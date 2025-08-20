Subdere asesorará a Villa Alemana en la adopción de medidas ante descalabro financiero en la Corporación Municipal

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) comprometió acompañamiento en la adopción de medidas que permitan reducir el déficit de la Corporación Municipal de Villa Alemana, que ha significado que el Municipio deba realizar modificaciones en su presupuesto a fin de cumplir con el pago de sueldos de julio y agosto.

El organismo estatal afirmó que realizará la revisión de los resultados en octubre, a fin de conocer el nuevo estado de avance de las finanzas de la Corporación y las medidas adicionales que se deban adoptar para llegar con cifras azules a diciembre.

A la fecha y en base a las medidas adoptadas por el Municipio, en los últimos dos meses tras conocer el descalabro financiero de la Corporación durante los últimos cuatro años, es posible determinar la existencia de un déficit de caja en la Corporación Municipal de Villa Alemana ascendiente a $4.182.408.029, cifra que es requerida para solventar los gastos de pago de remuneraciones y operacionales de los diversos departamentos de la Corporación de Villa Alemana.

Este déficit de caja corresponde, a la fecha, en el Área Salud, a $1.900.000.000; y en el Área Educación, a $2.282.408.029. Cabe recordar que hace un mes atrás la cifra de déficit ascendía a más de $5 mil millones.

Las soluciones a esta cifra roja son urgentes, por cuanto se debe cumplir con las exigencias administrativas asociadas al traspaso del área de educación al Servicio Local de Educación Pública con plazo límite a enero del año 2026.

Por lo mismo, el alcalde Nelson Estay acudió a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para solicitar al organismo asesoría y pronunciamiento respecto a opciones financieras-presupuestarias que permitan al Municipio subvencionar las obligaciones legales de la Corporación Municipal de Villa Alemana, sin postergar el desarrollo social y urbano de la ciudad.

La situación financiera que atraviesa la Corporación repercute directamente en la gestión presupuestaria municipal, por cuanto, para cumplir con las obligaciones previsionales, contractuales y operacionales se han debido transferir subvenciones extraordinarias.

En la reunión, efectuada a las 11:00 horas de este miércoles en dependencias de la Subdere en la región Metropolitana, el jefe comunal se reunió con Francisco Pinochet, jefe de la División de Municipalidades de la Subdere, instancia en la que analizaron el escenario actual para buscar soluciones a corto plazo.

Estay, junto con agradecer al equipo de la Subdere por la instancia de diálogo, indicó tras la reunión, que “vemos un apoyo concreto para buscar alternativas de solución para que no se vea mermado el desempeño ni de la ciudad, ni de nuestros niños, ni de nuestra gente de salud y la gente en general. Vemos con mucha esperanza que esto pueda llegar a buen puerto, tuvimos una asesoría bastante concreta con la experiencia que tienen ellos y la verdad es que nosotros veníamos con una situación bastante complicada”.

Por ello, precisó que se trata de “sugerencias y el trabajo que vamos a hacer en conjunto desde este minuto con el equipo de la Subdere”.

Por su parte, Pinochet manifestó que "para nosotros las finanzas municipales son fundamentales porque en la medida que estén sanas podemos llevar a los territorios a una mejor inversión y mejores servicios, y en ese sentido lo que nosotros hemos estado conversando son diversas estrategias. Con el acompañamiento de los especialistas de la subsecretaría, vamos a ayudar al municipio para enfrentar la situación de déficit que tienen en la Corporación y poder también, de esa manera, contribuir al orden financiero. Cuando los municipios están ordenados quienes finalmente se benefician son las personas, porque podemos también dirigir los diversos recursos de inversión, de fortalecimiento, para mejorar la calidad de vida de las personas, que es la principal preocupación del alcalde".

Tras la cita, ambas autoridades acordaron un compromiso de revisar las medidas adoptadas y sus resultados en octubre. “Acordamos reunirnos en 2 meses más para ir midiendo que las acciones tengan resultados concretos, entonces la idea es ir viendo en 2 meses más las acciones que vamos a ir tomando”, aseguró el jefe de la División de Municipalidades de la Subdere.

PURANOTICIA