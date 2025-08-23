Reos fugados de cárcel en Valparaíso serán llevados a recinto de máxima seguridad

Las autoridades se refirieron a la captura de los tres reos que se habían fugado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso el pasado 15 de agosto. Los internos serán trasladados al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) ubicado en Santiago.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, felicitó a Carabineros y al ministro de Seguridad Pública, porque “desde el primer momento en que estas personas se fugaron, el trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad pública y el trabajo profesional y muy rápido con Carabineros de Chile nos permite que el día de hoy estemos dando esta noticia”.

“Aquí la señal es clara y potente: nuestro Estado no permite la impunidad. Una persona criminal que ha cometido graves, estas tres personas que se fugaron del Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso rápidamente han sido capturadas, han sido puestas a disposición de la justicia”, añadió.

Junto con ello, informó “estos criminales que han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país, que han cometido graves delitos, que cometieron un homicidio en contra de un carabinero, van a estar en un recinto especial de máxima seguridad, con un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior, y van a recibir el tratamiento que se merecen estos criminales".

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, recalcó que la “seguridad pública es un derecho de las personas, pero también es una obligación del Estado para transmitir tranquilidad. Los delitos se cometen y quienes infringen la ley deben estar privados de libertad”.

“Quienes pretendan abandonar de un modo ilícito los recintos penitenciarios, al igual como fueron detenidos originalmente, persistirá su captura en el lugar donde se encuentre”, subrayó.

En tanto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que "este fue un hecho notorio, un hecho que llamó mucho la atención, pero desde el primer momento, tal como nos ordenó el ministro de Seguridad Pública, comenzamos el trabajo permanente y el trabajo que corresponde a una institución policial”.

“El día de hoy (sábado), en horas de la madrugada, en circunstancias también complejas, se detuvo a estos tres prófugos y ahora vuelven de donde nunca debieron haber salido”, agregó.

