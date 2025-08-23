Detienen en Copiapó a los tres prófugos de la Cárcel de Valparaíso

Carabineros detuvo en horas de la madrugada de este sábado en Copiapó a los tres reos que escaparon del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso el pasado 15 de agosto.

Tras un trabajo en conjunto entre el OS9, GOPE de Carabineros y el Ministerio Público, se logró ubicar y capturar a los tres prófugos cuando se trasladaban en un vehículo particular a la altura del peaje Troncal en la Ruta 5 Norte.

El fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, detalló que “aproximadamente a las 01:20 horas en la plaza de peaje el Totoral en la comuna de Copiapó, se produjo la detención de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda”.

“Esta detención se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención el día de hoy”, indicó el persecutor.

Según los antecedentes del caso, los tres individuos se dieron a la fuga en horas de la madrugada del pasado 15 de agosto utilizando una cuerda de acero conectada desde el interior del recinto hacia un vehículo que los esperaba afuera.

