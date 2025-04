Oficialismo y oposición coinciden en que reconstrucción de papel es culpa del ministro Montes: "Ha fracasado en dar certezas"

"No los vamos a dejar solos". Esta fue una de las frases que pronunció el sábado 3 de febrero de 2024 el Presidente Gabriel Boric, luego de visitar las zonas afectadas por el megaincendio de dos días en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y aunque se acompañó en primera instancia a las víctimas, se designó a autoridades a cargo y, semanas después, se presentó un plan de reconstrucción para esta tragedia, lo cierto es que hoy las palabras del Mandatario sólo se han quedado en eso... palabras.

Exactos 433 días han transcurrido desde aquella fatídica fecha donde varios focos de fuego fueron encendidos a un costado de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso, los que avivados por el viento hicieron que las llamas se propagaran a otras comunas, costándole la vida a 137 personas, afectando a más de 9 mil viviendas y dejando unos 20 mil damnificados. 14 meses, una semana y un día han pasado, pero aún no hay carta Gantt ni plan maestro, y sólo se ve una reconstrucción de papel.

Para muchos, el gran responsable del estancamiento que vive el proceso de reconstrucción en sectores de Viña del Mar y Quilpué es uno solo: el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes Cisternas, figura histórica del Partido Socialista (PS) y, por lejos, el secretario de Estado con más bagaje que ha tenido el actual Gobierno del Presidente Boric, con parte importante de sus 78 años dedicados al servicio público, ya sea desempeñándose en la Cámara de Diputados o en el Senado.

Uno de los grandes misterios que deja esta reconstrucción de papel tiene que ver con las cifras, pues a la fecha no existe un detalle claro de cuántas son efectivamente las casas afectadas por el megaincendio, cuántas han sido reconstruidas o cuántos subsidios se han entregado y efectivamente cobrados. Y aunque los anuncios que ha preparado meticulosamente la verdadera cofradía de periodistas con los que cuenta el Minvu, tanto en Santiago como en Valparaíso, han sido rimbombantes, lo cierto es que estos no tienen mayor sustento en base a lo que viven a diario los damnificados.

Por ejemplo, cuando la cartera aseguró tener al "70% de las familias con solución habitacional en proceso", quiso decir en realidad que tal porcentaje recibió carpetas con un papel en su interior, no con casas entregadas. Dicho papel es el subsidio, que va entre las 1.200 y las 1.450 UF por casa, pero que no puede cobrarse a pesar de que muchas de estas familias damnificadas ya reconstruyeron en autoconstrucción.

Conocedores del proceso de reconstrucción al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuentan a Puranoticia.cl que “nos preocupa profundamente la posibilidad de que muchos de los subsidios ya otorgados no puedan ser aplicados efectivamente por las familias beneficiarias y no logren costear los gastos de esa autoconstrucción, debido a la ausencia de condiciones técnicas, de acompañamiento o de normativa flexible que permita llevar adelante la aplicación del subsidio”.

En otras palabras, los vecinos de Viña del Mar y de Quilpué que decidieron autoconstruir y salvar la reconstrucción, no van a poder cobrar los subsidios entregados porque sus viviendas no cumplen con las condiciones para ser recepcionadas ni tampoco existe un plan que les ayude a recuperar la inversión realizada. En el fondo, el Gobierno entregó subsidios de papel que lisa y llanamente no van a poder cobrar.

Y por si todo esto no fuera suficiente, el viernes 4, Puranoticia.cl contaba de la renuncia presentada por Nerina Paz como directora (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Valparaíso tras un desencuentro ocasionado por presiones de funcionarios de la entidad. Si bien, en primera instancia se comunicó que efectivamente dejaba el cargo, el lunes 7 todo cambió y el ministro Montes la convenció de que siguiera al mando de esta entidad tan importante para la reconstrucción.

CUESTIONAMIENTOS DE DIPUTADOS

Toda esta reconstrucción de papel y el rol que ha jugado el ministro Carlos Montes en ello, fue analizado en profundidad por algunos diputados de la región de Valparaíso, con quienes Puranoticia.cl conversó para conocer su mirada frente a este problema que tiene completamente desesperados a los miles de damnificados que aún esperan una solución por parte del Gobierno frente a la tragedia vivida en febrero de 2024.

Por ejemplo, Andrés Celis comentó que "la reconstrucción en la región de Valparaíso está atrapada entre la improvisación, el desorden institucional y el doble discurso. Mientras las autoridades intentan instalar cifras para mostrar avances, lo cierto es que en terreno hay familias viviendo entre escombros, subsidios que sólo existen en el papel y una cadena de mando confusa donde nadie asume verdaderamente la responsabilidad. El caso de la directora del Serviu es solo la punta del iceberg. Se habla de avances, pero también de obstruccionismo y peleas internas".

Por ello, el legislador independiente (ex RN) se preguntó: "¿Quién lidera realmente el proceso? ¿El Serviu, la Seremi o el propio Ministro? Porque lo que vemos hoy es una reconstrucción sin conducción clara y donde los damnificados siguen esperando soluciones concretas. El ministro Montes ha fracasado en entregar certezas. Y mientras en Santiago se defienden cargos, en Valparaíso se pierden esperanzas. Esto no es solo ineficiencia, es una falta de respeto con las miles de familias que lo perdieron todo y que merecen algo mucho mejor que este espectáculo".

Una crítica similar expresó Hotuiti Teao, quien recordó a Puranoticia.cl que este miércoles, de manera unánime, la Comisión de Vivienda aprobó su solicitud para citar al ministro Carlos Montes, para que dé explicaciones respecto a la polémica salida y reingreso de la directora del Serviu: "Esto no sólo refleja profunda descoordinación en el Minvu, sino también una falta de respeto hacia las familias que siguen esperando respuestas concretas tras el megaincendio. La reconstrucción está entrampada y la responsabilidad no recae solamente en el Serviu".

A ello, el parlamentario independiente (cercano a Evópoli) agregó que "la Seremi de Vivienda ha sido la verdadera encargada política de este proceso y su gestión ha sido deficiente, lenta y desconectada de las necesidades urgentes de las personas afectadas. El ministro Montes, como máxima autoridad, también debe hacerse cargo de esta crisis. No puede seguir eludiendo su responsabilidad política. Hoy, los subsidios que se han entregado no son más que un papel: no hay obras, no hay casas, no hay reconstrucción real. Las familias necesitan certezas, no promesas. Y por eso seguiré fiscalizando con fuerza. Chile no puede tolerar que, en medio de una tragedia de esta magnitud, la respuesta del Estado sea la improvisación y la burocracia".

Luego, Camila Flores planteó a Puranoticia.cl que "lo que estamos viendo en el Serviu de Valparaíso es una muestra más del desorden, improvisación y falta de conducción del Gobierno en materias tan sensibles como la reconstrucción. El ministro Montes nuevamente demuestra que su prioridad no es la eficiencia ni la transparencia, sino proteger a los suyos, aunque eso signifique prolongar el caos y los conflictos internos. Me parece muy preocupante que la solución del Gobierno frente a los evidentes problemas de gestión sea simplemente ratificar a la directora del Serviu sin abordar las tensiones con los funcionarios ni entregar explicaciones claras sobre cómo se garantizará la continuidad del proceso de reconstrucción".

"Los avances en subsidios no pueden tapar la inestabilidad institucional y la falta de coordinación. Lo que exige la ciudadanía son resultados concretos y un liderazgo serio, no más blindajes políticos ni cuoteo disfrazado de gestión. El caso Serviu debe ser una alerta: no hay tiempo para más errores, estamos hablando de familias que lo perdieron todo y que necesitan respuestas", sumó la Diputada RN.

Chiara Barchiesi, en tanto, subrayó que "la reconstrucción en Valparaíso sigue siendo un completo fracaso del Gobierno central. Boric prometió no abandonar a las víctimas, pero esa promesa se ha incumplido de forma sistemática. A casi dos años del megaincendio, las familias siguen esperando soluciones concretas mientras se acercan a otro invierno sin un techo digno. El caso de la directora del Serviu es sólo un síntoma de este desorden: desde un comienzo advertimos que era una persona inidónea por sus vínculos con el caso Procultura y las millonarias transferencias que realizó".

No obstante, la congresista del Partido Republicano sostuvo que "la responsabilidad no termina ahí. Éste sigue siendo un problema del Gobierno central, que ha sido incapaz de conducir con seriedad la reconstrucción y de responder a las urgencias de los damnificados. Montes, como ministro de Vivienda, es el gran responsable de este fracaso. La falta de avances es inaceptable y, mientras tanto, los afectados siguen siendo relegados, una vez más, al último lugar. El Gobierno ha abandonado a los damnificados de Valparaíso y no puede seguir escondiendo este fracaso".

Por su parte, Luis Fernando Sánchez manifestó que "la reconstrucción no existe. Este es un verdadero desastre humanitario, cuyo responsable directo es el ministro Carlos Montes y el Presidente Gabriel Boric por mantenerlo en el cargo. Las pocas casas que se han reconstruido ha sido por el trabajo de ONGs, que hoy no están dando abasto para ayudar a tanta gente que aún no tiene solución. Las víctimas están desesperadas. Hay gente que ha muerto en la espera e incluso hay suicidios".

El legislador de Republicanos añadió que "yo, de verdad, no sé si vamos a ver alguna solución en lo que queda de este Gobierno. Si todo se mantiene igual, y dependiendo de las elecciones a fin de año, quizás tendremos la oportunidad en marzo de empezar a tomar las medidas necesarias desde un próximo Gobierno y ponerle fin a este calvario".

Por el lado del oficialismo, vale recordar que Tomás Lagomarsino expuso que "incompetencia. No puedo encontrar otro adjetivo para calificar el ejercicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respecto de la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué. Incompetencia ha habido respecto a la estabilidad del Servicio de Vivienda y Urbanismo para llevar a cabo la reconstrucción. Incompetencia ha existido a la hora de dar respuestas a las familias damnificadas".

Y complementó sus declaraciones indicando que "incompetencia y desfachatez ha habido al entregar subsidios que son exclusivamente un papel, muchos de ellos sin proyecto asociado. Aquí tienen que haber responsabilidades de una vez por todas. No puede haber incompetencia, desfachatez, irresponsabilidad y un montón de otros adjetivos sin que nada suceda en la región de Valparaíso".

Asimismo, Nelson Venegas expresó a Puranoticia.cl que "yo creo que no ha sido bueno el proceso. Lamentablemente, como dijo alguien por ahí, el hecho de ser leal a este Gobierno no significa que uno sea incondicional y que no pueda hacer reparos, más aún sabiendo que la primera lealtad es con la ciudadanía. Siempre planteé que el tipo de control debía tener una sola cabeza, lo planteé desde el comienzo, cuando todavía el incendio estaba humeante. Esto, por la propia experiencia de haber sido Alcalde, donde uno tiene que saber que debe haber una sola persona dedicada al tema, y acá siempre hubo problemas de que existían muchos mandos y eso no permite distribuir bien como corresponden las funciones, la gestión y el control de la gestión".

"Hoy nos encontramos frente a un tema que, si bien, es cierto que vienen varios subsidios, que muchos están los papeles, pero no están las construcciones, que es lo que corresponde, y eso va a significar que cuando empiecen las primeras lluvias se va a generar una situación compleja y eso va a significar que también sea un caldo de cultivo para la crítica política de aquellos que son contrarios a este Gobierno. Si uno critica, no es porque sea desleal con este Gobierno, todo lo contrario, uno lo hace como una crítica propositiva. Estas cosas fueron abordadas desde el principio respecto de lo que yo he señalado", sentenció el legislador socialista.

PURANOTICIA