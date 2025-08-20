Diputado Barrios llama a "avanzar" desde la DC hasta el PC para "defender la Democracia"

Después de las negociaciones para las listas parlamentarias, la decisión del Partido Socialista en la región de Valparaíso se despejó y el candidato a senador será el actual parlamentario José Miguel Insulza.

Asimismo, en el Distrito 7 -correspondiente a 12 comunas del litoral central- tendrá al actual diputado Arturo Barrios, compitiendo para mantener el escaño, junto al senador Tomás De Rementeria.

“Tal como lo he venido diciendo, asumí el 6 de mayo y en estos tres primeros meses he estado recorriendo el territorio de las comunas, visitando cerros, campamentos, juntas de vecinos, organizaciones deportivas, centros de madres, clubes de adulto mayor, con muchas ganas y energía. Yo vivo en Algarrobo y desde allí me desplazo al Congreso en Valparaíso, y por cierto a Viña del Mar, Casablanca o San Antonio”, partió diciendo Barrios.

El legislador destacó que “este desafío es muy convocante, con toda la disposición y esfuerzo para cumplir con los requerimientos de las y los vecinos, como es la seguridad de los barrios y donde hemos estado trabajando con la UNCO de Casablanca. O la recuperación del plan de Valparaíso y sus ascensores con ASCENVAL, o la regularización en el proceso de reconstrucción con las familias afectadas, como, por cierto, los temas portuarios en San Antonio y Valparaíso, y evidentemente la necesidad de generar nuevas fuentes de empleos en todo el distrito”.

Respecto a los resultados de las negociaciones parlamentarias indicó que el resultado es que “contamos con dos listas que estamos apoyando a nuestra candidata Jeannette Jara, y por cierto que habría sido mejor contar con una sola, pero igualmente hay que avanzar, desde la Democracia Cristiana hasta el PC”.

A su vez, planteó que “esta no es una disputa menor, porque tenemos que defender la Democracia. Estamos ante una derecha que estaría disponible para un nuevo golpe de Estado, o que estaría disponible a gobernar por decreto y que el Parlamento no es tan importante, cuando todos sabemos que es un poder constitutivo de la República, del Estado de derecho y un pilar fundamental de la Democracia”.

“Cuando la derecha dice que hay que eliminar el Ministerio de la Mujer o que la PGU debe desaparecer, hay una disputa en defensa de la Democracia, que debe ocurrir en noviembre próximo, y por eso es tan importante que las y los demócratas estemos en esa tarea”, reiteró el socialista.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios agradeció la nominación del Partido Socialista para ser parte de la competencia parlamentaria, y convocó a todas y todos los ciudadanos del Distrito a participar activamente en el desafío. “Por primera vez estas elecciones parlamentarias serán con voto obligatorio, y junto con apoyar a nuestra candidata presidencial Jeannette Jara, les invito a votar por la dupla del senador José Miguel Insulza y como diputado, Arturo Barrios”, cerró.

