicho por el secretario de Estado sin objetar nada.

Lo que sí podría ser considerado como un avance en el proceso –aunque también como un anuncio de papel, pues es sólo la manifestación de una intención– es que el ministro Montes señaló que la cartera que lidera está evaluando implementar un incentivo especial por solución habitacional que pueda concluir antes de seis meses.

Al respecto, la autoridad de Vivienda y Urbanismo sostuvo durante su visita a la Ciudad Jardín este martes 22 de abril que "estamos dispuestos a generar un incentivo especial por solución habitacional que se termine antes de seis meses, porque nos interesa acelerar los tiempos, asegurando la calidad, que son características clave que ofrece la tecnología constructiva de la vivienda industrializada".

Y es que –según el comunicado– en la instancia los asistentes recibieron información relativa a los distintos aspectos que se han detectado en la incorporación de la vivienda industrializada como parte de las alternativas del Plan de Reconstrucción, así como también los incentivos en los llamados para la postulación de los subsidios. También sumaron el contexto de la región de Valparaíso y el trabajo que ha realizado el Servicio de Vivienda y Urbanización con las familias afectadas para que puedan acceder a este tipo de proyectos con metodología en construcción industrializada.

Tras inspeccionar algunas obras de reconstrucción en modalidad de vivienda industrializada en El Olivar, el ministro Montes señaló que "es un modelo que a don Marcelo le pareció desde el comienzo, que era una alternativa para su familia y esta se pudo montar en muy poco tiempo, un mes en total, incluyendo la fabricación de las fundaciones. Esto demuestra que estamos avanzando".

Por más que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se esfuerce en demostrar que hay avances en la reconstrucción tras el megaincendio y que no se trata de un proceso de papel, como hemos dicho en reiteradas ocasiones en este medio, lo cierto es que así como no se sabe cuántas de estas 566 casas están en ejecución y cuántas de estas 566 casas han sido entregadas, tampoco se sabe dónde están ubicadas, qué familias han sido beneficiadas o con quién o quiénes se hicieron los contratos. Lamentablemente son más las interrogantes que las certezas que se entregan con estas "nuevas cifras". Esto, mientras ni el ministro Montes, ni la seremi Paredes ni la directora Paz responden a nuestras consultas, demostrando que ésta sigue siendo una reconstrucción de papel.

