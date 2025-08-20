Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de precipitaciones, nevadas y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Además, de acuerdo con los antecedentes meteorológicos informados por la DMC, los montos de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) serán:

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su minuta técnica por peligro de remociones en masa emitida este miércoles, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es moderada en litoral y cordillera de la costa y baja en el resto de la región.

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este miércoles y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

El organismo informó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA