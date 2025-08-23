Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de mediana intensidad con epicentro en Quintero despertó a la zona central

El movimiento tuvo una intensidad de 4,6 grados y se registró a las 05:07 de la madrugada de este sábado.

Sábado 23 de agosto de 2025 07:52
Un pequeño pero fuerte remezón se hizo sentir en la madrugada de este sábado en la zona central del país, específicamente en la Región de Valparaíso en las comunas de Viña del Mar, Concón, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota y en el mismo Valparaíso.

Se trató de un sismo de mediana intensidad que se registró a las 05 de la madrugada con 7 minutos de este sábado y que tuvo su epicentro a 32 kilómetros al norte de Quintero.

El movimiento se registró a 46 kilómetros de profundidad y no reporto daños, solo despertó a más de alguno en la helada madrugada de este sábado.

