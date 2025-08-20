«Horcones»: Familias vulnerables de Casablanca reciben departamentos hasta con piscina en el centro de la comuna

Con emoción y abrazos se vivió la ceremonia de entrega de llaves a 20 familias de sectores vulnerables, que gracias al Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ya forman parte de la nueva comunidad del conjunto habitacional «Horcones», situado en la comuna de Casablanca.

El conjunto, cuya inversión bordea los $4 mil millones, se emplaza en un céntrico sector de la comuna, específicamente entre Av. Arturo Prat, Av. Pedro Mayorga y pasaje Los Perales. Está compuesto por cuatro torres de entre 7 y 8 pisos, con departamentos construidos en hormigón y una serie de medidas para el confort térmico. También cuenta con área central con equipamiento deportivo, un circuito de trote y una piscina.

Asimismo, hay estacionamientos, ascensores en torres y áreas verdes con árboles nativos y juegos infantiles inclusivos. En el acceso al condominio hay locales comerciales y un gran salón de multiuso. Las viviendas están pensadas para distintos grupos de la población. 48 fueron asignadas a familias de sectores vulnerables, 188 a sectores medios. También hay viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, señaló que "este es un proyecto del Programa de Integración Social y Territorial, que es una de las líneas que ha impulsado el Plan de Emergencia Habitacional con fuerza. Ya tenemos más de veintiún mil viviendas entregadas y, por supuesto, estas viviendas se suman a estas familias”.

Por su parte, la directora regional (s) del Serviu, Nerina Paz, detalló que “se entregaron unos departamentos de alto estándar, que contemplan una eficiencia energética importante en términos del confort térmico, de metros cuadrados, pero también lo importante es que es un conjunto que reconoce la vida en comunidad, a través de espacios comunes como una piscina, juegos infantiles, espacios de descanso. Por lo tanto, es un proyecto que refleja fielmente lo que esperamos”.

El alcalde Rodrigo Martínez expresó que “este tipo de proyectos que van uniendo a las personas, que van haciendo una comunidad más inclusiva, los encuentro fantásticos, porque primero se les está dando estándares espectaculares a personas que tienen un subsidio social, y por otro lado, está haciendo convivir gente que, muchas veces, si no fuera por estos proyectos de integración, no tendrían la capacidad de desarrollarse en conjunto”.

Uno de los momentos más conmovedores durante la ceremonia lo protagonizó Sandra Guerrero, una de las beneficiarias: “La emoción es grande, porque fue una felicidad enorme saber que me iban a entregar las llaves de mi departamento. Ahora, al conocerlo, ver las terminaciones, que está completo, y ver que, en realidad, es muy bonito, la verdad es que quedé fascinada. Estoy contenta, feliz y muy agradecida. Valió la pena la espera”.

PURANOTICIA