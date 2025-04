Seremi de Vivienda saca la voz para condenar concepto de reconstrucción de papel en Viña y Quilpué: "Pone a familias en alerta y conflicto"

Fue este lunes 7 de abril cuando Puranoticia.cl comenzó a publicar una serie de artículos respecto al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué en febrero del año pasado; esto, tras las críticas surgidas desde los propios damnificados, pero también desde el mundo parlamentario, que han apuntado a la lentitud que ha tenido este proceso desde que se anunció como tal.

"Reconstrucción de papel" fue el término acuñado para calificar lo que ha ocurrido en ambas comunas de la región de Valparaíso, básicamente debido a que, si bien, el Gobierno ha entregado más de 2.900 subsidios a las familias víctimas de la tragedia, lo concreto es que esto no se trata más que de un papel, ya que una parte importante de estos documentos aún no están asociados a proyecto habitacional concreto.

Es así como gran parte de las críticas se han centrado en la figura del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sobre quien han caído solicitudes de renuncia y fuertes cuestionamientos por parte de los damnificados y diputados de la zona; pero también en la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, representante regional del Minvu y encargada política de la reconstrucción.

Es justamente esta figura regional la que ha sido constantemente contactada por Puranoticia.cl para que entregue su mirada acerca de la reconstrucción de papel, sin embargo, a pesar de los intentos, la socióloga de profesión decidió hablar con el diario El Mercurio de Valparaíso para abordar todos los problemas denunciados, utilizando el término acuñado y las críticas centrales que aquí se han escrito.

La seremi Belén Paredes respondió a las críticas surgidas en Puranoticia.cl señalando que "esta no es una reconstrucción de papel. Ya hay viviendas entregadas, hay obras en ejecución, tenemos proyectos ingresados a las Direcciones de Obras, urbanizaciones en desarrollo, incluso pavimentos entregados. Además, cada avance está respaldado por inversión pública concreta y un trabajo territorial diario".

Junto a asegurar que semanalmente o quincenalmente se reúnen con las comunidades afectadas por el megaincendio, sostuvo que "la asignación de subsidios es el primer paso y nosotros ya tenemos un 90% de avance. Pero es relevante que este subsidio pueda convertirse en una vinculación con una asistencia técnica que acompañe técnicamente, y ya tenemos cerca de 1.898 familias en ese proceso".

La encargada política de la reconstrucción en Viña y Quilpué también afirmó que hay 566 viviendas que están en obras, por lo que insistió en que "decir que esto es de papel es no conocer el territorio, es no tener contacto con las familias. Yo, la verdad, no me sumo a esa crítica. Por supuesto que siempre estamos dispuestos a mejorar y perfeccionar, pero seguimos construyendo soluciones que son reales, no promesas".

Una de las grandes interrogantes que surgen de este proceso dice relación con la cantidad de casas afectadas, que según la Seremi de Vivienda llegan a 4.439. De ellas, 3.480 familias son hábiles de subsidio, de las cuales 2.903 ya lo han recibido, lo que se traduce en el 90% de avance que asegura tener la cartera en esta materia.

Pero, ¿qué pasa con el resto? Belén Paredes precisó al diario de papel que "son 577 familias que están en campamentos y para estas familias la solución directa no es necesariamente un subsidio, sino que obras de urbanización que estamos avanzando, en el campamento Manuel Bustos y en Monte Sinaí, por ejemplo, donde tenemos que hacer el proyecto de loteo. Entonces, no es que queden fuera, sino que se contabilizan como soluciones y avances en el marco de la urbanización".

En cuanto a las 3.480 familias "hábiles", la titular del Minvu en la Quinta Región explicó que "la habilidad se define como un concepto de 'urgente necesidad habitacional'. Es decir, las familias que no son hábiles son porque tienen dos o más viviendas. Este es un criterio que no toma esta reconstrucción, es un criterio que se ha tomado en todas las otras reconstrucciones. De hecho, ésta hizo una exención a un Decreto Supremo que existía de 2002, y logró incorporar a familias que tenían más de una vivienda, lo que permitió que creciera el número de hábiles en cerca de 400 familias".

Otra de las críticas surgidas y contadas por Puranoticia.cl durante la semana pasada dice relación –aparte de la reconstrucción de papel– con la falta de cronogramas y carta Gantt para llevar a cabo el proceso. Sobre este punto, la Seremi de Vivienda expuso que decir eso "es poner a las familias en alerta, en conflicto, además revictimizarlas de todo lo que ha ocurrido. Nosotros, desde un primer comienzo, hemos planteado que aquí hay una programación por sectores. Cada sector tiene un cronograma de trabajo y eso tiene una temporalidad clara. Además, tenemos avances".

"Por supuesto que existe. Nuestra carta Gantt figura principalmente en obras, y en ese punto marcamos cuatro hitos: nominación de subsidios, es decir, cuántos subsidios llevamos nominados; cuántas familias se encuentran vinculadas a una asistencia técnica; cuántas familias se encuentran en etapa de proyecto; y cuántas se encuentran en obras", prosiguió en su explicación la titular regional de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso.

Finalmente dijo que "lo que hacemos es invitar a todos aquellos que dicen que es una 'reconstrucción de papel' a tener un rol constructivo, de voluntad política, porque finalmente eso es lo que esperan las personas, no esta discusión o debate", y acerca de una eventual solicitud de renuncia que "mi cargo es decisión del ministro (Carlos Montes). Por lo tanto, no, no me lo he planteado. En ningún caso".

PURANOTICIA